Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность

Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты в раздел «Платежи» из главного меню приложения, там найдите вкладку «К оплате». Если у вас имеется налоговая задолженность, то она будет отражена в этом окне. В этой же вкладке можно оплатить

«Ростелеком» выводит на открытый рынок цифровую «Биржу дебиторской задолженности» «Ростелеком» и компания Farzoom вывели на открытый рынок цифровую факторинговую платформу «Биржа дебиторской задолженности», которая предназначена для поставщиков, производителей и подрядчиков, сталкивающихся с отсрочкой в получении платежа. Дебитором на платформе может выступать люб

Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность ии, вносят ноту диссонанса. В таблице «Консолидированный отчет о финансовом положении, подготовленный в соответствии с МФСО на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 г.», в графе «Торговая и прочая дебиторская задолженность» можно увидеть сумму дебиторской задолженности IVA Technologies на 31 декабря 2023 г. – более 1,2 млрд руб., в то время как на 31 декабря 2022 г. этот показатель составлял 458,7 м

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ после ожидания в течение 5-7 минут, потому что на входящей линии не хватает человеческих ресурсов. Люди постоянно находятся в очереди и ждут ответа. Сказывается текучка кадров. Важное значение имеет задолженность потребителей перед сбытовыми компаниями. По данным Росстата задолженность россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей и продолжает расти. Перед ресурсоснабжающими организ

«Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей «Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб. На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб., на 31 декабря 2019 г. – 2 239 млн рублей, на 2020 г. ее объем достиг нулевого значения. При этом «Таттелеком» имеет возможности обратиться к

В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии ной» объявил о запуске акции, в рамках которой каждый гражданин России до 31 декабря может оплатить судебные задолженности без комиссии в любом магазине ритейлера. К оплате доступны судебные

Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность посредством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное сопровождение договор

Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк» На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Т

«Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии ь могут проверить, есть ли у них неоплаченные счета от «Мосэнергосбыта», а также внести показания счётчика, в том числе трёхтарифного. Об этом CNews сообщили в «Яндекс.Деньгах». Чтобы посмотреть свою задолженность, не нужно регистрироваться: достаточно открыть на сайте «Яндекс.Денег» страницу «Мосэнергосбыта», выбрать регион — Москву или область — и ввести абонентский номер из квитанции. Се

На портале госуслуг запущена оплата налоговой задолженности ом на ЕПГУ оплата доступна в личном кабинете в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии — в услуге «Налоговая задолженность». Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок опл

Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка» сти свой ИНН в учетный комплекс банка. Сделать это возможно, обратившись в любое отделение кредитной организации. Узнать о наличии долга по налогам и осуществить платеж можно в меню «Оплата услуг» / «Проверить и оплатить задолженности» / «Мои реквизиты», где необходимо выбрать ИНН. Для оплаты налогов не требуется заполнения налоговых реквизитов платежа — вся информация о задолженностях клие

В «Евросети» можно бесплатно проверить задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД бщили о запуске нового сервиса по проверке задолженностей по коммунальным услугам и по наличию штрафов ГИБДД. Впервые в федеральной розничной сети «Евросеть» появилась возможность бесплатно проверять задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД независимо от географии потребителя. К примеру, клиент в Москве может узнать долг по коммунальным услугам за квартиру, находящуюся в Казани, Нижнем

Жители Ульяновской области получили возможность проверять задолженность по ЖКХ на региональном портале госуслуг ис «Плати дома», сообщается на сайте Министерства информационных технологий Ульяновской области. Как пояснила министр информационных технологий Ульяновской области Светлана Опенышева, чтобы проверить задолженность по ЖКХ и другим услугам, достаточно ввести номер лицевого счета (указанный на квитанции об оплате или карточке, выданной в компании «РИЦ»), фамилию, имя, отчество владельца кварти

Более 243 млн руб. налоговой задолженности оплатили россияне через интернет По состоянию на 28 мая 2012 г. 359 965 налогоплательщиков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 243 590 058,28 руб. В настоящее время сервис онлайн-оплаты налоговой задолженности через сайт налоговой службы доступен клиентам 8 банков: «Сбербанк», «Киви Банк»,

Сервисом «Узнай свою задолженность» за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. налогоплательщиков Рязанской области логоплательщиков, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общее количество визитов на сайт увеличилось в 2,5 раза и составило около 436 тыс. Интернет-сервисом «Узнай свою задолженность», который является самым популярным у жителей Рязанской области, за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. граждан, удвоив аналогичный показатель 2011 г. С

С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на 198 млн руб. В 2011 г. у налогоплательщиков-физических лиц появилась возможность оплачивать задолженность по имущественным налогам через интернет с помощью банковских платежных систем.

Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб. Согласно данным «Промсвязьбанка», с помощью новой услуги оплаты счетов Федеральной налоговой службы России клиенты банка оплатили налоговую задолженность через интернет-банк PSB-Retail на сумму свыше 10 млн руб. Сервис дистанционной оплаты налогов на сайте налоговой службы через интернет-банк PSB-Retail действует для клиентов — физ

С помощью сайта ФНС России налоговую задолженность оплатили около 212 тыс. человек о состоянию на начало февраля 211 931 налогоплательщик оплатил с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 157 167 417 руб. Начиная с 14 июня 2011 г., когда было подписано

С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на сумму более 150 млн руб. состоянию на конец января 200 954 клиента этих банков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму - 150 035 224,95 руб. Так, начиная с 14 июня 2011 г., когда было

Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн т интернет-сервисы, представленные на сайте службы. Один из самых популярных сервисов – «Узнай свою задолженность» - еженедельно к нему обращаются до 500 тыс. пользователей. С момента создания

Клиенты «ОТП Банка» теперь могут погасить задолженность и пополнить счет карты через систему Contact С 16 декабря 2011 г. клиенты «ОТП-Банка» могут погасить задолженность по потребительскому кредиту (на приобретение товаров) и пополнить счет банковской карты в 10 тыс. пунктах приема платежей системы Contact, расположенных на территории России и бли

Налогоплательщики предпочитают оплачивать задолженность по налогам с помощью онлайн-сервисов 4 июня текущего года, когда было подписано соглашение о взаимодействии интернет-сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России и интернет-сервиса «Сбербанк России» «Сбербанк-Онл@йн» по оплате на

Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать налоговую задолженность в режиме онлайн Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать задолженность перед бюджетом Российской Федерации через сайт ФНС России, начиная с 7 декабря. Соответствующее соглашение об информационном взаимодействии ФНС России и «Промсвязьбанка» было подп

Сервисом «Узнай свою задолженность» воспользовались почти 700 тыс. налогоплательщиков Ростовской области ых киосках в МФЦ размещены десять наиболее востребованных интернет-сервисов ФНС России: «Узнай свою задолженность», «Узнай свой ИНН», «Обращение в УФНС (ИФНС)», «Адрес Вашей инспекции» и другие

Оплатить задолженность перед ФССП России можно с помощью QIWI г», затем - «Штрафы. Госпошлины», «Служба Судебных Приставов» в любом из более 120 тыс. «QIWI Терминалов» и указать номер исполнительного производства. Далее можно внести необходимую сумму и оплатить задолженность, сэкономив тем самым время на посещение офисов. В настоящее время благодаря масштабной интеграции по информационному взаимодействию между ФССП России и QIWI этот сервис внедрен на

«Неофлекс» оптимизировал управление кредитным портфелем юрлиц «Сбербанка России» тная фабрика». Разработанное в ходе нынешнего проекта решение обеспечивает проведение всестороннего анализа корпоративного кредитного портфеля «Сбербанка России», в частности, позволяет анализировать кредитный портфель по категориям качества кредитов, видам кредитных продуктов, диапазонам процентных ставок и т.д., а также формировать списки крупнейших заемщиков по отраслям экономики и други

Клиенты «Русской Долговой Корпорации» могут погасить задолженность по кредитам через терминалы Qiwi 2011 г. клиенты коллекторского агентства «Русская Долговая Корпорация» смогут погашать просроченную задолженность по потребительским кредитам на любом из 110 000 платежных терминалов Qiwi. Для

«Мегалайт-Авто» на 10% сократил дебиторскую задолженность с помощью «1С:Предприятия 8» менеджеров и обеспечить покупателей актуальной информацией о наличии и стоимости товара с помощью автоматической выгрузки этих данных на сайт. Для руководства компании было важно снизить дебиторскую задолженность и сократить время отгрузки товара покупателям, говорится в сообщении БИТ. В итоге было принято решение создать новую информационную систему на современной и многофункциональной пл

Санкт-Петербургском международном институте менеджмента автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8» кт-Петербургском международном институте менеджмента (ИМИСП). В целом внедрение программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» помогло на 30% сократить дебиторскую задолженность и повысить оперативность получения финансовой аналитики по компании. Ранее использовавшаяся в институте система автоматизации не позволяла полностью учесть особенности расчета зар

Дебиторская задолженность СЗТ составила 2,216 млрд руб. Общая дебиторская задолженность ОАО «Северо-Западный Телеком» (SPTL) на 1 июля 2007 года составила 2,216 млрд. руб. 68% задолженности составляет задолженность за услуги связи (из них 41% - физлица и 32% -

Министерство финансов частично погасило задолженность "ЦентрТелекому" лу и 30,78 млн. руб. по Калужскому филиалу компании. В результате осуществления выплат, дебиторская задолженность по оплате услуг связи льготным категориям граждан в целом «ЦентрТелекому» снизи

Общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2.5 млрд. рублей По состоянию на 1 июля 2006 г. общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2 532 млн. руб. Основную долю в общей дебиторской задолженности занимает задолженность за услуги связи – 73% или 1 846 млн. руб. В структуре задолженности за

Государство урегулирует задолженность перед "Связьинвестом" руб., как ожидается, будет урегулирована до конца 2005 г. Об этом РБК сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман. «Мы рассчитываем в этом году урегулировать старую задолженность, надеемся, что новая не появится, хотя это может быть», — сказал он. Министр сообщил, что из суммарного долга государства перед компанией в размере 9 млрд. руб., 1,5 млрд. р

Компании "Связьинвеста" представили квартальные результаты , балансовая прибыль за 1 квартал 2003 г. составила 630 млн. 524 тыс. руб. Долгосрочная дебиторская задолженность на конец 1 квартала 2003 г. составила 32 млн. 101 тыс. руб. Краткосрочная дебит

МГТС утроила прибыль тельная работа, в результате которой будет заменяться около 200 тыс. номеров ежегодно. Кредиторская задолженность МГТС на конец 2002 г. составила 1 млрд. 261 млн. 592 тыс. руб., на начало 2002