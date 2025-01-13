John Deere - Джон Дир

Deere & Company (NYSE: DE) – с 1837 года один из участников рынка машиностроения, который производит сельскохозяйственную, лесозаготовительную и строительную технику, а также предоставляет спектр сопутствующих сервисных услуг. Первые поставки сельскохозяйственной техники John Deere в Россию начались более 100 лет назад, а с 2003 года действует российское подразделение компании. В России действую два завода John Deere – предприятие в Оренбурге открылось в 2005 году, а производство в Домодедово запущено в 2010 году. Кроме того, компания обладает дилерской сетью на территории России.