Diablo III для PS3 и Xbox 360 в продаже "1С-СофтКлаб" и компания Blizzard объявляют о поступлении в продажу легендарного ролевого экшена Diablo III в версиях для PlayStation 3 и Xbox 360.Чтобы сразиться с Владыкой Ужаса и решить с

Анонс дополнения Diablo III: Reaper of Souls Компания Blizzard анонсировала первое дополнение Reaper of Souls для игры Diablo III.В грандиозной саге Санктуария открывается новая глава. Готовьтесь встретиться лицо

Новый прорыв позволяет в разы ускорить серверную память Канадская компания Diablo Technologies совершила прорыв в технологиях серверной памяти, сообщает InfoWorld со ссылкой на официальный источник. Суть прорыва состоит в подключении твердотельных накопителей (Solid S

Предзаказ Diablo III для консолей туплении в продажу комплектов предварительного заказа консольных версий знаменитого ролевого экшена Diablo III.Набор стоимостью 200 рублей содержит: коллекционный блокнот с иллюстрациями из игр

Diablo III – теперь и на консолях Компания Blizzard Entertainment анонсировала выпуск знаменитого ролевого хита Diablo III для домашних консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Игра поступит на полки магазинов Р

W32.Gammima.AG крадет пароли у пользователей Diablo III tec сообщила об обнаружении нового варианта W32.Gammima.AG, позволяющего перехватывать коммуникации Diablo III. Одной из особенностей игры является возможность продажи игроками своих ресурсов з

Diablo III стала самой продаваемой игрой для ПК в истории За первые 24 часа с момента выхода Diablo III игра была продана в количестве более 3,5 млн копий. Это рекордный показатель за вс

Diablo III в продаже Сегодня состоялся западный релиз долгожданной игры Diablo III, продолжения культовой серии от Blizzard Entertainment. Официальный российский рел

Дата выхода Diablo III "1С-СофтКлаб" и компания Blizzard Entertainment объявляют, что релиз русскоязычной версии Diablo III — долгожданного продолжения культовой серии игр в жанре action/RPG, снискавшей шир

Diablo III для консолей После опровержения слухов о февральском релизе проекта Diablo III, комьюнити-менеджер Blizzard Entertainment сообщил в своем твиттере о существовани

Diablo III. Скриншоты Blizzard Entertainment представила лва десятка новых скриншотов из игры Diablo III.Действие игры происходит в Санктуарии — мире, сотканном из темных фантазий. Без ве

Анонс Diablo 3 Collector's Edition Компания Blizzard Entertainment анонсировала коллекционное издание ролевой игры Diablo 3. Напомним, что релиз долгожданной игры запланирован на начало 2012 года для РС и МАС

Diablo III в нвчале 2012-го сроков выпуска продукции за все время, сегодня компания Blizzard Entertainment сообщила о переносе Diablo III – долгожданного продолжения серии игр в жанре action-RPG, одобренной критиками – н

Бета-тест Diablo III начался Blizzard Entertainment начала рассылку приглашений на участие в закрытом бета-тестировании проекта Diablo III, целью которого является проверка работоспособности серверов, надежности соединени

Diablo III. Скриншоты Blizzard Entertainment представила четыре десятка новых скриншотов из игры Diablo III.Действие игры происходит в Санктуарии — мире, сотканном из темных фантазий. Без ве

Diablo III. Всегда онлайн zard официально подтвердила информацию о том, что для успешного прохождения одиночной кампании игры Diablo III потребуется постоянное соединение с серверами Battle.net. Кроме того, все персонаж

Diablo III. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Diablo 3 от компании Blizzard Entertainment. Действие игры происходит в Санктуарии — мире, со

Diablo III. Скриншоты Опубликованы новые скриншоты из игры Diablo 3 от компании Blizzard. Разработчики обещают не только сохранить ортодоксальный геймплей, но и вообще всячески следовать традициям серии: локации будут генерироваться случайным образом,

Diablo III выйдет в 2011 году Activision, в ходе последней презентации своих новых проектов, официально объявила о том, что игра Diablo III будет выпущена не раньше 2011 года. Связано данное решение с желанием Blizzard в 2

Diablo III. Видео и скриншоты Опубликован новый видеоролик и скриншоты игры Diablo 3 от компании Blizzard. Скачать ролик, демонстрирующий геймплей нового класса Monk, можно с нашего сервера (354 МБ).Разработчики обещают не только сохранить ортодоксальный геймплей, но и

