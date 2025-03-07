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Драйв Клик Банк Сетелем Банк Cetelem CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager Кредит на приобретение электробытовой техники
Драйв Клик Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Прохоров Фёдор 83 20
|Сафронов Юрий 67 16
|Шевченко Владимир 147 16
|Леушев Андрей 73 15
|Гуральников Сергей 164 14
|Патрин Максим 31 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Кравченко Денис 26 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Богачев Игорь 180 12
|Халяпин Сергей 82 12
|Коротнев Константин 34 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Пиляр Елена 21 12
|Шестаков Александр 38 12
|Михалев Павел 20 12
|Дегтярев Алексей 57 12
|Левиков Антон 69 12
|Реймер Денис 54 11
|Фридман Илья 42 11
|Серебряков Виктор 46 10
|Гаттаров Руслан 144 10
|Громов Иван 102 10
|Калюжный Игорь 27 9
|Пшиченко Дмитрий 46 9
|Плешков Алексей 67 9
|Мацоцкий Сергей 177 9
|Атанесов Саргис 13 8
|Воробьев Артем 26 8
|Клеев Владимир 9 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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