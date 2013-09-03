Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Blizzard Diablo компьютерная игра (action)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.09.2013 Diablo III для PS3 и Xbox 360 в продаже

"1С-СофтКлаб" и компания Blizzard объявляют о поступлении в продажу легендарного ролевого экшена Diablo III в версиях для PlayStation 3 и Xbox 360.Чтобы сразиться с Владыкой Ужаса и решить с
22.08.2013 Анонс дополнения Diablo III: Reaper of Souls

Компания Blizzard анонсировала первое дополнение Reaper of Souls для игры Diablo III.В грандиозной саге Санктуария открывается новая глава. Готовьтесь встретиться лицо
31.07.2013 Новый прорыв позволяет в разы ускорить серверную память

Канадская компания Diablo Technologies совершила прорыв в технологиях серверной памяти, сообщает InfoWorld со ссылкой на официальный источник. Суть прорыва состоит в подключении твердотельных накопителей (Solid S
12.07.2013 Предзаказ Diablo III для консолей

туплении в продажу комплектов предварительного заказа консольных версий знаменитого ролевого экшена Diablo III.Набор стоимостью 200 рублей содержит: коллекционный блокнот с иллюстрациями из игр
06.06.2013 Diablo III – теперь и на консолях

Компания Blizzard Entertainment анонсировала выпуск знаменитого ролевого хита Diablo III для домашних консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Игра поступит на полки магазинов Р
23.07.2012 W32.Gammima.AG крадет пароли у пользователей Diablo III

tec сообщила об обнаружении нового варианта W32.Gammima.AG, позволяющего перехватывать коммуникации Diablo III. Одной из особенностей игры является возможность продажи игроками своих ресурсов з
24.05.2012 Diablo III стала самой продаваемой игрой для ПК в истории

За первые 24 часа с момента выхода Diablo III игра была продана в количестве более 3,5 млн копий. Это рекордный показатель за вс
15.05.2012 Diablo III в продаже

Сегодня состоялся западный релиз долгожданной игры Diablo III, продолжения культовой серии от Blizzard Entertainment. Официальный российский рел
15.03.2012 Дата выхода Diablo III

"1С-СофтКлаб" и компания Blizzard Entertainment объявляют, что релиз русскоязычной версии Diablo III — долгожданного продолжения культовой серии игр в жанре action/RPG, снискавшей шир
11.01.2012 Diablo III для консолей

После опровержения слухов о февральском релизе проекта Diablo III, комьюнити-менеджер Blizzard Entertainment сообщил в своем твиттере о существовани
24.10.2011 Diablo III. Скриншоты

Blizzard Entertainment представила лва десятка новых скриншотов из игры Diablo III.Действие игры происходит в Санктуарии — мире, сотканном из темных фантазий. Без ве
22.10.2011 Анонс Diablo 3 Collector's Edition

Компания Blizzard Entertainment анонсировала коллекционное издание ролевой игры Diablo 3. Напомним, что релиз долгожданной игры запланирован на начало 2012 года для РС и МАС
23.09.2011 Diablo III в нвчале 2012-го

сроков выпуска продукции за все время, сегодня компания Blizzard Entertainment сообщила о переносе Diablo III – долгожданного продолжения серии игр в жанре action-RPG, одобренной критиками – н
21.09.2011 Бета-тест Diablo III начался

Blizzard Entertainment начала рассылку приглашений на участие в закрытом бета-тестировании проекта Diablo III, целью которого является проверка работоспособности серверов, надежности соединени
05.08.2011 Diablo III. Скриншоты

Blizzard Entertainment представила четыре десятка новых скриншотов из игры Diablo III.Действие игры происходит в Санктуарии — мире, сотканном из темных фантазий. Без ве
02.08.2011 Diablo III. Всегда онлайн

zard официально подтвердила информацию о том, что для успешного прохождения одиночной кампании игры Diablo III потребуется постоянное соединение с серверами Battle.net. Кроме того, все персонаж
24.12.2010 Diablo III. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Diablo 3 от компании Blizzard Entertainment. Действие игры происходит в Санктуарии — мире, со
18.08.2010 Diablo III. Скриншоты

Опубликованы новые скриншоты из игры Diablo 3 от компании Blizzard. Разработчики обещают не только сохранить ортодоксальный геймплей, но и вообще всячески следовать традициям серии: локации будут генерироваться случайным образом,

13.11.2009 Diablo III выйдет в 2011 году

Activision, в ходе последней презентации своих новых проектов, официально объявила о том, что игра Diablo III будет выпущена не раньше 2011 года. Связано данное решение с желанием Blizzard в 2
22.08.2009 Diablo III. Видео и скриншоты

Опубликован новый видеоролик и скриншоты игры Diablo 3 от компании Blizzard. Скачать ролик, демонстрирующий геймплей нового класса Monk, можно с нашего сервера (354 МБ).Разработчики обещают не только сохранить ортодоксальный геймплей, но и
17.08.2009 Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009

