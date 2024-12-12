Разделы

Цифровизация
|

ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования

Группа компаний IBS и Rubbles, российский разработчик решений на базе технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта для крупного бизнеса, объявляют о расширении своего сотрудничества в области интегрированного бизнес-планирования (IBP) для производственных компаний и ритейла. Об этом CNews сообщили представители IBS.

Расширение партнерства позволит предложить рынку системы поддержки принятия решений в рамках интегрированного планирования на основе технологий машинного обучения от Rubbles и экспертизу в области цифровой трансформации от IBS. Благодаря этому сотрудничеству бизнес сможет получить такие эффекты, как увеличение точности прогнозов и планов, повышение эффективности промокампаний, сокращение товарных запасов при увеличении уровня доступности в совокупности с автоматизацией процесса сквозного планирования.

Андрей Рубас, руководитель дирекции по развитию бизнеса сегмента «ТНП, ритейл, строительство» компании IBS: «В рамках расширения партнерства наши компании будут продвигать передовые системы интегрированного планирования, а также технологичные решения для увеличения результативности целевого маркетинга и эффективного развития отношений с клиентами. Использование такого гибкого инструмента моделирования, как IBP, а также искусственного интеллекта и аналитики больших данных позволит бизнесу значительно повысить точность прогнозов и увеличить скорость принятия решений. IBS совместно с командой Rubbles сможет удовлетворить спрос на цифровизацию и импортозамещение в области интегрированного планирования, предложив высокотехнологичный ответ на запросы рынка в области управления эффективностью».

Михаил Горшилин, RED Security: Синергия ГОСТ VPN c другими MSS-сервисами закрывает основные потребности компаний в киберзащите
Безопасность

Использование IBP-систем становится особенно актуальным для ритейла и производственных компаний, где точность планирования и управление запасами играют ключевую роль. Эти системы позволяют объединять данные из различных источников в одном, едином для всех участников процесса, что способствует более быстрому выявлению трендов, улучшению координации между различными подразделениями и снижению рисков, связанных с недостатком или избытком товарных запасов.

«Реализация проектов по цифровой трансформации и внедрению решений интегрированного планирования требует высокого уровня компетенций от интеграционных команд. Мы рады, что наши партнеры из IBS обладают необходимыми компетенциями и готовы их наращивать в рамках взаимодействия. Надеемся на дальнейшее эффективное сотрудничество и уверены, что оно позволит нашим клиентам эффективно управлять своими ресурсами и реагировать на изменения спроса с максимальной эффективностью. В настоящее время нами уже ведется работа над совместными проектами цифровой трансформации для лидеров рынка», — сказал Александр Зараковский, руководитель направления по работе с Retail, FMCG и QSR в компании Rubbles.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще