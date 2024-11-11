Разделы

Финансовый сектор Кредитование PTI Payment to Income Показатель долговой нагрузки Кредитный портфель Задолженность Закредитованность

Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность

СОБЫТИЯ


11.11.2024 Готовимся к декабрю: как проверить налоговую задолженность и получить вычеты

в раздел «Платежи» из главного меню приложения, там найдите вкладку «К оплате». Если у вас имеется налоговая задолженность, то она будет отражена в этом окне. В этой же вкладке можно оплатить

24.06.2024 «Ростелеком» выводит на открытый рынок цифровую «Биржу дебиторской задолженности»

«Ростелеком» и компания Farzoom вывели на открытый рынок цифровую факторинговую платформу «Биржа дебиторской задолженности», которая предназначена для поставщиков, производителей и подрядчиков, сталкивающихся с отсрочкой в получении платежа. Дебитором на платформе может выступать люб
15.05.2024 Разработчик ВКС IVA Technologies показал резкий взлет выручки, прибыли и колоссальную дебиторскую задолженность

ии, вносят ноту диссонанса. В таблице «Консолидированный отчет о финансовом положении, подготовленный в соответствии с МФСО на 31 декабря 2023, 2022 и 2021 г.», в графе «Торговая и прочая дебиторская задолженность» можно увидеть сумму дебиторской задолженности IVA Technologies на 31 декабря 2023 г. – более 1,2 млрд руб., в то время как на 31 декабря 2022 г. этот показатель составлял 458,7 м
26.12.2023 ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

после ожидания в течение 5-7 минут, потому что на входящей линии не хватает человеческих ресурсов. Люди постоянно находятся в очереди и ждут ответа. Сказывается текучка кадров. Важное значение имеет задолженность потребителей перед сбытовыми компаниями. По данным Росстата задолженность россиян за ЖКУ приблизились к 900 млрд рублей и продолжает расти. Перед ресурсоснабжающими организ
11.02.2021 «Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей

«Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб. На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб., на 31 декабря 2019 г. – 2 239 млн рублей, на 2020 г. ее объем достиг нулевого значения. При этом «Таттелеком» имеет возможности обратиться к
27.12.2019 В «Связном» появилась возможность оплатить судебные задолженности без комиссии

ной» объявил о запуске акции, в рамках которой каждый гражданин России до 31 декабря может оплатить судебные задолженности без комиссии в любом магазине ритейлера. К оплате доступны судебные
22.08.2019 Bell Integrator помог страховому дому сократить дебиторскую задолженность за счет роботизации

Компания Bell Integrator завершила проект по роботизации процесса контроля за дебиторской задолженностью в Страховом доме «ВСК». Реализация решения позволила заказчику снизить дебиторскую задолженность посредством своевременного уведомления клиентов о наличии просроченного платежа или необходимости оплаты очередного взноса, сократить расходы на операционное сопровождение договор
04.04.2018 Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»

На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Т
17.08.2015 «Яндекс.Деньги» покажут москвичам задолженность по электроэнергии

ь могут проверить, есть ли у них неоплаченные счета от «Мосэнергосбыта», а также внести показания счётчика, в том числе трёхтарифного. Об этом CNews сообщили в «Яндекс.Деньгах». Чтобы посмотреть свою задолженность, не нужно регистрироваться: достаточно открыть на сайте «Яндекс.Денег» страницу «Мосэнергосбыта», выбрать регион — Москву или область — и ввести абонентский номер из квитанции. Се
29.05.2015 На портале госуслуг запущена оплата налоговой задолженности

ом на ЕПГУ оплата доступна в личном кабинете в разделе «Поиск счетов», а на бета-версии — в услуге «Налоговая задолженность». Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок опл
12.12.2013 Проверить и погасить задолженность по налогам теперь можно в интернет-банке «Росгосстрах Банка»

сти свой ИНН в учетный комплекс банка. Сделать это возможно, обратившись в любое отделение кредитной организации. Узнать о наличии долга по налогам и осуществить платеж можно в меню «Оплата услуг» / «Проверить и оплатить задолженности» / «Мои реквизиты», где необходимо выбрать ИНН. Для оплаты налогов не требуется заполнения налоговых реквизитов платежа — вся информация о задолженностях клие
02.09.2013 В «Евросети» можно бесплатно проверить задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД

бщили о запуске нового сервиса по проверке задолженностей по коммунальным услугам и по наличию штрафов ГИБДД. Впервые в федеральной розничной сети «Евросеть» появилась возможность бесплатно проверять задолженность по платежам ЖКХ и штрафам ГИБДД независимо от географии потребителя. К примеру, клиент в Москве может узнать долг по коммунальным услугам за квартиру, находящуюся в Казани, Нижнем
13.06.2012 Жители Ульяновской области получили возможность проверять задолженность по ЖКХ на региональном портале госуслуг

ис «Плати дома», сообщается на сайте Министерства информационных технологий Ульяновской области. Как пояснила министр информационных технологий Ульяновской области Светлана Опенышева, чтобы проверить задолженность по ЖКХ и другим услугам, достаточно ввести номер лицевого счета (указанный на квитанции об оплате или карточке, выданной в компании «РИЦ»), фамилию, имя, отчество владельца кварти
28.05.2012 Более 243 млн руб. налоговой задолженности оплатили россияне через интернет

По состоянию на 28 мая 2012 г. 359 965 налогоплательщиков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 243 590 058,28 руб. В настоящее время сервис онлайн-оплаты налоговой задолженности через сайт налоговой службы доступен клиентам 8 банков: «Сбербанк», «Киви Банк»,

12.05.2012 Сервисом «Узнай свою задолженность» за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. налогоплательщиков Рязанской области

логоплательщиков, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Общее количество визитов на сайт увеличилось в 2,5 раза и составило около 436 тыс. Интернет-сервисом «Узнай свою задолженность», который является самым популярным у жителей Рязанской области, за четыре месяца 2012 г. воспользовалось более 36 тыс. граждан, удвоив аналогичный показатель 2011 г. С
04.04.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на 198 млн руб.

В 2011 г. у налогоплательщиков-физических лиц появилась возможность оплачивать задолженность по имущественным налогам через интернет с помощью банковских платежных систем.

30.03.2012 Клиенты «Промсвязьбанка» оплатили налоговую задолженность через PSB-Retail на сумму более 10 млн руб.

Согласно данным «Промсвязьбанка», с помощью новой услуги оплаты счетов Федеральной налоговой службы России клиенты банка оплатили налоговую задолженность через интернет-банк PSB-Retail на сумму свыше 10 млн руб. Сервис дистанционной оплаты налогов на сайте налоговой службы через интернет-банк PSB-Retail действует для клиентов — физ
06.02.2012 С помощью сайта ФНС России налоговую задолженность оплатили около 212 тыс. человек

о состоянию на начало февраля 211 931 налогоплательщик оплатил с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму 157 167 417 руб. Начиная с 14 июня 2011 г., когда было подписано
31.01.2012 С помощью сайта ФНС России налогоплательщики оплатили задолженность на сумму более 150 млн руб.

состоянию на конец января 200 954 клиента этих банков оплатили с помощью сайта ФНС России налоговую задолженность на общую сумму - 150 035 224,95 руб. Так, начиная с 14 июня 2011 г., когда было
20.01.2012 Количество обращений к интернет-сервису ФНС России «Узнай свою задолженность» превысило 50 млн

т интернет-сервисы, представленные на сайте службы. Один из самых популярных сервисов – «Узнай свою задолженность» - еженедельно к нему обращаются до 500 тыс. пользователей. С момента создания

19.12.2011 Клиенты «ОТП Банка» теперь могут погасить задолженность и пополнить счет карты через систему Contact

С 16 декабря 2011 г. клиенты «ОТП-Банка» могут погасить задолженность по потребительскому кредиту (на приобретение товаров) и пополнить счет банковской карты в 10 тыс. пунктах приема платежей системы Contact, расположенных на территории России и бли
12.12.2011 Налогоплательщики предпочитают оплачивать задолженность по налогам с помощью онлайн-сервисов

4 июня текущего года, когда было подписано соглашение о взаимодействии интернет-сервиса «Узнай свою задолженность» ФНС России и интернет-сервиса «Сбербанк России» «Сбербанк-Онл@йн» по оплате на
08.12.2011 Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать налоговую задолженность в режиме онлайн

Клиенты «Промсвязьбанка» могут оплачивать задолженность перед бюджетом Российской Федерации через сайт ФНС России, начиная с 7 декабря. Соответствующее соглашение об информационном взаимодействии ФНС России и «Промсвязьбанка» было подп
06.12.2011 Сервисом «Узнай свою задолженность» воспользовались почти 700 тыс. налогоплательщиков Ростовской области

ых киосках в МФЦ размещены десять наиболее востребованных интернет-сервисов ФНС России: «Узнай свою задолженность», «Узнай свой ИНН», «Обращение в УФНС (ИФНС)», «Адрес Вашей инспекции» и другие
28.11.2011 Оплатить задолженность перед ФССП России можно с помощью QIWI

г», затем - «Штрафы. Госпошлины», «Служба Судебных Приставов» в любом из более 120 тыс. «QIWI Терминалов» и указать номер исполнительного производства. Далее можно внести необходимую сумму и оплатить задолженность, сэкономив тем самым время на посещение офисов. В настоящее время благодаря масштабной интеграции по информационному взаимодействию между ФССП России и QIWI этот сервис внедрен на
18.04.2011 «Неофлекс» оптимизировал управление кредитным портфелем юрлиц «Сбербанка России»

тная фабрика». Разработанное в ходе нынешнего проекта решение обеспечивает проведение всестороннего анализа корпоративного кредитного портфеля «Сбербанка России», в частности, позволяет анализировать кредитный портфель по категориям качества кредитов, видам кредитных продуктов, диапазонам процентных ставок и т.д., а также формировать списки крупнейших заемщиков по отраслям экономики и други
11.03.2011 Клиенты «Русской Долговой Корпорации» могут погасить задолженность по кредитам через терминалы Qiwi

2011 г. клиенты коллекторского агентства «Русская Долговая Корпорация» смогут погашать просроченную задолженность по потребительским кредитам на любом из 110 000 платежных терминалов Qiwi. Для

20.12.2010 «Мегалайт-Авто» на 10% сократил дебиторскую задолженность с помощью «1С:Предприятия 8»

менеджеров и обеспечить покупателей актуальной информацией о наличии и стоимости товара с помощью автоматической выгрузки этих данных на сайт. Для руководства компании было важно снизить дебиторскую задолженность и сократить время отгрузки товара покупателям, говорится в сообщении БИТ. В итоге было принято решение создать новую информационную систему на современной и многофункциональной пл
14.10.2010 Санкт-Петербургском международном институте менеджмента автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия 8»

кт-Петербургском международном институте менеджмента (ИМИСП). В целом внедрение программных продуктов «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» помогло на 30% сократить дебиторскую задолженность и повысить оперативность получения финансовой аналитики по компании. Ранее использовавшаяся в институте система автоматизации не позволяла полностью учесть особенности расчета зар
07.08.2007 Дебиторская задолженность СЗТ составила 2,216 млрд руб.

Общая дебиторская задолженность ОАО «Северо-Западный Телеком» (SPTL) на 1 июля 2007 года составила 2,216 млрд. руб. 68% задолженности составляет задолженность за услуги связи (из них 41% - физлица и 32% -
14.08.2006 Министерство финансов частично погасило задолженность "ЦентрТелекому"

лу и 30,78 млн. руб. по Калужскому филиалу компании. В результате осуществления выплат, дебиторская задолженность по оплате услуг связи льготным категориям граждан в целом «ЦентрТелекому» снизи
11.08.2006 Общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2.5 млрд. рублей

По состоянию на 1 июля 2006 г. общая дебиторская задолженность СЗТ составила 2 532 млн. руб. Основную долю в общей дебиторской задолженности занимает задолженность за услуги связи – 73% или 1 846 млн. руб. В структуре задолженности за

28.06.2005 Государство урегулирует задолженность перед "Связьинвестом"

 руб., как ожидается, будет урегулирована до конца 2005 г. Об этом РБК сообщил глава Министерства информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман. «Мы рассчитываем в этом году урегулировать старую задолженность, надеемся, что новая не появится, хотя это может быть», — сказал он.  Министр сообщил, что из суммарного долга государства перед компанией в размере 9 млрд. руб., 1,5 млрд. р
10.06.2003 Компании "Связьинвеста" представили квартальные результаты

