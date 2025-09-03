Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Loudplay ЛП стрим

Loudplay - ЛП стрим

Loudplay (ООО «ЛП стрим») – российский разработчик проприетарного протокола доставки Loudplay для работы с удаленными и виртуальными рабочими местами

Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает  передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API. Протокол Loudplay (№14202 в Реестре Российского ПО) используется в интеграции с ключевыми российскими разработками VDI и терминальных сервисов, применим как для задач, требующих передачи высококачественного видео и 3D графики, так и для обеспечения работы с офисными приложениями.

УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 Платформа Getmobit с протоколом Loudplay обеспечит стабильное подключение к «тяжелым» промышленным системам по слабым каналам связи 2
29.05.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест 1
28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
27.05.2025 РОСА выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1 1
29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM 1
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» 1
02.12.2022 Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год 1
24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
23.07.2020 МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
26.08.2019 «Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве 1
22.08.2019 МегаФон проводит первый 5G- турнир по киберспорту в России 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Loudplay и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9563 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13672 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2249 5
Huawei 4109 4
Fortnite 83 4
Nvidia Corp 3644 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9034 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
PUBG Corporation 45 3
Blizzard Entertainment 331 3
VK - Mail.ru Group 3500 2
Epic Games 157 2
Ariellium 2 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 102 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 872 2
Winstrike Team 3 2
Росплатформа - Р-Платформа 88 2
Zabbix SIA - Заббикс 122 2
Samsung Electronics 10483 1
Qualcomm Technologies 1870 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
3data - 3дата 91 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Qualcomm Europe 15 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - Ctrl@Traffic 1 1
Бука - Buka Entertaiment 482 1
META Publishing 3 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 686 1
Apple Inc 12404 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1510 1
Pixonic 22 1
Huawei Carrier BG - Huawei Carrier Business Group 11 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4325 1
AMD - Advanced Micro Devices 4389 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 7 1
Orion soft - Орион софт - 174 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 335 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 425 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 164 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Локотех Сигнал 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 68 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1284 1
Abiroy - Абирой 1 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 54 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12490 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4642 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1963 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 695 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3193 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2647 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 269 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2877 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22345 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17591 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1732 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6497 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1608 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16582 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31232 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12100 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2293 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16739 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13180 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21530 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21870 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3959 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32892 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1782 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 4
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - виртуальные графические процессоры - GPUaaS - GPU as a Service 45 4
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 361 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28574 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12654 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4010 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 481 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4735 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2860 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12775 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4765 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11657 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1449 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1241 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7287 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10847 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8402 2
Microsoft Windows 16112 6
Apple macOS 2174 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 78 5
Blizzard - World of Warcraft 355 4
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 21 4
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 4
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 154 4
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 88 3
VK - My.Games 73 3
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 366 3
Blizzard - Battle.net 36 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 590 3
МСК Групп - Даком М - Space VDI 37 3
Microsoft Windows 7 1989 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1163 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 914 2
Linux OS 10606 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1446 2
Linux - Debian GNU 513 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 530 2
Microsoft Windows 11 657 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 89 2
Basis - Базис.Workplace 55 2
Red Hat Ansible 119 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 203 2
МСК Групп - Даком М - Space Client 14 2
Ansible 117 2
Google Android 14457 1
Microsoft Windows 10 1841 1
Huawei Cloud 65 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 36 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Gaming - Игровой облачный сервис 5 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Huawei FusionSphere 19 1
ArcheAge - MMORPG - Компьютерная многопользовательская командная игра 9 1
Blizzard - Hearthstone 17 1
Стародубов Виталий 10 6
Кушнарев Андрей 17 3
Сорокин Дмитрий 40 2
Денисенко Елена 3 2
Горбатько Александр 105 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Корня Алексей 78 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Минниханов Рустам 118 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Пярн Артур 13 1
Балюк Александр 4 1
Горкавенко Дмитрий 4 1
Коробов Сергей 6 1
Магурян Василий 16 1
Панасенко Денис 4 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Халимов Ренат 9 1
Герасимов Александр 43 1
Малышев Сергей 87 1
Яровая Ирина 71 1
Казарян Карен 80 1
Полпуденко Дмитрий 3 1
Фомичев Максим 3 1
Косатый Роман 1 1
Кузьменко Александр 4 1
Евсеев Сергей 5 1
Кадомский Вячеслав 64 1
Степанюк Михаил 72 1
Мухин Денис 29 1
Кузнецов Артем 12 1
Шубин Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 1
Европа Восточная 3114 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3173 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 97 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Нидерланды 3585 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 78 1
Южная Корея - Республика 6787 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 146 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5352 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6655 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9672 3
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 982 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1016 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 591 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 121 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2475 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 192 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9357 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4836 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 110 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10349 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17032 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 541 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8144 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3094 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5281 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4334 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6207 1
Аренда 2540 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2537 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4156 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2772 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 650 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
Ведомости 1139 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
Arlington Research 6 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
ИгроМир 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: