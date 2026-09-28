На новые уже не хватает? Россияне бешено скупают восстановленные китайские смартфоны, даже не iPhone

В России резко подскочил спрос на восстановленные Android-смартфоны, выяснили в «М.Видео». Это подержанные мобильные телефоны, которые вернули к состоянию новых, заменив некоторые внешние или внутренние компоненты. Продажи за считанные недели подскочили на 13%, и в первую очередь это коснулось китайских брендов. У iPhone роста в этом сегменте нет, но он по-прежнему занимает огромную долю рынка.

Зачем новый, когда есть почти новый

Россияне стали очень активно скупать восстановленные смартфоны под управлением Android и даже готовы отдавать за них десятки тысяч рублей, сообщили CNews представители «М.Видео». По информации ритейлера, любители подержанной техники, которая выглядит как новая, активизировались в августе 2026 г.

В частности, на последней полной неделе августа, с 24 по 30 августа 2026 г., спрос на восстановленные Android-смартфоны в России вырос сразу на 13%, притом не год к году и даже не квартал к кварталу, а всего лишь неделя к неделе. Другими словами, столь резкий рост здесь в сравнении с периодом 17-23 августа 2026 г.

Восстановленный смартфон – это подержанное устройство, которое вернули к заводскому состоянию путем замены тех или иных компонентов. Чаще всего это корпус, экран, аккумулятор и модуль памяти.

Alexander London / Unsplash Раньше восстанавливали только iPhone, но теперь взялись и за Android-смартфоны

Если рассматривать весь август 2026 г. целиком, то продажи восстановленных Android-смартфонов в России выросли на 15% по сравнению с июлем 2026 г. Средняя стоимость такого устройства по итогам месяца составила в пределах 23,4 тыс. руб.

Кругом Китай

Из всех проданных в России восстановленных смартфонов в августе 2026 г. 56% работали под управлением Android. Здесь явно заметен рост интереса россиян к подержанным смартфонам на этой платформе – месяцем ранее у них был 51% российского рынка.

По оценкам аналитиков «М.Видео», не iPhone, а именно Android-смартфоны стали основным драйвером роста этого сегмента. Продажи таких устройств в августе 2026 г. подскочили на 15% месяц к месяцу в натуральном выражении. В деньгах их доля выросла еще сильнее – на 19% за тот же период.

Активнее всего россияне в конце лета 2026 г. скупали восстановленные Android-смартфоны китайских производителей, притом почти все свое внимание они сосредоточили всего на трех брендах. Наиболее заметную динамику в августе 2026 г. по сравнению с июлем 2026 г. показали восстановленные смартфоны компании Xiaomi – их продажи увеличились сразу на 62%.

На третьем месте с огромным отставанием оказались телефоны Huawei с ростом всего на 6%. Вторую строчку с 35-процентным ростом продаж заняла компания Honor – бывшая «дочка» Huawei.

Также на рынке восстановленных Android-смартфонов присутствует корейская компания Samsung, но здесь она не в лидерах. Продажи ее восстановленных гаджетов в августе 2026 г. не изменились по сравнению с июлем 2026 г. в натуральном выражении, но при этом в деньгах показали 8-процентный рост.

Среди брендов из топ-4 этого рейтинга наиболее высокая средняя цена оказалась у Samsung – она составила в пределах 30,6 тыс. руб. Huawei с результатом 23,1 тыс. руб. заняла второе место, третье же досталось Honor – ее восстановленные мобильники в августе 2026 г. обошлись россиянам в среднем 15,1 тыс. руб. Замыкает четверку компания Xiaomi с 14,2 тыс. руб.

С кого все начиналось

В числе первых, кто стал массово продавать восстановленные смартфоны не только в России, но и по всему миру, была компания Apple. В августе 2026 г. она удерживала 44% рынка таких устройств в штуках и 59% в деньгах, что делает ее крупнейшим игроком этого сегмента.

Также стоит отметить, что восстановленные iPhone стоят намного дороже таких же Android-смартфонов – в среднем 42,6 тыс. руб. За эти деньги в российской рознице продается целая россыпь новых смартфонов на базе Android.

Почему именно сейчас

Аналитики «М.Видео» связывают возросший интерес россиян к восстановленным Android-смартфоном в августе 2026 г. с приближением начала учебного года. Для примера, с 24 по 30 августа 2026 г. продажи восстановленных смартфонов Xiaomi в России выросли на 45% относительно недели 17-23 августа 2026 г., а мобильников HONOR – за тот же период более чем на 100%.

«Перед 1 сентября (2026 г. – прим. CNews) смартфон становится одной из практичных покупок для школьников и студентов: он нужен для связи с родителями, общения с одноклассниками и одногруппниками, учебных приложений и повседневных задач. При этом родители все чаще подходят к такой покупке рационально и не стремятся обязательно выбирать новое или дорогое устройство», сказал CNews глава департамента физических сервисов в «М.Видео» Андрей Агапов.

Он добавил также, что современные восстановленные смартфоны «при правильной эксплуатации могут служить длительное время и выступить альтернативой покупке нового устройства».

Комментарий «М.Видео»

После публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий «М.Видео». Он приведен без изменений.

«Рост спроса на восстановленные Xiaomi, Honor и Huawei можно связать с сочетанием доступной цены и привычных для покупателей характеристик устройств. В августе (2026 г. – прим. CNews) средняя стоимость восстановленного Android-смартфона в «М.Видео» составила около 23,4 тыс. руб., при этом у Xiaomi и Honor она была еще ниже — около 14,2 тыс. и 15,1 тыс. руб. соответственно. Перед 1 сентября такой формат особенно актуален для родителей: восстановленное устройство позволяет приобрести смартфон известного бренда без необходимости переплачивать за новый аппарат.

Рост сегмента в первую очередь связан с изменением потребительского поведения и более рациональным подходом к покупке техники. Покупатели все чаще оценивают не только сам факт приобретения нового устройства, но и соотношение цены и набора характеристик. Если восстановленный смартфон позволяет получить знакомый бренд, хороший экран, камеру, производительность и достаточный объем памяти заметно дешевле нового устройства, для части покупателей такая покупка становится осознанной альтернативой.

Дополнительную роль играет и высокая узнаваемость китайских брендов. Xiaomi, Honor и Huawei уже давно воспринимаются российскими покупателями как массовые и привычные марки, поэтому интерес к их восстановленным моделям во многом повторяет структуру спроса на рынке новых Android-смартфонов. Покупатель понимает, какой пользовательский опыт и набор функций он получит, но при этом может существенно сократить расходы.

Особенно востребован такой формат в ценочувствительных сценариях: при покупке первого смартфона ребенку, второго устройства для работы или поездок, а также при необходимости заменить потерянный или вышедший из строя аппарат без значительных затрат.

Таким образом, рост восстановленных смартфонов – это не только вопрос экономии, но и признак формирования отдельного зрелого сегмента рынка. Для покупателей становится все менее принципиально, был ли смартфон ранее в использовании, если устройство прошло необходимую проверку, находится в хорошем состоянии и при этом позволяет заметно сэкономить по сравнению с покупкой нового аппарата», – сказали CNews представители «М.Видео».