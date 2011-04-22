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Advent International Maxar Technologies DigitalGlobe GeoEye IKONOS Иконос ДДЗ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.04.2011 Esri предоставит пользователям изображения Земли со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos

, представленной на портале ArcGIS.com. Как отмечается, теперь пользователям этого ресурса станет доступен огромный объем изображений высокой четкости, полученных со спутника сверхвысокого разрешения Ikonos (1м), принадлежащего GeoEye. В ближайшие недели компания Esri начнет интеграцию архива высокоточных снимков с другими данными, поступающими от разных датчиков. Конечным результатом этой

25.09.2009 Исполнилось 10 лет спутнику ДЗЗ Ikonos

Как сообщает пресс-служба компании Lockheed Martin, 24 сентября 2009 года исполняется 10 лет с момента начала функционированя на орбите спутника Ikonos - первого в мире коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения. Спутник массой 720 кг выполнен на базе платформы LM900LEO с трёхосной стабилизацией. П
03.06.2009 Стоимость спутниковых мозаик IRS и IKONOS снижена на 50%

С 1 июня на 50% снижены цены на спутниковые мозаики IRS-1C/1D/P6 и IKONOS из интернет-магазина геопортала kosmosnimki.ru, сообщает пресс-служба "СканЭкс". В настоящее время в интернет-магазине геопортала kosmosnimki.ru доступны мозаики IRS на территорию Центра
29.09.2008 Исполнилось 9 лет спутнику Ikonos

Как напоминает пресс-служба компании Lockheed Martin, 9 лет назад, 24 сентября 1999 года, на орбиту был выведен первый в мире коммерческий спутник съемки Земли сверхвысокого разрешения – аппарат Ikonos, продолжающий работать и поныне. Спутник был выполнен на базе платформы LM900 LEO. Масса аппарата составила 720 кг. Ikonos был рассчитан на получение изображений земной поверхност
24.12.2007 Продлена страховка спутника ДЗЗ Ikonos

Как сообщает пресс-служба компании GeoEye, продлена страховка спутника Ikonos на 2008 год на тех же условиях, что и в 2007 году; страховая сумма составит $20 млн. Продление страховки стало следствием пересмотра перспектив дальнейшей эксплуатации первого в мире ком
18.12.2007 Спутнику Ikonos продлили срок до 11 лет

Американский спутник Ikonos, запущенный в 1999 году, стал первым в мире коммерческим спутником съемки Земли с пространственным разрешением лучше 1 метра. Расчетный срок активного существования Ikonos был оце
28.03.2007 Разработчики раскрыли секреты "Ресурс-ДК"

для удобства сравнительного восприятия мы приводим соответствующие параметры американского спутника Ikonos-2, который был выведен на орбиту в 1999 году и в ближайшие годы должен уже исчерпать б
26.06.2006 "Ресурс-ДК": факты и эмоции

 появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от
26.06.2006 "Ресурс-ДК": факты и эмоции

 появлением на орбите этого аппарата страна связывает большие надежды. Роскосмос хотел бы потеснить Ikonos и QuickBird. Российские клиенты ожидают появления более доступных, чем иностранные, от
05.06.2002 Cпутник "Ikonos" помог археологам завершить многолетние раскопки

Спутник "Ikonos" компании Space Imaging, предназначенный для получения космических снимков Земли высок
20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года

24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,

20.12.2001 Спутник IKONOS: 10 лучших снимков, сделанных за два года

24 сентября 2001 года завершился второй год работы на орбите первого в мире коммерческого спутника IKONOS, позволяющего получать изображения поверхности Земли с высоким разрешением. Компания Space Imaging, которой принадлежит IKONOS, к этой дате отобрала из более чем 500,000 снимков,

13.10.1999 Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку (уточнение)

Спутник IKONOS запущен на орбиту 24 сентября и является новым спутником с панхроматическим сенсором разрешения 1 м и многоспектральным сенсором разрешения 4 м и пренадлежит компании Space Imaging. Боле
13.10.1999 Снимки земли со спутника IKONOS доступны коммерческому рынку

Снимки, сделанные IKONOS, были предоставлены к всеобщему пользованию Space Imaging, компанией, которой он принадлежит. Качество снимков сравнимо с качеством таких же кадров, сделанных американской разведкой. Оди

Публикаций - 130, упоминаний - 145

Advent International и организации, системы, технологии, персоны:

Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 65
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 35
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe - EarthWatch 131 22
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 10
Google LLC 12751 10
Yandex - Яндекс 9307 9
Google - Keyhole 34 5
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 5
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ITT Corporation - ITT Worldcom - ITT Industries - International Telephone and Telegraph Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн - ИТТ Уорлдком 33 4
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ISRO - ANTRIX 20 3
Esri 176 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
BAE Systems 179 3
Polar - Полар 116 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 2
Ракурс НПФ 177 2
Booz Allen Hamilton 36 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 2
Cisco Systems 5374 2
Microsoft Corporation 25826 2
IBM - International Business Machines Corp 9711 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
Hitachi - Хитачи 1502 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 599 2
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 2
Kometa - Комета 160 2
Hitachi Maxell 30 1
Hitachi Displays - Hitachi Display Device 9 1
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 1
Геонавигатор 2 1
Evatech 1 1
LG Electronics 3743 1
9645 1
HPE SGI - Silicon Graphics 391 1
Fujitsu 2108 1
Canon 1442 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 13
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 8
Lockheed Martin 778 7
MODIS - Одежда 3000 59 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 5
Ball Aerospace & Technologies 49 4
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 4
General Dynamics 60 3
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 2
Ватутинки Пансионат 22 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Газпром ПАО 1497 2
Boeing 1032 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 72 2
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 2
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Прикладной потребительский Центр ГЛОНАСС - ИАЦ КВНО - Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения 30 1
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2103 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1275 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Транснефть 336 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Bentley Motors 75 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Верный - торговая сеть 328 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1900 10
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U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1418 8
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ESA Envisat - Environmental Satellite 82 9
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2983 6
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JAXA Daichi ALOS - Advanced Land Observation Satellite 22 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 45 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 5
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Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 4
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ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 3
Ковчег - система резервного копирования 50 3
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - Boeing LJDAM - Laser Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 58 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
Миллер Сергей 43 6
Андронов Алексей 28 5
O’Connell Matthew - О’Коннелл Мэтью 6 5
Гершензон Владимир 23 4
Путин Владимир 3463 4
Козлов Дмитрий 25 4
Кучейко Алексей 22 3
Рахманов Максим 47 2
Дудкин Сергей 2 2
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 2
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Brender Mark - Брендер Марк 2 2
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Abrahamson James - Абрахамсон Джеймс 2 2
Иванов Сергей 405 2
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Bush George - Буш Джордж 336 2
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Филатов Валерий 10 2
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Нарусова Людмила 16 1
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Гершензон Ольга 14 1
Новикова Нина 7 1
Шилов Анатолий 9 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Абросимов Андрей 1 1
Дулепа Сергей 1 1
Кибальников Сергей 2 1
Никольский Дмитрий 1 1
Липилин Дмитрий 1 1
Голубчиков Юрий 4 1
Хронусов Валерий 8 1
Заичко Валерий 3 1
Пупышева Надежда 1 1
Погорелов Анатолий 1 1
Шешукова Лариса 1 1
Nair Madhavan - Мадхаван Наир 19 1
Eisnor Di-Ann - Эйснор Ди-Энн 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167366 95
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54921 84
Земля - планета Солнечной системы 10890 83
Индия - Bharat 5893 43
Израиль 2864 33
Франция - Французская Республика 8190 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47827 26
Канада 5089 26
Япония 13829 25
Германия - Федеративная Республика 13264 25
Южная Корея - Республика 7078 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19265 20
Европа 25005 19
Украина 7939 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13843 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5507 13
Турция - Турецкая республика 2635 10
Италия - Итальянская Республика 4516 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3056 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8629 8
Китай - Пекин - Beijing 1106 8
Бразилия - Федеративная Республика 2529 7
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1323 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 173 7
Украина - Харьковская область - Харьков 221 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1527 6
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 6
США - Колумбия - Вашингтон 1495 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Азия - Азиатский регион 5942 5
Польша - Республика 2035 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3480 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1484 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 573 5
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 323 5
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 339 5
США - Вайоминг 68 4
Казахстан - Республика 6080 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58100 45
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9134 32
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 384 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10942 16
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1384 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4591 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21855 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34032 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6825 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6581 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1923 9
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1037 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53802 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18274 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6748 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6206 6
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1918 5
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 5
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5661 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7630 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3384 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3323 4
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1648 4
International Charter on Space and Major Disasters - Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам - Международная хартия Космос и стихийные бедствия 11 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3803 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5536 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8880 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1502 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2730 3
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1584 3
Ботаника - Растения - Plantae 1174 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2561 3
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 436 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 3
Английский язык 7048 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
Ирак - Война в Персидском заливе 224 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2734 3
LiveScience 154 2
SpaceNews 73 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
Space Daily 528 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 1
GIS Development 28 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6115 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Future - Space.com 200 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8643 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 6
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 5
РАН - Российская академия наук 2135 4
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
BAS - British Antarctic Survey - Британская антарктическая служба 16 2
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 85 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 260 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 39 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1739 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 117 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 41 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 4
Земля из космоса 51 4
Высокие технологии XXI века 78 3
Неогеография XXI - форум 65 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
GeoВласть 45 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 1
FPD International 17 1
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