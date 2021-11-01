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KVM Kernel-based Virtual Machine Программное решение виртуализации в Linux KVM Hypervisor


Обзор «KVM» на Market.CNews

01.11.2021 «Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены
07.10.2019 D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP
20.06.2018 Reg.ru представил новое облачное хостинг-решение на базе KVM
13.07.2017 Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM
25.08.2015 SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems
05.04.2011 Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний
12.11.2010 Matrox показала новый комплект удаленного управления компьютером
15.09.2008 KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает?
14.08.2007 MRV представила переключатель KVM для крупных ЦОД
16.11.2006 TRENDnet выпускает новый 4-портовый КВМ-переключатель
26.09.2006 "Транс-Америтек" подвел итоги сотрудничества с Belkin
30.08.2006 ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов
25.07.2006 Digi выпустила устройство для управления центрами обработки данных
11.07.2006 Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном
09.06.2006 ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель
17.04.2006 Belkin Omniview Pro2 PS/2: новый KVM-коммутатор
20.10.2004 Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн.
03.08.2004 Aten выпустила 8-портовый переключатель KH88
30.06.2004 ATEN KVM-решение упрощает управление информационными центрами

Публикаций - 235, упоминаний - 349

KVM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2011 64
Microsoft Corporation 22315 39
Red Hat 1169 27
Intel Corporation 11161 26
IBM - International Business Machines Corp 8878 23
Cisco Systems 4702 16
HP Inc. 5268 16
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 16
Oracle Corporation 5977 15
Amazon Inc - Amazon.com 2621 14
Dell EMC 4684 13
Citrix Systems 740 13
SAP SE 4522 12
SAS Institute 832 12
AMD - Advanced Micro Devices 3610 11
SUSE 319 10
Huawei 3141 10
1С-Битрикс - Bitrix 423 10
Virtuozzo - Parallels Holding 58 10
Google LLC 10078 10
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 143 10
Nvidia Corp 3094 9
Acronis - Акронис 418 9
5829 9
1С-ИжТиСи 5227 9
Сервионика - Servionica 165 8
ATEN 17 8
HPE - Hewlett Packard Enterprise 479 8
Программный продукт ГК 3832 8
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 122 7
Айтеко - iTeco 900 7
Softline - Софтлайн 1845 7
Крок - Croc 1606 7
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 29 6
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 38 6
Lenovo Group 2045 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7653 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3857 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8256 6
NetApp - Network Appliance 613 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5123 4
Точка 1232 3
РЖД - Российские железные дороги 1437 2
АТАК - сеть магазинов 2141 2
Открытие ФК 2401 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 250 2
Газпром ПАО 945 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование 55 2
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 31 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 238 1
Магнит - Сеть магазинов 386 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 307 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 127 1
Ростатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 16 1
Транснефть 224 1
ПГК - Первая грузовая компания 117 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 16 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 151 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 75 1
ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод 18 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
МДМ Банк 233 1
eBay Inc 1575 1
UPS 121 1
HeadHunter Group - HH Group 412 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 98 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 74 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
Почта России ПАО 1839 1
Альфа-Банк 1453 1
DST Global 171 1
Столичные аптеки 11 1
Ак Барс Банк 208 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 356 1
РесурсТранс 16 1
Bank of America - Банк Америки 217 1
Posti Group Corporation - Itella 25 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 336 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 1
Auchan Holding - Ашан 179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7849 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2272 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2438 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10570 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1301 4
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1707 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2123 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1440 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 337 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 542 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2430 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1882 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 26 2
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 2
Правительство РФ 7668 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 290 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 505 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2126 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1205 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 64 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 366 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 934 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1297 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1090 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2669 1
ФАС РФ - Управления Федеральной антимонопольной службы - УФАС 109 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2019 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 460 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 616 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3130 1
Linux Foundation 166 5
TIA - Telecommunications Industry Association 70 3
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 271 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
АФТ - Ассоциация Финтех 186 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 587 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 243 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 20 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 53 1
ASF - Apache Software Foundation 96 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 37 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 23382 85
Сервер - Серверные платформы 7523 68
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OpenStack 370 37
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32981 20
Того - Тоголезская Республика 25608 17
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1696 5
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Европа 11185 5
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Россия - дФО - Амурская область - Свободный 925 4
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Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2132 3
Европа Восточная 2904 3
Земля - планета Солнечной системы 7175 3
Казахстан - Республика 4425 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11381 3
Африка - Африканский регион 2799 2
США - Калифорния 3372 2
США - Вашингтон - Сиэтл 387 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 198 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 401 2
Украина 6053 2
Великобритания - Кембридж 249 2
Азия - Азиатский регион 3720 2
Армения - Республика 1087 2
Америка 1982 2
Великобритания - Шотландия 223 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 731 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 619 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 337 1
Ирландия - Республика 816 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1532 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1342 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 12889 22
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 9564 21
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 13158 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3473 13
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 3137 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1898 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1623 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 9194 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2084 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 982 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1601 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3824 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1435 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5336 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1076 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3038 4
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 27 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 232 4
Человеческий фактор 880 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 750 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 813 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 168 3
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 38 3
Русский язык 4507 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 11325 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1879 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 108 2
Страхование - Страховое дело 1339 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1209 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 4370 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1608 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1656 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1938 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 60 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1127 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1719 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 526 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия 19 1
Образование в России 345 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 152 1
The Register 1280 3
Thomson Reuters - Рейтер 5726 2
Тинькофф Журнал 4 1
Wikipedia - Википедия 410 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 1
ZDnet 581 1
IDC - International Data Corporation 4617 10
Gartner 3288 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3182 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 168 2
CNews IaaS рейтинг 12 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 691 2
Forrester Research 802 2
451 Research Group 74 1
ITResearch 110 1
500 Startups 2665 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
Allied Market Research 18 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Strategy Analytics 283 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
Microsoft Research 128 1
Yankee Group 166 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 101 1
Markets&Markets Research 96 1
Juniper Research 466 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 116 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1155 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 215 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 54 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 8 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 257 1
СПб ГБПОУ Петровский колледж 2 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 221 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 216 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 74 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 4163 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2968 5
100+ Forum Russia 5918 5
OSBC - Open Source Business Conference 14 2
IBM Systems Forum 4 1
CeBIT 454 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 1
CNews AWARDS - награда 344 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 72516.
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