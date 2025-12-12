Получите все материалы CNews по ключевому слову
IBP Integrated Business Planning Интегрированные процессы планирования и управления производственных бизнес-процессов
IBP представляет собой комплексный подход к бизнес-планированию, который
- синхронизирует все типы бизнес-планов компании в различных горизонтах планирования
- включает возможности по управлению
- доходами
- портфелями продуктов
- стратегическими проектами
- стратегиями закупок e. созданию совместных планов с внешними партнерами
- CPM - Corporate Performance Management
EPM - Enterprise Performance Management
Управление эффективностью организации
- CAPP - Computer-Aided Process Planning
Планирование производственных технологических процессов
- Прогнозирование и планирование продаж
Валентин Толкунов, Эксперт-консультант и преподаватель-практик по IBP в РЭУ, РАНХиГС "Российский рынок IBP: вызовы зрелости, методологии и автоматизации" Конференция CNews 27.05.2025 | Москва Рынок IBP-систем 2025
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|11.03.2026
|
IBP-системы в России
консультантов по внедрению и администрированию российских IBP-систем? Технологии и решения 11. Как IBP-системы помогают российским компаниям управлять волатильностью цепочек поставок и логисти
|
Российские IBP-системы 2025
Российские системы интегрированного бизнес-планирования 2025 Интегрированное бизнес-планирование (Integrated Business Planning, IBP) — это программное обеспечение, необходимое для оптимизации
|12.12.2025
|
IBP: можно ли выстроить единый контур управления бизнесом на российских решениях
Российский рынок IBP 2025–2026 Российские системы интегрированного бизнес-планирования (Integrated Business Planning, IBP) существенно развились за прошедший год. Но развивается не
|12.12.2025
|
CNewsMarket опубликовал рейтинг «Российские IBP-системы 2025»
t представляет третий ежегодный обзор российских платформ для интегрированного бизнес-планирования (Integrated Business Planning, IBP) — современного подхода к стратегическому управлению бизнес
|11.12.2025
|
Евгений Непейвода -
Эксперты: IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов
в компании вне зависимости от отрасли. CNews: Какие ошибки чаще всего допускают при выборе цифровой IBP-системы и как их избежать? Елена Саяпина: Наиболее распространенные ошибки при выборе и в
|15.10.2025
|
IBP-система Novo Forecast Enterprise подтвердила эффективность в реальных условиях. Российский разработчик Novo BI стал партнером «Форбс Консалтинг» в области интегрированного бизнес-планирования
я, выбрал российскую систему от Novo BI в свой портфель решений в сфере автоматизации прогнозирования спроса и планирования цепочек поставок. Ключевым фактором выбора стала возможность оценить работу IBP-системы Novo Forecast Enterprise в реальных условиях во время пилотного проекта у заказчика. Об этом CNews сообщили представители Novo BI. Решение было принято по результатам глубокого анал
|
Market.CNews. IBP-системы 2024
ешение, разработку компании Novo BI, которая была официально признана Минцифры аналогом решения SAP Integrated Business Planning. Читать полностью Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные т
|
IBP-системы 2023
но исчерпан, и нужны новые, гораздо более мощные и специализированные решения. Именно так появились IBP-системы в современном их виде. В какой-то мере это следующий этап развития ERP, S&OP и SC
|30.06.2025
|
Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем
ктуальный продукт — набор алгоритмов для автоматизированного планирования производства прямо внутри IBP-системы клиента. ИТ-решение бесшовно взаимодействует с любой IBP-платформой через открыты
|27.05.2025
|
Рынок IBP-систем 2025
Какие требования к IBP предъявляют заказчики Какие решения предлагают российские вендоры Способны ли российские решения полностью заменить западные Над чем еще надо работать российским разработчикам Технологическая основа Функционал IBP-систем Как обеспечена безопасность IBP Интеграция IBP в инфраструктуру Прогнозирование с помощью IBP Оптимизация бизнес-процессов ИИ в интегрированном бизн
|15.05.2025
|
Конференция CNews «Рынок IBP-систем 2025» состоится 27 мая
дъявляют заказчики? Какие решения предлагают российские вендоры? Способны ли российские решения полностью заменить западные? Над чем еще надо работать российским разработчикам? Технологическая основа Функциональность IBP-систем. Как обеспечена безопасность IBP. Интеграция IBP в инфраструктуру. Прогнозирование с помощью IBP. Оптимизация бизнес-процессов. ИИ в интегрированном бизнес-планирова
|02.04.2025
|
Jume и «Бизнес Формула» объединили усилия для продвижения IBP-решений
Jume – разработчик IBP-платформы нового поколения, и «Бизнес Формула» − мультивендорный интегратор прогрессивног
|01.04.2025
|
Как создать объективный рейтинг IBP-систем и зачем это рынку?
али активно заполнять нишу, создавая собственные решения. Однако отсутствие четких критериев оценки IBP-систем приводит к разночтениям в рейтингах, что затрудняет выбор для заказчиков. Разбирае
|23.12.2024
|
Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год
изнес-планирования (IBP), которая уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских IBP-систем от CNews. Отличительной особенностью платформы является объектно-ориентированный к
|03.12.2024
|
Как объединить CPM- и IBP-подходы в контуре одной системы
инхронизацию целей и задач между отделами В чем преимущества использования IBP и CPM на предприятии Integrated business planning (IBP) — это процесс моделирования, анализа и симуляции различных
|07.11.2024
|
BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30%
ачиваемости и сокращение запасов, а также оптимизацию управления цепочками поставок. Так, например, IBP-платформа может определить оптимальную стратегию отгрузок по регионам и маршрутам, повыша
|24.10.2024
|
«DатаРу Консалтинг» включила в продуктовый портфель отечественную IBP-платформу Knowledge Space
ых показателей. В основе платформы лежат методы no-code и low-code, что позволяет специалистам компании без глубоких навыков в разработке создавать технологические продукты под индивидуальный запрос. IBP-система включает пакет модулей и сервисов, которые закрывают задачи планирования спроса, цепочек поставок, продаж и операций, а также управления доходностью, инвестиционной деятельностью, п
|03.10.2024
|
Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация
являть актуальные тренды. С ключевыми трендами и наблюдениями мы поделимся в настоящем обзоре. IBP (Integrated business planning), интегрированное бизнес-планирование — это процесс перевода жел
|27.09.2024
|
Цифровая система Novo Forecast Enterprise – лидер рейтинга IBP-систем CNews
ема Novo Forecast Enterprise российского вендора Novo BI заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге IBP-систем от ИТ-маркетплейса Market.CNews. Эксперты оценили восемь различных представленных
|26.09.2024
|
Обзор российского рынка интегрированного бизнес-планирования (IBP) 2024-2025
сновные факторы роста включают: Необходимость импортозамещения ушедших с российского рынка западных IBP-систем (SAP IBP, SAP APO, Anaplan, IBM Planning Analytics, Quintiq и других).Популяризаци
|26.09.2024
|
Market.CNews опубликовал рейтинг IBP-систем 2024
выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга. Перейти к рейтингу IBP-систем 2024 Лидером рейтинга второй год подряд признана платформа Knowledge Space от комп
|09.10.2023
|
IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе
Что такое IBP-системы IBP-платформы (Integrated Business Planning platforms) — это решения, которые пре
|09.10.2023
|
Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг IBP-систем 2023
тформа 896 4 Novo BI Novo Forecast Enterprise 889 5 Axenix In.Plan 798 Источник: Market.CNews Обзор IBP 2023 Рейтинг IBP-систем 2023 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материал
|12.09.2023
|
Максим Шилов, Optimacros: Наше решение находится на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Оно объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем
планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Optimacros — это платформа, находящаяся на стыке планирования, аналитики и решения оптимизационных задач. Она объединяет функционал BI, EPM и IBP-систем Мы видим, что пользователю нужен комплексный инструмент, с помощью которого можно построить отчет и посмотреть, что будет в новом сценарии, параметры которого задаются в том же окне.
IBP и организации, системы, технологии, персоны:
|СПЦП - Совет профессионалов по цепям поставок 2 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
|Непейвода Евгений 17 8
|Шилов Максим 26 7
|Мелконян Гурген 6 5
|Митченко Светлана 5 4
|Шингарев Павел 20 4
|Романова Юлия 5 3
|Прокопович Владислав 7 3
|Толкунов Валентин 3 3
|Рогов Артем 3 3
|Кравченко Жанна 3 3
|Чавушян Сара 3 3
|Укстина Анна 3 3
|Бойков Кирилл 3 3
|Желтухин Вадим 67 2
|Козанов Павел 5 2
|Терехин Никита 2 2
|Зайдуллин Марат 2 2
|Есипов Дмитрий 2 2
|Шилов Сергей 96 2
|Шарак Андрей 66 2
|Зараковский Александр 7 2
|Прокопенко Константин 14 2
|Шадаев Максут 1150 2
|Панченко Иван 178 2
|Яцевич Евгений 7 2
|Кирьянова Александра 158 2
|Закоржевский Вячеслав 76 2
|Нестеров Алексей 172 2
|Биккужин Рамиль 61 2
|Книгин Михаил 26 2
|Саяпина Елена 46 2
|Нестеров Степан 12 2
|Орлянский Юрий 13 2
|Конев Павел 5 1
|Калинкин Никита 2 1
|Аникин Дмитрий 65 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 19 1
|Калашников Артем 15 1
|Фикс Александр 7 1
|Forbes - Форбс 914 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
|Crunchbase 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408468, в очереди разбора - 731990.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.