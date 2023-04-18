OCS предложила партнёрам российскую платформу виртуализации HostVM

OCS Distribution объявила о расширении продуктового портфеля в области средств виртуализации и представила партнёрам российскую платформу HostVM – систему корпоративного уровня для создания облачной инфраструктуры. Решение позволяет работать с единым пулом виртуализованных ресурсов без привязки к физическому оборудованию: серверам и СХД.

С помощью платформы виртуализации HostVM можно реализовать корпоративную среду виртуализации. В системе есть административный веб-интерфейс для создания и управления ВМ, мониторинга ключевых параметров производительности и настроек виртуальной среды. Платформа обеспечивает «живую» миграцию ВМ между серверами и СХД, и автоматический перезапуск ВМ в случае сбоя оборудования в рамках кластера высокой доступности. HostVM может быть развёрнут в гиперконвергентной конфигурации.

Платформа имеет модульную архитектуру: гипервизор HostVM, управляющий сервер инфраструктуры виртуализации HostVM Manager, HostVM SDS, HostVM Backup и HostVM VDI. Решение поддерживает импорт виртуальных машин с любой платформы виртуализации (VMware ESXi, XEN, KVM, Hyper-V, файловых шаблонов ВМ формата OVA).

Модуль HostVM VDI обеспечивает доступ к рабочему столу с любого устройства, доставку персональных рабочих столов и виртуализованных приложений, доставку в режиме терминальной сессии. Инструмент поддерживает большинство российских операционных систем, а также использование 3D-графики.

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Платформа HostVM входит в Единый реестр российского ПО и отвечает всем актуальным требования заказчиков, ориентированных на отечественные решения для виртуализации корпоративных ресурсов. Поддержкой и продвижением HostVM в OCS занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения (ДИБиПО). Продуктовые специалисты, эксперты и пресейл-инженеры оказывают партнёрам и их заказчикам все необходимые консультации, помогают организовать демонстрации и пилоты, прорабатывают комплексные проекты и планируют миграции.