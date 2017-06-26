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Кирюшин Геннадий



26.06.2017 Многолетний конфликт вокруг «Смартс» закончился: неизвестный выплатил 470 млн 3
17.03.2017 Останки оператора СМАРТС проданы за 780 миллионов 2
02.03.2017 «Мегафон» купил последние активы СМАРТС 4
09.02.2017 От СМАРТС требуют доплатить полмиллиарда налогов 3
12.10.2016 Партнер АФК «Система» вышел из многолетней корпоративной войны 2
20.09.2016 Завершилась трансрегиональная война МТС и СМАРТС 2
22.07.2016 Многомиллиардный долг основателя СМАРТС пустили «с молотка» 2
03.12.2015 Внезапный конец войны. Основатель СМАРТС договорился с АФК «Система» 2
08.09.2015 Падение рубля спасает от банкротства «врага СМАРТС» 1
28.07.2015 Бывшего вице-президента Альфа-банка обвинили в «выводе активов» СМАРТС 2
10.07.2015 СМАРТС начал войну с судебными приставами 1
18.06.2015 «Мегафону» угрожают из-за возможной покупки СМАРТС 2
17.06.2015 МТС попала в уголовное дело о краже акций 1
12.01.2015 МТС выкупил кусочек СМАРТС 1
16.07.2013 СМАРТС распродает свои сотовые активы 1
24.09.2010 СМАРТС добилась уголовного дела против рейдеров, близких к МТС 1
24.05.2010 Как АФК «Система» финансировала атаку на СМАРТС. СХЕМА 1
21.05.2010 Атака на СМАРТС перешла под контроль АФК «Система» 1
14.01.2010 Государство отказалось от СМАРТС 1
07.10.2009 СМАРТС может стать государственным 2
17.10.2008 СМАРТС больше не продается: Кризис сорвал главную сделку года 2
17.10.2008 СМАРТС отказался продаваться в связи с финансовым кризисом 1
30.09.2008 Покупка СМАРТС: «Мегафон» вступил в схватку с МТС 2
25.08.2008 Куда пойдут деньги с продажи СМАРТС? 5
15.08.2008 Покупка СМАРТС : МТС просит разрешения чиновников 3
17.07.2008 СМАРТС отбился от рейдеров 3
02.06.2008 МТС купила СМАРТС 2
14.05.2008 СМАРТС подрос, но дивидендов не выплатил 2
15.04.2008 Убыточный СМАРТС рискует не быть проданным 1
27.02.2008 СМАРТС стал бездомным 1
26.02.2008 СМАРТС набивает себе цену 2
28.01.2008 Битва за «СМАРТС» стартовала вновь 1
14.01.2008 Акционеры СМАРТСа отказались от продажи компании 3
12.10.2007 Владелец СМАРТС стал невыездным 2
05.10.2007 Шведы берут СМАРТС по частям 1
14.09.2007 Арбитражный суд отказал «Сигме» в претензиях на СМАРТС 1
30.08.2007 Судебное заседание по делу СМАРТСа перенесено 1
04.07.2007 В СМАРТС избран председатель совета директоров 1
01.06.2007 На основателя СМАРТС завели уголовное дело 1

Публикаций - 39, упоминаний - 70

Кирюшин Геннадий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 18
СМАРТС Компания 268 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 10
АФК Система ПАО 1111 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 8
AMD Graphics Product Group - ATI 394 6
Ростелеком Связьинвест 801 5
СМАРТС Пенза-GSM 9 4
Таттелеком 115 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 2
Синтерра - Synterra 657 1
Питерская группа связистов 120 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1587 1
СМАРТС Астрахань-GSM 4 1
СМАРТС Ярославль-GSM 7 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 14 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 683 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4362 2
Альфа-Банк 1147 1
Альфа-Групп 356 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Глобэкс банк 28 1
Арбитражный суд города Москвы 366 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 332 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 38 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 47 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 889 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 445 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 756 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 960 1
Маевский Игорь 23 7
Маевский Леонид 24 6
Евтушенков Владимир 137 4
Беляков Денис 5 4
Свирский Павел 9 3
Дубовсков Андрей 82 1
Таврин Иван 83 1
Никифоров Владимир 3 1
Парфенчиков Артур 8 1
Юрченко Евгений 75 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1390 12
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 686 11
Россия - ПФО - Пензенская область 366 10
Россия - ЦФО - Ивановская область 269 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 363 8
Россия - ПФО - Самарская область 596 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 382 7
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 225 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 346 5
Россия - Российская федерация - РФ 60538 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1686 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 410 4
Россия - Республика Калмыкия 186 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 3
Россия - ПФО - Саратовская область 375 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4413 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 719 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1106 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 400 1
Великобритания - Лондон 927 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 580 1
Великобритания - Уэльс 32 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 115 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 416 1
Россия - ПФО - Казань 1580 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1289 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 966 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 554 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 272 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 250 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 945 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805389, в очереди разбора - 709060.
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