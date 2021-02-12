Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Caravan
Караван
Публикаций - 57, упоминаний - 87
Caravan упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Другалев Станислав 10 10
|Тюркин Михаил 43 2
|Старовойт Роман 17 2
|Грицай Виталий 3 2
|Ахмеров Тимур 77 2
|Соколов Максим 22 2
|Сафронов Юрий 67 1
|Адмиральский Сергей 39 1
|Листопад Андрей 2 1
|Хайретдинов Рустэм 44 1
|Сытин Дмитрий 51 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 13 1
|Ян Давид 52 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Кузьмин Сергей 33 1
|Морозов Дмитрий 18 1
|Федотов Дмитрий 6 1
|Мурадян Артур 17 1
|Козлов Михаил 161 1
|Севастьянов Алексей 25 1
|Широких Алексей 70 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Сморгонский Александр 6 1
|Сапельников Сергей 104 1
|Заединов Руслан 45 1
|Ковалев Виктор 30 1
|Трифаленков Илья 17 1
|Анищук Наталья 27 1
|Чаплыгин Роман 16 1
|Сафронов Евгений 5 1
|Менделеев Сергей 1 1
|Зайцев Сергей 16 1
|Айвазов Армен 450 1
|Дергилёв Никита 42 1
|Луковников Михаил 19 1
|Коновалов Олег 11 1
|Колмычек Павел 17 1
|Королюк Алексей 86 1
|N+1 - Издание 114 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 226 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 783 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru