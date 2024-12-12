ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования

Группа компаний IBS и Rubbles, российский разработчик решений на базе технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта для крупного бизнеса, объявляют о расширении своего сотрудничества в области интегрированного бизнес-планирования (IBP) для производственных компаний и ритейла. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Расширение партнерства позволит предложить рынку системы поддержки принятия решений в рамках интегрированного планирования на основе технологий машинного обучения от Rubbles и экспертизу в области цифровой трансформации от IBS. Благодаря этому сотрудничеству бизнес сможет получить такие эффекты, как увеличение точности прогнозов и планов, повышение эффективности промокампаний, сокращение товарных запасов при увеличении уровня доступности в совокупности с автоматизацией процесса сквозного планирования.

Андрей Рубас, руководитель дирекции по развитию бизнеса сегмента «ТНП, ритейл, строительство» компании IBS: «В рамках расширения партнерства наши компании будут продвигать передовые системы интегрированного планирования, а также технологичные решения для увеличения результативности целевого маркетинга и эффективного развития отношений с клиентами. Использование такого гибкого инструмента моделирования, как IBP, а также искусственного интеллекта и аналитики больших данных позволит бизнесу значительно повысить точность прогнозов и увеличить скорость принятия решений. IBS совместно с командой Rubbles сможет удовлетворить спрос на цифровизацию и импортозамещение в области интегрированного планирования, предложив высокотехнологичный ответ на запросы рынка в области управления эффективностью».

Использование IBP-систем становится особенно актуальным для ритейла и производственных компаний, где точность планирования и управление запасами играют ключевую роль. Эти системы позволяют объединять данные из различных источников в одном, едином для всех участников процесса, что способствует более быстрому выявлению трендов, улучшению координации между различными подразделениями и снижению рисков, связанных с недостатком или избытком товарных запасов.

«Реализация проектов по цифровой трансформации и внедрению решений интегрированного планирования требует высокого уровня компетенций от интеграционных команд. Мы рады, что наши партнеры из IBS обладают необходимыми компетенциями и готовы их наращивать в рамках взаимодействия. Надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество и уверены, что оно позволит нашим клиентам эффективно управлять своими ресурсами и реагировать на изменения спроса с максимальной эффективностью. В настоящее время нами уже ведется работа над совместными проектами цифровой трансформации для лидеров рынка», — сказал Александр Зараковский, руководитель направления по работе с Retail, FMCG и QSR в компании Rubbles.