Diablo 3 и Starcraft 2 на BlizzCon 2009 дстоящем мероприятии BlizzCon продемонстрирует публике играбельные версии двух ожидаемых проектов - Diablo 3 и Starcraft 2. Посетителям предоставится возможность самостоятельно опробовать сингл

BlizzCon 2008: Diablo 3 - скриншоты, видео, Wizard Компания Blizzard на мероприятии BlizzCon 2008, как и ожидалось, представила новый класс в игре Diablo III - Wizard.Опубликованы также пять видеороликов из игры: BlizzCon 2008 Wizard Traile

Diablo 3 не покажут на Games Convention Компания Blizzard не планирует презентацию третьей части культовой игры Diablo на Games Convention 2008, которая пройдет с 20 по 24 августа в немецком Лейпциге. Однако программа "близзов" от этого не будет менее насыщенной. Посетителям будут широко представлены два

Арт-директор Diablo 3 покинул Blizzard Компанию Blizzard покинул арт-директор проекта Diablo 3 Брайан Моррисро (Brian Morrisroe), автор того самого "нового стиля", который вызвал столько негодования у некоторых поклонников игры. Брайан решил заняться собственной IT-компанией, не

Diablo 3 - наконец-то! Судя по всему, великая и могучая Blizzard решила "пройтись" по всем своим легендарным проектам. Вслед за Starcraft 2, анонсирован Diablo 3, который планируется к выпуску, но точная дата не известна. Пока особой информации нет, а из графики только вот эта картинка-анонс. Update: некоторая информация на открытом сайте игры.

Анонс Diablo 3 После долгих инсинуаций и преднамеренного введения игрового сообщества в заблуждение, компания Blizzard, наконец, разродилась анонсом триквела своей культовой серии демонических слешеров Diablo. Согласно первой информации, действие игры развернется 20 лет спустя после событий второй части. Новые армии тьмы собираются, чтобы уничтожить жизнь на планете, но человечество готово за

Diablo 3 анонсирован! После долгих инсинуаций и преднамеренного введения игрового сообщества в заблуждение, компания Blizzard, наконец, разродилась анонсом триквела своей культовой серии демонических слешеров Diablo. Согласно первой информации, действие игры развернется 20 лет спустя после событий второй части. Новые армии тьмы собираются, чтобы уничтожить жизнь на планете, но человечество готово за

Diablo 3 быть! вых двух частей предлагается задать вопрос насчет будущего проекта, и самые интересные из них будут отправлены Blizzard.«Это очень волнующее известие для нас, создателей Diabloii.net. Мы поддерживали Diablo-комьюнити на протяжение 10-ти лет и это замечательно, что скоро мы сможем попробовать что-то новое в любимом мире. Мы обязательно приедем на пятничное шоу, поучаствуем в пресс-конференци

ИгроWeek № 39. Ждем World of Diablo? ии мультиплеера в BioShock, новых приключениях Майкла Джексона, получите информацию о последних скриншотах, видеороликах, демоверсиях и патчах на «Боевом Народе».Читайте: ИгроWeek № 39. Ждем World of Diablo?

Hellgate онлайн: заплати и играй E, несколько урезанный PvP, который будет присутствовать скорее "для галочки", а также известный по Diablo 2 (над которым, к слову, работала часть сотрудников Flagship) режим Hardcore. В настоя

Модифицирование Diablo стало незаконным Федеральный апелляционный суд США запретил вносить изменения в код компьютерных игр компании Blizzard Entertainment. Это относится, в частности, к играм Diablo, Starcraft и Warcraft. Жюри Апелляционного суда 8-й инстанции в городе Сен-Луис (St. Louis), поддержало решение единогласно тремя голосами. Основой его стал закон DMCA — «Акт об авт

Фанаты Diablo II лишились своих любимых героев Онлайновая игра Diablo II пользуется большой популярностью среди любителей компьютерных игр. Однако добиться

Хакеры украли виртуальных героев Diablo II вер компании Blizzard Entertainment и украли сотни персонажей, принадлежащих любителям ролевой игры Diablo II, сообщает ZDNet. Представители Blizzard признали пропажу персонажей и пообещали поп

Blizzard сообщила о миллионе проданных копий игры Diablo II ния Blizzard Entertainment объявила о том, что по всему свету продано уже более миллиона копий игры Diablo II. Инфорамция получена Blizzard Entertainment от агентства PC Data и множества ретейл

Запланирован выпуск настольных игр на базе Diablo II Хорошая новость для поклонников игры Diablo. Компания TSR запланировала выпуск целых двух настольных игр основанных на мире Dia