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«Флант» и «Технос-К» объявили о технологической совместимости платформ Deckhouse и «Сакура PRO»

«Технос-К», резидент «Сколково», и российская no-code платформа «Сакура PRO» официально объявили о завершении тестирования на совместимость платформ. В результате был выпущен сертификат соответствия. Об этом CNews сообщили представители компании «Технос-К».

Deckhouse автоматизирует управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Решение построено на базе Open Source-компонентов и позволяет безопасно разрабатывать, доставлять и эксплуатировать Cloud Native-приложения любой сложности. Кластеры платформы поддерживают любой тип инфраструктуры и могут работать как в частных и публичных облаках, так и в гибридных средах и on-premise. Решение зарегистрировано в едином реестре российского ПО, имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

Основной целью партнерства вендоров является обеспечение бесперебойной работы программных решений для крупных корпоративных заказчиков. Во время тестирования было обнаружено, что платформа быстро создает и способствует быстрому развертыванию корпоративных приложений благодаря большому набору шаблонов для решения типовых задач. Технологическое партнёрство двух компаний дает высокую степень свободы выбора среды для работы информационных систем и независимость при построении новых облачных сервисов в гетерогенных облачных инфраструктурах.

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