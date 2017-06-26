Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кирюшин Геннадий
Публикаций - 39, упоминаний - 70
Кирюшин Геннадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 756 2
|4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 2
|B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 960 1
|Маевский Игорь 23 7
|Маевский Леонид 24 6
|Евтушенков Владимир 137 4
|Беляков Денис 5 4
|Свирский Павел 9 3
|Дубовсков Андрей 82 1
|Таврин Иван 83 1
|Никифоров Владимир 3 1
|Парфенчиков Артур 8 1
|Юрченко Евгений 75 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru