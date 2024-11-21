а вычислительных систем компании INLINE Technologies, и Сергей Члек, управляющий директор компании « Росплатформа ». Егор Волков директор департамента вычислительных систем, INLINE Technologies С

сервисов «DатаРу» и разработчик средств серверной виртуализации и распределенного хранения данных « Росплатформа » объявили о партнерстве. ИТ-компании представят рынку комплексное решение для по

я полного цикла Gagar>n и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных « Росплатформа » заключили партнерское соглашение. Клиенты ИТ-компаний смогут строить и развиват

Inline Technologies и « Росплатформа » объявили о создании отечественной универсальной платформы виртуализации, на баз

« Росплатформа » и «Ред софт» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили полноценную и бесперебойную работу программных комплексов на опер

2019 г., член Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи и управляющий директор компании « Росплатформа » (разработчик отечественного ПО) Владимир Рубанов трудоустроился в компанию Huaw

ый ИТ-дистрибутор Axoft и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных « Росплатформа » объявили о заключении договора, согласно которому Axoft получил право дистрибуц

Долгожданный сертификат Как стало известно CNews, компания « Росплатформа » получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (

«Диалог» и « Росплатформа » объявили об успешном завершении тестирования совместимости платформы корпоративных коммуникаций dialog с инфраструктурным программным обеспечением компании « Росплатформа ».

емный софт», центр экспертизы в области программного обеспечения, начал сотрудничество с компанией « Росплатформа » – российским разработчиком средств для серверной виртуализации и хранения данны

CommuniGate Systems и « Росплатформа » объявили о заключении технологического партнерства и о совместимости своих прог

Специалисты компаний «Базальт СПО» и « Росплатформа » провели проверку на корректную работу операционных систем на платформе «Альт» в