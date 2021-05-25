Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 2

Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 1

Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 2

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