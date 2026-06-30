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Loudplay ЛП стрим ЛП Технологии
Loudplay (ООО «ЛП стрим») – российский разработчик проприетарного протокола доставки Loudplay для работы с удаленными и виртуальными рабочими местами
Loudplay – высокопроизводительный, кроссплатформенный, проприетарный протокол доступа к удаленным рабочим местам. Он работает с разными клиентскими устройствами, обеспечивает передачу картинки и видео, быстрый отклик в условиях каналов с низкой пропускной способностью, интегрируется с партнерскими разработками благодаря открытому API. Протокол Loudplay (№14202 в Реестре Российского ПО) используется в интеграции с ключевыми российскими разработками VDI и терминальных сервисов, применим как для задач, требующих передачи высококачественного видео и 3D графики, так и для обеспечения работы с офисными приложениями.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 3 дела, на cумму 65 500 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Loudplay и организации, системы, технологии, персоны:
|Стародубов Виталий 10 6
|Сорокин Дмитрий 68 4
|Кушнарев Андрей 21 3
|Денисенко Елена 3 2
|Корня Алексей 80 1
|Малышев Сергей 99 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Яровая Ирина 72 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Минниханов Рустам 123 1
|Казарян Карен 85 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Пярн Артур 13 1
|Балюк Александр 4 1
|Горкавенко Дмитрий 5 1
|Коробов Сергей 6 1
|Магурян Василий 16 1
|Панасенко Денис 4 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Jin Kim Bum - Джин Ким Бум 3 1
|Халимов Ренат 9 1
|Герасимов Александр 46 1
|Полпуденко Дмитрий 3 1
|Мухин Денис 61 1
|Фомичев Максим 5 1
|Косатый Роман 1 1
|Кузнецов Артем 13 1
|Евсеев Сергей 5 1
|Кузьменко Александр 4 1
|Кадомский Вячеслав 109 1
|Шубин Василий 9 1
|Прокопьев Константин 7 1
|Горбатько Александр 105 1
|Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 2
|Ведомости 1497 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2456 1
|Arlington Research 8 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
|ИИИ - Институт исследований интернета 67 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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