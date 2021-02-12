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Caravan
Караван



12.02.2021 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex
26.01.2017 Telehouse Caravan присоединился к REG.RU
15.09.2015 Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр
10.09.2014 Caravan начала предоставлять облачную инфраструктуру в аренду
23.12.2011 Доход компании «Караван» в сегменте услуг физического хостинга увеличился в 2011 г. на 19,6%
22.09.2011 «Караван» запускает новую очередь дата-центров в Telehouse Caravan
06.02.2009 «Связной» разместил оборудование на площадке Telehouse Caravan
01.07.2008 APC обеспечила бесперебойную работу Telehouse Caravan
01.12.2003 "Караван" планирует увеличить пропускную способность сети до 10 Гбит/с
29.07.2002 ISP-провайдеры "Русский Экспресс" и "Караван" объявили о слиянии
09.11.2001 "Караван" и "Русский Экспресс" объединяют свои клиентские базы

Публикаций - 57, упоминаний - 87

Caravan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1545 9
Cisco Systems 4624 5
iTeco - Ай-Теко 855 5
Softline - Софтлайн 1728 4
Parallels Holdings 485 4
Ростелеком - DataLine - Даталайн 204 4
Yandex - Яндекс 4544 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 4
Apple Inc - Эппл Рус 10085 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 3
VMware 1962 3
Google LLC 9402 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 3
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 64 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 858 3
Cloud4Y 194 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 232 3
Stack Group - Стек Групп 118 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 384 2
Барс груп 417 2
Rusonyx - Русоникс 28 2
Microsoft Corporation 20962 2
СКБ Контур 431 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 2
Oracle Corporation 5770 2
Синтерра - Synterra 743 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1224 2
Odin 26 2
Diasoft - Диасофт 500 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 2
Plesk 26 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 436 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 88 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 99 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 468 2
Masterhost - Мастерхост 48 2
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
SafeData - Центр Хранения Данных 53 1
IXcellerate - Икселерейт 69 1
Онланта 78 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 294 2
Traft - Трафт 23 2
Абсолют Банк 104 1
Дионис ГК 1 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
Virgin Hyperloop 11 1
СОГАЗ Страховая Группа 63 1
Лукойл-Пермь 21 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 87 1
Славянка ГК 22 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Адамас - Ювелирный завод 61 1
РЖД - Российские железные дороги 1318 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 285 1
Северсталь ПАО 260 1
LinkedIn 546 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Аэрофлот 614 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 1
Связной ГК 1082 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1886 1
Почта России ПАО 1768 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 131 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 80 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 143 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 126 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
Верховный суд Российской Федерации 289 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 315 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 81 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 100 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 68 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2006 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 192 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 12
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1088 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 131 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 855 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 5
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 89 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 80 3
ИТ-аутсорсинг 842 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 660 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4000 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 25 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 451 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 263 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 1
PUE - Power usage effectiveness 57 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 31 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 991 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 17 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 181 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 217 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 1
Caravan Aero 12 9
Stack Group - M1Cloud 80 2
Microsoft Windows 10 10088 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 506 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
CSI Set Retail 50 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 67 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 1
Microsoft Exchange 947 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 903 1
Evernote 189 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 451 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 52 1
CSI Set Kit 5 1
Тройка - транспортная карта 44 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
Microsoft Office 365 788 1
Microsoft SQL Server 1152 1
Microsoft Azure 1206 1
Microsoft Windows 7 1728 1
Linux OS 7160 1
Apple iOS 6193 1
Google Android 11622 1
SafeData ЦОД 3 1
IBM QRadar 22 1
HPE ArcSight 54 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 1
amoCRM 39 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 135 1
Другалев Станислав 10 10
Тюркин Михаил 43 2
Старовойт Роман 17 2
Грицай Виталий 3 2
Ахмеров Тимур 77 2
Соколов Максим 22 2
Сафронов Юрий 67 1
Адмиральский Сергей 39 1
Листопад Андрей 2 1
Хайретдинов Рустэм 44 1
Сытин Дмитрий 51 1
Юсупов Ренат 108 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 13 1
Ян Давид 52 1
Агафонов Андрей 19 1
Самоукин Сергей 7 1
Кузьмин Сергей 33 1
Морозов Дмитрий 18 1
Федотов Дмитрий 6 1
Мурадян Артур 17 1
Козлов Михаил 161 1
Севастьянов Алексей 25 1
Широких Алексей 70 1
Бессарабский Алексей 29 1
Сморгонский Александр 6 1
Сапельников Сергей 104 1
Заединов Руслан 45 1
Ковалев Виктор 30 1
Трифаленков Илья 17 1
Анищук Наталья 27 1
Чаплыгин Роман 16 1
Сафронов Евгений 5 1
Менделеев Сергей 1 1
Зайцев Сергей 16 1
Айвазов Армен 450 1
Дергилёв Никита 42 1
Луковников Михаил 19 1
Коновалов Олег 11 1
Колмычек Павел 17 1
Королюк Алексей 86 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 5
Россия - ПФО - Казань 1880 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2883 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1213 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 267 2
Испания - Королевство 2511 2
Финляндия - Финляндская Республика 1562 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1378 2
Чехия - Чешская Республика 973 1
Россия - УФО - Тюменская область 745 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 641 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1187 1
Россия - СФО - Новосибирск 2905 1
Италия - Итальянская Республика 2815 1
Россия - Крымский полуостров 25 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
Новая Зеландия 582 1
Филиппины - Республика 447 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 347 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 193 1
Хорватия - Республика 206 1
Марокко - Королевство 170 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 176 1
США - Вашингтон - Редмонд 190 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 166 1
Молдавия - Республика Молдова 643 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1768 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 321 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 46 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2225 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Русский язык 1653 1
Duty free shop - Магазин беспошлинной торговли 8 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 1
ФФД - формат фискальных документов 7 1
Федеральное законодательство 355 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 1
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 3 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 1
N+1 - Издание 114 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
Коммерсантъ - Издательский дом 783 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 3
CNews SaaS рейтинг 22 3
Gartner 3173 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
CNews IaaS рейтинг 12 2
Forrester Research 782 1
Nielsen Holdings 286 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 1
CNews AWARDS - награда 330 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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