, балансовая прибыль за 1 квартал 2003 г. составила 630 млн. 524 тыс. руб. Долгосрочная дебиторская задолженность на конец 1 квартала 2003 г. составила 32 млн. 101 тыс. руб. Краткосрочная дебит
22.04.2003 МГТС утроила прибыль

тельная работа, в результате которой будет заменяться около 200 тыс. номеров ежегодно. Кредиторская задолженность МГТС на конец 2002 г. составила 1 млрд. 261 млн. 592 тыс. руб., на начало 2002

22.04.2003 МГТС увеличила прибыль в 3 раза

тельная работа, в результате которой будет заменяться около 200 тыс. номеров ежегодно. Кредиторская задолженность ОАО «МГТС» на конец 2002 г. составила 1 млрд. 261 млн. 592 тыс. руб., на начало

Финансовый сектор и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 116
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14229 109
Ростелеком 10308 102
МегаФон 9896 87
8984 82
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 54
Ростелеком - Связьинвест 1714 46
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 43
Oracle Corporation 6867 40
SAP SE 5427 38
Питерская группа связистов 437 32
Microsoft Corporation 25237 32
Yandex - Яндекс 8435 31
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4525 29
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 28
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 28
IBM - International Business Machines Corp 9551 27
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 27
Google LLC 12255 25
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1252 23
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 22
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 903 21
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 21
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 21
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 385 21
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 19
Apple Inc 12628 19
VK - Mail.ru Group 3532 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 18
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 17
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 17
1С-Рарус 935 15
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 13
Киевстар - Kyivstar 557 13
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 13
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 13
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 133
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 64
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 54
Альфа-Банк 1868 46
ГПБ - Газпромбанк 1174 35
ПСБ - Промсвязьбанк 901 33
Евросеть 1417 32
Альфа-Групп 731 32
Почта России ПАО 2246 31
Связной ГК 1384 30
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 29
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 28
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 28
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1792 26
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1372 24
NanduQ - Qiwi 1004 23
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 23
Visa International 1972 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 16
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 15
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 14
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 14
Совкомбанк ПАО 285 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 13
Россети Ленэнерго 1699 13
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 154 12
TOT Payments - Unifiyed Payments - Unified Payments 29 12
СБ Банк - Судостроительный банк 59 11
Газпром ПАО 1416 11
МКБ - Московский кредитный банк 618 11
ETH - Eventis Telecom Holdings 90 11
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 10
Cukurova 97 10
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 10
Solvers 26 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 151
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 113
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12843 96
Судебная власть - Judicial power 2412 90
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 65
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 50
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 45
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 44
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 40
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 27
Федеральное казначейство России 1879 25
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 25
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 20
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 84 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 18
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2729 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 15
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2003 13
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 12
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 10
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 114 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 10
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 9
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 35
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 4
ГосИнформСистемы 155 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Bitcoin Foundation 8 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
АПАПП - Ассоциация Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов 1 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Linux Foundation 189 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 245
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 189
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 183
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 165
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 143
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25546 90
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 78
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 71
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4454 71
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7612 65
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 63
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12267 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31968 58
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31745 56
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5868 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 52
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 51
Оповещение и уведомление - Notification 5378 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13003 51
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 48
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17110 48
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 47
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10128 46
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7280 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 44
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8933 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18146 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 42
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 41
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11317 41
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26087 40
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8730 40
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8134 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5830 78
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 57
Microsoft Windows 2000 8662 34
Google Android 14680 31
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 27
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 25
Apple iPhone 6 4862 23
Apple iOS 8242 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 16
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 15
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 15
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 841 15
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 15
Microsoft Office 3952 13
Linux OS 10897 13
Apple - App Store 3008 13
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 12
FreePik 1435 12
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 12
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 12
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 12
Microsoft Dynamics 1186 12
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 91 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 11
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 11
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 11
Microsoft Windows 16328 11
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 9
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 526 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 9
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 30 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 8
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 567 8
Google YouTube - Видеохостинг 2886 8
Путин Владимир 3351 33
Брюквин Юрий 299 25
Рейман Леонид 1058 20
Малис Олег 85 13
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 141 12
Ноготков Максим 52 12
Малис Александр 158 11
Ракишев Кенес 43 11
Кочетков Владислав 248 11
Кирюшин Геннадий 91 10
Торбахов Александр 107 10
Усманов Алишер 304 10
Малофеев Константин 117 10
Костыгин Дмитрий 24 10
Васинкевич Михаил 18 10
Гирев Андрей 77 9
Греф Герман 465 9
Мамут Александр 131 9
Маевский Леонид 57 9
Федоринов Сергей 25 9
Евтушенков Владимир 212 8
Никифоров Николай 1136 8
Козырев Алексей 326 8
Маевский Игорь 38 8
Скигин Михаил 9 8
Свирский Павел 21 8
Мейер Август 18 8
Чебан Юрий 14 7
Медведев Дмитрий 1662 7
Свердлов Денис 201 7
Добкин Аркадий 81 7
Авербах Владимир 127 7
Морозов Олег 22 6
Яшин Валерий 79 6
Прохоров Михаил 39 6
Паршин Максим 321 6
Щеголев Игорь 698 6
Фирер Олег 29 6
Крутой Игорь 16 6
Zoe Mike - Zoi Mike - Зои Майк 14 6
Россия - РФ - Российская федерация 156860 730
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 301
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 189
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 91
Украина 7793 80
Европа 24635 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18212 54
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 54
Германия - Федеративная Республика 12936 53
Казахстан - Республика 5792 52
Беларусь - Белоруссия 6024 42
Нидерланды 3632 39
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 34
Кипр - Республика 579 31
Индия - Bharat 5697 28
Турция - Турецкая республика 2486 27
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 26
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1353 21
Африка - Африканский регион 3571 20
Италия - Итальянская Республика 4429 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3197 20
Швеция - Королевство 3715 19
Азия - Азиатский регион 5748 19
Узбекистан - Республика 1869 19
Россия - СФО - Новосибирск 4650 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2654 18
Великобритания - Лондон 2407 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 16
Европа Восточная 3121 16
Земля - планета Солнечной системы 10658 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 16
Франция - Французская Республика 7975 16
Норвегия - Королевство 1831 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 16
Канада 4985 15
Япония 13547 15
Египет - Арабская Республика 1045 15
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 710 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 593
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 345
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 321
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 217
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 187
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 180
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 177
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 148
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6497 119
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 110
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 87
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 84
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 81
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 501 78
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 77
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11765 75
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 73
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10533 66
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 62
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 57
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 53
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3769 53
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 53
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 51
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 49
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 49
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 46
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7356 44
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 43
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 432 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 41
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 40
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 40
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 38
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2072 37
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 73
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 44
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 34
Ведомости 1233 23
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 14
Forbes - Форбс 911 12
FT - Financial Times 1259 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 8
Bloomberg 1417 7
TAdviser - Центр выбора технологий 425 6
РИА Новости 984 5
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Известия ИД 705 4
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 4
Царьград - телеканал 28 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 3
Telecom.paper 194 3
NYT - The New York Times 1086 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 3
AP - Associated Press 2006 3
Фонтанка 34 2
Из рук в руки - irr.ru 70 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Times 648 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 2
IDG - International Data Group 116 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
Roem.ru - Роем.ру 49 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 2
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 2
Wikipedia - Википедия 585 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 25
Рустелеком ТК 304 25
Gartner - Гартнер 3608 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 5
Juniper Research 551 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
IDC - International Data Corporation 4943 4
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 4
Forrester Research 828 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 3
Frost & Sullivan 203 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 68 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AdIndex 10 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 85 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Coleman Parkes 11 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
Pablo Arman 2 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Celent - Celent Communications 12 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 80 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Mordor Intelligence 33 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 10
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 33 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
ГБИП России НИО ФКП - Государственные боеприпасные испытательные полигоны России Национальное испытательное объединение - Геодезия НИИ ФКП 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 2
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 6 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 29 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 1
Институт финансового планирования 4 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 19 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 77 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 51
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 8
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 6
CNews AWARDS - награда 549 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 3
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 2
Microsoft Dynamics AX Forum 27 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
Международный женский день - 8 марта 371 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
Experian Analytics Forum 1 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
Битва роботов 13 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
SAP TechEd 9 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 16 1
Единый день голосования 138 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
