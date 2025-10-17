Технос-К Сакура PRO Сакура ПРО

"Сакура ПРО" входит в группу компаний «ТЕХНОС-К», предоставляет услуги по экспертизе программного обеспечения, инсталляции и поддержке сложных технических решений. «ТЕХНОС-К», была основана в 1991 году, специализируется на разработке программного обеспечения. Сакура PRO – zero-code платформа предназначена для создания

и конструирования бизнес-приложений, сложных аналитических систем, специализирующаяся на комплексной цифровой трансформации бизнеса. Применяется для проектирования автоматизированных систем контроля и управления ресурсами и активами, обеспечивающих консолидацию, хранение и анализ производственных и технико-экономических показателей, с целью повышения эффективности оперативного и стратегического управления.

Публикаций - 41, упоминаний - 50