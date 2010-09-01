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D-AMPS dAMPS Digital AMPS Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.09.2010 «Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России

1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обесп
17.11.2007 «Билайн» похоронил свой DAMPS

Как это часто бывает с историческими событиями, гибель DAMPS случилась ночью. Срок лицензии № 8758 на предоставление связи в стандарте DAMPS

19.09.2007 «ВымпелКом» завершает предоставление услуг в стандарте DAMPS

«ВымпелКом» объявил об окончании с 18 ноября 2007 года предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта DAMPS в Московском и Центральном регионах в связи с прекращением действия лицензии №8758. Именно со стандарта DAMPS начинал свой бизнес «ВымпелКом» в 1993 году. Спустя десять лет, в 2003
02.08.2007 «Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM

«Корбина Телеком» объявила о переводе абонентов мобильной телефонии из стандарта DAMPS в стандарт GSM. Перейти на тарифный план GSM можно будет до 1 ноября 2007 года. Все номера – федеральные и прямые московские – будут сохранены. Замене подлежит только префикс (901), котор
07.04.2005 Tele2 не сдается

бург. Впрочем, в двух вышеназванных регионах Tele2 обладает не аналоговыми сетями AMPS, а цифровыми dAMPS. В Санкт-Петербурге же у Tele2 сеть аналогового стандарта nAMPS — разновидность AM
24.12.2004 Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц

«Корбина-телеком» приобрела у панъевропейского оператора Tele2 сети стандарта dAMPS в Кемеровской и Ростовской областях. В дальнейших планах «Корбины» значится покупка у T
16.11.2004 Сотовая покупка "Альфы" грозит новыми скандалами

и против CDMA ополчились операторы сразу всех трех других стандартов сотовой связи (GSM, NMT, AMPS/ DAMPS). В результате, в 1999 году Госкомсвязи попытался выпустить приказ, запрещающий подключ
06.06.2003 "ВымпелКом" передал "Корбине" часть сети D-AMPS

АО «ВымпелКом» официально сообщило о подписании серии соглашений с ЗАО «ИнвестЭлектроСвязь» (осуществляет деятельность под торговой маркой «Корбина-Телеком») с целью оптимизировать использование сети D-AMPS «ВымпелКома» в Москве и Московской области. Как сообщается в пресс-релизе, «ВымпелКом» продолжит операции в сети, ее поддержку, обслуживание своих существующих московских абонентов в ста
25.04.2003 "Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS

ная для российского рынка мобильной связи сделка. Альтернативный оператор намерен выкупить у «Вымпелкома» часть технического ресурса сотовой сети «Би Лайн 800», предоставляющей услуги связи стандарта D-AMPS в Москве. Если сделка состоится, «Корбина» станет монополистом на рынке услуг D-AMPS для бизнес-абонентов, объем которого в Москве составляет более $25 млн. в год. Стандарт D-A
14.03.2003 МАП и Минсвязи продолжают тяжбу по срокам использования сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS частоты 800 МГц

ии Минсвязи, ограничившего 2010 годом эксплуатацию действующих сотовых сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS, работающих в диапазоне 800 МГц. ГКРЧ приняла решение об ограничении срока использовани
15.12.2002 "Комбеллга" будет оказывать услуги сотовой связи стандарта DAMPS совместно с "Вымпелкомом"

лять услуги сотовой связи в стандарте TDMA800. Как сообщили в компании, это стало возможным после подписания соглашения с ОАО "ВымпелКом" "О совместном предоставлении услуг" в сети стандарта TDMA800 (DAMPS, или IS-136). Теперь клиенты ЗАО "Комбеллга" смогут получать не только услуги цифровой телефонии, но и услуги мобильной связи от единого оператора. Сеть TDMA-800 - одна из самых разветвле
27.02.2002 Стандарт DAMPS умирать не собирается

свыше данного лимита оплачиваются по тарифу $0,15 за минуту разговора круглосуточно. Все входящие звонки не тарифицируются. «Сейчас множество абонентов, в том числе наших, мигрировало в сеть GSM, и в DAMPS высвободились емкости, которые мы теперь можем использовать для развития новых услуг", - заявил на сегодняшней пресс-конференции первый вице-президент АО «ВымпелКом» Николай Прянишников.

