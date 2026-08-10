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IBS Rubbles Раблз

IBS - Rubbles - Раблз

Rubbles – российская IT-компания, основанная в 2014 году выходцами из «Яндекса» и специализирующаяся на разработке решений для оптимизации ключевых процессов крупного бизнеса с применением технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. Продукты компании используются в повседневной операционной деятельности крупнейших банков, ритейл-сетей, фармацевтических компаний, нефтегазовых предприятий, компаний горно-металлургического комплекса и других организаций в России и по всему миру. Для создания аналитических продуктов Rubbles использует технологическую платформу собственной разработки.

СОБЫТИЯ

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10.08.2026 IBS приобрела разработчика ИТ-решений на базе искусственного интеллекта Rubbles 1
27.11.2025 МТС запустила ИИ-решения для бизнеса совместно с Rubbles 2
19.09.2025 «Дикси» начала внедрение системы прогнозирования спроса и пополнения запасов 1
IBP-системы 2023 1
Искусственный интеллект 2023 1
28.08.2025 Hoff перешел на российскую CDP и CVM-платформу Rubbles при поддержке АЭРО 1
20.01.2025 Сеть Hoff  переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
20.01.2025 Сеть Hoff переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 1
19.12.2024 «Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов 1
13.12.2024 Опубликовано первое в России исследование отечественного рынка аналитических CRM 1
12.12.2024 ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования 1
31.10.2024 К2 НейроТех и Rubbles представили совместное решение на FINOPOLIS 2024 2
21.10.2024 X5 Group построит новую систему для оптимизации запасов на базе Rubbles replenishment 1
08.10.2024 «Лемана ПРО» внедрила CVM-платформу от российского разработчика Rubbles 1
09.09.2024 «Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга 1
20.05.2024 «Норникель» повысил точность смешивания концентратов на Надеждинском МЗ благодаря решению от Rubbles 1
15.01.2024 Умный ответ на новые вызовы: как искусственный интеллект помогает ритейлерам и FMCG-компаниям решать проблемы с конкуренцией и логистикой 2
21.12.2023 «Роза Хутор» использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах 1
15.12.2023 Dr. Reddy’s успешно внедрила решение на основе искусственного интеллекта компании Rubbles для управления омниканальными коммуникациями 2
30.11.2023 IBS и Rubbles заключили партнерское соглашение о продвижении решений для оптимизации целевого маркетинга 2
28.11.2023 ГенИИ контента: как с помощью искусственного интеллекта оптимизировать целевой маркетинг 1
19.10.2023 Банк «Синара» увеличил продажи банковских продуктов в мобильном приложении благодаря компании Rubbles 1
16.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 3
09.10.2023 Rubbles проведет вебинар о технологиях генеративного ИИ для разработчиков, юристов, HR и специалистов по закупкам 3
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023 1
19.07.2023 Rubbles и Arenadata обеспечили совместимость своих платформ для ML-разработки и управления данными 1
07.07.2023 Rubbles запустил платформу генеративного ИИ для крупного бизнеса 1
22.06.2023 Выручка крупнейших поставщиков ИИ-решений выросла почти на 90% 1
22.06.2023 Искусственный интеллект изменит мировую экономику 1
15.06.2023 Алексей Могильников -

Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов

 1
02.03.2023 «Рексофт консалтинг» оценила потенциал экспорта российского ПО 1
06.12.2022 Александр Фонарев, Rubbles: Переиспользование общих компонентов позволит экономить до 70% при разработке Data Science приложений 1
11.11.2022 МТС объявляет о партнерстве с компанией Rubbles 1
08.11.2021 Mars Petcare внедрил искусственный интеллект для оптимизации промоакций 1
20.09.2021 Искусственный интеллект будет предлагать товары покупателям «Утконоса» 2
06.04.2021 Henkel оптимизировала промоакции с помощью ИИ-решения Rubbles 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

IBS и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9223 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1762 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15764 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 649 3
Hoff Tech - Хофф Тех 47 2
Accenture plc 719 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 741 2
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 2
i-Free Just AI 78 2
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 2
Открытые технологии 732 2
Optimacros - Оптимакрос 105 2
Cyberphysics - Сайберфизикс 9 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 27 1
enKod - энКод 3 1
Т1 НОТА 73 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 55 1
Синара Банк - Синар Лаб - SKB_Lab - СКБ Лаб 7 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
Вестлинк - Westlink 28 1
К2Тех - К2 НейроТех 54 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 12 1
CUBESOL - Cube Solutions - Куб Солюшенс 1 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5371 1
Huawei 4677 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1226 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 785 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 949 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9510 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
Navicon - Навикон 339 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8852 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Лента - Утконос 180 2
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 2
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1309 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Ак Барс Банк 283 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Синара Банк - ДелоБанк 69 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
X5 Group - Чижик 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 31
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6573 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3824 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8268 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8654 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7874 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24420 8
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 131 8
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1233 8
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2705 5
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Docker - Платформа распределённых приложений 543 2
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IBS - Rubbles Campaign CVM-платформа 1 1
IBS - Rubbles Content Hub 1 1
IBS - Rubbles Assortment Planning 1 1
IBS - Rubbles Price Planning 1 1
IBS - Rubbles Promo Planning & Optimization 1 1
IBS - Rubbles Demand Planning 1 1
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Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual - Linkage Цифровой управленец 19 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 77 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
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Oracle Java - язык программирования 3470 1
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MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
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