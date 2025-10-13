Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184292
ИКТ 14327
Организации 11122
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26291
Персоны 79185
География 2968
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

GlowByte ModelOps GlowByte MLOps GlowByte Reinforcement Learning


УПОМИНАНИЯ


13.10.2025 Inventive Retail Group совместно с GlowByte разработал и внедрил систему динамического ценообразования на основе RL-модели 1
15.08.2024 БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

GlowByte ModelOps и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 158 3
Открытые технологии 714 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 84 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2355 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 410 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 71 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 169 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 313 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11199 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71598 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5737 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 974 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 1
Data Engineering - Инжиниринг данных - Инженерия данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг - Data Engineer - Инженер данных - Инженерная информатика 97 1
CRM - aCRM Аналитическая - CRM аналитика 42 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 73 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17011 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12810 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12819 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1845 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 228 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1101 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1856 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1313 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6094 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7287 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 719 1
DevOps - Development и Operations 1025 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8046 1
CRM - oCRM - Operational Customer Relationship Manager 9 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22429 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5163 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 447 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 413 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 529 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 168 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 90 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1094 2
Apache Airflow 56 2
GlowByte Advanced Analytics 8 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 171 1
Oracle Java - язык программирования 3311 1
C/C++ - Язык программирования 828 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 55 1
MLflow 17 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 21 1
Мойса Виктория 1 1
Кузьмичева Анастасия 5 1
Кухтинов Александр 1 1
Строгий Максим 15 1
Бакирова Марьяна 1 1
Ефимов Александр 18 1
Лимаренко Евгений 5 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 1
Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50642 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25570 2
Аудит - аудиторский услуги 3002 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5810 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще