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БКС ФГ Финансовая группа БКС банк


ФГ БКС–это финансовый холдинг с многолетней историей, предоставляющий спектр финансово-банковских услуг в России, участник Московской биржи.


15.08.2024 БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была решена совместно с ИТ-партнером – компанией GlowByte. В рамках проек
08.08.2024 В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности

В мобильном приложении БКС появились новые возможности для инвесторов и расширился функционал.. Теперь пользователи могут добавлять на рабочий стол смартфона виджет «Ваш портфель». Его параметры легко настроить под с
26.04.2024 «БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке»

В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее с
18.04.2024 «БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов
19.03.2024 На рынке появился новый инструмент для анализа акций — «Индекс БКС»

«БКС Мир инвестиций» начал расчет «Индекса БКС» на основе анализа рыночных данных и алгоритмических методов финансового моделирования. Он позволяет оценить потенциал ценной бумаги для при
21.06.2023 «БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек .

«БКС мир инвестиций» выпустил релиз новой версии мобильного приложения 5.0. Дистанционная торговля пользователей стала еще комфортнее благодаря расширенным индивидуальным настройкам, совершенств
19.06.2023 БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку

«БКС мир инвестиций» разработал для «Алисы» новый навык: теперь голосовой помощник «Яндекса» может транслировать широкой аудитории знания и опыт одного из крупнейших финансовых холдингов России

13.02.2023 «БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта

«БКС мир инвестиций» запустил контекстную рекламную кампанию, материалы для которой были созданы с помощью нейронных сетей. Для подготовки текстов использовалась нейросеть ChatGPT. Визуальные из
22.11.2022 Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store

«БКС мир инвестиций» расширяет инфраструктурную сеть магазинов мобильных приложений ОС Android. Теперь владельцам смартфонов Xiaomi и Samsung функционал цифровой платформы БКС доступен не
30.09.2022 «БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик

«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один клик. Об
16.02.2022 «БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение

«БКС мир инвестиций» обновил раздел «Рынки» в мобильном приложении, он стал еще более удобным, функциональным и максимально персонифицированным. В новой версии улучшилась навигация по разделу. Т
07.12.2021 «Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка»

ночных позиций розничного бизнеса и запуска новых цифровых платформ. Среди стратегических векторов «БКС банк» отмечает привлечение новых клиентов через цифровые каналы, расширение бизнеса элект
12.11.2021 В БКС назначен директор по цифровым технологиям

Финансовая группа БКС объявила о назначении Алексея Карпунина директором по цифровым технологиям. Карпунин обла
12.07.2021 «БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ

С 2020 года БКС «Страхование жизни» работает в «Фабрике XBRL». Пользователи довольны использованием прогр
31.05.2021 В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность самостоятельно заключать внебиржевые сделки

В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» квалифицированным инвесторам, обладающим статусом «ВИП», стала доступна функция самостоятельной покупки и продажи широкого списка еврооблигаций – в рамках внебиржевых сделок
23.09.2020 «БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов

«БКС Мир инвестиций» запустила новый веб-сервис для инвесторов. Решение, разработанное «БКС Мир инвестиций» совместно с AIC, позволяет с удобством открывать брокерские счета, покупать гот
22.09.2020 «БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID»

«БКС Мир инвестиций» запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных клиентов при открытии брокерского счета через одноименное приложение. Функционал реализован на основе технологи
21.09.2020 В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей

В обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций – теперь инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложе
21.08.2020 «БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение

ожно увидеть разделение на зарубежный рынок (инвестиции в долларах), российский рынок (инвестиции в рублях) и готовые решения. В готовых решениях собраны структурные продукты, ноты и ПИФы от компании БКС. Новый экран «Анализ» позволяет отследить размер заработка на инвестициях. Здесь учтены результаты по закрытым позициям, полученным дивидендам и купонам. Другая важная доработка – возможнос
11.08.2020 БКС Банк начал оказывать услуги телемедицины

Банк «Сфера», работающий с малым и средним бизнесом по лицензии БКС Банка, начал оказывать клиентам медицинские услуги. Сфера запустила для российских предпринимателей онлайн-консультации врачей. Медицинское обслуживание входит в пакет «Мультисервис», в кот
16.10.2019 Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay

Банк БКС объявил о запуске возможности пополнения счета через Apple Pay. В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любог
18.09.2019 «БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте»

«БКС Брокер» представляет первое приложение для инвестирования в социальных сетях – «Инвестиции с БКС». Теперь погружаться в мир финансов можно, не выходя из «В Контакте». Главная страниц
09.04.2019 В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер»

ообщили в пресс-службе «Яндекс.денег». В основе нового сервиса — инвестиционная платформа компании «БКС брокер». Новая услуга доступна идентифицированным пользователям «Яндекс.денег» с российск
15.02.2019 В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM

Искусственный интеллект как финансовый советник Как стало известно CNews, российская компания «БКС премьер», входящая в финансовую группу БКС, совместно с отечественным ПО-разработчиком GlowByte Consulting создала сервис FinTube, представляющий собой персонального виртуального фин
09.08.2018 «БКС Премьер» запустил новое мобильное приложение для управления финансами

«БКС Премьер» объявил о запуске нового онлайн-сервиса, который объединяет функции классическог
03.10.2016 «Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил сервис «Тинькофф Инвестиции»

«Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил «Тинькофф Инвестиции». Благодаря новому сервису клиенты могут выбирать ценные бумаги в личном кабинете финансовой платформы Tinkoff.ru и оплачивать их банковской картой, со
27.03.2015 Финансовая группа БКС внедрила IBM Commerce для проведения маркетинговых кампаний

Компания российского инвестиционно-банковского сектора — финансовая группа БКС — внедрила систему IBM Commerce для быстрой реализации персонализированных маркетинговых

21.08.2014 Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит»

руппу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автома
27.06.2013 Финансовая группа БКС запустила мобильный банк для iOS и Android

Финансовая группа БКС и компания «БСЦ Мск» сообщили о запуске нового онлайн сервиса для клиентов БКС – м
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в Microsoft Dynamics CRM работает более 800 сотрудников БКС. Бо
25.02.2013 CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал»

Директор по информационным технологиям финансовой группы БКС Владимир Гибенко с 1 марта текущего года займет пост ИТ-директора инвестиционного банка «
24.07.2012 БКС запустил новый интернет-банк

Финансовая группа БКС запустила полнофункциональный интернет-банк, построенный на базе продукта my|Gemini Inter
25.11.2010 «БКС-АйТи» расширила возможности корпоративной IP-телефонии компании «Балтика»

данию корпоративного телефонного справочника для использования на IP-телефонах. Позже данный сервис будет доступен и в других подразделениях компании. Разработчик программного обеспечения – компания «БКС-АйТи». Решение о создании корпоративной директории для IP-телефонов компании «Балтика», устанавливаемых на рабочие места сотрудников с 2006 г., было принято в связи со спецификой телефонной

Публикаций - 152, упоминаний - 200

БКС ФГ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 32
8213 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Ланит Интеграция 190 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 17
Ростелеком 9700 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 15
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 15
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 14
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 14
Газинформсервис - ГИС 272 14
Schneider Electric Secure Power 65 13
АйТи Бастион - IT Bastion 100 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
Schneider Electric 575 13
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 13
Rimini Street 58 13
Такском - Taxcom 240 13
Центр2М - Center2М 66 13
Ситилабс 44 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 13
Сбер - СберБизнес Софт 56 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 12
Северсталь Инфоком 63 12
Diasoft - Диасофт 870 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 11
МегаФон 8804 10
RuVDS - МТ Финанс 57 9
Polymedia - Полимедиа 138 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Microsoft Corporation 24624 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 49
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 39
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 35
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 29
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 29
ГПБ - Газпромбанк 1084 28
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 28
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 28
Ингосстрах СПАО 421 26
РЖД - Российские железные дороги 1903 26
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 23
Альфа-Банк 1769 22
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 22
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 22
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 21
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 18
Фора Банк 55 18
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 18
ВТБ - Почта Банк 466 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 16
Альфа-Капитал УК 102 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 14
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
Северсталь ПАО - Severstal 478 13
OKS Group 51 13
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 13
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 20
Федеральное казначейство России 1772 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 13
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 31 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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