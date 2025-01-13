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John Deere Джон Дир

John Deere - Джон Дир

Deere &amp; Company (NYSE: DE) – с 1837 года один из участников рынка машиностроения, который производит сельскохозяйственную, лесозаготовительную и строительную технику, а также предоставляет спектр сопутствующих сервисных услуг.  Первые поставки сельскохозяйственной техники John Deere в Россию начались более 100 лет назад, а с 2003 года действует российское подразделение компании. В России действую два завода John Deere – предприятие в Оренбурге открылось в 2005 году, а производство в Домодедово запущено в 2010 году. Кроме того, компания обладает дилерской сетью на территории России.


13.01.2025 Крупный облачный провайдер с Lufthansa в клиентах сбежал от VMware из-за кратно выросших цен на софт 1
04.12.2024 VMware после поглощения жадным ИТ-гигантом теряет крупных клиентов одного за другим 1
06.07.2022 Борис Макевнин, «Т Плюс»: Нам удалось найти неплохие аналоги практически всех иностранных ИТ-решений 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
12.01.2022 John Deere запустит в массовое производство новый полностью автономный трактор 2
21.12.2021 John Deere приобрела контрольный пакет акций Kreisel Electric 1
11.10.2021 ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ 1
20.08.2021 John Deere приобрела Bear Flag Robotics для ускорения внедрения автономных технологий в фермерских хозяйствах 1
19.07.2021 John Deere и Giants Software выпустят дополнительный контент для Farming Simulator 22 1
11.03.2021 John Deere представила новую серию высокотехнологичных тракторов 9R 1
04.03.2021 Система синхронизации John Deere заработала на кормоуборочных комбайнах и тракторах 1
24.02.2021 John Deere и Solorrow представили новое приложение для точного земледелия 1
19.02.2021 John Deere усовершенствовала Operations Center 1
14.01.2021 John Deere и National Grid проведут испытания прототипа электрического экскаватора-погрузчика E-Power 1
17.09.2019 Представлено прямое облачное решение для сельского хозяйства 1
02.02.2018 Как работают с данными лидеры рынка 1
05.12.2017 Dassault Systèmes приобрела компанию-партнера No Magic 1
15.02.2017 Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов 1
26.01.2015 Интернет вещей: футуристические прогнозы сбываются 1
21.10.2014 С 19 по 22 ноября в Москве пройдет первый в СНГ сертификационный курс в области Scaled Agile Framework 1
05.12.2013 John Deere оптимизировала процесс закрытия финансового месяца с помощью системы ЭДО «Диадок» 1
01.09.2010 «Акадо» стал партнером «Гиффелс Менеджмент Россия» по оказанию услуг связи 1
15.09.2008 John Deer: история сумасшедшей идеи 1
07.12.2004 Роботам дали "в руки" автоматы 1
07.12.2004 Роботам дали "в руки" автоматы 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

John Deere и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 2
8213 2
Amazon - iRobot 56 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Broadcom - VMware 2359 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Apple Inc 12100 1
HP Inc. 5685 1
Sony 6544 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
PayPal 654 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Dassault Systemes 220 1
Intech 21 1
Esri CIS - Эсри СНГ 89 1
SAP SE 5277 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
TomTom 51 1
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 1
BMC Software 92 1
Tripwire 27 1
Dassault Systemes - No Magic 2 1
Nokia Siemens 125 1
Телематические системы 54 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
ИКС 318 1
F-Secure 211 1
McKinsey & Company Int 248 1
Цифра ГК 2426 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Т Плюс - ИТ Плюс 17 1
QinetiQ - Foster-Miller 5 2
BMW Group 446 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Boeing 1009 1
Renault Groupe 158 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
Ford 411 1
Starbucks 88 1
CLAAS 6 1
Honda Motor Company 234 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Lockheed Martin 756 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Газпром нефть 618 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 6 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 12 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Coca-Cola Company 254 1
Южные Врата - Индустриальный парк 1 1
MLP - Multinational Logistics Partnership - МЛП - Международное Логистическое Партнерство - Северное Домодедово - складской комплекс 6 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
АСТ - Агро-Строительные Технологии 1 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 12 1
Правительство Москвы - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы 9 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 4
ISOBUS - стандарт взаимодействия сельхозтехники (международные протокол) 3 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
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Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Умные платформы 1682 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 884 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
DAB - Digital Audio Broadcasting - Стандарт цифрового радиовещания 22 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 132 1
John Deere Operations Center 4 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
DataConnect 1 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
OSIsoft PI System 10 1
John Deere Autosetup 1 1
John Deere E-Power - электрический экскаватор-погрузчик 1 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
John Deere Hydracushion 1 1
Linux OS 9936 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Филь Иван 7 1
Кичко Дмитрий 64 1
Гуштуров Леонид 23 1
Щербина Сергей 14 1
Engel Thomas - Энгель Томас 1 1
Воронцов Алексей 15 1
Вдовин Максим 2 1
Мякишева Марина 84 1
Коновалова Ирина 2 1
Евграшин Тимофей 2 1
Матвеева Ольга 1 1
Макевнин Борис 44 1
Смирнова Ирина 10 1
Шиманов Антон 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - РФ - Российская федерация 144197 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 615 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 90 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Канада 4881 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Таиланд - Королевство 816 1
Литва - Литовская Республика 651 1
США - Техас 989 1
США - Иллинойс 332 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 1
США - Массачусетс 505 1
США - Теннесси 119 1
США - Небраска 38 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Испания - Королевство 3706 1
Земля - Западное полушарие 28 1
США - Миннесота 194 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
США - Канзас 28 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Индия - Bharat 5432 1
Ближний Восток 2943 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Польша - Республика 1959 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
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Английский язык 6634 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
The Register - The Register Hardware 1551 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
IBT - International Business Times 14 1
Times 622 1
TechSpot 113 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Cleantech Group 1 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 1
Институт репродукции животных и исследований пищевых продуктов Польской академии наук 1 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 7 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 1
СПбГУ - Восточный факультет 7 1
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