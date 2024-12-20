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Flant DKP Flant Deckhouse Kubernetes Platform

Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform

Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.

Решение для безопасного хранения и управления секретами Deckhouse Stronghold от компании «Флант» внесено в реестр российского ПО. Продукт собран, поставляется и полноценно работает на российских операционных системах. Он полностью совместим с API Vault от Hashicorp и обладает интерфейсом на русском языкеDeckhouse Stronghold можно использовать в любых окружениях, облаках и закрытых контурах с повышенными требованиями к безопасности. Решение позволяет разделить права доступа для управления хранилищем и получения секретов приложениями, — что минимизирует риски утечки данных и обеспечивает максимальный контроль доступа.

Deckhouse Delivery покрывает весь жизненный цикл артефактов поставки — сборка, использование, дистрибуция и их очистка из container registry и со сборочных узлов. Это позволяет бизнесу сосредоточиться на своём продукте вместо обслуживания и отладки процесса его доставки.

 

 

 

"Экосистема российских DevOps-решений" Артём Кожокин, Директор по развитию Kubernetes-платформы Deckhouse, Флант, 2022 год


20.12.2024 Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

Market.CNews: Вы одни из первых провайдеров, кто перешел на Deckhouse. Как оцениваете эту платформу и почему вы выбрали именно ее? Полина Абаимова: Примерно полгода до выбора Deckhouse в качестве платформы по управлению контейнерами Kubernetes в

18.12.2024 Подтверждена совместимость платформ виртуализации и контейнеризации Deckhouse с системой хранения данных Yadro Tatlin.Unified GEN2

латформы виртуализации Deckhouse Virtualization Platform (DVP) и решения по управлению контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) с системой хранения данных Tatlin.Unified GEN2. В результ
16.12.2024 «Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

омпании планируют до конца 2024 года интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую надежную оптимизацию и масштабирование ИТ
16.12.2024 «Диасофт» и «Флант» объединяют усилия для реализации финтех-проектов

компании планируют до конца 2024 г. интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую оптимизацию и масштабирование ИТ-инфрастр
12.12.2024 ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой

входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**. Deckhouse Kubernetes Platform помогает компаниям построить распределённую отказоустойчивую си
21.10.2024 «Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse

еской совместимости комплексного решения для перехода в режим налогового мониторинга «Нота Визор» и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Deckhouse Kubernetes Platform — лидер рынка росси
15.10.2024 Deckhouse стала первой Kubernetes-платформой, сертифицированной ФСТЭК России

Платформа Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от российского вендора Deckhouse получила сертификат ФСТЭ
14.10.2024 Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse

ействующих акционеров. Участники соглашения В экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, сис
14.10.2024 Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»

одуктов компании «Флант». В настоящее время в экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, сис
26.09.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud

решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным исс
12.09.2024 Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse

решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CN
11.09.2024 «ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform

и представители «ОТП Банка». «ОТП Банк» и ИТ-компания «Флант» реализовали совместный проект на базе Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) для быстрого развертывания кластеров Kubernetes во внутре
03.09.2024 Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами

Российский вендор Deckhouse расширил технические возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В частности, в версиях 1.60–1.62 разработчик добавил под
27.08.2024 Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром»

ический центр информационных технологий «Роса» официально подтвердили технологическую совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с операционной системой «Роса Хром». По итогам проведенных инже
20.08.2024 Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform

и «Флант» объявляют о технологической совместимости отечественной платформы виртуализации SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform. Это сотрудничество направлено на создание комплексного решения
05.08.2024 Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров

агает экосистему востребованных на российском рынке ИТ-решений. Прежде всего, флагманский продукт – Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), предназначенный для работы с контейнерами. Под управлени
30.07.2024 «Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud

Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить в
16.07.2024 «Флант» и «Технос-К» объявили о технологической совместимости платформ Deckhouse и «Сакура PRO»

форма «Сакура PRO» официально объявили о завершении тестирования на совместимость платформ. В результате был выпущен сертификат соответствия. Об этом CNews сообщили представители компании «Технос-К». Deckhouse автоматизирует управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Решение построено на базе Open Source-компонентов и позволяет безопасно разрабатывать, д
25.06.2024 Deckhouse Delivery включен в реестр российского ПО

ий, вошло в реестр российского ПО. Продукт разработан компанией «Флант», является частью экосистемы Deckhouse и глубоко интегрирован с другими ее продуктами. Решение позволяет выстраивать проце
19.06.2024 «Флант» на CNews FORUM

19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «De
17.06.2024 Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

современных бизнес-приложений на основе микросервисной архитектуры, используя возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform и экспертизу Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Neof
03.06.2024 «Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand

й, подтверждает корректную работу Kubernetes-платформы Deckhouse и корпоративного портала Incomand. Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — это платформа с открытым исходным кодом для создания Ku
20.05.2024 Обновление Deckhouse Kubernetes Platform: добавлены новые редакции и расширены возможности платформы

Состоялся релиз Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) v1.59. В обновлении расширены технические возможности и д
15.05.2024 Deckhouse Stronghold вошел в Реестр российского ПО

лей. Ключевой продукт вендора: экосистема Deckhouse, которая включает в себя флагманскую разработку Deckhouse Kubernetes Platform, а также систему виртуализации Deckhouse Virtualization Platfor
15.04.2024 Deckhouse Kubernetes Platform заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платфор рейтинга российских Kubernetes-платформ CNews

ровались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Лидером рейтинга признана платформа Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», которую уже выбрали более 170 заказчиков из н
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes

ее составляющие. И по нашему опыту могу сказать, что на это требуется большая команда специалистов. Deckhouse Kubernetes Platform стала первым российским сертифицированным дистрибутивом в CNCF.
03.04.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Softline

эксплуатации решения клиенты смогут получать техническую поддержку от экспертов «Флант» и Softline. Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — первая российская платформа для создания и управления и
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий

корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать использование Deckhouse Kubernetes Platform и Java-технологий Axiom JDK как комплексное решение для контейн
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»

твенных продуктов и услуг, объявляет о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляе
04.03.2024 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud

Сервис Yandex Cloud провел сертификацию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и подтвердил ее совместимость со своей облачной платформо
26.02.2024 «Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse

«Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраструктуру, обрабатывающую 2,4 млн транзакций в

01.02.2024 «Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION

мдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу программного обеспечения Deckhouse и Entaxy ION. Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для создания и управления Kubernetes-кластерами на различных инфраструктурах, включая публичные и приватные облака
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»

льных ОС, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует информационную безопасность. Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение д
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse

С, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует полную информационную безопасность. Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение д
10.01.2024 «Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии

продвижение на рынках СНГ флагманского решения российского разработчика — платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Компани
18.12.2023 «Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры

вать legacy-приложения и ускорять переход с монолита на микросервисы. Ключевой продукт экосистемы — Deckhouse Kubernetes Platform. Это платформа управления контейнерными нагрузками с тщательно

03.11.2023 Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет

Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение стремительно развивает
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

уру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было мак
26.10.2023 Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023

уру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было мак
07.09.2023 Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве

подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейн

Публикаций - 90, упоминаний - 236

Flant DKP и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 95 83
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 12
Upstream 50 10
Broadcom - VMware 2359 8
Softline - Софтлайн 2811 7
Red Hat 1305 6
SAP SE 5277 6
8213 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Oracle Corporation 6688 5
Flant - Express 42 - Экспресс 42 10 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 4
Microsoft Corporation 24625 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 4
Ред Софт - Red Soft 701 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Yandex - Яндекс 7340 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Olly - ОЛЛИ ИТ - ОЛЛИ информационные технологии - ОЛЛИ Дистрибуция 29 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
Luntry - Лантри - КлаудРан 16 2
Цифра ГК 2426 2
Zabbix SIA - Заббикс 89 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
MONT - МОНТ 144 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
Neoflex - Неофлекс 220 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 8
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 4
Газпром нефть 618 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Газпром ПАО 1342 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 2
Фора Банк 55 2
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Абсолют Банк 230 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Tesla Motors 396 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
BMW Group 446 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Volvo Cars 253 1
Ренессанс Страхование 160 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 9
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 2
CIS - Center for Internet Security 10 2
ASF - Apache Software Foundation 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 86
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 83
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 50
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 47
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 44
DevOps - Development и Operations 865 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 31
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 19
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 17
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 16
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 15
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 13
NoOps-платформа 15 13
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 13
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 13
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 61 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 12
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 11
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 11
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 11
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 504 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 9
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 8
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1234 8
Linux OS 9937 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 12
Red Hat OpenShift 132 11
Flant Okmeter 11 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 9
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 8
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 7
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 7
Microsoft Windows 15657 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 5
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 5
Docker - Платформа распределённых приложений 333 4
SUSE Rancher 23 4
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Apple iPhone 6 4862 3
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 3
BellSoft - LiberCat 46 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 3
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 48 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 3
Istio 7 3
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 3
libvirt 21 3
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 10 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - Cloud Kubernetes Clusters - Cloud Managed Kubernetes - DataFort DF Cloud Kubernetes - Datafort Jelastic 9 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 74
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 44
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 4
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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