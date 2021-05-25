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Росплатформа
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25.05.2021 Inline Technologies и «Росплатформа» создали универсальную платформу виртуализации для госсектора 2
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС 4
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
24.01.2020 Куратор Реестра российского ПО перешел в Huawei 2
17.12.2019 Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 1
11.11.2019 Опрос CNews: Что происходит с импортозамещением? Есть ли проблема СПО? 3
05.11.2019 Куратор Реестра российского ПО может перейти в Huawei 2
08.10.2019 Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных 2
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 4
22.08.2019 Кто есть кто на рынке гиперконвергенции 1
18.07.2019 «Системный софт» сформировал подразделение по работе с российскими вендорами 1
18.04.2019 SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 1
28.01.2019 «Диалог» и «Росплатформа» протестировали совместимость своих продуктов 1
04.12.2018 «Системный софт» предложил заказчикам решения российской компании «Росплатформа» 2
19.11.2018 Власти раздадут ИТ-компаниям льготных кредитов на 12,5 миллиардов 1
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами 3
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов 5
29.10.2018 Magic People, Value-Added People 2018: Премия о людях, создающих дополнительную ценность в ИТ 1
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 1
14.09.2018 Разработчики российского ПО выпустят каталог совместимости продуктов, «чтобы сэкономить госорганам миллиарды» 2
20.07.2018 Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы» 5
21.06.2018 Россияне за 30 миллионов создали импортозамещающее ПО для виртуализации 1
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 1
24.04.2018 Почему Реестр российского ПО так и не смог запустить в стране импортозамещение 1
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
25.10.2017 Проведены испытания совместимости СУБД Postgres Pro с комплексом «Скала-Р» 1
19.05.2017 Гиперконвергентная платформа «Скала-Р» и Kaspersky Security для виртуальных сред стали полностью совместимыми 1
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД 1
01.02.2017 Цена Linux-компьютеров для Москвы упала разом на миллиард 1
13.01.2017 Москва закупает на 2 млрд руб. компьютеры на ALT Linux и ROSA Linux 2
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 2
28.10.2016 «Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа 2
27.07.2016 Российский ИТ-бизнес пригрозил исходом 30 тысяч программистов 1
01.07.2016 Почему российские компании боятся облаков 2
24.06.2016 ИТ-инфраструктура оптимизируется с помощью «облаков» 2

Публикаций - 56, упоминаний - 88

Росплатформа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11127 16
Базальт СПО 206 11
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
Intel Corporation 4192 5
IBM 3551 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 5
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
SAP SE 3216 4
Телеком-защита 48 4
Cisco Systems 2049 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Крок 1221 3
Parallels Holdings 471 3
Acronis - Акронис 364 3
Google LLC 7161 3
Ланит ГК 1159 3
Polymatica - Полиматика 41 3
Virtuozzo - Parallels Holding 42 3
Huawei 2732 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 3
Nutanix 70 3
Элвис-Плюс 69 2
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
Код Безопасности 365 2
Компьюлинк ГК - Compulink 211 2
NEC 427 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
АйТи 752 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Dr.Web - Доктор Веб 977 2
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 2
Ред Софт - Red Soft 246 2
Центр верификации ОС Linux 2 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
InfoWatch - Инфовотч 613 2
Nokia Corporation 2447 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Альфа-Банк 1127 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Сентинел Кредит Менеджмент 13 2
ВТБ Банк Москвы 372 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
МДМ Банк 150 1
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
МСП банк 24 1
Фонд информационной демократии 27 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 10
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
Президент Российской Федерации 1441 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 2
Правительство РФ 2207 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
ЗАГС РФ Курской области 1 1
ЗАГС РФ Астраханской области 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Руссофт - Russoft 251 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
Linux Foundation 157 2
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
OpenStack 347 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
3D-печать 135 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 345 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1214 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Linux OS 4267 14
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 6
Росплатформа Р-Хранилище 9 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Intel x86 - Архитектура процессора 993 5
Ред ОС 239 4
Microsoft Windows 10 6659 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 3
Росплатформа Р-Виртуализация 6 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Microsoft Exchange 683 2
VMware vSphere 281 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 2
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 2
Microsoft Windows 854 2
Скала-Р - Скала-СР Программно-аппаратные комплексы 6 2
TmaxSoft Tibero 40 1
DEPO Computers - DEPO Storm 22 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Huawei FusionSphere 16 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 18 1
Microsoft Lync 272 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
Alfresco 114 1
Apple macOS X 904 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
HPE OneSphere 1 1
GNU C Library Glibc 12 1
Рубанов Владимир 61 14
Путин Владимир 1828 8
Горбачев Александр 18 8
Скляр Алексей 49 7
Елистратов Николай 90 7
Смирнов Алексей 142 5
Никифоров Николай 1126 4
Рыбчинский Михаил 14 4
Варов Константин 24 3
Медведев Дмитрий 1434 3
Кадыков Роман 15 3
Вахрушев Илья 7 3
Касперская Наталья 197 2
Рустамов Рустам 169 2
Соколов Алексей 121 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Массух Илья 192 2
Ведев Дмитрий 16 2
Сергеев Александр 21 2
Герасимов Александр 40 2
Круглов Максим 25 2
Пашенцев Виталий 11 2
Данилин Александр 12 2
Четвернин Алексей 651 2
Белоусов Сергей 217 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Жаров Александр 165 1
Кисляков Евгений 83 1
Прибочий Михаил 34 1
Бокова Людмила 80 1
Рейман Леонид 413 1
Носков Константин 201 1
Филатов Андрей 99 1
Козлов Дмитрий 10 1
Ротенберг Игорь 35 1
Стрелков Сергей 12 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Панченко Иван 43 1
Макаров Валентин 112 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Казахстан - Республика 2641 2
Украина 3378 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Астрахань 241 1
Россия - Дубна 134 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Индия - Республика 2175 1
Армения - Республика 689 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Курская область 340 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Россия - Республика Крым 626 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Свердловская область 807 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1991 4
IDC - International Data Corporation 2724 2
Gartner 2194 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 8 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 386 1
Frost & Sullivan 101 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 1
Интернет-экономика - форум 6 1
CNews APPWards 36 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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