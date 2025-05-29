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«Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест

Компания «Базис» (входит в коммерческий ИТ-кластер ПАО «Ростелеком») объявляет о выпуске следующего поколения платформы для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов (VDI) — Basis Workplace 3.0. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Ключевой идеей обновления стало усовершенствование архитектуры платформы и расширение сценариев автоматизации. Инженеры компании не только перестроили ядро, но и значительно усовершенствовали существующие возможности Basis Workplace, добавили новую функциональность, произвели оптимизацию производительности и повысили надежность платформы. Всего за время разработки Basis Workplace 3.0 было реализовано более 300 задач по развитию платформы.

Новая архитектура — новые возможности

На смену монолитной архитектуре Basis Workplace 3.0 пришла горизонтально-масштабируемая с использованием контейнеров. Это позволило не только сделать инфраструктуру виртуальных рабочих мест намного более устойчивой и гибкой, но и дало возможность реализовать ряд важных для платформы функций. В частности, поэтапное обновление компонентов системы без остановки сервисов, что особенно важно для непрерывной работы бизнес-приложений.

Компании с развитой филиальной сетью и сервис-провайдеры оценят реализацию мультитенантности, которая обеспечивает создание изолированных виртуальных сред для разных отделов или клиентов на общей инфраструктуре, повышая безопасность и снижая затраты на оборудование.

Поддержка виртуальных графических ускорителей (vGPU) открывает возможность работы с ресурсоемкими графическими приложениями (3D-моделирование, САПР) с производительностью, сравнимой с локальными рабочими станциями, при этом оптимизируя использование дорогостоящих графических ресурсов.

Запуск, настройка, мониторинг – все на одном веб-портале

Для управления средой виртуализации в Basis Workplace 3.0 используется собственный веб-портал, способный работать как с Basis Dynamix, так и с другими средами виртуализации: Росплатформа, OpenStack, vCenter.

Появилась поддержка работы нескольких клиентов Basis Workplace на одном пользовательском устройстве. Клиенты настраиваются индивидуально, работают каждый со своим агентом и могут использоваться для работы с несколькими контурами VDI. Поддерживаются протоколы доставки RDP, RX, Loudplay.

Мониторинг стал эффективнее: агенты ВМ теперь сами регистрируются на бэкенде и постоянно контролируются «службой опроса», что позволяет администраторам получать актуальную информацию о состоянии всех компонентов системы и обеспечивает бесперебойную работу виртуальных машин (ВМ).

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Цифровизация

Объединение сессионных пулов для группового управления настройками сократило время на администрирование виртуальных рабочих мест, уменьшило количество ошибок при настройке и дало возможность масштабирования инфраструктуры с сохранением единых политик.

Помимо стандартного подключения через брокер, появилась возможность прямого доступа к виртуальным рабочим местам. Это обеспечивает более надежный доступ в случае сбоев в брокере соединений, а также позволяет достичь минимальных задержек при работе с ресурсоемкими приложениями.

Добавленная в Basis Workplace 3.0 очередность создания и включения ВМ по расписанию дает экономию ресурсов за счет включения ВМ только по необходимости, сокращает время ожидания для пользователей (ВМ готовы к моменту начала работы), и оптимизирует нагрузку на инфраструктуру.

Автоматизированная инсталляция и обновление

Для инсталляции вместо скриптов Ansible в Basis Workplace 3.0 можно использовать веб-инсталлятор, что позволяет в два раза сократить время установки. А новые механизмы обновления клиентского ПО через веб-портал и обновления системных компонентов без прерывания сервисов позволили в четыре раза сократить время обновления ПО и в целом значительно упростить поддержку инфраструктуры. Администраторы получили централизованное управление обновлениями, а пользователи могут работать без простоев, вызванных техническим обслуживанием.

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Безопасность

Режим обслуживания ВМ дает администраторам возможность проводить технические работы без генерации ложных оповещений и с минимальным влиянием на бизнес-процессы. Это позволяет планировать ТО, контролировать отключение пользователей и обеспечивать бесперебойную работу критически важных систем.

«По данным iKS-Consulting, наш Basis Workplace занимает 52% рынка VDI-решений, и чтобы удерживать лидерство нам нужно постоянно совершенствовать нашу платформу в соответствии с актуальными запросами рынка. Поэтому в новом релизе мы значительно расширили функциональность Basis Workplace и, что важнее, переработали архитектуру. Новая горизонтально-масштабируемая архитектура сделала наше решение более производительным, гибким и удобным в эксплуатации, а также задала значительный потенциал для развития платформы», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

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