28.06.2001 "Татинком" начала эксплуатацию центра коротких сообщений СВОSSsms

Компания "Татинком", предоставляющая услуги мобильной связи в стандарте DAMPS/TDMA, ввела в тестовую эксплуатацию Центр Коротких Сообщений CBOSSsms - один из самых п
28.04.2001 "ВымпелКом" объявил финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2000 года

г с предоплатой, что сказалось на показателях 2000 года. Кроме того, при миграции абонентов из сети DAMPS в GSM и из одного тарифного плана в другой не происходило реального оттока, однако эти

23.11.2000 Corbina Telecom и "Вымпелком" представили услугу мобильной связи в стандарте DAMPS по безлимитным тарифным планам

у "Corbina Мobile Access" по предоставлению клиентам мобильной связи по тарифный планам "Пушкин" $70 в месяц и "Unlimited" ("Неограниченный") $160 в месяц с учетом НДС. При этом используется стандарт DAMPS/IS 136 сети "Би Лайн 800"
31.07.2000 Оренбургский сотовый оператор "Оренсот" построит сети АМРS/DAMPS в Орске и Бузулуке

ска на 2 тыс. абонентов, проектирует сеть для города Бузулука, сообщает ОАО "Электросвязь" Оренбургской обл., владеющее 43,48% "Оренсот". ЗАО "Оренсот", предоставляющее услуги сотовой связи стандарта АМРS/DAMPS в Оренбургской области, по данным на начало этого года обслуживало более 5600 абонентов. Сотовой связью ОАО "Оренсот" покрыты города Оренбург, Орск, Новотроицк, а также пригороды и н
27.04.2000 Стандарты DAMPS/AMPS и CDMA в России в диапазоне 800 МГц будут вытеснены цифровым телевидением

средствами гражданского назначения" (протокол 22/3), согласно которому "признается нецелесообразным" выделять рабочие полосы частот в диапазоне 800 МГц для сетей подвижной радиосвязи стандартов AMPS, D-AMPS, N-AMPS и CDMA (IS-95). С этого момента Главсвязьнадзор не будет рассматривать заявки и выдавать разрешения на использование в сотовых сетях на базе AMPS, D-AMPS и N-AMPS частот в

Публикаций - 205, упоминаний - 225

D-AMPS и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 101
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16211 52
МегаФон 11004 34
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 28
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 24
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 17
Ростелеком - Связьинвест 1719 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5825 15
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 12
Siemens AG - Siemens Group 2675 11
Ростелеком 11067 11
Сонет 173 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 10
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 10
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 10
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 10
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 133 9
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 9
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 9
Lenovo Motorola 3575 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 212 9
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ТюменьРуском 18 8
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 313 8
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Инвестэлектросвязь 38 7
АКОС 68 7
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 7
ВымпелКом - Даль Телеком Интернэшнл, ДТИ - Даль Телеком Трейд 31 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Ермак RMS 36 7
Huawei 4728 7
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 7
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 7
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 7
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 6
Microsoft Corporation 25891 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
Альфа-Групп 753 6
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 5
Fellowes 32 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 3
Татнефть 247 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 173 3
Daewoo 104 2
Альфа-Эко 55 2
Уралком 6 2
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 2
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Гумма Групп - Гамма Инвест - Гамма Капитал 12 2
Альфа-Банк 1996 2
Евросеть 1421 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 115 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
Евросеть - Техмаркет 81 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
Cukurova 97 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 1
Империя-Фарма 91 1
Некстер ИК 33 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Ренова Капитал - Renova Capital 13 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 52 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1852 1
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 1
СевЗапФинанс - Северо-Западная Финансовая Компания 5 1
Commerzbank AG - Commerzbank Group 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 29
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 734 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3099 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2353 6
Судебная власть - Judicial power 2531 4
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6032 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2149 2
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Районный суд Бишкек 27 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 241 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 1
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 1
Правительство Москвы - МКНТ - Московский комитет по науке и технологиям 18 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5794 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 476 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 165
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Ассоциация-800 20 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 266 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29955 118
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23270 69
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26644 59
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 56
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9419 35
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 119 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4605 22
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2654 20
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 20
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 18
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 17
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10821 16
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 651 15
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 15
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2942 14
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1893 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 14
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9701 13
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 13
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9743 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18361 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13835 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4575 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5948 7
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1717 7
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2209 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 7
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13399 6
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4083 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4026 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 19
Microsoft Windows 2000 8675 14
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 92 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 7
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 7
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 106 5
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut SMSC - Bercut SMS Centre - Bercut mnSMS Centre - центр коротких сообщений 14 4
Linux OS 11688 4
Apple iPhone 6 4860 4
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 3
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Messager - Bercut MC - Bercut Messaging Centre - Bercut UM - Bercut Unified Messaging 11 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut PrePaid Service - Bercut Paid Card - Bercut Scratch card 10 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut Call Centre CRM 12 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut AutoInformer 8 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut VMS - Bercut Voice Mail Service 8 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut USSD Centre - Bercut mnUSSD Centre 16 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1679 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 123 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5280 3
Benefon Dragon 12 2
CBOSS dss 5 2
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Apple iPhone - серия смартфонов 7724 2
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