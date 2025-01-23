Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации

HOSTVM — платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений корпоративного уровня на основе KVM. Она включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№4407).

Иван Климов, Руководитель направления разработки, HOSTVM "Платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений HOSTVM". Конференция CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты", 5 октября 2021 года в Москве.