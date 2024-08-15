БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была решена совместно с ИТ-партнером – компанией GlowByte. В рамках проекта был сформирован пошаговый план развития для платформы моделирования, эффективно используемой в клиентском маркетинге. План учитывает необходимость интеграции с вовлеченными системами и требования к новым технологически сложным кейсам, которые должны быть реализованы в онлайне с учетом необходимости обеспечения жестких SLA и отказоустойчивости.

Для основной цели аудита команда MLOps GlowByte разработала методику оценки зрелости решения, которая позволила оценить текущую платформу моделирования по множеству критериев, в числе которых – наличие жизненного цикла моделей, сбор данных, распределение ресурсов, назначение доступов для команды и т. д.

По результатам аудита аналитики предложили наиболее оптимальный вариант – пошаговый переход от нынешнего монолитного решения к микросервисной архитектуре, что крайне важно при реализации отказоустойчивой работы онлайн-сценариев. Кроме того, будет реализовано внедрение open-source-технологий продуктивизации и оркестрации моделей машинного обучения (NiFi, AirFlow и т. д.), опираясь при этом на существующую инфраструктуру БКС. Для доказательства эффективности предложенной архитектуры были проанализированы три разрабатываемые модели для продуктивизации и представлены логические схемы применения этих моделей.

«Наша компания ориентирована на использование современных технологий в бизнес-процессах. Для нас актуально соответствовать стандартам рынка и удовлетворять растущие бизнес-потребности», – отметила Виктория Мойса, директор по моделированию «БКС Мир инвестиций».

«В рамках реализации проекта по обновлению платформы моделирования мы пригласили GlowByte как эксперта в области продуктивизации моделей машинного обучения для презентации свежих технологий. Команда MLOps GlowByte имеет внушительный опыт внедрения, поддержки и модернизации MLOps-процессов разной степени зрелости, рекомендации экспертов такого высокого уровня для нас очень важны», – сказала Анастасия Кузьмичева, руководитель проектов «БКС Мир инвестиций».

«Коллеги из БКС пригласили нас для решения задачи по масштабированию существующей MLOps-платформы под новые потребности. Это ответственный и важный шаг, который демонстрирует системный подход. В результате были сформированы рекомендации, которые не только решают текущие задачи, но и создают основу для будущих проектов», – сказала Марьяна Бакирова, руководитель группы внедрения MLOps-решений практики Advanced Analytics GlowByte.