Loudplay ЛП стрим
Loudplay (ООО «ЛП стрим») – российский разработчик проприетарного протокола доставки Loudplay для работы с удаленными и виртуальными рабочими местами
Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API. Протокол Loudplay (№14202 в Реестре Российского ПО) используется в интеграции с ключевыми российскими разработками VDI и терминальных сервисов, применим как для задач, требующих передачи высококачественного видео и 3D графики, так и для обеспечения работы с офисными приложениями.