дстоящем мероприятии BlizzCon продемонстрирует публике играбельные версии двух ожидаемых проектов - Diablo 3 и Starcraft 2. Посетителям предоставится возможность самостоятельно опробовать сингл
13.10.2008 BlizzCon 2008: Diablo 3 - скриншоты, видео, Wizard

Компания Blizzard на мероприятии BlizzCon 2008, как и ожидалось, представила новый класс в игре Diablo III - Wizard.Опубликованы также пять видеороликов из игры: BlizzCon 2008 Wizard Traile
12.08.2008 Diablo 3 не покажут на Games Convention

Компания Blizzard не планирует презентацию третьей части культовой игры Diablo на Games Convention 2008, которая пройдет с 20 по 24 августа в немецком Лейпциге. Однако программа "близзов" от этого не будет менее насыщенной. Посетителям будут широко представлены два
08.08.2008 Арт-директор Diablo 3 покинул Blizzard

Компанию Blizzard покинул арт-директор проекта Diablo 3 Брайан Моррисро (Brian Morrisroe), автор того самого "нового стиля", который вызвал столько негодования у некоторых поклонников игры. Брайан решил заняться собственной IT-компанией, не
30.06.2008 Diablo 3 - наконец-то!

Судя по всему, великая и могучая Blizzard решила "пройтись" по всем своим легендарным проектам. Вслед за Starcraft 2, анонсирован Diablo 3, который планируется к выпуску, но точная дата не известна. Пока особой информации нет, а из графики только вот эта картинка-анонс. Update: некоторая информация на открытом сайте игры.
29.06.2008 Анонс Diablo 3

После долгих инсинуаций и преднамеренного введения игрового сообщества в заблуждение, компания Blizzard, наконец, разродилась анонсом триквела своей культовой серии демонических слешеров Diablo. Согласно первой информации, действие игры развернется 20 лет спустя после событий второй части. Новые армии тьмы собираются, чтобы уничтожить жизнь на планете, но человечество готово за
28.06.2008 Diablo 3 анонсирован!

После долгих инсинуаций и преднамеренного введения игрового сообщества в заблуждение, компания Blizzard, наконец, разродилась анонсом триквела своей культовой серии демонических слешеров Diablo. Согласно первой информации, действие игры развернется 20 лет спустя после событий второй части. Новые армии тьмы собираются, чтобы уничтожить жизнь на планете, но человечество готово за
26.06.2008 Diablo 3 быть!

вых двух частей предлагается задать вопрос насчет будущего проекта, и самые интересные из них будут отправлены Blizzard.«Это очень волнующее известие для нас, создателей Diabloii.net. Мы поддерживали Diablo-комьюнити на протяжение 10-ти лет и это замечательно, что скоро мы сможем попробовать что-то новое в любимом мире. Мы обязательно приедем на пятничное шоу, поучаствуем в пресс-конференци
29.01.2007 ИгроWeek № 39. Ждем World of Diablo?

ии мультиплеера в BioShock, новых приключениях Майкла Джексона, получите информацию о последних скриншотах, видеороликах, демоверсиях и патчах на «Боевом Народе».Читайте: ИгроWeek № 39. Ждем World of Diablo?
10.01.2007 Hellgate онлайн: заплати и играй

E, несколько урезанный PvP, который будет присутствовать скорее "для галочки", а также известный по Diablo 2 (над которым, к слову, работала часть сотрудников Flagship) режим Hardcore. В настоя
05.09.2005 Модифицирование Diablo стало незаконным

Федеральный апелляционный суд США запретил вносить изменения в код компьютерных игр компании Blizzard Entertainment. Это относится, в частности, к играм Diablo, Starcraft и Warcraft. Жюри Апелляционного суда 8-й инстанции в городе Сен-Луис (St. Louis), поддержало решение единогласно тремя голосами. Основой его стал закон DMCA — «Акт об авт
03.01.2001 Фанаты Diablo II лишились своих любимых героев

Онлайновая игра Diablo II пользуется большой популярностью среди любителей компьютерных игр. Однако добиться

03.01.2001 Хакеры украли виртуальных героев Diablo II

вер компании Blizzard Entertainment и украли сотни персонажей, принадлежащих любителям ролевой игры Diablo II, сообщает ZDNet. Представители Blizzard признали пропажу персонажей и пообещали поп
18.07.2000 Blizzard сообщила о миллионе проданных копий игры Diablo II

ния Blizzard Entertainment объявила о том, что по всему свету продано уже более миллиона копий игры Diablo II. Инфорамция получена Blizzard Entertainment от агентства PC Data и множества ретейл
06.10.1999 Запланирован выпуск настольных игр на базе Diablo II

Хорошая новость для поклонников игры Diablo. Компания TSR запланировала выпуск целых двух настольных игр основанных на мире Dia
23.08.1999 Работа над Diablo II близка к завершению

Как сообщил один из разработчиков игры, Stieg Hedlund,Diablo II находится сейчас на завершающем этапе разработки. Производится интенсивное тестирование, устранение мелких ошибок и уравновешивание действующих персонажей. Это на самом деле очень дол

Публикаций - 158, упоминаний - 209

Blizzard и организации, системы, технологии, персоны:

Blizzard Entertainment 343 68
Flagship Studios 32 26
Blizzard Entertainment - Blizzard North 22 22
EA - Electronic Arts 1317 18
Spore 33 14
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 10
EA - Maxis 71 8
Новый диск 963 7
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 7
Microsoft Corporation 25775 6
Microsoft - Activision Blizzard 511 6
Samsung Electronics 11065 5
Sony 6739 5
Nvidia Corp 4002 5
МегаФон 10742 4
Apple Inc 13156 4
Loudplay - ЛП стрим 28 4
PUBG Corporation 55 4
Bandai Namco Entertainment 118 3
Intel Corporation 12811 3
Fortnite 95 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
Nintendo 823 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 3
EA DICE 165 2
NCsoft 104 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 2
SoftClub - СофтКлуб 160 2
Tencent Games 7 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Huawei 4677 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
9594 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Valve Software 254 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
Epic Games 172 2
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 2
Capcom 290 2
Бука - Buka Entertaiment 493 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Warner Bros. International Television Distribution 289 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Верный - торговая сеть 326 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Tesco 84 1
Динозаврик 4 1
Содбизнесбанк - Банк содействия бизнесу и предпринимательству 5 1
Неглинная плаза ТРЦ 2 1
eBay Inc 1640 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 100
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 55
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 22
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 15
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 11
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 6
PvP - Player versus Player 234 5
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5
Наушники - Headphones 4479 5
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Аксессуары 4282 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 4
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 4
Blizzard - World of Warcraft 362 36
HanbitSoft - Hellgate: London 49 33
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 114 29
Blizzard - Battle.net 45 16
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 14
EA The Sims - компьютерная игра 169 13
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 40 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 7
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 7
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 6
Apple iOS 8583 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 85 5
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 5
Blizzard - Hearthstone 18 5
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 153 4
EA - Spore Creature Creator - Лаборатория существ Spore 9 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Google Android 15244 4
Microsoft Windows 10 1938 4
Microsoft Windows 16882 4
Apple iPhone 6 4861 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 4
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 4
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 4
Nintendo DS - игровая консоль 340 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Nvidia GeForce GTX 525 3
Microsoft Windows 7 2007 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 3
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 3
ReactOS 14 2
Wright Will - Райт Уилл 16 13
Morhaime Mike - Морхейм Майк 22 6
Morhaime Mike - Морхайм Майк 11 5
Schaefer Max - Шафер Макс 4 4
Baldree Travis - Балдри Трэвис 5 3
Кушнарев Андрей 21 3
Pearce Frank - Пирс Фрэнк 6 2
Стародубов Виталий 10 2
Брагин Алексей 5 1
Речицкий Александр 1 1
Коротков Андрей 87 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Беляев Дмитрий 32 1
Мещеряков Владислав 7 1
Каратов Марат 3 1
Wagner Kevin - Вагнер Кевин 1 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Kotick Bobby - Котик Бобби 20 1
Китов Сергей 19 1
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 1
Тарасов Роберт 1 1
Durkin Dennis - Даркин Деннис 4 1
Oswalt Patton - Освальт Пэттон 1 1
Мезин Сергей 38 1
Chilton Tom - Чилтон Том 2 1
Зайдлер Антон 1 1
Zacconi Riccardo - Заккони Рикардо 1 1
Kubrick Stanley - Кубрик Стэнли 7 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Зубарев Яков 24 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Магурян Василий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 21
Европа 24964 14
Мировой океан - World Ocean 528 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Калифорния 4829 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Япония 13807 3
Польша - Республика 2031 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Ирландия - Республика 1051 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Канада 5082 2
Германия - Саксония - Лейпциг 75 2
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 119 1
США - Миссури - Сент-Луис 77 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Английский язык 7030 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Физика - Physics - область естествознания 2940 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Спорт - Шахматы - Chess 259 2
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 2
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 159 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
ZDnet 663 2
Известия ИД 770 2
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
InfoWorld 56 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Gamespot 38 1
IGN 54 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Bloomberg 1627 1
Crunchbase 74 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Liliputing 76 1
TechSpot 188 1
Android Authority 62 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
PC Data 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
TrendForce 187 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
ИгроМир 125 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Leipzig GS - Leipzig Games Convention 11 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
CeBIT 614 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще