Получите все материалы CNews по ключевому слову
GlowByte ModelOps GlowByte MLOps GlowByte Reinforcement Learning
УПОМИНАНИЯ
GlowByte ModelOps и организации, системы, технологии, персоны:
|БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 71 1
|БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 169 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1116 1
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 313 1
|Мойса Виктория 1 1
|Кузьмичева Анастасия 5 1
|Кухтинов Александр 1 1
|Строгий Максим 15 1
|Бакирова Марьяна 1 1
|Ефимов Александр 18 1
|Лимаренко Евгений 5 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14423 1
|Россия - РФ - Российская федерация 154450 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392475, в очереди разбора - 733406.
Создано именных указателей - 184292.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.