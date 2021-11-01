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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
KVM Kernel-based Virtual Machine Программное решение виртуализации в Linux KVM Hypervisor
Публикаций - 235, упоминаний - 349
KVM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 5
|Устюжанин Александр 8 4
|Белоусов Сергей 232 4
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 19 3
|Karidis George - Каридис Джордж 10 3
|Коробов Максим 20 3
|Главчев Владимир 21 3
|Слизень Виталий 241 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 155 2
|Хомутский Юрий 33 2
|Гришанова Ирина 26 2
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 2
|Аникин Леонид 53 2
|Безруков Валерий 10 2
|Жуков Павел 4 2
|Носенко Артем 14 2
|Хала Илья 22 2
|Новодворский Алексей 104 2
|Путин Владимир 2511 2
|Володкович Вячеслав 48 2
|Смирнов Павел 38 2
|Королюк Алексей 86 2
|Лем Станислав 7 2
|Шпак Василий 70 2
|Кобец Алексей 4 2
|Любимов Олег 23 2
|Урусов Виктор 60 2
|Коробов Евгений 28 2
|Наумов Евгений 25 2
|Трубинов Алексей 3 1
|Талалыкин Александр 6 1
|Файн Александр 10 1
|Новиков Юрий 8 1
|Соловьев Владимир 102 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Корсаков Денис 7 1
|Скокова Татьяна 12 1
|Обухов Александр 17 1
|Октавиан Танас 1 1
|The Register 1280 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5726 2
|Тинькофф Журнал 4 1
|Wikipedia - Википедия 410 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10430 1
|ZDnet 581 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178580, в очереди разбора - 980202.
Создано именных указателей - 72516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru