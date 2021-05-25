Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росплатформа
Р-Платформа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 88
Росплатформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубанов Владимир 61 14
|Путин Владимир 1828 8
|Горбачев Александр 18 8
|Скляр Алексей 49 7
|Елистратов Николай 90 7
|Смирнов Алексей 142 5
|Никифоров Николай 1126 4
|Рыбчинский Михаил 14 4
|Варов Константин 24 3
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Кадыков Роман 15 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Касперская Наталья 197 2
|Рустамов Рустам 169 2
|Соколов Алексей 121 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Массух Илья 192 2
|Ведев Дмитрий 16 2
|Сергеев Александр 21 2
|Герасимов Александр 40 2
|Круглов Максим 25 2
|Пашенцев Виталий 11 2
|Данилин Александр 12 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Белоусов Сергей 217 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Жаров Александр 165 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Бокова Людмила 80 1
|Рейман Леонид 413 1
|Носков Константин 201 1
|Филатов Андрей 99 1
|Козлов Дмитрий 10 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Панченко Иван 43 1
|Макаров Валентин 112 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
|CNews Analytics 1991 4
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|Gartner 2194 2
|Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 386 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766219, в очереди разбора - 669905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766219, в очереди разбора - 669905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru