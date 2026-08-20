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Neoflex STM Neoflex Strategy Testing Manager
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Neoflex STM и организации, системы, технологии, персоны:
|Лазебный Антон 10 2
|Герштейн Элина 1 1
|Федоренко Ольга 1 1
|Корнвейц Юрий 2 1
|Шамгунов Равиль 4 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 932 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Рыстенко Михаил 62 1
|Лукутина Елена 13 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Шестаков Александр 41 1
|Аникин Александр 23 1
|Лосев Сергей 46 1
|Козлов Павел 21 1
|Оболенский Александр 7 1
|Рубец Елена 6 1
|Мухин Сергей 4 1
|Титов Михаил 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8623 1
|Gartner - Гартнер 3659 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3979 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466256, в очереди разбора - 724661.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.