HOSTVM, российский разработчик решений, предназначенных для виртуализации серверов, рабочих столов (VDI) и приложений, и «Флант»,разработчик продуктов Deckhouse, объявляют об успешном тестировании и подтверждении совместимости решения для виртуализации рабочих столов HOSTVM VDI с Deckhouse Platform. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

Deckhouse Platform — платформа для построения гибридной распределенной инфраструктуры, усиленная искусственным интеллектом. Она объединяет контейнеры, виртуальные машины, ИИ-нагрузки и сервисы данных и позволяет управлять ими из единой точки.

Совместимость решений позволяет организациям создавать гибкую ИТ-инфраструктуру, объединяющую виртуальные рабочие столы, контейнеризированные приложения и виртуальные машины на единой технологической базе.

HOSTVM VDI подключается к виртуальным машинам, которые заранее создаются в Deckhouse Platform для виртуализации. Такая схема упрощает построение и эксплуатацию корпоративных цифровых рабочих мест. Сотрудники получают доступ к рабочим столам и приложениям, а ИТ-команды — централизованное управление инфраструктурой, ресурсами и политиками безопасности.

«Подтверждение совместимости HOSTVM VDI с Deckhouse Platform — важный шаг в развитии открытой и гибкой экосистемы российских ИТ-решений. Заказчики получают возможность объединить виртуализацию рабочих столов и контейнерную инфраструктуру, выбирая оптимальную архитектуру для конкретных бизнес-задач», — Наталья Щелканова, руководитель группы по работе с партнерами и заказчиками HOSTVM.

«Мы сделали первый шаг и будем развивать интеграцию дальше. Уже сейчас связка HOSTVM VDI и Deckhouse Platform закрывает актуальный сценарий контролируемой разработки, когда клиенты развёртывают для разработчиков изолированные рабочие места внутри своего контура. Каждое место собирается по единому эталону, а работа с кодом не выходит за пределы защищённой среды. Платформа отвечает за инфраструктуру рабочих мест и среду для разработки, HOSTVM — за доступ пользователя, а команды разработки получают безопасную и повторяемую среду», — Георгий Дауман, директор направления виртуализации Deckhouse компании «Флант».