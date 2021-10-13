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Маевский Леонид



13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 2
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 6
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 5
11.10.2017 Экс-генпрокурора Киргизии осудили из-за участия в краже сотового оператора «питерских связистов» 1
17.08.2017 Политика посадили в тюрьму на 8 лет из-за взятки от «российского связиста» 5
26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 2
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 2
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 2
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 1
16.09.2015 Государство продаст акции СМАРТС за 2 млрд рублей 1
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 2
18.08.2015 «Мегафон» купил СМАРТС 2
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 1
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС 1
17.06.2015 МТС попала в уголовное дело о краже акций 3
16.11.2012 СМАРТС решили пустить с молотка 1
21.10.2011 Друзья АФК “Системы” обанкротили врага СМАРТС 2
07.09.2011 СМАРТС получил шанс компенсировать миллиардные убытки 1
24.05.2010 Как АФК «Система» финансировала атаку на СМАРТС. СХЕМА 2
21.05.2010 Атака на СМАРТС перешла под контроль АФК «Система» 1
14.01.2010 Государство отказалось от СМАРТС 2
29.10.2009 Выходец из «Билайна» «топит» СМАРТС 2
23.10.2008 Экс-владелец «Мегафона» продал Усманову 50% ГЛОНАСС-портала 2
23.05.2006 Суд: "Мегафон" незаконно отняли у государства 1
16.01.2006 Почтальонам не дадут отмыть деньги 1
26.12.2005 Депутаты требуют вернуть МГТС "народу" 1
30.11.2005 Архитектор дела "Мегафона" ушла из связи 2
23.11.2005 3G-лицензии: "Билайн" станет крайним? 1
01.11.2005 Татарам отключили почту 1
24.10.2005 Универсальную связь отдали "своим" компаниям 1
08.09.2005 Свидетелям по делу "Мегафона" угрожает неизвестный 1
06.09.2005 У татар хотят отнять почту 1
09.06.2005 Экс-владельца "МегаФона" не признали плагиатором 2
27.04.2005 Государство хочет регулировать тарифы МТС и "Билайна" 1
20.04.2005 Опальный акционер "Мегафона" вернулся в Россию 2
15.04.2005 В "Билайне" останется только один хозяин 1
13.04.2005 Закон об ЭЦП заработает через две недели 1
24.03.2005 Главу МВД просят вмешаться в конфликт вокруг "Мегафона" 2
21.03.2005 Акционерам «Мегафона» угрожают тюрьмой 1

Публикаций - 40, упоминаний - 70

Маевский Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5408 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7426 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6525 9
АФК Система ПАО 1413 8
Питерская группа связистов 153 7
Ростелеком Связьинвест 1179 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 178 2
АСВТ 73 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 166 2
СМАРТС Астрахань-GSM 5 2
СМАРТС Пенза-GSM 13 2
СМАРТС Ярославль-GSM 10 2
СМАРТС Компания 384 1
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7214 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 19 4
IPOC 100 2
Альфа-Групп 514 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 51 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Альфа-Банк 1203 1
Башнефть ПАО АНК 92 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4454 1
Глобэкс банк 28 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1915 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 307 1
Верховный суд Российской Федерации 228 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 40 2
Кирюшин Геннадий 56 6
Беляков Денис 5 3
Маевский Игорь 28 2
Рейман Леонид 782 2
Таврин Иван 84 2
Рожецкин Леонид 31 2
Модин Алексей 4 2
Елисеев Алексей 15 2
Букин Максим 3 1
Евтушенков Владимир 175 1
Свирский Павел 11 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 28 1
Юрченко Евгений 80 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 710 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21329 6
Россия - Российская федерация - РФ 67604 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 738 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 293 4
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 394 4
Россия - ПФО - Пензенская область 399 4
Великобритания - Лондон 1176 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 410 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 446 3
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 207 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1607 3
Латвия - Юрмала 13 2
Белиз 40 2
Швейцария - Цюрих 134 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 389 2
Россия - ПФО - Саратовская область 426 2
Россия - ПФО - Самарская область 660 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 407 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 639 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 240 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1500 1
Австрия - Австрийская Республика 653 1
Швеция - Стокгольм 219 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9391 1
Австрия - Вена 64 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1812 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 257 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 822 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 96 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1099 1
Коммерсантъ - Издательский дом 571 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5447 1
Независимая газета 7 1
Компьютерра 12 1
Мобильные системы 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 914957, в очереди разбора - 817932.
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