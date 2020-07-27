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D-AMPS
dAMPS
Digital AMPS
Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц
D-AMPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прянишников Николай 282 5
|Малис Александр 155 5
|Зимин Дмитрий 25 4
|Рейман Леонид 977 3
|Морошкин Александр 111 2
|Мищенко Алексей 10 2
|Щеголев Игорь 677 2
|Пестерева Ольга 28 2
|Брюквин Юрий 253 2
|Новицкий Евгений 27 1
|Путин Владимир 2157 1
|Малис Олег 73 1
|Авен Петр 15 1
|Цариковский Андрей 22 1
|Хан Герман 10 1
|Рожецкин Леонид 41 1
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
|Изосимов Александр 188 1
|Гусинский Владимир 12 1
|Amersi Mohamed - Амерси Мохамед 6 1
|Кирюшин Геннадий 65 1
|Королев Игорь 55 1
|Мардер Наум 100 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Панкратова Оксана 42 1
|Павлов Владимир 16 1
|Мишустин Михаил 313 1
|Евтушенков Владимир 182 1
|Вексельберг Виктор 123 1
|Меламед Леонид 110 1
|Артемьев Игорь 78 1
|Голомолзин Анатолий 73 1
|Шамолин Михаил 116 1
|Фридман Михаил 89 1
|Дерипаска Олег 30 1
|Костров Владимир 9 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Гончарук Александр 88 1
|Кузьмичев Алексей 12 1
|Прохоров Алексей 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 6
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
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