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Росплатформа Р-Платформа
Росплатформа – отечественное системное ПО для серверной виртуализации и распределенного хранения данных для непосредственной установки на серверное оборудование без использования отдельных операционных систем. Решение обладает полноценным функционалом для серверной виртуализации в ЦОД и корпоративных облаках.
Сергей Члек, Управляющий директор, Росплатформа "Росплатформа: инновационный подход к построениюм IT-инфраструктуры. Снижаем риски через импортозамещение" Конференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"
СОБЫТИЯ
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Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские
а вычислительных систем компании INLINE Technologies, и Сергей Члек, управляющий директор компании «Росплатформа». Егор Волков директор департамента вычислительных систем, INLINE Technologies С
|21.11.2024
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Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России
Компания «Росплатформа» (ООО «Р-платформа») Росплатформа – российский разработчик средств сервер
|23.01.2024
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«DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы
сервисов «DатаРу» и разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных «Росплатформа» объявили о партнерстве. ИТ-компании представят рынку комплексное решение для по
|21.11.2023
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Gagar>n и «Росплатформа» заключили партнерство
я полного цикла Gagar>n и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных «Росплатформа» заключили партнерское соглашение. Клиенты ИТ-компаний смогут строить и развиват
|25.05.2021
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Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора
Inline Technologies и «Росплатформа» объявили о создании отечественной универсальной платформы виртуализации, на баз
|15.05.2020
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Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС
«Росплатформа» и «Ред софт» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программных комплексов на опер
|24.01.2020
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Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei
2019 г., член Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huaw
|08.10.2019
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Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных
ый ИТ-дистрибутор Axoft и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных «Росплатформа» объявили о заключении договора, согласно которому Axoft получил право дистрибуц
|12.09.2019
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Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года
Долгожданный сертификат Как стало известно CNews, компания «Росплатформа» получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (
|28.01.2019
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«Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов
«Диалог» и «Росплатформа» объявили об успешном завершении тестирования совместимости платформы корпоративных коммуникаций dialog с инфраструктурным программным обеспечением компании «Росплатформа».
|04.12.2018
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«Системный софт» предложил заказчикам решения российской компании «Росплатформа»
емный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, начал сотрудничество с компанией «Росплатформа» – российским разработчиком средств для серверной виртуализации и хранения данны
|15.11.2018
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CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами
CommuniGate Systems и «Росплатформа» объявили о заключении технологического партнерства и о совместимости своих прог
|31.10.2018
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«Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов
Специалисты компаний «Базальт СПО» и «Росплатформа» провели проверку на корректную работу операционных систем на платформе «Альт» в
|20.07.2018
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Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы»
ых заказчиков и коммерческих организаций комплексными ИТ-решениями специалисты «Ред софт» провели проверку совместимости операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» и среды виртуализации компании «Росплатформа». Тестовая среда для операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» была подготовлена на базе гиперконвергентной платформы из продуктов «Р Виртуализация» и «Р Хранилище». Были пров
Росплатформа и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубанов Владимир 76 42
|Члек Сергей 27 11
|Комиссаров Дмитрий 248 10
|Смирнов Алексей 269 8
|Калина Роман 62 8
|Бутенко Юрий 65 8
|Массух Илья 239 8
|Рыжавский Дмитрий 8 8
|Путин Владимир 3454 8
|Скляр Алексей 54 7
|Елистратов Николай 90 7
|Киселева Екатерина 9 6
|Рыбчинский Михаил 27 6
|Шатилин Николай 6 6
|Журавлёва Надежда 9 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Энфиаджян Рубен 23 5
|Липунцов Юрий 7 5
|Шуравин Андрей 9 4
|Варов Константин 24 4
|Завалишин Дмитрий 21 4
|Журютин Михаил 9 4
|Лемзакова Лилия 7 4
|Касперская Наталья 319 4
|Василенко Евгения 23 3
|Пухов Евгений 12 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Аглицкий Антон 5 3
|Литвинов Павел 22 3
|Сафронов Юрий 68 3
|Кадыков Роман 15 3
|Вахрушев Илья 7 3
|Евсеев Артем 55 3
|Железнов Николай 3 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Филатов Андрей 117 2
|Стрелков Сергей 14 2
|Макаров Валентин 251 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Дырмовский Дмитрий 149 2
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