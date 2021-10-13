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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Маевский Леонид
Публикаций - 40, упоминаний - 70
Маевский Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1915 3
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 2
|Мосгорсуд - Московский городской суд 307 1
|Верховный суд Российской Федерации 228 1
|Кирюшин Геннадий 56 6
|Беляков Денис 5 3
|Маевский Игорь 28 2
|Рейман Леонид 782 2
|Таврин Иван 84 2
|Рожецкин Леонид 31 2
|Модин Алексей 4 2
|Елисеев Алексей 15 2
|Букин Максим 3 1
|Евтушенков Владимир 175 1
|Свирский Павел 11 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 28 1
|Юрченко Евгений 80 1
|Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 96 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1099 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
Создано именных указателей - 47096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru