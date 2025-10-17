Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184703
ИКТ 14352
Организации 11137
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79389
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Технос-К Сакура PRO Сакура ПРО

Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО

"Сакура ПРО" входит в группу компаний «ТЕХНОС-К», предоставляет услуги по экспертизе программного обеспечения, инсталляции и поддержке сложных технических решений. «ТЕХНОС-К», была основана в 1991 году, специализируется на разработке программного обеспечения.

Сакура PRO – zero-code платформа предназначена для создания
и конструирования бизнес-приложений, сложных аналитических систем, специализирующаяся на комплексной цифровой трансформации бизнеса. Применяется для проектирования автоматизированных систем контроля и управления ресурсами и активами, обеспечивающих консолидацию, хранение и анализ производственных и технико-экономических показателей, с целью повышения эффективности оперативного и стратегического управления. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 16 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 16 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 16 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


17.10.2025 Что такое Сакура PRO? 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
26.09.2025 Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
CNews: ИТ-тренды 2025 в России 2
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования 1
21.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
09.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг «Платформы no-code 2025» 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля 1
27.03.2025 Как найти правильный компромисс при импортозамещении: мнения экспертов 1
11.03.2025 Представлена передовая российская zero-code платформа Сакура PRO — высокопроизводительный конструктор для решения сложных бизнес-процессов 1
18.02.2025 Виктор Фогельсон -

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

 1
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro» 2
25.07.2024 Расширение технологических границ: совместимость «Сакура Pro» и ОС Astra Linux 1
24.07.2024 Сакура PRO — версия 1.8 2
22.07.2024 Настало время готовиться к выходу на рынки дружественных стран 1
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России 1
16.07.2024 «Флант» и «Технос-К» объявили о технологической совместимости платформ Deckhouse и «Сакура PRO» 2
12.07.2024 Новый релиз «Сакура PRO». Максимум гибкости и простоты разработки 2
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
09.07.2024 Цифровизация HR помогает в борьбе с кадровым кризисом 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
04.07.2024 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
03.07.2024 Казначейство в 65000 раз сократило время, за которое власти дистанционно узнают о проблемах в регионах 1
19.06.2024 Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской 1
19.06.2024 Замглавы Минпромторга Василий Шпак на CNews FORUM Кейсы: Господдержка российской электроники за последние пять лет выросла более чем в 20 раз 1
03.06.2024 No-Code платформа «Сакура PRO» версии 1.5.0. 5

Публикаций - 41, упоминаний - 50

Технос-К и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 628 1
MONT - МОНТ 165 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7990 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4775 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11238 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1231 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71857 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33484 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25760 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56192 2
Zero-code - Zero coding - Зерокодинг 17 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17169 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1050 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31026 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 454 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1299 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1311 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 584 1
Оцифровка - Digitization 4863 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6614 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1439 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2206 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22567 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1514 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3026 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8065 1
Оповещение и уведомление - Notification 5263 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 949 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1119 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1607 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12866 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12645 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16912 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14904 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22709 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13249 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5187 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5790 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1865 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 611 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 58 4
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 353 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 119 1
Технос-К - xBank 2 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 138 1
Фогельсон Виктор 32 2
Греф Герман 458 1
Кулик Вадим 190 1
Висящев Андрей 64 1
Сахаров Александр 83 1
Россия - РФ - Российская федерация 154834 5
Россия - СФО - Новосибирск 4600 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9999 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6806 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14860 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17212 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1043 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 864 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25675 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 269 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50740 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1057 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8322 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3708 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394593, в очереди разбора - 732230.
Создано именных указателей - 184703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще