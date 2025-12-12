Разделы

IBP Integrated Business Planning Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов


IBP представляет собой комплексный подход к бизнес-планированию, который

  1. синхронизирует все типы бизнес-планов компании в различных горизонтах планирования
  2. включает возможности по управлению
    1. доходами
    2. портфелями продуктов
    3. стратегическими проектами
    4. стратегиями закупок e. созданию совместных планов с внешними партнерами
 

Валентин Толкунов, Эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС "Российский рынок IBP: вызовы зрелости, методологии и автоматизации" Конференция CNews 27.05.2025 | Москва Рынок IBP-систем 2025

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


11.03.2026 IBP-системы в России

консультантов по внедрению и администрированию российских IBP-систем? Технологии и решения 11. Как IBP-системы помогают российским компаниям управлять волатильностью цепочек поставок и логисти
Российские IBP-системы 2025

Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025 Интегрированное бизнес-планирование (Integrated Business Planning, IBP) — это программное обеспечение, необходимое для оптимизации
12.12.2025 IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях

Российский рынок IBP 2025–2026 Российские системы интегрированного бизнес-планирования (Integrated Business Planning, IBP) существенно развились за прошедший год. Но развивается не

12.12.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг «Российские IBP-системы 2025»

t представляет третий ежегодный обзор российских платформ для интегрированного бизнес-планирования (Integrated Business Planning, IBP) — современного подхода к стратегическому управлению бизнес
11.12.2025 Евгений Непейвода -

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

в компании вне зависимости от отрасли. CNews: Какие ошибки чаще всего допускают при выборе цифровой IBP-системы и как их избежать? Елена Саяпина: Наиболее распространенные ошибки при выборе и в
15.10.2025 IBP-система Novo Forecast Enterprise подтвердила эффективность в реальных условиях. Российский разработчик Novo BI стал партнером «Форбс Консалтинг» в области интегрированного бизнес-планирования

я, выбрал российскую систему от Novo BI в свой портфель решений в сфере автоматизации прогнозирования спроса и планирования цепочек поставок. Ключевым фактором выбора стала возможность оценить работу IBP-системы Novo Forecast Enterprise в реальных условиях во время пилотного проекта у заказчика. Об этом CNews сообщили представители Novo BI. Решение было принято по результатам глубокого анал
Market.CNews. IBP-системы 2024

ешение, разработку компании Novo BI, которая была официально признана Минцифры аналогом решения SAP Integrated Business Planning. Читать полностью Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные т
IBP-системы 2023

но исчерпан, и нужны новые, гораздо более мощные и специализированные решения. Именно так появились IBP-системы в современном их виде. В какой-то мере это следующий этап развития ERP, S&OP и SC
30.06.2025 Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем

ктуальный продукт — набор алгоритмов для автоматизированного планирования производства прямо внутри IBP-системы клиента. ИТ-решение бесшовно взаимодействует с любой IBP-платформой через открыты
27.05.2025 Рынок IBP-систем 2025

Какие требования к IBP предъявляют заказчики Какие решения предлагают российские вендоры Способны ли российские решения полностью заменить западные Над чем еще надо работать российским разработчикам Технологическая основа Функционал IBP-систем Как обеспечена безопасность IBP Интеграция IBP в инфраструктуру Прогнозирование с помощью IBP Оптимизация бизнес-процессов ИИ в интегрированном бизн
15.05.2025 Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая

дъявляют заказчики? Какие решения предлагают российские вендоры? Способны ли российские решения полностью заменить западные? Над чем еще надо работать российским разработчикам? Технологическая основа Функциональность IBP-систем. Как обеспечена безопасность IBP. Интеграция IBP в инфраструктуру. Прогнозирование с помощью IBP. Оптимизация бизнес-процессов. ИИ в интегрированном бизнес-планирова
02.04.2025 Jume и «Бизнес Формула» объединили усилия для продвижения IBP-решений

Jume – разработчик IBP-платформы нового поколения, и «Бизнес Формула» − мультивендорный интегратор прогрессивног
01.04.2025 Как создать объективный рейтинг IBP-систем и зачем это рынку?

али активно заполнять нишу, создавая собственные решения. Однако отсутствие четких критериев оценки IBP-систем приводит к разночтениям в рейтингах, что затрудняет выбор для заказчиков. Разбирае
23.12.2024 Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год

изнес-планирования (IBP), которая уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских IBP-систем от CNews. Отличительной особенностью платформы является объектно-ориентированный к
03.12.2024 Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы

инхронизацию целей и задач между отделами В чем преимущества использования IBP и CPM на предприятии Integrated business planning (IBP) — это процесс моделирования, анализа и симуляции различных
07.11.2024 BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30%

ачиваемости и сокращение запасов, а также оптимизацию управления цепочками поставок. Так, например, IBP-платформа может определить оптимальную стратегию отгрузок по регионам и маршрутам, повыша
24.10.2024 «DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space

ых показателей. В основе платформы лежат методы no-code и low-code, что позволяет специалистам компании без глубоких навыков в разработке создавать технологические продукты под индивидуальный запрос. IBP-система включает пакет модулей и сервисов, которые закрывают задачи планирования спроса, цепочек поставок, продаж и операций, а также управления доходностью, инвестиционной деятельностью, п
03.10.2024 Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация

являть актуальные тренды. С ключевыми трендами и наблюдениями мы поделимся в настоящем обзоре. IBP (Integrated business planning), интегрированное бизнес-планирование — это процесс перевода жел
27.09.2024 Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews

ема Novo Forecast Enterprise российского вендора Novo BI заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге IBP-систем от ИТ-маркетплейса Market.CNews. Эксперты оценили восемь различных представленных

26.09.2024 Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025

сновные факторы роста включают: Необходимость импортозамещения ушедших с российского рынка западных IBP-систем (SAP IBP, SAP APO, Anaplan, IBM Planning Analytics, Quintiq и других).Популяризаци
26.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024

выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу IBP-систем 2024 Лидером рейтинга второй год подряд признана платформа Knowledge Space от комп
09.10.2023 IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе

Что такое IBP-системы IBP-платформы (Integrated Business Planning platforms) — это решения, которые пре
09.10.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023

тформа 896 4 Novo BI Novo Forecast Enterprise 889 5 Axenix In.Plan 798 Источник: Market.CNews Обзор IBP 2023 Рейтинг IBP-систем 2023 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материал
12.09.2023 Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем

планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Optimacros — это платформа, находящаяся на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Она объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем Мы видим, что пользователю нужен комплексный инструмент, с помощью которого можно построить отчет и посмотреть, что будет в новом сценарии, параметры которого задаются в том же окне.

Публикаций - 64, упоминаний - 180

IBP и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 85 18
Novo BI - Ново Биай 25 13
SAP SE 5436 9
Thoma Bravo - Anaplan 75 9
9014 8
Jume - Джум 8 7
Oracle Corporation 6873 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 192 5
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - ИСУ 9 4
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 206 4
Navicon - Навикон 319 4
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 22 4
Arlift - Арлифт 7 3
Ростелеком 10320 3
Rubbles - Раблз 37 3
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 3
Accenture plc 694 3
McKinsey & Company Int 270 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1703 3
TerraLink - ТерраЛинк 289 3
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 2
Форбс Консалтинг 6 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1509 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 317 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 156 2
Microsoft Corporation 25249 2
Diasoft - Диасофт 1027 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 252 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 243 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 2
Yandex - Яндекс 8458 2
К2Тех 240 2
ССТ - Специальные системы и технологии 20 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 193 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 90 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1483 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 6
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 4
X5 Group - X5 Еда 3 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 350 3
Unilever - Юнилевер Русь 165 3
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 3
Газпром нефть 670 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 3
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 84 3
РУЛОГ - HAVI Logistics 6 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 3
Волма 7 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 2
ФосАгро 153 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 979 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Роснефть НК - нефтяная компания 529 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 2
Московская Пивоваренная Компания - МПК 18 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 2
Увелка 11 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 178 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8198 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 264 2
Яндекс.Лавка 280 2
ГПБ - Газпромбанк 1179 2
AquaArt Group - Акваарт 2 1
Bergauf - Бергауф 4 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
Гринфилдс-Логистика - Greenfields 1 1
Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 63 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 216 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 3
МИК - Московский инновационный кластер 169 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Нефтегаз - Нефтегаз, нефтехимия и недропользование Индустриальный центр компетенций 1 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 367 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 180 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18260 22
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 21
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 19
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 15
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1608 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5934 12
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 623 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4492 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 11
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 11
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1960 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 895 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2433 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2161 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3702 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 81 45
Microsoft Office 3962 14
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 23 12
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 663 12
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 33 10
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1327 6
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 25 6
SAP APO - SAP Advanced Planner and Optimizer - SAP APO SNP - SAP Supply Network Planning - SAP APO Supply Chain Planning - SAP APO Demand Planning - mySAP Advanced Planner and Optimizer 21 5
НКТ - Р7-Офис 479 3
1С:ERP Управление предприятием 719 3
Rubbles Planning Force 5 2
НКТ - Р7-Почта 3 2
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 13 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1171 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 62 2
Oracle Hyperion 241 2
Linux OS 10924 2
Microsoft Windows 16345 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 413 2
Новые облачные технологии - МойОфис 896 2
МТС Exolve 124 2
МСК Групп - Даком М - Space VDI 42 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1720 2
1С:MES - Кабельный завод 6 1
Softline - Polymatica Dashboards 35 1
Softline - Polymatica ML - Polymatica Machine Learning 13 1
Softline - Polymatica DM - Polymatica Decision Manager 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 39 1
НКТ - Р7-Команда 25 1
Think Cell 6 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 9 1
НКТ - Р7-Диск 5 1
Novo BI - NF PRO 1 1
Юниксофт - Uniquesoft Planning Platform - Planiqum 2 1
IEK Group - Legrand Россия - Легран - Daccord - Даккор 4 1
Jume Platform 3 1
НКТ - Р7-Календарь 2 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 1
Слайдер Презентации - Slider AI 5 1
Непейвода Евгений 17 8
Шилов Максим 26 7
Мелконян Гурген 6 5
Митченко Светлана 5 4
Шингарев Павел 20 4
Романова Юлия 5 3
Прокопович Владислав 7 3
Толкунов Валентин 3 3
Рогов Артем 3 3
Кравченко Жанна 3 3
Чавушян Сара 3 3
Укстина Анна 3 3
Бойков Кирилл 3 3
Желтухин Вадим 67 2
Козанов Павел 5 2
Терехин Никита 2 2
Зайдуллин Марат 2 2
Есипов Дмитрий 2 2
Шилов Сергей 96 2
Шарак Андрей 66 2
Зараковский Александр 7 2
Прокопенко Константин 14 2
Шадаев Максут 1150 2
Панченко Иван 178 2
Яцевич Евгений 7 2
Кирьянова Александра 158 2
Закоржевский Вячеслав 76 2
Нестеров Алексей 172 2
Биккужин Рамиль 61 2
Книгин Михаил 26 2
Саяпина Елена 46 2
Нестеров Степан 12 2
Орлянский Юрий 13 2
Конев Павел 5 1
Калинкин Никита 2 1
Аникин Дмитрий 65 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 19 1
Калашников Артем 15 1
Фикс Александр 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157146 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14500 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 2
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 892 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18242 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 36 1
Куба - Республика 395 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 1
Боливия - Многонациональное Государство 62 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1710 1
Узбекистан - Республика 1873 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 348 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 312 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 17
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1550 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3228 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 4
Экономический эффект 1219 4
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 4
Черкизон - Черкизовский рынок 165 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Fashion industry - Индустрия моды 322 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3142 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 874 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 289 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 429 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 932 2
Forbes - Форбс 914 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Crunchbase 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
Gartner - Гартнер 3612 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Gartner Magic Quadrant SCM - Supply Chain Planning System 2 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
CNews Рынок ИТ-услуг 170 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1265 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2138 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 2
CNews AWARDS - награда 556 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews Баттл 73 1
