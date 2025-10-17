Получите все материалы CNews по ключевому слову
Технос-К Сакура PRO Сакура ПРО
"Сакура ПРО" входит в группу компаний «ТЕХНОС-К», предоставляет услуги по экспертизе программного обеспечения, инсталляции и поддержке сложных технических решений. «ТЕХНОС-К», была основана в 1991 году, специализируется на разработке программного обеспечения.
Сакура PRO – zero-code платформа предназначена для создания
и конструирования бизнес-приложений, сложных аналитических систем, специализирующаяся на комплексной цифровой трансформации бизнеса. Применяется для проектирования автоматизированных систем контроля и управления ресурсами и активами, обеспечивающих консолидацию, хранение и анализ производственных и технико-экономических показателей, с целью повышения эффективности оперативного и стратегического управления.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 16 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Технос-К и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 628 1
|MONT - МОНТ 165 1
|Фогельсон Виктор 32 2
|Греф Герман 458 1
|Кулик Вадим 190 1
|Висящев Андрей 64 1
|Сахаров Александр 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.