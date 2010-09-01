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D-AMPS dAMPS Digital AMPS Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|01.09.2010
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«Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России
1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обесп
|17.11.2007
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«Билайн» похоронил свой DAMPS
Как это часто бывает с историческими событиями, гибель DAMPS случилась ночью. Срок лицензии № 8758 на предоставление связи в стандарте DAMPS
|19.09.2007
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«ВымпелКом» завершает предоставление услуг в стандарте DAMPS
«ВымпелКом» объявил об окончании с 18 ноября 2007 года предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта DAMPS в Московском и Центральном регионах в связи с прекращением действия лицензии №8758. Именно со стандарта DAMPS начинал свой бизнес «ВымпелКом» в 1993 году. Спустя десять лет, в 2003
|02.08.2007
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«Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM
«Корбина Телеком» объявила о переводе абонентов мобильной телефонии из стандарта DAMPS в стандарт GSM. Перейти на тарифный план GSM можно будет до 1 ноября 2007 года. Все номера – федеральные и прямые московские – будут сохранены. Замене подлежит только префикс (901), котор
|07.04.2005
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Tele2 не сдается
бург. Впрочем, в двух вышеназванных регионах Tele2 обладает не аналоговыми сетями AMPS, а цифровыми dAMPS. В Санкт-Петербурге же у Tele2 сеть аналогового стандарта nAMPS — разновидность AM
|24.12.2004
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Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц
«Корбина-телеком» приобрела у панъевропейского оператора Tele2 сети стандарта dAMPS в Кемеровской и Ростовской областях. В дальнейших планах «Корбины» значится покупка у T
|16.11.2004
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Сотовая покупка "Альфы" грозит новыми скандалами
и против CDMA ополчились операторы сразу всех трех других стандартов сотовой связи (GSM, NMT, AMPS/ DAMPS). В результате, в 1999 году Госкомсвязи попытался выпустить приказ, запрещающий подключ
|06.06.2003
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"ВымпелКом" передал "Корбине" часть сети D-AMPS
АО «ВымпелКом» официально сообщило о подписании серии соглашений с ЗАО «ИнвестЭлектроСвязь» (осуществляет деятельность под торговой маркой «Корбина-Телеком») с целью оптимизировать использование сети D-AMPS «ВымпелКома» в Москве и Московской области. Как сообщается в пресс-релизе, «ВымпелКом» продолжит операции в сети, ее поддержку, обслуживание своих существующих московских абонентов в ста
|25.04.2003
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"Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS
ная для российского рынка мобильной связи сделка. Альтернативный оператор намерен выкупить у «Вымпелкома» часть технического ресурса сотовой сети «Би Лайн 800», предоставляющей услуги связи стандарта D-AMPS в Москве. Если сделка состоится, «Корбина» станет монополистом на рынке услуг D-AMPS для бизнес-абонентов, объем которого в Москве составляет более $25 млн. в год. Стандарт D-A
|14.03.2003
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МАП и Минсвязи продолжают тяжбу по срокам использования сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS частоты 800 МГц
ии Минсвязи, ограничившего 2010 годом эксплуатацию действующих сотовых сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS, работающих в диапазоне 800 МГц. ГКРЧ приняла решение об ограничении срока использовани
|15.12.2002
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"Комбеллга" будет оказывать услуги сотовой связи стандарта DAMPS совместно с "Вымпелкомом"
лять услуги сотовой связи в стандарте TDMA800. Как сообщили в компании, это стало возможным после подписания соглашения с ОАО "ВымпелКом" "О совместном предоставлении услуг" в сети стандарта TDMA800 (DAMPS, или IS-136). Теперь клиенты ЗАО "Комбеллга" смогут получать не только услуги цифровой телефонии, но и услуги мобильной связи от единого оператора. Сеть TDMA-800 - одна из самых разветвле
|27.02.2002
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Стандарт DAMPS умирать не собирается
свыше данного лимита оплачиваются по тарифу $0,15 за минуту разговора круглосуточно. Все входящие звонки не тарифицируются. «Сейчас множество абонентов, в том числе наших, мигрировало в сеть GSM, и в DAMPS высвободились емкости, которые мы теперь можем использовать для развития новых услуг", - заявил на сегодняшней пресс-конференции первый вице-президент АО «ВымпелКом» Николай Прянишников.
|28.06.2001
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"Татинком" начала эксплуатацию центра коротких сообщений СВОSSsms
Компания "Татинком", предоставляющая услуги мобильной связи в стандарте DAMPS/TDMA, ввела в тестовую эксплуатацию Центр Коротких Сообщений CBOSSsms - один из самых п
|28.04.2001
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"ВымпелКом" объявил финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2000 года
г с предоплатой, что сказалось на показателях 2000 года. Кроме того, при миграции абонентов из сети DAMPS в GSM и из одного тарифного плана в другой не происходило реального оттока, однако эти
|23.11.2000
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Corbina Telecom и "Вымпелком" представили услугу мобильной связи в стандарте DAMPS по безлимитным тарифным планам
у "Corbina Мobile Access" по предоставлению клиентам мобильной связи по тарифный планам "Пушкин" $70 в месяц и "Unlimited" ("Неограниченный") $160 в месяц с учетом НДС. При этом используется стандарт DAMPS/IS 136 сети "Би Лайн 800"
|31.07.2000
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Оренбургский сотовый оператор "Оренсот" построит сети АМРS/DAMPS в Орске и Бузулуке
ска на 2 тыс. абонентов, проектирует сеть для города Бузулука, сообщает ОАО "Электросвязь" Оренбургской обл., владеющее 43,48% "Оренсот". ЗАО "Оренсот", предоставляющее услуги сотовой связи стандарта АМРS/DAMPS в Оренбургской области, по данным на начало этого года обслуживало более 5600 абонентов. Сотовой связью ОАО "Оренсот" покрыты города Оренбург, Орск, Новотроицк, а также пригороды и н
|27.04.2000
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Стандарты DAMPS/AMPS и CDMA в России в диапазоне 800 МГц будут вытеснены цифровым телевидением
средствами гражданского назначения" (протокол 22/3), согласно которому "признается нецелесообразным" выделять рабочие полосы частот в диапазоне 800 МГц для сетей подвижной радиосвязи стандартов AMPS, D-AMPS, N-AMPS и CDMA (IS-95). С этого момента Главсвязьнадзор не будет рассматривать заявки и выдавать разрешения на использование в сотовых сетях на базе AMPS, D-AMPS и N-AMPS частот в
D-AMPS и организации, системы, технологии, персоны:
|Малис Александр 158 8
|Прянишников Николай 318 8
|Зимин Дмитрий 42 5
|Бабаев Кирилл 56 4
|Погребинский Антон 45 3
|Преображенский Владимир 7 3
|Рейман Леонид 1066 3
|Пестерева Ольга 34 3
|Кирюшин Геннадий 91 3
|Мищенко Алексей 11 3
|Антонюк Борис 69 2
|Проколов Роман 48 2
|Сидоров Василий 53 2
|Астафьева Ирина 37 2
|Остроухова Юлия 30 2
|Саяпина Елена 46 2
|Шатиков Александр 19 2
|Брагинский Андрей 23 2
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 2
|Кузнецова Ольга 14 2
|Морозюк Владимир 13 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Ивахин Александр 3 2
|Неклюдов Игорь 2 2
|Georgiou Anthony - Джорджио Энтони 5 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Гончарук Александр 92 2
|Морозов Андрей 48 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Акаев Айдар 29 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Королев Игорь 65 2
|Морошкин Александр 118 2
|Гирев Андрей 77 1
|Яшин Валерий 80 1
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