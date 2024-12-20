Flant DKP Flant Deckhouse Kubernetes Platform
Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для запуска и управления Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Продукт включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО.
Решение для безопасного хранения и управления секретами Deckhouse Stronghold от компании «Флант» внесено в реестр российского ПО. Продукт собран, поставляется и полноценно работает на российских операционных системах. Он полностью совместим с API Vault от Hashicorp и обладает интерфейсом на русском языке. Deckhouse Stronghold можно использовать в любых окружениях, облаках и закрытых контурах с повышенными требованиями к безопасности. Решение позволяет разделить права доступа для управления хранилищем и получения секретов приложениями, — что минимизирует риски утечки данных и обеспечивает максимальный контроль доступа.
Deckhouse Delivery покрывает весь жизненный цикл артефактов поставки — сборка, использование, дистрибуция и их очистка из container registry и со сборочных узлов. Это позволяет бизнесу сосредоточиться на своём продукте вместо обслуживания и отладки процесса его доставки.
"Экосистема российских DevOps-решений" Артём Кожокин, Директор по развитию Kubernetes-платформы Deckhouse, Флант, 2022 год
|20.12.2024
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Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление
Market.CNews: Вы одни из первых провайдеров, кто перешел на Deckhouse. Как оцениваете эту платформу и почему вы выбрали именно ее? Полина Абаимова: Примерно полгода до выбора Deckhouse в качестве платформы по управлению контейнерами Kubernetes в
|18.12.2024
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Подтверждена совместимость платформ виртуализации и контейнеризации Deckhouse с системой хранения данных Yadro Tatlin.Unified GEN2
латформы виртуализации Deckhouse Virtualization Platform (DVP) и решения по управлению контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) с системой хранения данных Tatlin.Unified GEN2. В результ
|16.12.2024
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«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты
омпании планируют до конца 2024 года интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую надежную оптимизацию и масштабирование ИТ
|16.12.2024
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«Диасофт» и «Флант» объединяют усилия для реализации финтех-проектов
компании планируют до конца 2024 г. интегрировать в экосистему Digital Q платформу контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), обеспечивающую оптимизацию и масштабирование ИТ-инфрастр
|12.12.2024
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ДОМ.РФ будет использовать Deckhouse Kubernetes Platform для управления ИТ-инфраструктурой
входит в единый реестр программного обеспечения Минцифры России* и сертифицировано ФСТЭК России**. Deckhouse Kubernetes Platform помогает компаниям построить распределённую отказоустойчивую си
|21.10.2024
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«Нота Визор» подтвердил совместимость с экосистемой Deckhouse
еской совместимости комплексного решения для перехода в режим налогового мониторинга «Нота Визор» и Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). Deckhouse Kubernetes Platform — лидер рынка росси
|15.10.2024
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Deckhouse стала первой Kubernetes-платформой, сертифицированной ФСТЭК России
Платформа Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) от российского вендора Deckhouse получила сертификат ФСТЭ
|14.10.2024
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Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse
ействующих акционеров. Участники соглашения В экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, сис
|14.10.2024
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Компания Postgres Professional инвестирует 3 млрд руб. в АО «Флант»
одуктов компании «Флант». В настоящее время в экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, сис
|26.09.2024
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Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud
решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным исс
|12.09.2024
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Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse
решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CN
|11.09.2024
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«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform
и представители «ОТП Банка». «ОТП Банк» и ИТ-компания «Флант» реализовали совместный проект на базе Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) для быстрого развертывания кластеров Kubernetes во внутре
|03.09.2024
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Обновление в экосистеме Deckhouse: новые возможности совместимости, отказоустойчивость и удобство управления кластерами
Российский вендор Deckhouse расширил технические возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform (DKP). В частности, в версиях 1.60–1.62 разработчик добавил под
|27.08.2024
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Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром»
ический центр информационных технологий «Роса» официально подтвердили технологическую совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с операционной системой «Роса Хром». По итогам проведенных инже
|20.08.2024
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Технологическая совместимость SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform
и «Флант» объявляют о технологической совместимости отечественной платформы виртуализации SpaceVM и Deckhouse Kubernetes Platform. Это сотрудничество направлено на создание комплексного решения
|05.08.2024
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Deckhouse запускает образовательные программы и сертификацию для клиентов и партнеров
агает экосистему востребованных на российском рынке ИТ-решений. Прежде всего, флагманский продукт – Deckhouse Kubernetes Platform (DKP), предназначенный для работы с контейнерами. Под управлени
|30.07.2024
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«Холодильник.ру» перевел инфраструктуру на Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud
Онлайн-ритейлер «Холодильник.ру» повысил производительность и надежность своих сервисов с помощью Deckhouse Kubernetes Platform в облаке beeline cloud. «Холодильник.ру» стремился обеспечить в
|16.07.2024
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«Флант» и «Технос-К» объявили о технологической совместимости платформ Deckhouse и «Сакура PRO»
форма «Сакура PRO» официально объявили о завершении тестирования на совместимость платформ. В результате был выпущен сертификат соответствия. Об этом CNews сообщили представители компании «Технос-К». Deckhouse автоматизирует управление жизненным циклом разработки, защиты, хранения и доставки приложений. Решение построено на базе Open Source-компонентов и позволяет безопасно разрабатывать, д
|25.06.2024
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Deckhouse Delivery включен в реестр российского ПО
ий, вошло в реестр российского ПО. Продукт разработан компанией «Флант», является частью экосистемы Deckhouse и глубоко интегрирован с другими ее продуктами. Решение позволяет выстраивать проце
