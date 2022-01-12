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John Deere запустит в массовое производство новый полностью автономный трактор

John Deere представила полностью автономный трактор, готовый к запуску в массовое производство. Машина создана на основе трактора Deere 8R и была представлена с чизельным плугом с системой TruSet, системой навигации GPS и новыми технологиями.

Вопрос об обеспечении людей продовольствием во всем мире стоит достаточно остро. Ожидается, что к 2050 г. население планеты вырастет до почти 10 млрд человек, что вызовет увеличение мирового спроса на продукты питания на 50%. При этом аграрии сталкиваются с уменьшением площадей сельхозугодий, нехваткой квалифицированного персонала, а также с внешними факторами – изменением климата, качества почвы, нашествиями вредителей, сорняками и т.п. Все это создает серьезные вызовы, особенно в самые ответственные периоды сельскохозяйственного года.

Помочь справиться с этими вызовами призван новый автономный трактор, который позволит вести сельхозработы с высокой эффективностью даже в самых сложных условиях. Трактор оснащен шестью парами стереокамер, что позволяет обнаруживать препятствия во всех направлениях (360 градусов) и рассчитывать расстояние. Изображения, снятые камерами, передаются через нейронную сеть, которая классифицирует каждый пиксель примерно за 100 миллисекунд и при обнаружении препятствия определяет, продолжать ли машине двигаться или остановиться. Машина также постоянно проверяет свое положение с погрешностью менее 2,5 см, чтобы всегда работать строго в заданном месте.

Трактор достаточно доставить в поле и настроить для автономной работы. Запуск машины производится с помощью приложения John Deere Operations Center Mobile. При этом находиться в поле для контроля работы трактора не нужно – все процессы можно отслеживать через John Deere Operations Center Mobile, где появляются видео в режиме реального времени, изображения и данные. За счет этой информации можно регулировать скорость, глубину обработки почвы и многое другое. В случае каких-либо отклонений от нормального хода работы аграрии получат уведомления, что позволит им тут же удаленно внести корректировки для оптимизации производительности машины.

Трактор будет доступен для заказа в США в конце 2022 г.

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