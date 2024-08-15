БКС ФГ Финансовая группа БКС банк
ФГ БКС–это финансовый холдинг с многолетней историей, предоставляющий спектр финансово-банковских услуг в России, участник Московской биржи.
|15.08.2024
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БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга
Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была решена совместно с ИТ-партнером – компанией GlowByte. В рамках проек
|08.08.2024
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В приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны новые возможности
В мобильном приложении БКС появились новые возможности для инвесторов и расширился функционал.. Теперь пользователи могут добавлять на рабочий стол смартфона виджет «Ваш портфель». Его параметры легко настроить под с
|26.04.2024
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«БПС Инновационные программные решения» осуществила миграцию платформы противодействия мошенничеству в «БКС Банке»
В рамках проекта по импортозамещению компания «БПС Инновационные программные решения» внедрила в «БКС Банке» собственную аналитическую платформу противодействия мошенничеству, заменив ранее с
|18.04.2024
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«БКС Мир инвестиций» запустил консенсус-прогнозы в мобильном приложении
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» стали доступны целевые цены по акциям, торгующимся на Московской Бирже, с горизонтом 12 месяцев и рекомендации (покупать/держать/продавать) от ведущих российских инвестдомов
|19.03.2024
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На рынке появился новый инструмент для анализа акций — «Индекс БКС»
«БКС Мир инвестиций» начал расчет «Индекса БКС» на основе анализа рыночных данных и алгоритмических методов финансового моделирования. Он позволяет оценить потенциал ценной бумаги для при
|21.06.2023
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«БКС мир инвестиций» обновил приложение и расширил возможности индивидуальных настроек .
«БКС мир инвестиций» выпустил релиз новой версии мобильного приложения 5.0. Дистанционная торговля пользователей стала еще комфортнее благодаря расширенным индивидуальным настройкам, совершенств
|19.06.2023
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БКС обучил «Алису» инвестиционному навыку
«БКС мир инвестиций» разработал для «Алисы» новый навык: теперь голосовой помощник «Яндекса» может транслировать широкой аудитории знания и опыт одного из крупнейших финансовых холдингов России
|13.02.2023
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«БКС мир инвестиций» запустил рекламную кампанию на основе искусственного интеллекта
«БКС мир инвестиций» запустил контекстную рекламную кампанию, материалы для которой были созданы с помощью нейронных сетей. Для подготовки текстов использовалась нейросеть ChatGPT. Визуальные из
|22.11.2022
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Мобильное приложение «БКС мир инвестиций» стало доступно в Xiaomi GetApps и Samsung Galaxy Store
«БКС мир инвестиций» расширяет инфраструктурную сеть магазинов мобильных приложений ОС Android. Теперь владельцам смартфонов Xiaomi и Samsung функционал цифровой платформы БКС доступен не
|30.09.2022
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«БКС мир инвестиций» запустил сервис по оформлению налогового вычета по ИИС в один клик
«БКС мир инвестиций» запустил упрощенный порядок получения инвестиционного вычета по ИИС. Клиенты БКС могут подать заявку прямо в веб-кабинете и мобильном приложении всего в один клик. Об
|16.02.2022
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«БКС мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение
«БКС мир инвестиций» обновил раздел «Рынки» в мобильном приложении, он стал еще более удобным, функциональным и максимально персонифицированным. В новой версии улучшилась навигация по разделу. Т
|07.12.2021
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«Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка»
ночных позиций розничного бизнеса и запуска новых цифровых платформ. Среди стратегических векторов «БКС банк» отмечает привлечение новых клиентов через цифровые каналы, расширение бизнеса элект
|12.11.2021
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В БКС назначен директор по цифровым технологиям
Финансовая группа БКС объявила о назначении Алексея Карпунина директором по цифровым технологиям. Карпунин обла
|12.07.2021
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«БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ
С 2020 года БКС «Страхование жизни» работает в «Фабрике XBRL». Пользователи довольны использованием прогр
|31.05.2021
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В приложении «БКС Мир инвестиций» появилась возможность самостоятельно заключать внебиржевые сделки
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» квалифицированным инвесторам, обладающим статусом «ВИП», стала доступна функция самостоятельной покупки и продажи широкого списка еврооблигаций – в рамках внебиржевых сделок
|23.09.2020
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«БКС Мир инвестиций» запустил новый веб-сервис для инвесторов
«БКС Мир инвестиций» запустила новый веб-сервис для инвесторов. Решение, разработанное «БКС Мир инвестиций» совместно с AIC, позволяет с удобством открывать брокерские счета, покупать гот
|22.09.2020
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«БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID»
«БКС Мир инвестиций» запустил функцию автоматического заполнения паспортных данных клиентов при открытии брокерского счета через одноименное приложение. Функционал реализован на основе технологи
|21.09.2020
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В мобильном приложении от «БКС Мир инвестиций» появилось больше возможностей
В обновленном мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» открыт доступ к участию в первичном размещении облигаций – теперь инвестор не будет испытывать затруднения в приобретении ценной бумаги из-за отсутствия подходящего предложе
|21.08.2020
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«БКС Мир инвестиций» усовершенствовал мобильное приложение
ожно увидеть разделение на зарубежный рынок (инвестиции в долларах), российский рынок (инвестиции в рублях) и готовые решения. В готовых решениях собраны структурные продукты, ноты и ПИФы от компании БКС. Новый экран «Анализ» позволяет отследить размер заработка на инвестициях. Здесь учтены результаты по закрытым позициям, полученным дивидендам и купонам. Другая важная доработка – возможнос
|11.08.2020
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БКС Банк начал оказывать услуги телемедицины
Банк «Сфера», работающий с малым и средним бизнесом по лицензии БКС Банка, начал оказывать клиентам медицинские услуги. Сфера запустила для российских предпринимателей онлайн-консультации врачей. Медицинское обслуживание входит в пакет «Мультисервис», в кот
|16.10.2019
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Банк БКС запустил возможность пополнения счета через Apple Pay
Банк БКС объявил о запуске возможности пополнения счета через Apple Pay. В мобильном приложении «БКС Банк» интегрировано решение по пополнению банковского счета через Apple Pay с карты любог
|18.09.2019
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«БКС Брокер» тестирует новое приложение для «В контакте»
«БКС Брокер» представляет первое приложение для инвестирования в социальных сетях – «Инвестиции с БКС». Теперь погружаться в мир финансов можно, не выходя из «В Контакте». Главная страниц
|09.04.2019
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В приложении «Яндекс.денег» появился «брокер»
ообщили в пресс-службе «Яндекс.денег». В основе нового сервиса — инвестиционная платформа компании «БКС брокер». Новая услуга доступна идентифицированным пользователям «Яндекс.денег» с российск
|15.02.2019
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В России заработал киберсоветник по инвестициям на ПО IBM
Искусственный интеллект как финансовый советник Как стало известно CNews, российская компания «БКС премьер», входящая в финансовую группу БКС, совместно с отечественным ПО-разработчиком GlowByte Consulting создала сервис FinTube, представляющий собой персонального виртуального фин
|09.08.2018
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«БКС Премьер» запустил новое мобильное приложение для управления финансами
«БКС Премьер» объявил о запуске нового онлайн-сервиса, который объединяет функции классическог
|03.10.2016
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«Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил сервис «Тинькофф Инвестиции»
«Тинькофф Банк» совместно с «БКС Брокер» запустил «Тинькофф Инвестиции». Благодаря новому сервису клиенты могут выбирать ценные бумаги в личном кабинете финансовой платформы Tinkoff.ru и оплачивать их банковской картой, со
|27.03.2015
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Финансовая группа БКС внедрила IBM Commerce для проведения маркетинговых кампаний
Компания российского инвестиционно-банковского сектора — финансовая группа БКС — внедрила систему IBM Commerce для быстрой реализации персонализированных маркетинговых
|21.08.2014
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Финансовая группа БКС внедрила инструмент для кросс-продаж вместе с «Норбит»
руппу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и финансовая группа «Брокеркредитсервис» (БКС) завершили очередной этап совместного проекта по развитию Microsoft Dynamics CRM — автома
|27.06.2013
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Финансовая группа БКС запустила мобильный банк для iOS и Android
Финансовая группа БКС и компания «БСЦ Мск» сообщили о запуске нового онлайн сервиса для клиентов БКС – м
|17.06.2013
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Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM
Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в Microsoft Dynamics CRM работает более 800 сотрудников БКС. Бо
|25.02.2013
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CIO БКС перешел в «Ренессанс Капитал»
Директор по информационным технологиям финансовой группы БКС Владимир Гибенко с 1 марта текущего года займет пост ИТ-директора инвестиционного банка «
|24.07.2012
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БКС запустил новый интернет-банк
Финансовая группа БКС запустила полнофункциональный интернет-банк, построенный на базе продукта my|Gemini Inter
|25.11.2010
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«БКС-АйТи» расширила возможности корпоративной IP-телефонии компании «Балтика»
данию корпоративного телефонного справочника для использования на IP-телефонах. Позже данный сервис будет доступен и в других подразделениях компании. Разработчик программного обеспечения – компания «БКС-АйТи». Решение о создании корпоративной директории для IP-телефонов компании «Балтика», устанавливаемых на рабочие места сотрудников с 2006 г., было принято в связи со спецификой телефонной
БКС ФГ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 28
|Натрусов Артем 284 27
|Абакумов Евгений 205 26
|Аксенов Олег 44 24
|Ульянов Николай 112 22
|Карпунин Алексей 49 20
|Гребеник Геннадий 38 18
|Чаркин Евгений 296 18
|Нестеров Алексей 143 18
|Клепиков Алексей 117 17
|Сотин Денис 205 16
|Гришин Дмитрий 208 16
|Карпов Иван 78 16
|Позднякова Ксения 25 16
|Батай Илья 55 15
|Воронин Павел 136 15
|Пашинский Сергей 16 15
|Белоусов Максим 108 14
|Козак Николай 161 14
|Меденцев Константин 97 14
|Мураховский Эдуард 38 14
|Кибалко Кирилл 34 13
|Бурилов Андрей 105 13
|Галкин Николай 104 13
|Ефёров Алексей 44 13
|Леонов Алексей 79 13
|Прохоров Юрий 64 13
|Бутенко Павел 16 13
|Пшиченко Дмитрий 46 13
|Дьяченко Валерий 95 13
|Демидов Сергей 127 13
|Трофимова Людмила 50 13
|Каюмов Шамиль 53 13
|Прохорова Алла 65 13
|Халматов Максим 64 13
|Урьяс Вадим 98 13
|Слышкин Василий 129 13
|Егоров Владимир 82 13
|Семенихин Игорь 56 13
|Степченков Максим 65 13
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
|Reddit 312 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|ComputerWire 51 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Ведомости 996 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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