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D-AMPS
dAMPS
Digital AMPS
Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц



27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 1
31.12.2013 Новый федеральный сотовый оператор: Полный реестр активов 1
03.09.2013 7 смартфонов и телефонов, которые навсегда изменили наш мир 1
10.04.2013 Система 112: помощь придет быстро 1
16.11.2011 В России введена плата за радиочастоты. ЦЕНЫ 1
05.06.2008 «Билайн» впервые опередил МТС 1
24.01.2008 Доля GSM- и W-CDMA-абонентов в мире составила 86% 1
18.12.2007 МТС купила сотового оператора у «Башнефти» 1
17.11.2007 «Билайн» похоронил свой DAMPS 1
15.10.2007 Потомки «питерских» оттеснили «Систему» от Индии 1
19.09.2007 «ВымпелКом» завершает предоставление услуг в стандарте DAMPS 4
20.08.2007 Сети GSM/3G достигли 2,5 млрд абонентов 1
02.08.2007 «Корбина Телеком» переходит с DAMPS на GSM 2
31.07.2007 Правительство «добивает» CDMA-800 1
24.04.2007 "ВолгаТелеком" вышла на рынок Пензы 1
06.04.2007 "ВымпелКом" объявил о новых перестановках в руководстве 1
03.11.2006 "Инвестэлектросвязь" получила лицензию на кабельное вещание в Москве и Подмосковье 1
18.07.2006 Шведы скупают сотовые сети России 1
04.07.2006 Русские связисты вынудили киргизов ликвидироваться 1
30.06.2006 Русские связисты продолжают экспансию в Азию 1
03.03.2006 Консорциум инвесторов приобрел 100% акций Corbina Telecom 1
27.02.2006 Региональных сотовиков скупает невидимка 1
18.01.2006 "Билайн" скупил половину узбекских операторов 1
23.12.2005 МТС взяли под полный контроль 1
22.11.2005 Первый рейтинг: 20 самых богатых связистов России 1
02.11.2005 Россвязь выделила "Корбина Телеком" 10 тыс. московских городских номеров 2
07.04.2005 Tele2 не сдается 2
14.03.2005 "Евросеть" получила лицензию на сотовую связь 1
08.02.2005 Абоненты “Корбины” дождались отправки SMS 3
07.02.2005 Агония "Сонета" завершилась 1
04.02.2005 "Альфа" продолжает шоппинг за границей 1
24.12.2004 Новый федеральный оператор зарождается в диапазоне 800 МГц 7
15.12.2004 «Альфа-Телеком» скупает Узбекистан 1
26.11.2004 В Нижнем Тагиле построили широкополосную сеть на базе MDMS 1
16.11.2004 Сотовая покупка "Альфы" грозит новыми скандалами 2
06.09.2004 Чистая полугодовая прибыль "Связьинвеста" составила 9,83 млрд. руб. 1
14.07.2004 "ВымпелКом" выкупил все акции ОАО "Билайн–Самара" 1
01.07.2004 "Вымпелком" приобрел оператора "Даль Телеком" 1
23.01.2004 "Дальсвязь" установит в Биробиджане 6 тыс. телефонов 1

Публикаций - 91, упоминаний - 113

D-AMPS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8335 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 16
Ростелеком - Связьинвест 1650 10
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 157 10
Nokia Corporation 5012 10
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1133 8
АФК Система ПАО 1580 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1404 8
Сонет 140 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2191 7
Telenor 681 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 190 6
Siemens AG - Сименс Россия 2116 6
Lenovo Motorola 3211 5
Ericsson 2235 5
Buztel 30 4
Мотив - Екатеринбург-2000 128 4
СМАРТС Компания 490 4
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 3
ВолгаТелеком 408 3
Альфа-Групп - Altimo 381 3
Telia Company 778 3
Беркут НПФ 90 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 3
Mustcom 27 2
Apple Inc - Эппл Рус 9559 2
Nokia Alcatel-Lucent 1371 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 260 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 2
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 2
Samsung Electronics 8405 2
АСВТ 90 2
Юнисел 14 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 100 2
Комстар ОТС - МТУ-Информ 176 2
Millicom International Cellular SA 49 2
Ростелеком Дальсвязь 382 2
Киевстар 431 2
Альфа-Групп 579 3
ТНК-ВР Холдинг 226 2
IPOC 121 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 192 1
Российские коммунальные системы 10 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 44 1
Интеррос 22 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 1
Гипросвязь ПАО 69 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Башнефть ПАО АНК 93 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 185 1
Deutsche Bank 286 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1738 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 116 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 1
BP - British Petroleum 91 1
Евросеть 1310 1
Татнефть 163 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 392 1
Альфа-Банк 1279 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 1
Норникель - Норильский никель 243 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7096 15
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2172 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 186 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 455 1
Правительство Москвы 782 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 692 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 122 1
Счётная палата РФ 543 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 727 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 456 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1670 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 14
3G - Стандарт мобильной связи 4903 7
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 139 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3850 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 7
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 159 6
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 5
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 562 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 620 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 2
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 18 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5603 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1402 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 23 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 28 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8366 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2291 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 69 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 616 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 1
EDACS - Enhanced Digital Access Communications System - Стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 7 1
NMS - Network Management System - Упреждающее управление сетевой инфраструктурой 21 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 42 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 1
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 498 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 157 4
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 188 1
Tango 32 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 1
Microsoft Windows NT 705 1
Nokia 8110 10 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1965 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Apple iPhone 2G 20 1
ICQ 777 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 744 1
Google Chrome - браузер 1124 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 469 1
Microsoft Windows XP 2009 1
Samsung Galaxy Note 560 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Symbian OS 1216 1
Microsoft Windows 10 9805 1
Apple iOS 5791 1
Google Android 10807 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Прянишников Николай 282 5
Малис Александр 155 5
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Морошкин Александр 111 2
Мищенко Алексей 10 2
Щеголев Игорь 677 2
Пестерева Ольга 28 2
Брюквин Юрий 253 2
Новицкий Евгений 27 1
Путин Владимир 2157 1
Малис Олег 73 1
Авен Петр 15 1
Цариковский Андрей 22 1
Хан Герман 10 1
Рожецкин Леонид 41 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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