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Индексная книга (каталог) CNews*
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Драйв Клик Банк Сетелем Банк Cetelem CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager Кредит на приобретение электробытовой техники

Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники

07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
09.11.2020 Система для подготовки отчетности Neoflex Reporting включена в единый реестр российского ПО 1
20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 2
11.04.2019 «Smart technologies» запускает Центр технической поддержки 3
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
13.12.2018 «Элекснет» установил терминалы на заправках «Роснефть» и ВР 1
23.04.2018 «Сетелем Банк» автоматизировал процессы юридического подразделения с помощью Docsvision 3
01.02.2018 «Сетелем Банк» внедрил систему BASIS.WFM на базе СУБД Tarantool 3
09.03.2017 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Нижегородской области 1
18.10.2016 «Неофлекс» автоматизировал расчет резервов в «Сетелем Банке» 5
06.07.2016 «Сетелем Банк» запустил мобильное приложение для Android и iOS 7
21.04.2016 «Сетелем Банк» перенес ИТ-системы в Россию с помощью Unis Labs Solutions и РЖД 3
24.11.2015 UCS и «Сетелем Банк» запустили услугу «Безбумажный PIN» 2
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
05.10.2015 Руководители Казначейства, Татарстана, Санкт-Петербурга, «Башнефти», «Сколково», «Ростелекома», IBS выступят на CNews FORUM 1
30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM 3
29.09.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте. Регистрация продолжается 1
21.09.2015 Газпромбанк, VISA, «Эльдорадо», МОЭСК расскажут, как выстроить информационную безопасность 1
10.09.2015 CNews FORUM 2015: Мобильный рынок в России обсудят банкиры, страховщики и разработчики 1
03.09.2015 ИТ-директора российских банков обсудят, как выжить в новых условиях 1
26.08.2015 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.05.2015 Федор Прохоров возглавил Департамент ИТ «Сетелем Банка» 4
10.04.2015 «Сетелем Банк» внедрил СЭД на базе Docsvision 1
03.04.2015 Оборот Digital Design по итогам 2014 г. достиг 955 млн руб. 1
14.10.2014 Александр Гольцов - Устаревшие АБС усложняют внедрение современных систем 1
23.09.2014 «Сетелем Банк» оптимизировал обслуживание клиентов с внедрением новых технологических решений 4
14.08.2014 Сетелем Банк: Девиз года: эффективность — это когда бизнес растет, а ИТ-бюджет — нет 4
11.08.2014 Борис Шелекасов - Девиз года: эффективность — это когда бизнес растет, а ИТ-бюджет — нет 4
11.06.2014 Елена Лукутина - В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все 1
13.01.2014 «АМТ-Груп» построила контакт-центр для «Сетелем Банка» в Саратове 2
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
29.10.2012 Новый MediaMarkt открыт в Алтуфьево 1

Публикаций - 40, упоминаний - 75

Драйв Клик Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Instabank - Инстабанк 23 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 12
Citrix Systems 816 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 12
Webmoney 542 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 10
IBM - International Business Machines Corp 9450 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 9
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 9
Ростелеком 9780 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 403 8
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 153 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 8
НИТ - Национальные информационные технологии 33 7
Microsoft Corporation 24695 7
Инфокомпас 14 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 6
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 6
МегаФон 8999 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 5
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 4
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 4
Белый Ветер Цифровой 256 4
ПрограмБанк 95 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 540 3
Neoflex - Неофлекс 220 3
Samsung Electronics 10299 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 162 16
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 16
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 13
ПСБ - Промсвязьбанк 855 13
Пробизнесбанк АКБ 134 13
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 13
Новард УК - Novard 72 12
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2408 12
Visa International 1952 12
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 12
Спортмастер - Sportmaster 177 12
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 219 12
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 12
ГПБ - Газпромбанк 1090 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 10
Альфа-Банк 1782 10
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 9
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 200 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
Bayer AG - Байер 85 8
Citi - Citibank - Ситибанк 319 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
ВкусВилл - Избёнка 160 6
En+ Group - Эн+ ГК 20 5
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 4
Окей - О'Кей - Гипермаркет 207 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1039 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 4
Федеральное казначейство России 1787 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5984 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2534 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4809 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2913 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67044 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 19
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1962 12
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 3
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СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 242 8
Neoflex Reporting 24 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 3
Google Play - Google Store - Android Market 3313 2
Apple - App Store 2906 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft SQL Reporting Services 3 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
BASIS.WFM - BASIS Workforce Management 2 1
Apple iOS 7861 1
Google Android 14096 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 263 1
IBM DB2 371 1
IBM Mainframe z/OS 53 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5273 1
IBM CICS Application Runtime 5 1
Microsoft Office 3761 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2057 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 114 1
Apple iPhone 6 4862 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 17 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4541 1
Neoflex Infoboard 1 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Adapters 6 1
Neoflex STM - Neoflex Strategy Testing Manager 5 1
Neoflex Integra 1 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
FICO DCR - FICO Debt Collection and Recovery - FICO DM - FICO Debt Manager 4 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Thales - Gemalto - SafeNet Luna HSM - SafeNet Luna Hardware Security Module - SafeNet Luna EFT 11 1
Прохоров Фёдор 83 20
Сафронов Юрий 67 16
Шевченко Владимир 147 16
Леушев Андрей 73 15
Гуральников Сергей 164 14
Патрин Максим 31 12
Свердлов Михаил 33 12
Грибанов Юрий 30 12
Кравченко Денис 26 12
Мухин Максим 18 12
Хрусталев Александр 33 12
Скородумов Олег 17 12
Чекель Павел 15 12
Леоничев Алексей 14 12
Потёмкин Роман 21 12
Муравлев Александр 15 12
Тищенко Юрий 15 12
Базалей Наталья 15 12
Богачев Игорь 180 12
Халяпин Сергей 82 12
Коротнев Константин 34 12
Подкопаев Олег 30 12
Асратян Петр 36 12
Пиляр Елена 21 12
Шестаков Александр 38 12
Михалев Павел 20 12
Дегтярев Алексей 57 12
Левиков Антон 69 12
Реймер Денис 54 11
Фридман Илья 42 11
Серебряков Виктор 46 10
Гаттаров Руслан 144 10
Громов Иван 102 10
Калюжный Игорь 27 9
Пшиченко Дмитрий 46 9
Плешков Алексей 67 9
Мацоцкий Сергей 177 9
Атанесов Саргис 13 8
Воробьев Артем 26 8
Клеев Владимир 9 8
Россия - РФ - Российская федерация 145879 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43498 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17527 12
Россия - УФО - Челябинская область 1238 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14162 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 8
Казахстан - Республика 5578 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1541 6
Россия - ЦФО - Калужская область 989 5
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 853 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 828 4
Европа Восточная 3099 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 4
Россия - ПФО - Пензенская область 596 4
Франция - Французская Республика 7868 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14234 2
Россия - УФО - Тюменская область 1168 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2267 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2999 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3985 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2767 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1128 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1979 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1567 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 531 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 922 1
Россия - СФО - Иркутская область 1121 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1899 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2967 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 388 1
Москва - СВАО - Алтуфьевское шоссе 19 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 41 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48435 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24326 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51557 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5807 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7067 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2947 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6759 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5836 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1314 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5886 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9933 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6013 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13712 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5482 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7685 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29419 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3181 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4925 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8108 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5867 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2179 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 955 2
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 155 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6204 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8814 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 1
Аудит - аудиторский услуги 2702 1
Паспорт - Паспортные данные 2530 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6012 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
Кредитование - Автокредитование - Сar loans 91 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1600 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5194 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4177 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 578 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3234 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 8
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 6
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 122 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 855 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 16
CNews AWARDS - награда 521 14
CNews APPWards 36 12
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344951, в очереди разбора - 765085.
Создано именных указателей - 170187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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