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Loudplay ЛП стрим ЛП Технологии

Loudplay - ЛП стрим - ЛП Технологии

Loudplay (ООО «ЛП стрим») – российский разработчик проприетарного протокола доставки Loudplay для работы с удаленными и виртуальными рабочими местами

Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает  передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API. Протокол Loudplay (№14202 в Реестре Российского ПО) используется в интеграции с ключевыми российскими разработками VDI и терминальных сервисов, применим как для задач, требующих передачи высококачественного видео и 3D графики, так и для обеспечения работы с офисными приложениями.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3 дела, на cумму 65 500 ₽*

Судебные дела (3) на сумму 65 500 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 65 500 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


30.06.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских решений для управления виртуальными рабочими местами (VDI) 1
28.05.2026 «Базис» добавил в Basis Workplace собственный протокол передачи данных 1
04.03.2026 Разработчики российского «убийцы» Citrix Workspace пишут собственный протокол доступа к виртуальным рабочим местам 1
07.10.2025 На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест 1
25.09.2025 Протокол Loudplay совместим с «Ред ВРМ» — VDI-решением от компании «Ред Софт» 1
1
03.09.2025 Платформа Getmobit с протоколом Loudplay обеспечит стабильное подключение к «тяжелым» промышленным системам по слабым каналам связи 2
29.05.2025 «Базис» представляет Basis Workplace 3.0: новое поколение платформы виртуализации рабочих мест 1
28.05.2025 Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon 1
27.05.2025 РОСА выпустила новую версию платформы виртуализации ROSA Virtualization 3.1 1
29.01.2025 В Merlion доступен новый демостенд HostVM 1
09.01.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Loudplay 1
12.08.2024 Space VDI: Инновационное решение для виртуализации рабочих мест 1
09.08.2024 Российское ПО Termidesk VDI помогло решить задачу импортозамещения в средствах виртуализации рабочих столов для ОЭЗ «Алабуга» 1
02.12.2022 Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год 1
24.06.2021 Облачные игры стали доступны клиентам Yota 1
02.06.2021 Власти хотят навесить на российских геймеров «закон Яровой». Игровая индустрия резко против 1
16.12.2020 Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
23.07.2020 МТС запускает первый в России маркетплейс облачных игровых сервисов 1
14.05.2020 «Мегафон» объявил о партнерстве с My.Games 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
14.02.2020 «Мегафон» открывает доступ к облачным играм 1
10.10.2019 В МТС объявили об открытии «Центра 5G» 1
04.10.2019 «Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro 1
26.08.2019 «Мегафон» продемонстрировал работу 5G в Москве 1
22.08.2019 МегаФон проводит первый 5G- турнир по киберспорту в России 1
14.03.2019 Huawei планирует до 2020 года войти в тройку ведущих облачных провайдеров России 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Loudplay и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3122 8
МегаФон 10834 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 6
Nvidia Corp 4045 4
Huawei 4689 4
Fortnite 95 4
PUBG Corporation 55 3
Blizzard Entertainment 343 3
Broadcom - VMware 2618 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 3
Epic Games 172 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 441 2
Zabbix SIA - Заббикс 179 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 2
2domains 4 2
Базис Консалтинговая компания 35 2
Ariellium 2 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 151 2
Orion soft - Орион софт - 326 2
Winstrike Team 3 2
Microsoft Corporation 25818 2
VK - Mail.ru Group 3610 2
Citrix Systems 871 2
Red Hat 1378 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1008 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 2
Росплатформа - Р-Платформа 98 2
3data - 3дата 105 1
Getmobit - Гетмобит 45 1
DataPro - ДатаПро 99 1
Хост ГК - HostVM - Базовый код 79 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Бука - Buka Entertaiment 493 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 161 1
Pixonic 23 1
META Publishing 3 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 556 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 278 1
Этерсофт - Etersoft 28 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 185 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1783 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 157 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 64 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Локотех Сигнал 1 1
Abiroy - Абирой 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 503 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13973 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5746 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2082 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 725 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3445 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2879 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1898 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7260 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24544 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12918 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18421 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28410 11
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1921 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33669 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18225 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26031 7
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3241 6
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 447 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17044 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4425 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13437 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6229 5
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 56 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23045 5
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - GPU virtualization - виртуальный графический процессор - виртуальный графический ускоритель - GPUaaS - GPU as a Service 81 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2586 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5047 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18133 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10250 5
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 643 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6364 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4678 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12256 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2028 4
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 167 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12975 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12337 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26515 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29787 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2522 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14012 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 369 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26956 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1528 3
Microsoft Windows 16946 10
Linux OS 11588 6
Apple macOS 2436 6
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1621 6
Basis - Базис.Workplace 83 5
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 87 5
Blizzard - World of Warcraft 362 4
Overwatch - Компьютерная игра - "Шутер" от первого лица 29 4
МегаФон Игры - games.megafon.ru 6 4
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 159 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 390 3
Blizzard - Battle.net 45 3
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 155 3
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 155 3
МСК Групп - Даком М - Space VDI 51 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 668 3
Basis - Базис.Connect 6 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 184 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 740 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 3
VK - My.Games 81 3
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 2
Citrix Virtual Apps and Desktops 34 2
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 2
ALMI AlterOS 117 2
2Test Профишкаф 1 2
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 2
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol - MS RDP - Microsoft RDS - Microsoft Remote Desktop Services - MS RDS 54 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 270 2
Linux - Debian GNU 570 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 2
Microsoft Windows 11 844 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 368 2
МСК Групп - Даком М - Space Client 24 2
Red Hat Podman 37 2
МСК Групп - Даком М - GLINT 14 2
Red Hat Ansible 143 2
Google Android 15303 2
Microsoft Windows 7 2009 2
Стародубов Виталий 10 6
Сорокин Дмитрий 68 4
Кушнарев Андрей 21 3
Денисенко Елена 3 2
Корня Алексей 80 1
Малышев Сергей 99 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Яровая Ирина 72 1
Степанюк Михаил 81 1
Минниханов Рустам 123 1
Казарян Карен 85 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Пярн Артур 13 1
Балюк Александр 4 1
Горкавенко Дмитрий 5 1
Коробов Сергей 6 1
Магурян Василий 16 1
Панасенко Денис 4 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
Халимов Ренат 9 1
Герасимов Александр 46 1
Полпуденко Дмитрий 3 1
Мухин Денис 61 1
Фомичев Максим 5 1
Косатый Роман 1 1
Кузнецов Артем 13 1
Евсеев Сергей 5 1
Кузьменко Александр 4 1
Кадомский Вячеслав 109 1
Шубин Василий 9 1
Прокопьев Константин 7 1
Горбатько Александр 105 1
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47786 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19243 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54886 2
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 94 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 174 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3468 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13839 1
Южная Корея - Республика 7072 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3477 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 684 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 517 1
Евразия - Евразийский континент 645 1
Нидерланды 3758 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5807 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7066 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11815 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5765 4
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1123 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58013 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16174 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21814 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27455 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1090 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1384 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6102 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10437 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 152 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2781 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4635 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 622 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9129 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 123 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2703 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
VAD - Value Added Distribution 142 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2310 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3602 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10930 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 930 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5142 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8908 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33978 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18255 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9093 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6816 1
Аренда 2705 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3320 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2728 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3508 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4441 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1172 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
Ведомости 1497 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2456 1
Arlington Research 8 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
ИИИ - Институт исследований интернета 67 1
ИгроМир 125 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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