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Хост ГК HostVM VDI платформа виртуализации

Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации

HOSTVM — платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений корпоративного уровня на основе KVM. Она включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№4407).

 

Иван Климов, Руководитель направления разработки, HOSTVM "Платформа виртуализации серверов, рабочих мест и приложений HOSTVM". Конференция CNews "Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты", 5 октября 2021 года в Москве.


23.01.2025 CMP-платформа «Нимбиус» теперь официально поддерживает виртуализацию HostVM 1
12.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг российского ПО для управления VDI 2024 1
18.07.2024 Платформа виртуализации HOSTVM совместима с системой многофакторной аутентификации Indeed AM 2
27.06.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с решением для управления виртуальными рабочими столами HOSTVM VDI 1
19.02.2024 Подтверждена совместимость HostVM VDI 3.5 и Rosa Virtualization 2.1 1
12.01.2024 HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость 1
27.12.2023 ALD Pro поддерживает работу платформы виртуализации HOSTVM VDI 2
20.10.2023 HOSTVM и Fplus провели испытания на совместимость 1
29.09.2023 ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость 1
18.04.2023 OCS предложила партнёрам российскую платформу виртуализации HostVM 5
05.04.2023 «Киберпротект» и HostVM подтвердили совместимость продуктов для создания отказоустойчивой виртуальной среды 2
28.03.2023 Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock 1
28.03.2023 СКДПУ НТ совместима с российской платформой виртуализации HOSTVM  1
27.01.2023 «Ред софт» и ГК «Хост» развивают сотрудничество 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 5
06.04.2022 «Т1 интеграция» стала партнером российской платформы виртуализации Hostvm 5
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
05.10.2021 Платформа виртуализации HOSTVM и ОС «Аврора» работают вместе 2
25.06.2021 Компании HostVM и Merlion объявляют о подписании дистрибуторского соглашения 1
28.10.2020 HostVM запустила демоцентр для ознакомления с решениями виртуализации 2

Публикаций - 20, упоминаний - 37

Хост ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Хост ГК - HostVM 47 19
Microsoft Corporation 24630 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
Diasoft - Диасофт 871 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Comindware - Колловэар 154 2
Directum - Директум 1091 2
GreenData - Гриндата 31 2
Haulmont - Хоулмонт 109 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
SimbirSoft - СимбирСофт 75 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 187 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Merlion - Мерлион 793 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Nvidia Corp 3490 1
Intel Corporation 12197 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 1
OpenText 207 1
SAP SE 5279 1
8218 1
Oracle Corporation 6690 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Salesforce.com 427 1
Цифра ГК 2427 1
Infomaximum - Инфомаксимум 32 1
Oracle Siebel Systems 507 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 1
Ред Софт - Red Soft 703 1
Alfresco Software 145 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 450 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
АйТи 1365 1
Конфидент ЦЗИ 107 1
Хост ГК 37 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Ренессанс Страхование 160 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5916 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
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KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 5
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 535 5
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1956 3
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 535 1
Data monetization - Монетизация данных 1626 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 4
Linux OS 9948 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 2
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1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 97 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 919 1
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