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Neoflex STM Neoflex Strategy Testing Manager

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.08.2026 «Ренессанс Банк» и Neoflex отметили 20 лет технологического партнерства 1
14.02.2017 Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс» 1
29.07.2014 Василий Кузьмин - За 5 лет стоимость хранилищ сократилась в 10 раз 1
02.07.2014 Что делает BI-проект успешным 1
11.06.2014 Елена Лукутина - В ИТ-проекте, как в сложном рецепте, – важно все 1
21.01.2014 Банк «Ренессанс Кредит» внедрил систему тестирования кредитных стратегий Neoflex STM 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Neoflex STM и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 260 6
SAP SE 5604 3
IBM - International Business Machines Corp 9702 3
Oracle Corporation 7084 3
GoldenSource 4 1
Microsoft Corporation 25793 1
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