John Deere Джон Дир
Deere & Company (NYSE: DE) – с 1837 года один из участников рынка машиностроения, который производит сельскохозяйственную, лесозаготовительную и строительную технику, а также предоставляет спектр сопутствующих сервисных услуг. Первые поставки сельскохозяйственной техники John Deere в Россию начались более 100 лет назад, а с 2003 года действует российское подразделение компании. В России действую два завода John Deere – предприятие в Оренбурге открылось в 2005 году, а производство в Домодедово запущено в 2010 году. Кроме того, компания обладает дилерской сетью на территории России.
John Deere и организации, системы, технологии, персоны:
|Филь Иван 7 1
|Кичко Дмитрий 64 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Щербина Сергей 14 1
|Engel Thomas - Энгель Томас 1 1
|Воронцов Алексей 15 1
|Вдовин Максим 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Коновалова Ирина 2 1
|Евграшин Тимофей 2 1
|Матвеева Ольга 1 1
|Макевнин Борис 44 1
|Смирнова Ирина 10 1
|Шиманов Антон 1 1
|The Register - The Register Hardware 1551 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|IBT - International Business Times 14 1
|Times 622 1
|TechSpot 113 1
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