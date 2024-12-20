Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление Market.CNews: Вы одни из первых провайдеров, кто перешел на Deckhouse. Как оцениваете эту платформу и почему вы выбрали именно ее? Полина Абаимова: Примерно полгода до выбора Deckhouse в качестве платформы по управлению контейнерами Kubernetes в

Подтверждена совместимость платформ виртуализации и контейнеризации Deckhouse с системой хранения данных Yadro Tatlin.Unified GEN2 латформы виртуализации Deckhouse Virtualization Platform (DVP) и решения по управлению контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) с системой хранения данных Tatlin.Unified GEN2. В результ

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты омпании планируют до конца 2024 года интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую надежную оптимизацию и масштабирование ИТ

«Диасофт» и «Флант» объединяют усилия для реализации финтех-проектов компании планируют до конца 2024 г. интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую оптимизацию и масштабирование ИТ-инфрастр

ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**. Deckhouse Kubernetes Platform помогает компаниям построить распределённую отказоустойчивую си

«Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse еской совместимости комплексного решения для перехода в режим налогового мониторинга «Нота Визор» и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Deckhouse Kubernetes Platform — лидер рынка росси

Deckhouse стала первой Kubernetes-платформой, сертифицированной ФСТЭК России Платформа Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от российского вендора Deckhouse получила сертификат ФСТЭ

Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse ействующих акционеров. Участники соглашения В экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, сис

Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант» одуктов компании «Флант». В настоящее время в экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, сис

Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным исс

Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CN

«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform и представители «ОТП Банка». «ОТП Банк» и ИТ-компания «Флант» реализовали совместный проект на базе Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) для быстрого развертывания кластеров Kubernetes во внутре

Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами Российский вендор Deckhouse расширил технические возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В частности, в версиях 1.60–1.62 разработчик добавил под

Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром» ический центр информационных технологий «Роса» официально подтвердили технологическую совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с операционной системой «Роса Хром». По итогам проведенных инже

Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform и «Флант» объявляют о технологической совместимости отечественной платформы виртуализации SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform. Это сотрудничество направлено на создание комплексного решения

Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров агает экосистему востребованных на российском рынке ИТ-решений. Прежде всего, флагманский продукт – Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), предназначенный для работы с контейнерами. Под управлени

«Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить в

«Флант» и «Технос-К» объявили о технологической совместимости платформ Deckhouse и «Сакура PRO» форма «Сакура PRO» официально объявили о завершении тестирования на совместимость платформ. В результате был выпущен сертификат соответствия. Об этом CNews сообщили представители компании «Технос-К». Deckhouse автоматизирует управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Решение построено на базе Open Source-компонентов и позволяет безопасно разрабатывать, д

Deckhouse Delivery включен в реестр российского ПО ий, вошло в реестр российского ПО. Продукт разработан компанией «Флант», является частью экосистемы Deckhouse и глубоко интегрирован с другими ее продуктами. Решение позволяет выстраивать проце

«Флант» на CNews FORUM 19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «De

Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве современных бизнес-приложений на основе микросервисной архитектуры, используя возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform и экспертизу Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Neof

«Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand й, подтверждает корректную работу Kubernetes-платформы Deckhouse и корпоративного портала Incomand. Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — это платформа с открытым исходным кодом для создания Ku

Обновление Deckhouse Kubernetes Platform: добавлены новые редакции и расширены возможности платформы Состоялся релиз Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) v1.59. В обновлении расширены технические возможности и д

Deckhouse Stronghold вошел в Реестр российского ПО лей. Ключевой продукт вендора: экосистема Deckhouse, которая включает в себя флагманскую разработку Deckhouse Kubernetes Platform, а также систему виртуализации Deckhouse Virtualization Platfor

Deckhouse Kubernetes Platform заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платфор рейтинга российских Kubernetes-платформ CNews ровались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Лидером рейтинга признана платформа Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», которую уже выбрали более 170 заказчиков из н

Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes ее составляющие. И по нашему опыту могу сказать, что на это требуется большая команда специалистов. Deckhouse Kubernetes Platform стала первым российским сертифицированным дистрибутивом в CNCF.

Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Softline эксплуатации решения клиенты смогут получать техническую поддержку от экспертов «Флант» и Softline. Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — первая российская платформа для создания и управления и

«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать использование Deckhouse Kubernetes Platform и Java-технологий Axiom JDK как комплексное решение для контейн

ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» твенных продуктов и услуг, объявляет о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляе

Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud Сервис Yandex Cloud провел сертификацию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и подтвердил ее совместимость со своей облачной платформо

«Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse «Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраструктуру, обрабатывающую 2,4 млн транзакций в

«Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION мдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу программного обеспечения Deckhouse и Entaxy ION. Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для создания и управления Kubernetes-кластерами на различных инфраструктурах, включая публичные и приватные облака

Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» льных ОС, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует информационную безопасность. Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение д

«Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse С, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует полную информационную безопасность. Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение д

«Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии продвижение на рынках СНГ флагманского решения российского разработчика — платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Компани

«Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры вать legacy-приложения и ускорять переход с монолита на микросервисы. Ключевой продукт экосистемы — Deckhouse Kubernetes Platform. Это платформа управления контейнерными нагрузками с тщательно

Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение стремительно развивает

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 уру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было мак

Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023 уру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было мак