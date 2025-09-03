Loudplay - ЛП стрим

Loudplay (ООО «ЛП стрим») – российский разработчик проприетарного протокола доставки Loudplay для работы с удаленными и виртуальными рабочими местами

Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API. Протокол Loudplay (№14202 в Реестре Российского ПО) используется в интеграции с ключевыми российскими разработками VDI и терминальных сервисов, применим как для задач, требующих передачи высококачественного видео и 3D графики, так и для обеспечения работы с офисными приложениями.