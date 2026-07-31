KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor

На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК 400 нит, цветовой охват — 95 % DCI‑P3, заводская калибровка Delta E < 2. Модель подходит для игр с насыщенной графикой и для работы с несколькими устройствами. Реализована поддержка PIP/PBP, встроен KVM-переключатель и порт USB‑C с зарядкой мощностью 65 Вт. Матрица новинки при высокой яркости обеспечивает динамическую контрастность 100 000 000 : 1 при физическом размере пикселя 0,155 мм с

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств скает второй сезон инновационного образовательного проекта для специалистов в области мультимедиа и KVM-технологий. Четыре онлайн-конференции с трансляцией из AR-студии пройдут с 30 сентября 20

Уязвимости в переключателях ATEN International устранены благодаря экспертам Positive Technologies Производитель оборудования для связи и управления доступом к ИТ-инфраструктуре ATEN International устранил уязвимости в переключателях KVM over IP серии CL57xx. KVM-устройство представляет собой компьютер со встроенной клавиатурой, монитором и тачпадом в специальном корпусе, который по размерам подходит для установки в

Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя CNews: IP KVM-технологии не являются новшеством, но при этом широким массам принцип их работы не до кон

Двухконтурное решение Getmobit — безопасная работа в двух информационных системах с учетом требований ФСТЭК России Компания Getmobit вывела на рынок новое решение на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO. Док-станция оснащена запатентованным программно-аппаратным KVM-переключателем, сертифицированным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. KVM-переключатель позволяет безопасно работать в двух раздельных информационных системах

Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев Технологическая база. KVM или XEN? Практически у всех вендоров оркестратор представляет собой собственную разработку, иногда с нуля, иногда на базе решений с открытым кодом. Обычно это KVM, XEN, Open Nebula.

«Росэлектроника» показала обновленную версию KVM-коммутатора для удаленного управления оборудованием Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию IP KVM-коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персон

«Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» впервые представил обновленную версию IP KVM коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персон

«Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил заказчикам более 100 IP-KVM-коммутаторов для удаленного управления с одного рабочего места серверным оборудованием, персональными компьютерами и станками с числовым программным управлением. Аппаратура изготавливается

«Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места. Устройство, созданное на базе российских комп

«Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM специализированном инструменте для бэкапа ВМ в средах виртуализации на основе программного решения KVM (Kernel-based Virtual Machine), которое используется в гиперконвергентной системе АЭРОДИС

Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены Что такое гипервизор KVM Гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это программное обеспечение для ви

Reg.ru представил новое облачное хостинг-решение на базе KVM атор доменов и хостинг-провайдер, объявил о запуске нового хостинг-решения – «Облачные серверы». Каждый пользователь может заказать и опробовать возможности серверов нового поколения на виртуализации KVM. «Облачные серверы» – новый хостинг-продукт Reg.ru, который представляет собой современную платформу для сайтов и проектов. Одно из его главных преимуществ – почасовая оплата: точный расчет

Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM Inoventica Services объявляет о запуске нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM, благодаря которому скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до мен

SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems Компания SUSE объявила о том, что операционная система JC SUSE Linux Enterprise Server поддерживает недавно вышедший KVM для мэйнфреймов IBM — серверное решение виртуализации на базе свободного ПО. Как сообщили CNews в SUSE, данное объявление совпало по времени с выпуском компанией IBM LinuxONE — нового набор

Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний Компания Raritan, разработчик систем KVM-доступа, представила новинку - 8/16-канальный комбинированный KVM-переключатель EZswitch. Устройство предоставляет удаленный доступ к компьютерному оборудованию (до 4096 устройств) д

KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает? Российский рынок KVM (Keyboard, Video или Visual Display Unit и Mouse) относительно молод. Первое представител

MRV представила переключатель KVM для крупных ЦОД Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске 48-портовых переключателей KVM (клавиатуры, видео и мыши), обеспечивающих удаленный доступ поверх IP и предназначенных для крупных центров обработки данных с высокой плотностью серверов. Система KVM MK-348 имеет в

"Транс-Америтек" подвел итоги сотрудничества с Belkin ения. С сентября 2005 года "Транс-Америтек" начала регулярные поставки и продажи со склада в Москве KVM-переключателей компании Belkin. За год совместными усилиями компаниям удалось занять до 6

ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов ATEN International, разработчик, производитель и дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил сегодня о выпуске нового KVM-устройства, рассчитанного на корпоративный сегмент рынка и спроектированного специально для обширных серверных комнат крупных компаний. Новый KVM-переключатель KM0832 Matrix, являющи

Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном Компания Aten International объявила об инновационном пополнении линейки KVM-переключателей с ЖК-экраном. Новое устройство KL1116 объединяет 16-портовый KVM-переключатель в скрытой консоли и 17-дюймовый ЖК-монитор высокого разрешения, с клавиатурой и тачпадом

ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель ATEN International, разработчик, производитель и дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил о выпуске нового двухпортового PS/2 KVM-переключателя со встроенными кабелями — PETITE CS-62B, включающего поддержку колонок и микрофонов. Новый переключатель компании ATEN дополняет линейку переключателей PETITE, которая ра

Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн. Компания Aten объявила о планах по выпуску своих продуктов на российский рынок. В перспективе на ближайший год объем поставок KVM-переключателей, по прогнозам компании, должен увеличиться, по крайней мере, на 15%. Это соответствует общемировой тенденции. Между тем, как заявили представители компании Colan, являющейся