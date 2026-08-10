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IBS Rubbles Раблз
Rubbles – российская IT-компания, основанная в 2014 году выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России и по всему миру. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.
СОБЫТИЯ
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IBS и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
|Зараковский Александр 7 7
|Чижевский Ян 10 6
|Макеев Дмитрий 19 6
|Фонарев Александр 5 5
|Корнев Александр 7 3
|Кобелев Игорь 5 2
|Крушинский Александр 34 2
|Пронина Екатерина 2 2
|Аборин Дмитрий 2 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
|Петров Кирилл 36 2
|Могильников Алексей 3 2
|Дробышевская Алена 11 2
|Никифорова Элеонора 2 1
|Архипов Антон 3 1
|Муравьева Наталья 4 1
|Славкина Татьяна 4 1
|Федосов Павел 15 1
|Сабиров Рушан 2 1
|Бельский Роман 4 1
|Вишняк Олег 8 1
|Кирбабин Олег 1 1
|Diender Edwin - Диндер Эдвин 3 1
|Рубас Андрей 2 1
|Тарханов Павел 2 1
|Гатин Руслан 1 1
|Богданов Геннадий 1 1
|Фатыхова Елена 1 1
|Карев Максим 1 1
|Лисянский Максим 1 1
|Кочаров Григорий 21 1
|Белоусов Максим 109 1
|Шилов Сергей 99 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Молодых Владимир 30 1
|Мартынов Антон 24 1
|Демидов Дмитрий 36 1
|Мазур Дмитрий 3 1
|Седелев Олег 3 1
|Бакшинский Олег 15 1
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