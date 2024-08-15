БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была решена совместно с ИТ-партнером – компанией GlowByte. В рамках проек

В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности В мобильном приложении БКС появились новые возможности для инвесторов и расширился функционал.. Теперь пользователи могут добавлять на рабочий стол смартфона виджет «Ваш портфель». Его параметры легко настроить под с

«БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке» В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее с

«БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов

На рынке появился новый инструмент для анализа акций — «Индекс БКС» «БКС Мир инвестиций» начал расчет «Индекса БКС» на основе анализа рыночных данных и алгоритмических методов финансового моделирования. Он позволяет оценить потенциал ценной бумаги для при

«БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек . «БКС мир инвестиций» выпустил релиз новой версии мобильного приложения 5.0. Дистанционная торговля пользователей стала еще комфортнее благодаря расширенным индивидуальным настройкам, совершенств

БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку «БКС мир инвестиций» разработал для «Алисы» новый навык: теперь голосовой помощник «Яндекса» может транслировать широкой аудитории знания и опыт одного из крупнейших финансовых холдингов России

«БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта «БКС мир инвестиций» запустил контекстную рекламную кампанию, материалы для которой были созданы с помощью нейронных сетей. Для подготовки текстов использовалась нейросеть ChatGPT. Визуальные из

Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store «БКС мир инвестиций» расширяет инфраструктурную сеть магазинов мобильных приложений ОС Android. Теперь владельцам смартфонов Xiaomi и Samsung функционал цифровой платформы БКС доступен не

«БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик «БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один клик. Об

«БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение «БКС мир инвестиций» обновил раздел «Рынки» в мобильном приложении, он стал еще более удобным, функциональным и максимально персонифицированным. В новой версии улучшилась навигация по разделу. Т

«Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка» ночных позиций розничного бизнеса и запуска новых цифровых платформ. Среди стратегических векторов «БКС банк» отмечает привлечение новых клиентов через цифровые каналы, расширение бизнеса элект

В БКС назначен директор по цифровым технологиям Финансовая группа БКС объявила о назначении Алексея Карпунина директором по цифровым технологиям. Карпунин обла

«БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ С 2020 года БКС «Страхование жизни» работает в «Фабрике XBRL». Пользователи довольны использованием прогр

В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность самостоятельно заключать внебиржевые сделки В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» квалифицированным инвесторам, обладающим статусом «ВИП», стала доступна функция самостоятельной покупки и продажи широкого списка еврооблигаций – в рамках внебиржевых сделок

«БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов «БКС Мир инвестиций» запустила новый веб-сервис для инвесторов. Решение, разработанное «БКС Мир инвестиций» совместно с AIC, позволяет с удобством открывать брокерские счета, покупать гот

«БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID» «БКС Мир инвестиций» запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных клиентов при открытии брокерского счета через одноименное приложение. Функционал реализован на основе технологи

В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей В обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций – теперь инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложе

«БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение ожно увидеть разделение на зарубежный рынок (инвестиции в долларах), российский рынок (инвестиции в рублях) и готовые решения. В готовых решениях собраны структурные продукты, ноты и ПИФы от компании БКС. Новый экран «Анализ» позволяет отследить размер заработка на инвестициях. Здесь учтены результаты по закрытым позициям, полученным дивидендам и купонам. Другая важная доработка – возможнос

БКС Банк начал оказывать услуги телемедицины Банк «Сфера», работающий с малым и средним бизнесом по лицензии БКС Банка, начал оказывать клиентам медицинские услуги. Сфера запустила для российских предпринимателей онлайн-консультации врачей. Медицинское обслуживание входит в пакет «Мультисервис», в кот

Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay Банк БКС объявил о запуске возможности пополнения счета через Apple Pay. В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любог

«БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте» «БКС Брокер» представляет первое приложение для инвестирования в социальных сетях – «Инвестиции с БКС». Теперь погружаться в мир финансов можно, не выходя из «В Контакте». Главная страниц

В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер» ообщили в пресс-службе «Яндекс.денег». В основе нового сервиса — инвестиционная платформа компании «БКС брокер». Новая услуга доступна идентифицированным пользователям «Яндекс.денег» с российск

В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM Искусственный интеллект как финансовый советник Как стало известно CNews, российская компания «БКС премьер», входящая в финансовую группу БКС, совместно с отечественным ПО-разработчиком GlowByte Consulting создала сервис FinTube, представляющий собой персонального виртуального фин

«БКС Премьер» запустил новое мобильное приложение для управления финансами «БКС Премьер» объявил о запуске нового онлайн-сервиса, который объединяет функции классическог

«Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил сервис «Тинькофф Инвестиции» «Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил «Тинькофф Инвестиции». Благодаря новому сервису клиенты могут выбирать ценные бумаги в личном кабинете финансовой платформы Tinkoff.ru и оплачивать их банковской картой, со

Финансовая группа БКС внедрила IBM Commerce для проведения маркетинговых кампаний Компания российского инвестиционно-банковского сектора — финансовая группа БКС — внедрила систему IBM Commerce для быстрой реализации персонализированных маркетинговых

Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит» руппу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автома

Финансовая группа БКС запустила мобильный банк для iOS и Android Финансовая группа БКС и компания «БСЦ Мск» сообщили о запуске нового онлайн сервиса для клиентов БКС – м

Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в Microsoft Dynamics CRM работает более 800 сотрудников БКС. Бо

CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал» Директор по информационным технологиям финансовой группы БКС Владимир Гибенко с 1 марта текущего года займет пост ИТ-директора инвестиционного банка «

БКС запустил новый интернет-банк Финансовая группа БКС запустила полнофункциональный интернет-банк, построенный на базе продукта my|Gemini Inter