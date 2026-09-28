Windows больше не понадобится. Главный поставщик чипов для смартфонов научит мощные компьютерные игры запускаться на Android-мобильниках

Qualcomm работает над видеодрайвером, который позволит почти нативно, без многочисленных слоев трансляции, запускать Windows-игры с DirectX 12 на Android-смартфонах. За счет этого пользователи со всего мира смогут играть в современные компьютерные игры, не обладая при этом ни десктопом, ни ноутбуком. Производительности смартфонам должно хватить, но лишь самым топовым.

Cyberpunk в кармане

Компания Qualcomm, один из крупнейших в мире разработчиков процессоров для смартфонов и планшетов, а с недавних пор еще и для ноутбуков, работает над новым официальным видеодрайвером. Как пишет портал Gizmochina, он превратит Android-смартфоны в полноценные игровые устройства – позволит нативно (без груды дополнительного софта) запускать на мобильном устройстве полноценные компьютерные игры.

Иными словами, в видеоигры, создававшиеся для запуска на современных настольных ПК, в крайнем случае на ноутбуках, благодаря новому творению Qualcomm можно будет играть в любом месте и в любое время на небольшом устройстве, которое у большинства людей всегда с собой. Речь в первую очередь именно о топовых видеоиграх, очень требовательных к «железу» – они смогут раскрыть весь свой потенциал на карманном устройстве.

Пока не для всех

Судя по всему, стремясь дать пользователям возможность играть в передовые Windows-игры на Android-устройстве, Qualcomm делает ставку только на свои самые топовые процессоры. Это означает, что смартфонах среднего и базового сегмента на базе чипа Qualcomm запустить свежий Windows-тайтл едва ли получится.

Phước Sang / Unsplash Решение Qualcomm может сделать ПК и ноутбуки бесполезными для многих пользователей

Так, ранее в сентябре 2026 г. на конференции Snapdragon Summit 2026 компания представила свои новейшие флагманские чипы: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и еще более производительный 8 Elite Extreme Gen 6. Оба используют конфигурацию процессора Oryon 2+6 – с двумя ядрами Prime, работающими на частоте до 5 ГГц, и шестью ядрами Performance с тактовой частотой до 4 ГГц.

В экстремальной версии также добавлены выделенные ядра Adreno Matrix, которые обрабатывают такие сложные функции ИИ, как сверхвысокое разрешение и генерация кадров. Уже продемонстрирована работа этой функции в таких играх, как Diablo Immortal, War Thunder Mobile и Farming Simulator 26.

Есть над чем работать

Флагманские чипы Qualcomm обладают очень высоким запасом производительности, которого с избытком хватит для многих компьютерных игр современности. Но при всей своей мощности эти CPU по-прежнему испытывают трудности со многими актуальными Windows-играми, зависящими от Microsoft DirectX 12. Сейчас люди обходят эту проблему с помощью таких инструментов, как Winlator и GameHub, а также драйверов графики от сообщества, таких как Turnip. Это позволяет запускать некоторые игры для Windows/x86 на Android через Wine и трансляционные слои, но работает это все крайне нестабильно.

Именно эту ситуацию и призван исправить новый видеодрайвер Qualcomm. Также она работает над инструментарием более прямой поддержки DirectX 12 на Android.

Все почти готово

По данным Gizmochina, в настоящее время идет тестирование нового драйвера на некоем эталонном устройстве Qualcomm с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. В рамках испытаний на нем удалось запустить игры Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong, известные своими очень высокими требованиями к «железу».

Обе игры были запущены в режиме DirectX 12 через всего лишь один слой трансляции. При этом месива пикселей, фризов и потер кадров, характерных для подобных сценариев, не наблюдалось.

Несмотря на «прожорливость» обеих игр и тот факт, что их запускали на не предназначенных для них устройствах, обе они выдавали вполне играбельные чуть больше 30 кадров в секунду. И это с учетом того, что работа над драйвером Qualcomm еще ведется, то есть он пока далек от идеала.

Отметим, что все сказанное не касается смартфонов iPhone. Они строятся на собственных процессорах Apple, в которых графики Qualcomm нет.

Пока неофициально

К концу сентября 2026 г. Qualcomm официально не подтверждала, но и не опровергала скорое появление нативной поддержки DirectX 12 в своих новых процессорах Snapdragon 8 Elite Gen 6 и тех, что придут им на смену в обозримом будущем. Когда этот вопрос поднимали журналисты, компания давала лишь расплывчатые, косвенные ответы. Тем не менее, тот факт, что эти инженерные тесты уже работают, говорит о том, что компания активно движется в этом направлении.

По мнению экспертов Gizmochina, если Qualcomm действительно выпустит официальные драйверы или в конечном итоге добавит полноценную поддержку DirectX 12, это может существенно изменить ситуацию на мировом рынке видеоигр. Настольные игры начнут работать на мобильных устройствах более стабильно и предсказуемо.