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KVM Kernel-based Virtual Machine Программное решение виртуализации в Linux KVM Hypervisor

KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor
Обзор «KVM» на Market.CNews

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31.07.2026 На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК

400 нит, цветовой охват — 95 % DCI‑P3, заводская калибровка Delta E < 2. Модель подходит для игр с насыщенной графикой и для работы с несколькими устройствами. Реализована поддержка PIP/PBP, встроен KVM-переключатель и порт USB‑C с зарядкой мощностью 65 Вт. Матрица новинки при высокой яркости обеспечивает динамическую контрастность 100 000 000 : 1 при физическом размере пикселя 0,155 мм с

30.09.2025 KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

скает второй сезон инновационного образовательного проекта для специалистов в области мультимедиа и KVM-технологий. Четыре онлайн-конференции с трансляцией из AR-студии пройдут с 30 сентября 20
16.07.2025 Уязвимости в переключателях ATEN International устранены благодаря экспертам Positive Technologies

Производитель оборудования для связи и управления доступом к ИТ-инфраструктуре ATEN International устранил уязвимости в переключателях KVM over IP серии CL57xx. KVM-устройство представляет собой компьютер со встроенной клавиатурой, монитором и тачпадом в специальном корпусе, который по размерам подходит для установки в

12.05.2025 Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя

CNews: IP KVM-технологии не являются новшеством, но при этом широким массам принцип их работы не до кон
01.11.2024 Двухконтурное решение Getmobit — безопасная работа в двух информационных системах с учетом требований ФСТЭК России

Компания Getmobit вывела на рынок новое решение на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO. Док-станция оснащена запатентованным программно-аппаратным KVM-переключателем, сертифицированным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. KVM-переключатель позволяет безопасно работать в двух раздельных информационных системах
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев

Технологическая база. KVM или XEN? Практически у всех вендоров оркестратор представляет собой собственную разработку, иногда с нуля, иногда на базе решений с открытым кодом. Обычно это KVM, XEN, Open Nebula.

22.05.2024 «Росэлектроника» показала обновленную версию KVM-коммутатора для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию IP KVM-коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персон
22.05.2024 «Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» впервые представил обновленную версию IP KVM коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персон
28.02.2024 «Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил заказчикам более 100 IP-KVM-коммутаторов для удаленного управления с одного рабочего места серверным оборудованием, персональными компьютерами и станками с числовым программным управлением. Аппаратура изготавливается

25.10.2023 «Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места. Устройство, созданное на базе российских комп
01.11.2021 «Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM

специализированном инструменте для бэкапа ВМ в средах виртуализации на основе программного решения KVM (Kernel-based Virtual Machine), которое используется в гиперконвергентной системе АЭРОДИС
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены

Что такое гипервизор KVM Гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это программное обеспечение для ви
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP
20.06.2018 Reg.ru представил новое облачное хостинг-решение на базе KVM

атор доменов и хостинг-провайдер, объявил о запуске нового хостинг-решения – «Облачные серверы». Каждый пользователь может заказать и опробовать возможности серверов нового поколения на виртуализации KVM. «Облачные серверы» – новый хостинг-продукт Reg.ru, который представляет собой современную платформу для сайтов и проектов. Одно из его главных преимуществ – почасовая оплата: точный расчет
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM

Inoventica Services объявляет о запуске нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM, благодаря которому скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до мен
25.08.2015 SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems

Компания SUSE объявила о том, что операционная система JC SUSE Linux Enterprise Server поддерживает недавно вышедший KVM для мэйнфреймов IBM — серверное решение виртуализации на базе свободного ПО. Как сообщили CNews в SUSE, данное объявление совпало по времени с выпуском компанией IBM LinuxONE — нового набор
05.04.2011 Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний

Компания Raritan, разработчик систем KVM-доступа, представила новинку - 8/16-канальный комбинированный KVM-переключатель EZswitch. Устройство предоставляет удаленный доступ к компьютерному оборудованию (до 4096 устройств) д
15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает?

