«Мотив» отключает последние базовые станции стандарта D-AMPS в России 1 сентября 2010 г., в связи с окончанием срока действия лицензии на предоставление услуг связи стандарта D-AMPS, телекоммуникационная группа «Мотив» прекращает обслуживание абонентов, пользующихся сотовой связью стандарта D-AMPS и завершает проведение работ по отключению оборудования, обесп

«Билайн» похоронил свой DAMPS Как это часто бывает с историческими событиями, гибель DAMPS случилась ночью. Срок лицензии № 8758 на предоставление связи в стандарте DAMPS

«ВымпелКом» завершает предоставление услуг в стандарте DAMPS «ВымпелКом» объявил об окончании с 18 ноября 2007 года предоставления услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта DAMPS в Московском и Центральном регионах в связи с прекращением действия лицензии №8758. Именно со стандарта DAMPS начинал свой бизнес «ВымпелКом» в 1993 году. Спустя десять лет, в 2003

«Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM «Корбина Телеком» объявила о переводе абонентов мобильной телефонии из стандарта DAMPS в стандарт GSM. Перейти на тарифный план GSM можно будет до 1 ноября 2007 года. Все номера – федеральные и прямые московские – будут сохранены. Замене подлежит только префикс (901), котор

Tele2 не сдается бург. Впрочем, в двух вышеназванных регионах Tele2 обладает не аналоговыми сетями AMPS, а цифровыми dAMPS. В Санкт-Петербурге же у Tele2 сеть аналогового стандарта nAMPS — разновидность AM

Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц «Корбина-телеком» приобрела у панъевропейского оператора Tele2 сети стандарта dAMPS в Кемеровской и Ростовской областях. В дальнейших планах «Корбины» значится покупка у T

Сотовая покупка "Альфы" грозит новыми скандалами и против CDMA ополчились операторы сразу всех трех других стандартов сотовой связи (GSM, NMT, AMPS/ DAMPS). В результате, в 1999 году Госкомсвязи попытался выпустить приказ, запрещающий подключ

"ВымпелКом" передал "Корбине" часть сети D-AMPS АО «ВымпелКом» официально сообщило о подписании серии соглашений с ЗАО «ИнвестЭлектроСвязь» (осуществляет деятельность под торговой маркой «Корбина-Телеком») с целью оптимизировать использование сети D-AMPS «ВымпелКома» в Москве и Московской области. Как сообщается в пресс-релизе, «ВымпелКом» продолжит операции в сети, ее поддержку, обслуживание своих существующих московских абонентов в ста

"Вымпелком" рассматривает возможность продажи часть ресурсов сети D-AMPS ная для российского рынка мобильной связи сделка. Альтернативный оператор намерен выкупить у «Вымпелкома» часть технического ресурса сотовой сети «Би Лайн 800», предоставляющей услуги связи стандарта D-AMPS в Москве. Если сделка состоится, «Корбина» станет монополистом на рынке услуг D-AMPS для бизнес-абонентов, объем которого в Москве составляет более $25 млн. в год. Стандарт D-A

МАП и Минсвязи продолжают тяжбу по срокам использования сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS частоты 800 МГц ии Минсвязи, ограничившего 2010 годом эксплуатацию действующих сотовых сетей стандартов CDMA и AMPS/DAMPS, работающих в диапазоне 800 МГц. ГКРЧ приняла решение об ограничении срока использовани

"Комбеллга" будет оказывать услуги сотовой связи стандарта DAMPS совместно с "Вымпелкомом" лять услуги сотовой связи в стандарте TDMA800. Как сообщили в компании, это стало возможным после подписания соглашения с ОАО "ВымпелКом" "О совместном предоставлении услуг" в сети стандарта TDMA800 (DAMPS, или IS-136). Теперь клиенты ЗАО "Комбеллга" смогут получать не только услуги цифровой телефонии, но и услуги мобильной связи от единого оператора. Сеть TDMA-800 - одна из самых разветвле

Стандарт DAMPS умирать не собирается свыше данного лимита оплачиваются по тарифу $0,15 за минуту разговора круглосуточно. Все входящие звонки не тарифицируются. «Сейчас множество абонентов, в том числе наших, мигрировало в сеть GSM, и в DAMPS высвободились емкости, которые мы теперь можем использовать для развития новых услуг", - заявил на сегодняшней пресс-конференции первый вице-президент АО «ВымпелКом» Николай Прянишников.

"Татинком" начала эксплуатацию центра коротких сообщений СВОSSsms Компания "Татинком", предоставляющая услуги мобильной связи в стандарте DAMPS/TDMA, ввела в тестовую эксплуатацию Центр Коротких Сообщений CBOSSsms - один из самых п

"ВымпелКом" объявил финансовые результаты за четвертый квартал и конец 2000 года г с предоплатой, что сказалось на показателях 2000 года. Кроме того, при миграции абонентов из сети DAMPS в GSM и из одного тарифного плана в другой не происходило реального оттока, однако эти

Corbina Telecom и "Вымпелком" представили услугу мобильной связи в стандарте DAMPS по безлимитным тарифным планам у "Corbina Мobile Access" по предоставлению клиентам мобильной связи по тарифный планам "Пушкин" $70 в месяц и "Unlimited" ("Неограниченный") $160 в месяц с учетом НДС. При этом используется стандарт DAMPS/IS 136 сети "Би Лайн 800"

Оренбургский сотовый оператор "Оренсот" построит сети АМРS/DAMPS в Орске и Бузулуке ска на 2 тыс. абонентов, проектирует сеть для города Бузулука, сообщает ОАО "Электросвязь" Оренбургской обл., владеющее 43,48% "Оренсот". ЗАО "Оренсот", предоставляющее услуги сотовой связи стандарта АМРS/DAMPS в Оренбургской области, по данным на начало этого года обслуживало более 5600 абонентов. Сотовой связью ОАО "Оренсот" покрыты города Оренбург, Орск, Новотроицк, а также пригороды и н