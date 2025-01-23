Хост ГК HostVM VDI платформа виртуализации
HOSTVM — платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений корпоративного уровня на основе KVM. Она включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№4407).
Иван Климов, Руководитель направления разработки, HOSTVM "Платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений HOSTVM". Конференция CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты", 5 октября 2021 года в Москве.
Хост ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Климов Иван 24 10
|Чернышев Андрей 69 2
|Паршин Максим 316 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Егоров Владимир 82 2
|Макаров Игорь 9 2
|Касимов Денис 22 2
|Бобров Михаил 7 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Ежов Василий 42 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Токарев Олег 9 2
|Савельев Игорь 7 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Салий Денис 5 2
|Шведова Анна 3 2
|Табаев Илья 4 2
|Степанюк Михаил 68 1
|Коган Алексей 11 1
|Ермаков Антон 13 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 23 1
|Кручинин Кирилл 1 1
|Бочкин Александр 30 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Заянц Илья 46 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Валиуллин Алмаз 9 1
|Бочкарев Сергей 48 1
|Волков Михаил 61 1
|Орлов Сергей 28 1
|Яшин Никита 1 1
|Кочмала Светлана 1 1
|Кадомский Вячеслав 46 1
|Щелканова Наталья 3 1
|Шкупер Полина 1 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Лаптев Андрей 7 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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