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KVM Kernel-based Virtual Machine Программное решение виртуализации в Linux KVM Hypervisor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|31.07.2026
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На российском рынке появился монитор Nitro XV275K: 4K IPS с 400 нит, 95% DCI‑P3 и поддержкой KVM для работы с несколькими ПК
400 нит, цветовой охват — 95 % DCI‑P3, заводская калибровка Delta E < 2. Модель подходит для игр с насыщенной графикой и для работы с несколькими устройствами. Реализована поддержка PIP/PBP, встроен KVM-переключатель и порт USB‑C с зарядкой мощностью 65 Вт. Матрица новинки при высокой яркости обеспечивает динамическую контрастность 100 000 000 : 1 при физическом размере пикселя 0,155 мм с
|30.09.2025
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KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
скает второй сезон инновационного образовательного проекта для специалистов в области мультимедиа и KVM-технологий. Четыре онлайн-конференции с трансляцией из AR-студии пройдут с 30 сентября 20
|16.07.2025
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Уязвимости в переключателях ATEN International устранены благодаря экспертам Positive Technologies
Производитель оборудования для связи и управления доступом к ИТ-инфраструктуре ATEN International устранил уязвимости в переключателях KVM over IP серии CL57xx. KVM-устройство представляет собой компьютер со встроенной клавиатурой, монитором и тачпадом в специальном корпусе, который по размерам подходит для установки в
|12.05.2025
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Святослав Кульгавый, «Колан»: Псевдороссийские технологии растут как грибы после дождя
CNews: IP KVM-технологии не являются новшеством, но при этом широким массам принцип их работы не до кон
|01.11.2024
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Двухконтурное решение Getmobit — безопасная работа в двух информационных системах с учетом требований ФСТЭК России
Компания Getmobit вывела на рынок новое решение на базе двухконтурной док-станции GM-Box G1 DUO. Док-станция оснащена запатентованным программно-аппаратным KVM-переключателем, сертифицированным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. KVM-переключатель позволяет безопасно работать в двух раздельных информационных системах
|03.07.2024
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Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев
Технологическая база. KVM или XEN? Практически у всех вендоров оркестратор представляет собой собственную разработку, иногда с нуля, иногда на базе решений с открытым кодом. Обычно это KVM, XEN, Open Nebula.
|22.05.2024
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«Росэлектроника» показала обновленную версию KVM-коммутатора для удаленного управления оборудованием
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил обновленную версию IP KVM-коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персон
|22.05.2024
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«Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» впервые представил обновленную версию IP KVM коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персон
|28.02.2024
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«Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил заказчикам более 100 IP-KVM-коммутаторов для удаленного управления с одного рабочего места серверным оборудованием, персональными компьютерами и станками с числовым программным управлением. Аппаратура изготавливается
|25.10.2023
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«Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» начал серийное производство KVM-коммутаторов для удаленного управления серверным оборудованием, персональными компьютерами, ноутбукам и станками с ЧПУ с одного рабочего места. Устройство, созданное на базе российских комп
|01.11.2021
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«Аэродиск» разработал инструмент для бэкапа виртуальных машин на KVM
специализированном инструменте для бэкапа ВМ в средах виртуализации на основе программного решения KVM (Kernel-based Virtual Machine), которое используется в гиперконвергентной системе АЭРОДИС
|16.04.2020
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Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены
Что такое гипервизор KVM Гипервизор KVM (Kernel-based Virtual Machine) — это программное обеспечение для ви
|07.10.2019
|D-Link представила новые переключатели KVM-over-IP
|20.06.2018
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Reg.ru представил новое облачное хостинг-решение на базе KVM
атор доменов и хостинг-провайдер, объявил о запуске нового хостинг-решения – «Облачные серверы». Каждый пользователь может заказать и опробовать возможности серверов нового поколения на виртуализации KVM. «Облачные серверы» – новый хостинг-продукт Reg.ru, который представляет собой современную платформу для сайтов и проектов. Одно из его главных преимуществ – почасовая оплата: точный расчет
|13.07.2017
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Inoventica Services анонсировала запуск нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM
Inoventica Services объявляет о запуске нового высокопроизводительного кластера на платформе KVM, благодаря которому скорость работы приложений клиентов, использующих услугу «Виртуальный сервер на Linux», станет существенно выше, а скорость подключения самой услуги снизится с 20 до мен
|25.08.2015
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SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems
Компания SUSE объявила о том, что операционная система JC SUSE Linux Enterprise Server поддерживает недавно вышедший KVM для мэйнфреймов IBM — серверное решение виртуализации на базе свободного ПО. Как сообщили CNews в SUSE, данное объявление совпало по времени с выпуском компанией IBM LinuxONE — нового набор
|05.04.2011
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Raritan представил новое решение для KVM-управления серверным парком небольших компаний
Компания Raritan, разработчик систем KVM-доступа, представила новинку - 8/16-канальный комбинированный KVM-переключатель EZswitch. Устройство предоставляет удаленный доступ к компьютерному оборудованию (до 4096 устройств) д
|15.09.2008
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KVM в ЦОДах: что делать, когда рук не хватает?
Российский рынок KVM (Keyboard, Video или Visual Display Unit и Mouse) относительно молод. Первое представител
|14.08.2007
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MRV представила переключатель KVM для крупных ЦОД
Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске 48-портовых переключателей KVM (клавиатуры, видео и мыши), обеспечивающих удаленный доступ поверх IP и предназначенных для крупных центров обработки данных с высокой плотностью серверов. Система KVM MK-348 имеет в
|26.09.2006
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"Транс-Америтек" подвел итоги сотрудничества с Belkin
ения. С сентября 2005 года "Транс-Америтек" начала регулярные поставки и продажи со склада в Москве KVM-переключателей компании Belkin. За год совместными усилиями компаниям удалось занять до 6
|30.08.2006
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ATEN выпустил KVM-переключатель, способный контролировать тысячи серверов
ATEN International, разработчик, производитель и дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил сегодня о выпуске нового KVM-устройства, рассчитанного на корпоративный сегмент рынка и спроектированного специально для обширных серверных комнат крупных компаний. Новый KVM-переключатель KM0832 Matrix, являющи
|11.07.2006
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Aten анонсировал 16-портовый "скрытый" KVM-переключатель с ЖК-экраном
Компания Aten International объявила об инновационном пополнении линейки KVM-переключателей с ЖК-экраном. Новое устройство KL1116 объединяет 16-портовый KVM-переключатель в скрытой консоли и 17-дюймовый ЖК-монитор высокого разрешения, с клавиатурой и тачпадом
|09.06.2006
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ATEN представил двухпортовый PS/2 KVM-переключатель
ATEN International, разработчик, производитель и дистрибьютор передовых средств компьютерной коммутации, объявил о выпуске нового двухпортового PS/2 KVM-переключателя со встроенными кабелями — PETITE CS-62B, включающего поддержку колонок и микрофонов. Новый переключатель компании ATEN дополняет линейку переключателей PETITE, которая ра
|17.04.2006
|Belkin Omniview Pro2 PS/2: новый KVM-коммутатор
|20.10.2004
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Рынок KVM-устройств вырастет к 2006 году до $927 млн.
Компания Aten объявила о планах по выпуску своих продуктов на российский рынок. В перспективе на ближайший год объем поставок KVM-переключателей, по прогнозам компании, должен увеличиться, по крайней мере, на 15%. Это соответствует общемировой тенденции. Между тем, как заявили представители компании Colan, являющейся
|30.06.2004
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ATEN KVM-решение упрощает управление информационными центрами
Компания ATEN Technology объявила о выпуске нового KVM-решения для корпоративного рынка, предназначенного для работы в сетевой среде средних и крупных предприятий. Решение Matrix - компонент ALTUSEN KVM-решений компании ATEN для предприя
KVM и организации, системы, технологии, персоны:
|Рустамов Рустам 548 8
|Березин Максим 144 5
|Hellekson Gunnar - Хеллексон Гуннар 8 5
|Мартиросов Давид 123 5
|Костина Виктория 49 5
|Белоусов Сергей 254 4
|Володкович Вячеслав 104 4
|Климов Иван 30 4
|Мартынов Евгений 42 4
|Главчев Владимир 21 3
|Слизень Виталий 244 3
|Кузнецов Андрей 115 3
|Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 3
|Коробов Максим 21 3
|Karidis George - Каридис Джордж 10 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 2
|Королюк Алексей 87 2
|Паршин Максим 323 2
|Зинкевич Сергей 77 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Коробов Евгений 31 2
|Шашкин Алексей 61 2
|Наумов Евгений 38 2
|Аникин Леонид 61 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
|Рензяев Константин 79 2
|Хала Илья 49 2
|Данильянц Алексей 21 2
|Касимов Денис 23 2
|Шпак Василий 279 2
|Санин Александр 54 2
|Шамрай Константин 5 2
|Соловьев Дмитрий 84 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Члек Сергей 27 2
|Смирнов Павел 48 2
|Бадаев Алексей 40 2
|Носенко Артем 30 2
|Бушуев Александр 12 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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