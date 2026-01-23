Разделы

SDS Software Defined Storage Программно-определяемая сеть хранения Программно-определяемые хранилища Software Defined Server - Программно-определяемый сервер


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


23.01.2026 «DатаРу Технологии» расширила линейку серверов новым решением «ДатаРу ХФ5298» 1
03.12.2025 VK Tech обновил Kubernetes-платформу для разработки ИИ-решений и работы с экстремальными нагрузками 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
20.11.2025 Argo.Tech впервые представила в России SNA-хранилище, растущее с бизнесом 2
05.11.2025 ТМИ протестировала аппаратную платформу для СХД на базе управляющего ПО Raidix 5 1
28.10.2025 HCI-решение на базе zVirt и MIND uStor обеспечит альтернативу VMware vSAN 1
18.09.2025 RDW Technology объявляет о создании нового ПАК «Лавина» на базе управляющего ПО Raidix 5 1
21.05.2025 MIND uStor: новая российская система хранения данных 2
19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 2
27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space 1
28.12.2024 ИИ, машинное обучение, автоматизация: как повлияют новые технологии на рынок оборудования для ЦОД? 1
23.12.2024 Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным 1
18.12.2024 Какие ПАКи уже доступны российским заказчикам 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
21.11.2024 Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
27.02.2024 Российский ИТ-вендор «Инферит» выводит на рынок новые линейки СХД для корпоративного сегмента 1
24.10.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: «классика» или гиперконвергенция? 3
20.10.2023 Эксперт из «ТрансТелеКома» расскажет на CNews FORUM 2023 о сервисе для организации корпоративных сетей связи 1
15.06.2023 На конференции «CNews FORUM Кейсы» ТрансТелеКом расскажет, как эффективно организовать корпоративные сети связи 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
13.04.2023 На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи 1
27.02.2023 Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения? 2
12.12.2022 В России в два раза рухнули продажи систем хранения данных 1
22.11.2022 OCS предлагает платформу виртуализации и управления виртуальной средой ZStack 1
27.02.2022 Рынок СХД на основе ИИ будет расти на 25% в год 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
06.07.2021 Системы хранения данных 2021 1
01.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
16.06.2021 Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля 1
24.07.2020 Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков 1
30.06.2020 Можно ли снизить затраты на ЦОД, управляя им удаленно 1
27.01.2020 Программно-определяемые СХД вытесняют с рынка традиционные системы 3
18.09.2019 Новое решение для архивного хранения данных IVA «ЯРъ» 1250 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1

Публикаций - 73, упоминаний - 99

SDS и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2507 21
Microsoft Corporation 25298 17
Dell EMC 5101 11
IBM - International Business Machines Corp 9562 11
Amazon Inc - Amazon.com 3150 10
NetApp - Network Appliance 648 8
HP Inc. 5766 8
Крок - Croc 1816 8
SAS Institute 1039 7
Google LLC 12311 7
Dell Technologies - Dell Computer 2161 6
Oracle Corporation 6890 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 6
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 188 6
Росплатформа - Р-Платформа 91 6
Nutanix 108 5
SAP SE 5450 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 5
Yandex - Яндекс 8550 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 251 5
MIND Software - Майнд Софт 49 4
Ростелеком 10381 4
Cisco Systems 5230 4
9070 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1513 3
Парадигма 161 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 3
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 3
МегаФон 10019 3
Huawei 4265 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14468 3
Apple Inc 12704 3
Meta Platforms - Facebook 4544 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2551 3
VK - Mail.ru Group 3537 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1513 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8271 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 3
Газпром ПАО 1423 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 503 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 266 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 575 2
Фаберлик - Faberlic 99 2
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 9 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 59 1
Кофемания 71 1
Carlyle Group 24 1
Русская Энергия ГК - Воркутауголь - Северная звезда - Северная алмазная компания 12 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
РЖД - Российские железные дороги 2012 1
Почта России ПАО 2258 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ГПБ - Газпромбанк 1183 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2726 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1056 1
НСПК - Национальная система платежных карт 903 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 85 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Kickstarter 131 1
Tesla Motors 432 1
UPS 211 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
GFG - Lamoda - Купишуз 197 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 354 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12969 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4995 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5292 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3489 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6320 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2743 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3137 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 717 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 235 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 792 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2822 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2191 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2091 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1278 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
МИК - Московский инновационный кластер 170 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 163 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 73 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 13 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 1
Linux Foundation 189 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73607 59
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 56
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 44
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12030 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 23
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1065 23
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 22
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7431 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 20
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3553 17
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18489 14
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1712 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31907 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 12
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6176 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 10
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 506 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5960 9
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 9
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 226 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17146 8
Linux OS 10981 15
Intel x86 - архитектура процессора 1989 13
Microsoft Azure 1468 7
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 133 7
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 226 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 6
NetApp ONTAP 68 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 875 5
Microsoft Windows 16400 5
Broadcom - VMware vSphere 597 5
Росплатформа - Р-Хранилище 21 5
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 166 4
Dell EMC ScaleIO 19 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 4
Red Hat Ceph Storage 113 4
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 25 3
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 19 3
Новые облачные технологии - МойОфис 904 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1119 3
1С:ERP Управление предприятием 727 3
Apple iPhone 6 4861 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 183 3
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 193 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 224 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 3
OpenNebula 40 3
Linux LVM - Logical Volume Manager - Менеджер логических томов 27 2
Open vSwitch - OpenVSwitch 18 2
IBM Storage - IBM FlashSystem storage - IBM Flash storage - IBM DeepFlash 24 2
Veritas Access 3 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 2
NetApp ONTAP Select 8 2
Dell Storage - Dell SC - Dell Compellent - Dell Compellent Storage Center - Dell Compellent Live Volume - Dell Compellent Remote Instant Replay 31 2
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 2
InterSystems Cache 138 2
IBM Storage - IBM SVC - IBM SAN Volume Controller 18 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 86 2
1С:Аналитика 28 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 2
Скрыль Сергей 3 3
Члек Сергей 25 3
Мартиросов Давид 99 2
Лебедев Павел 35 2
Варников Роман 8 2
Груздев Антон 36 2
Варламов Николай 5 2
Слизов Владимир 5 2
Карпов Евгений 60 2
Желтухин Вадим 67 2
Haas Marius - Хаас Мариус 6 2
Шадаев Максут 1159 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Нестеров Алексей 172 2
Панченко Иван 179 2
Галкин Николай 122 2
Платонов Сергей 13 2
Шумилин Александр 8 2
Николаев Александр 43 2
Кирьянова Александра 160 2
Юдин Сергей 4 2
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Колганов Владимир 13 1
Квашук Сергей 14 1
Бахур Владимир 11 1
Межов Игорь 16 1
Мочальников Алексей 13 1
Кубарев Алексей 57 1
Тырин Александр 5 1
Павлов Александр 116 1
Гладкий Александр 3 1
Рейтман Александр 1 1
Казакова Александра 5 1
Лосев Сергей 46 1
Макаров Станислав 117 1
Воробьев Всеволод 19 1
Козерод Сергей 38 1
Иванов Кирилл 20 1
Карпицкий Олег 80 1
Агеев Денис 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 157877 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53532 9
Европа 24660 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45984 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18319 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3384 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 2
Азия - Азиатский регион 5754 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 2
Германия - Федеративная Республика 12950 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18730 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3199 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1016 1
Канада 4991 1
Ближний Восток 3042 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 268 1
Китай - Тайвань 4141 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2690 1
Америка Латинская 1887 1
США - Калифорния 4777 1
Германия - Берлин 729 1
Китай - Пекин - Beijing 1056 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1347 1
Азия Восточная 182 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55056 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10390 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15206 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5890 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3391 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6272 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 5
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 295 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 4
Аудит - аудиторский услуги 3113 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3191 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1765 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 3
Металлы - Золото - Gold 1204 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 2
Открытые системы ИД 176 1
Forbes - Форбс 924 1
FT - Financial Times 1261 1
TAdviser - Центр выбора технологий 431 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2188 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 157 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 1
CRN 49 1
IDC - International Data Corporation 4943 11
Gartner - Гартнер 3616 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
Markets&Markets Research 113 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 2
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
FMI - Future Market Insights 8 1
Juniper Research 551 1
Fortune Global 500 288 1
TrendForce 145 1
Frost & Sullivan 206 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
Informa - Ovum - Omdia 139 1
Market Research Future 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1110 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 2
CNews FORUM Кейсы 281 1
CNews AWARDS - награда 556 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
NetApp Directions 6 1