Российский рынок KVM (Keyboard, Video или Visual Display Unit и Mouse) относительно молод. Первое представител
14.08.2007 MRV представила переключатель KVM для крупных ЦОД

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске 48-портовых переключателей KVM (клавиатуры, видео и мыши), обеспечивающих удаленный доступ поверх IP и предназначенных для крупных центров обработки данных с высокой плотностью серверов. Система KVM MK-348 имеет в
26.09.2006 "Транс-Америтек" подвел итоги сотрудничества с Belkin

ения. С сентября 2005 года "Транс-Америтек" начала регулярные поставки и продажи со склада в Москве KVM-переключателей компании Belkin. За год совместными усилиями компаниям удалось занять до 6
30.08.2006 ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов

ATEN International, разработчик, производитель и дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил сегодня о выпуске нового KVM-устройства, рассчитанного на корпоративный сегмент рынка и спроектированного специально для обширных серверных комнат крупных компаний. Новый KVM-переключатель KM0832 Matrix, являющи
11.07.2006 Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном

Компания Aten International объявила об инновационном пополнении линейки KVM-переключателей с ЖК-экраном. Новое устройство KL1116 объединяет 16-портовый KVM-переключатель в скрытой консоли и 17-дюймовый ЖК-монитор высокого разрешения, с клавиатурой и тачпадом
09.06.2006 ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель

ATEN International, разработчик, производитель и дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил о выпуске нового двухпортового PS/2 KVM-переключателя со встроенными кабелями — PETITE CS-62B, включающего поддержку колонок и микрофонов. Новый переключатель компании ATEN дополняет линейку переключателей PETITE, которая ра
17.04.2006 Belkin Omniview Pro2 PS/2: новый KVM-коммутатор
20.10.2004 Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн.

Компания Aten объявила о планах по выпуску своих продуктов на российский рынок. В перспективе на ближайший год объем поставок KVM-переключателей, по прогнозам компании, должен увеличиться, по крайней мере, на 15%. Это соответствует общемировой тенденции. Между тем, как заявили представители компании Colan, являющейся

30.06.2004 ATEN KVM-решение упрощает управление информационными центрами

Компания ATEN Technology объявила о выпуске нового KVM-решения для корпоративного рынка, предназначенного для работы в сетевой среде средних и крупных предприятий. Решение Matrix - компонент ALTUSEN KVM-решений компании ATEN для предприя

Публикаций - 365, упоминаний - 416

KVM и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 111
Microsoft Corporation 25775 59
Red Hat 1378 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 36
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Intel Corporation 12811 27
Ред Софт - Red Soft 1236 26
9594 21
Cisco Systems 5372 19
Citrix Systems 868 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 18
Oracle Corporation 7074 18
Softline - Софтлайн 3743 17
Selectel - Селектел 544 17
Ростелеком 10948 17
Dell EMC 5180 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 16
HP Inc. 5883 16
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 16
Huawei 4676 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 15
Nvidia Corp 4002 15
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 14
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 14
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 14
SAP SE 5601 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 12
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 12
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 12
Google LLC 12688 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Acronis - Акронис 489 11
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Nutanix 114 10
Крок - Croc 1964 10
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 10
ATEN 21 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
John Deere - Джон Дир 29 2
Наукоград - технопарк 156 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
eBay Inc 1640 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Столичные аптеки 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Tesla Motors 461 1
UPS 216 1
Visa International 1993 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Ак Барс Банк 283 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 61
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 94 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 16
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
OpenFabrics Alliance 3 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 228
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 212
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 176
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 162
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 136
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 124
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 114
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 98
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 95
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 90
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 90
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 73
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 72
OpenStack 560 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 61
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 58
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 58
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 52
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 50
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 48
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 45
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 40
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 39
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 38
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 38
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 35
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 34
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 34
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 33
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 32
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 119 32
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 31
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 30
Linux OS 11533 125
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 83
Microsoft Windows 16882 60
Broadcom - VMware vSphere 614 41
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 39
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Docker - Платформа распределённых приложений 543 29
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 25
Microsoft Azure 1526 23
QEMU 69 23
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 23
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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