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MLflow



13.01.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte повысил эффективность платформы моделирования с помощью новых MLOps-инструментов 1
11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

 1
16.04.2024 Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки 1
01.12.2023 Центр Big Data МТС открыл исходный код для создания графовых нейросетей 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
09.02.2023 Neoflex представила платформу Dognauts для разработки и эксплуатации моделей машинного обучения 1
16.01.2023 Halyk Bank при поддержке Databorn внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях 1
21.10.2022 VK Cloud представила инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения MLflow 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
02.08.2022 VK создала облачную платформу для разработки ML-решений 1
31.05.2021 Елена Лукутина -

Бизнес полюбил собственную разработку, но для прорыва нужны внешние ИТ-команды

 1
22.10.2020 Банк «Открытие» и «Неофлекс» запустили новую технологическую платформу для моделей машинного обучения 1
28.08.2020 Самое время решиться на внедрение машинного обучения 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

MLflow и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 220 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
8213 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Databorn 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 1
Rubbles - Раблз 33 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Открытые технологии 701 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Selectel - Селектел 385 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Coursera 50 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Альфа-Банк 1769 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Инвитро - Invitro 70 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 13
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SAS ModelOps 13 2
Kubeflow 7 2
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Python - высокоуровневый язык программирования 927 2
Neoflex MLOps Center - Dognauts - Догнатс 5 2
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