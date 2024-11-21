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Росплатформа Р-Платформа

Росплатформа - Р-Платформа

Росплатформа – отечественное системное ПО для серверной виртуализации и распределенного хранения данных для непосредственной установки на серверное оборудование без использования отдельных операционных систем. Решение обладает полноценным функционалом для серверной виртуализации в ЦОД и корпоративных облаках.

 

Сергей Члек, Управляющий директор, Росплатформа "Росплатформа: инновационный подход к построениюм IT-инфраструктуры. Снижаем риски через импортозамещениеКонференция CNews 04.12.2024 | Москва "Российские программно-аппаратные комплексы 2024"

 

 

СОБЫТИЯ

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Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские

а вычислительных систем компании INLINE Technologies, и Сергей Члек, управляющий директор компании «Росплатформа». Егор Волков директор департамента вычислительных систем, INLINE Technologies С
21.11.2024 Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России

Компания «Росплатформа» (ООО «Р-платформа») Росплатформа – российский разработчик средств сервер
23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы

сервисов «DатаРу» и разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных «Росплатформа» объявили о партнерстве. ИТ-компании представят рынку комплексное решение для по
21.11.2023 Gagar>n и «Росплатформа» заключили партнерство

я полного цикла Gagar>n и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных «Росплатформа» заключили партнерское соглашение. Клиенты ИТ-компаний смогут строить и развиват
25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора

Inline Technologies и «Росплатформа» объявили о создании отечественной универсальной платформы виртуализации, на баз
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС

«Росплатформа» и «Ред софт» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программных комплексов на опер
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei

2019 г., член Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании «Росплатформа» (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huaw
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных

ый ИТ-дистрибутор Axoft и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных «Росплатформа» объявили о заключении договора, согласно которому Axoft получил право дистрибуц
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года

Долгожданный сертификат Как стало известно CNews, компания «Росплатформа» получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (
28.01.2019 «Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов

«Диалог» и «Росплатформа» объявили об успешном завершении тестирования совместимости платформы корпоративных коммуникаций dialog с инфраструктурным программным обеспечением компании «Росплатформа».

04.12.2018 «Системный софт» предложил заказчикам решения российской компании «Росплатформа»

емный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, начал сотрудничество с компанией «Росплатформа» – российским разработчиком средств для серверной виртуализации и хранения данны
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами

CommuniGate Systems и «Росплатформа» объявили о заключении технологического партнерства и о совместимости своих прог
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов

Специалисты компаний «Базальт СПО» и «Росплатформа» провели проверку на корректную работу операционных систем на платформе «Альт» в
20.07.2018 Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы»

ых заказчиков и коммерческих организаций комплексными ИТ-решениями специалисты «Ред софт» провели проверку совместимости операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» и среды виртуализации компании «Росплатформа». Тестовая среда для операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» была подготовлена на базе гиперконвергентной платформы из продуктов «Р Виртуализация» и «Р Хранилище». Были пров

Публикаций - 98, упоминаний - 145

Росплатформа и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 21
Новые облачные технологии (НОТ) 485 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 12
Broadcom - VMware 2610 12
9594 11
Ред Софт - Red Soft 1236 11
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 11
Ростелеком 10948 10
Huawei 4676 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 9
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 8
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Nutanix 114 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Oracle Corporation 7074 7
Крок - Croc 1964 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 6
Cisco Systems 5372 6
Код Безопасности 812 5
АйТи 1519 5
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 5
Google LLC 12688 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 5
Открытые технологии 732 5
SAP SE 5601 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Dell EMC 5180 5
Intel Corporation 12811 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 4
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 4
Zabbix SIA - Заббикс 175 4
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Почта России ПАО 2370 4
Альфа-Банк 1979 4
Инвитро - Invitro 84 3
Savina Legal - Савина Лигал 15 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
En+ Group - Эн+ ГК 37 2
Jones Day 17 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 1
Runa Capital 158 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Bayer AG - Байер 85 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 6
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 67
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 58
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 57
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 29
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 9
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 9
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 9
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1258 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 8
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
OpenStack 560 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
Linux OS 11533 25
Росплатформа - Р-Хранилище 24 20
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 20
Новые облачные технологии - МойОфис 958 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Microsoft Windows 16882 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 6
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 6
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux СПТ - Альт Линукс СПТ 53 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 5
Broadcom - VMware vSphere 614 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 4
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 4
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 4
НКТ - Р7-Офис 543 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 3
Basis - Базис.Workplace 81 3
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 3
ALMI partner - AlterOffice - АльтерОфис - AText, АТекст - ACell, АТаблица - AConcept, АКонцепт - AMail, АМэйл - AGraph, АГраф 100 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Рубанов Владимир 76 42
Члек Сергей 27 11
Комиссаров Дмитрий 248 10
Смирнов Алексей 269 8
Калина Роман 62 8
Бутенко Юрий 65 8
Массух Илья 239 8
Рыжавский Дмитрий 8 8
Путин Владимир 3454 8
Скляр Алексей 54 7
Елистратов Николай 90 7
Киселева Екатерина 9 6
Рыбчинский Михаил 27 6
Шатилин Николай 6 6
Журавлёва Надежда 9 6
Никифоров Николай 1138 6
Энфиаджян Рубен 23 5
Липунцов Юрий 7 5
Шуравин Андрей 9 4
Варов Константин 24 4
Завалишин Дмитрий 21 4
Журютин Михаил 9 4
Лемзакова Лилия 7 4
Касперская Наталья 319 4
Василенко Евгения 23 3
Пухов Евгений 12 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Аглицкий Антон 5 3
Литвинов Павел 22 3
Сафронов Юрий 68 3
Кадыков Роман 15 3
Вахрушев Илья 7 3
Евсеев Артем 55 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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