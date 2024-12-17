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Индексная книга (каталог) CNews*
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Международный аэропорт Жуковский



17.12.2024 Международный аэропорт «Жуковский» завершил переход на российское программное обеспечение 1
08.06.2017 Вышел рейтинг CNews «Крупнейшие поставщики ИТ для транспорта». За год рынок вырос на треть 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
21.02.2017 В Домодедово появился первый терминал оплаты таможенных пошлин и штрафов за административные правонарушения 1
01.07.2016 МТС запустила высокоскоростные сети связи в новом международном аэропорте Жуковский 3
19.12.2013 Big Data контролирует состояние тропических лесов в 16 странах 1
09.08.2005 Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн. 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Международный аэропорт Жуковский и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 2
Ланит - Лантер 33 2
Амтел-Сервис 36 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 2
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Caravan - Караван 89 1
HP Inc. 5685 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Прогноз 1650 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 12 1
Финансист 64 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Региональный информационно-вычислительный центр Пулково 19 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 2
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 40 1
Traft - Трафт 23 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 151 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
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Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 1
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РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 202 1
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 73 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 41 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 20 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 24 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-22, Ту-22М3 23 1
HP Vertica Analytics Platform - HP HAVEn 25 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Солодилин Евгений 1 1
Медведев Владислав 47 1
Христенко Виктор 43 1
Семенов Александр 145 1
Соколов Максим 27 1
Головачев Михаил 20 1
Агафонов Андрей 19 1
Берзан Александр 1 1
Лякишева Татьяна 5 1
Andelman Sandy - Андельман Сэнди 1 1
Кревер Владимир 1 1
Шиповова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 92 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 155 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Нидерланды 3517 1
Грузия 1240 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Украина 7608 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - Зарубино 17 1
Бельгия - Королевство 1041 1
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Словакия - Словацкая Республика 471 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 131 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 90 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
Куба - Республика 362 1
Китай - Цзилинь 14 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 572 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Английский язык 6634 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 127 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
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Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 1
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