|19.06.2024
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«Флант» на CNews FORUM
19 июня директор по развитию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) компании «Флант» Артём Кожокин выступит с докладом «De
|17.06.2024
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Neoflex и «Флант» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
современных бизнес-приложений на основе микросервисной архитектуры, используя возможности платформы Deckhouse Kubernetes Platform и экспертизу Neoflex. Об этом CNews сообщили представители Neof
|03.06.2024
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«Флант» и ЕМДЕВ объявили о выпуске сертификата совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и Incomand
й, подтверждает корректную работу Kubernetes-платформы Deckhouse и корпоративного портала Incomand. Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — это платформа с открытым исходным кодом для создания Ku
|20.05.2024
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Обновление Deckhouse Kubernetes Platform: добавлены новые редакции и расширены возможности платформы
Состоялся релиз Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) v1.59. В обновлении расширены технические возможности и д
|15.05.2024
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Deckhouse Stronghold вошел в Реестр российского ПО
лей. Ключевой продукт вендора: экосистема Deckhouse, которая включает в себя флагманскую разработку Deckhouse Kubernetes Platform, а также систему виртуализации Deckhouse Virtualization Platfor
|15.04.2024
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Deckhouse Kubernetes Platform заняла первое место в рейтинге российских Kubernetes-платфор рейтинга российских Kubernetes-платформ CNews
ровались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Лидером рейтинга признана платформа Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», которую уже выбрали более 170 заказчиков из н
|10.04.2024
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Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes
ее составляющие. И по нашему опыту могу сказать, что на это требуется большая команда специалистов. Deckhouse Kubernetes Platform стала первым российским сертифицированным дистрибутивом в CNCF.
|03.04.2024
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Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Softline
эксплуатации решения клиенты смогут получать техническую поддержку от экспертов «Флант» и Softline. Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — первая российская платформа для создания и управления и
|02.04.2024
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«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий
корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать использование Deckhouse Kubernetes Platform и Java-технологий Axiom JDK как комплексное решение для контейн
|28.03.2024
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ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»
твенных продуктов и услуг, объявляет о запуске новой услуги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляе
|04.03.2024
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Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Yandex Cloud
Сервис Yandex Cloud провел сертификацию Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и подтвердил ее совместимость со своей облачной платформо
|26.02.2024
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«Единый ЦУПИС» внедрил российскую Kubernetes-платформу Deckhouse
«Единый ЦУПИС» совместно с «Флант» перевел на Deckhouse Kubernetes Platform крупнейшую инфраструктуру, обрабатывающую 2,4 млн транзакций в
|01.02.2024
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«Флант» и «Емдев» объявили о совместимости платформ Deckhouse и Entaxy ION
мдев» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В результате тестирования, проведенного инженерами обеих компаний, был выдан сертификат, подтверждающий работу программного обеспечения Deckhouse и Entaxy ION. Deckhouse — платформа с открытым исходным кодом для создания и управления Kubernetes-кластерами на различных инфраструктурах, включая публичные и приватные облака
|15.01.2024
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Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»
льных ОС, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует информационную безопасность. Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение д
|11.01.2024
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«Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse
С, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует полную информационную безопасность. Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение д
|10.01.2024
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«Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии
продвижение на рынках СНГ флагманского решения российского разработчика — платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант». Компани
|18.12.2023
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«Флант» выводит на рынок экосистему Deckhouse для построения корпоративной инфраструктуры
вать legacy-приложения и ускорять переход с монолита на микросервисы. Ключевой продукт экосистемы — Deckhouse Kubernetes Platform. Это платформа управления контейнерными нагрузками с тщательно
|03.11.2023
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Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет
Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение стремительно развивает
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
уру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было мак
|26.10.2023
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Компания «Флант» поделится практическим опытом использования Kubernetes-платформы Deckhouse на CNews FORUM 2023
уру, столкнулись с необходимостью поиска качественного отечественного решения. Kubernetes-платформа Deckhouse идеально подходит для обоих сценариев. Она спроектирована так, чтобы можно было мак
|07.09.2023
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Beeline cloud и «Флант» объявили о сотрудничестве
подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейн
Flant DKP и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Константин 24 22
|Баталов Александр 25 21
|Титов Александр 24 15
|Кожокин Артем 8 8
|Юдин Дмитрий 23 5
|Александров Вячеслав 6 4
|Еремин Максим 6 3
|Братчиков Станислав 10 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Бобылев Владимир 2 2
|Славин Борис 34 2
|Андрианов Павел 84 2
|Кузнецов Александр 123 2
|Федечкин Эдуард 55 2
|Русин Максим 4 2
|Ульянов Николай 112 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Натрусов Артем 284 2
|Маркелов Константин 40 2
|Петухов Антон 44 2
|Тульчинский Станислав 57 2
|Бачурин Олег 10 2
|фон Розен Александр 32 2
|Сельдемиров Александр 43 2
|Какунин Алексей 14 2
|Шойхет Борис 11 2
|Титов Борис 54 2
|Кондратьев Сергей 21 2
|Максимов Дмитрий 9 2
|Бартунов Олег 47 2
|Глазков Александр 137 2
|Векшин Евгений 12 1
|Мылицын Роман 110 1
|Дужий Сергей 3 1
|Соловьев Дмитрий 73 1
|Павлов Дмитрий 13 1
|Орлов Станислав 48 1
|Семенюков Юрий 8 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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