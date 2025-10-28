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Факторинг factoring комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков

Факторинг – это комплекс услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа. С его помощью поставщик получает финансирование, уступая факторинговой компании право требовать плату за поставленный товар/услугу от покупателя. По данным Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК) среди клиентов, использующих факторинг, металлургия занимает лидирующую позицию – 31%.

 

СОБЫТИЯ


28.10.2025 «Контур.Факторинг» начал самостоятельно финансировать поставщиков ​

интерфейсе делает процесс финансирования прозрачным и удобным. Иван Акименко, руководитель «Контур.Факторинга»: «Рынок факторинга динамично развивается, и все больше компаний выбирают е
04.06.2024 «Ozon Факторинг» запустил новый сервис для финансирования поставщиков

«Деньги за поставки» не создают кредитную нагрузку на компанию и не требуют залога. Для получения средств через «Деньги за поставки» не обязательно уведомлять покупателя. Поставщик может выбрать тип факторинга - как с уведомлением, так и без. Подать заявку может любой предприниматель, который активно развивает свой бизнес. Пакет документов для получения услуги минимален: базовый набор доку
15.12.2023 «Северсталь» автоматизировала факторинг для клиентов

«Северсталь» автоматизировала процесс факторинга в части формирования реестров и подтверждения поставок с помощью решения от экосис
31.08.2022 «Открытие факторинг» расширил спектр цифровых услуг для клиентов

Компания «Открытие факторинг» успешно завершила пилотные проекты по роботизации операционных процессов и созданию распределенной ИТ-инфраструктуры. Цифровые сервисы «Открытие Факторинг» (входит в группу «О
09.03.2022 Финансовую отчетность контрагентов «ВТБ факторинг» обрабатывает искусственный интеллект

«ВТБ факторинг» совместно с ИТ-компанией GreenData внедрил новый функционал, позволяющий упростить распознавание бухгалтерской отчетности, предоставленной в отсканированном виде, путем замены ручног
26.10.2021 Райффайзенбанк предоставит факторинг на цифровой платформе «Лайтхаус»

для себя и для своих поставщиков условия работы с кредиторской задолженностью. «Платформа цифрового факторинга, созданная нашей компанией, соединяет поставщиков, дебиторов и факторов, реализуя

23.08.2021 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков

а авто, первоначальный взнос на лизинг, ремонты машин, открытие новых офисов. Партнером по продукту факторинга стала компания «Смарт-Факт». Вместе с «Ситимобил»ом они разработали методику скори
13.08.2021 МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы»

Московский кредитный банк (МКБ) реализовал сделку международного импортного факторинга в рамках Международной факторинговой ассоциации FCI (ранее известной как Factors Chain International) по выпуску покрытия в пользу белорусского банка с крупнейшим российским ритейлер
01.07.2021 Global Factoring Network присоединилась к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance

финансирования компаниям любого масштаба — от микропредприятий до крупного бизнеса. В рамках онлайн-факторинга финансируются контракты по 223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ и коммерческие контракты — к G
31.05.2021 Российский финтех: как быстро найти финансирование для бизнеса любого масштаба

мпании из любой сферы закупок: коммерческих, 223-ФЗ, 615-ПП РФ и даже 44-ФЗ. Разница между бумажным факторингом и онлайн-вариантом. Источник: GetFinance, 2021 Онлайн-факторинг на GetFinance ста
24.03.2021 «Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками

умажных технологий и автоматизации. FactorPlat превосходит российские аналоги на рынке электронного факторинга, предоставляя и дебиторам, и кредиторам, и факторам, удобную облачную платформу дл
08.12.2020 ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей

СБ, расширяя возможности финансирования малого и среднего бизнеса, начал принимать заявки на онлайн-факторинг от поставщиков нефтегазовой и металлургической отраслей. Заявку можно подать дистан
13.11.2020 «Сберфакторинг» реализовала полностью бесконтактный факторинг

«Сберфакторинг», входящая в экосистему Сбера, реализовала на цифровой платформе ««Сберфакторинг» Онлайн» предпродажный (presale) кабинет для того, чтобы повысить удобство получения факторинга для клиента. Теперь поставщику достаточно перейти с официального сайта «Сберфакторинга» в личный кабинет цифровой платформы, минуя процесс обработки заявки на сайте, и оставить обращ
01.10.2020 «ВТБ Факторинг» и «Мегафон» полностью автоматизировали процесс финансирования поставщиков и подрядчиков

«Мегафон» стал первой российской компанией, совместно с которой «ВТБ Факторинг» реализовал полностью автоматизированное факторинговое решение финансирования поставщиков и подрядчиков. Новый процесс предполагает автоматическое формирование реестров во внутренних

01.10.2020 «Контур» помог «Вымпелкому» перейти на электронный факторинг

иадок" со многими поставщиками в качестве базовой системы электронного документооборота, но в части факторинга система ЭДО раньше не использовалась. "Контур.Факторинг", благодаря его интеграции
11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга

й верификацией поставки, для поставщика — задержкой в получении оплаты. Внедрение системы цифрового факторинга позволяет перевести все процессы — от первичного обращения к фактору до получения

10.08.2020 Клиенты Райффайзенбанка могут подать заявку на факторинг в интернет-банке

доступ к этому виду финансирования», — сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.
03.08.2020 «Сбербанк Факторинг» запустил цифровой сервис сбора платежей

Во II квартале 2020 г. «Сбербанк Факторинг» запустил сервис сбора платежей для поставщиков. Это решение, которое позволяет сфокусироваться на бизнесе, не отвлекаясь на непрофильные задачи. С его помощью поставщик может решить

07.04.2020 «Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга

«Сбербанк факторинг» объявляет о запуске цифрового факторинга — полностью дистанционного сервиса для финансирования оборотных средств. Предприни
27.03.2020 Райффайзенбанк и СКБ «Контур» интегрировали системы для сделок по факторингу

ксимально автоматизировать, упростить и ускорить процессы для наших клиентов. Интеграция с Контуром.Факторингом - еще один шаг в этом направлении. Мы рады сотрудничеству и продолжим совершенств
06.11.2019 Райффайзенбанк обновил онлайн-платформу «Райффайзенбанк Факторинг Онлайн»

оставщиками более простым и удобным», — сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка. Речь идет о тех сделках факторинга без регресса, при котор
29.10.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил технологию проактивного факторинга

се контрагенты DIY-сети, обслуживающиеся в «Сбербанк факторинг», смогут воспользоваться проактивным факторингом. В дальнейшем компания будет подключать к технологии остальных дебиторов. Леонид

24.10.2019 «ВТБ факторинг» подписал первые соглашения на платформе Getfinance

«ВТБ факторинг» заключил первые семь соглашений о привлечении клиентов из числа крупнейших российских компаний на финтех-платформу Getfinance. Три из них уже профинансировали первых поставщиков на н
26.08.2019 Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами

об общих условиях финансирования «под уступку денежного требования (факторинга) внутри России». Под факторингом в общем случае подразумевается именно финансовая услуга, оказываемая за вознаграж
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла

«Сбербанк факторинг» запустил процесс автоматической верификации реестров поставок на основании универсального передаточного документа (УПД). Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен предоставить пи
01.07.2019 «ВТБ факторинг» и «Венчур инжиниринг лаб» запустили финтех-платформу Getfinance

егмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП). Getfinance – это первая

04.06.2019 «Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу

и поставщиками. Результатом внедрения станет существенное сокращение сроков верификации в процессе факторинга, минимизация ручного труда и рисков, считают в компании. Сегодня на блокчейн-платф
15.01.2019 Райффайзенбанк в четыре раза увеличил количество клиентов факторинга

(АФК). Райффайзенбанк сохраняет седьмое место в рейтинге факторов АФК второй год подряд. В 2018 г. факторингом Райффайзенбанка воспользовались 107 компаний – в четыре раза больше, чем годом ра
04.12.2017 «Сбербанк Факторинг» пришел на площадку «Е-Факторинг»

ансовых онлайн коммуникаций», — сказала Анастасия Ворожейкина, руководитель направления развития «Е-Факторинга» управления ритейла и дистрибуции «Корус Консалтинг СНГ».  
13.10.2017 «М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали коммерческий блокчейн-консорциум

окчейн отличает доступность и простота интеграции, что выгодно для наших поставщиков – блокчейн для факторинга использует каждый пятый партнер М.Видео. Мы планируем поэтапное присоединение боль
27.03.2017 Электронный факторинг зависит от ФНС

ретензии по качеству товара), двойное финансирование. По данным E-Com, в 2016 г. оборот российского факторинга вырос на 13% по сравнению с показателем 2015 г. и составил 2 трлн 79 млрд руб. Объ
15.02.2017 «М.Видео» и «Сбербанк Факторинг» провели верификацию поставок через blockchain

Компания «М.Видео», российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно с компанией «Сбербанк Факторинг» впервые внедрили сверку факторинговых документов с использованием технологии blockсhain. Прототип платформы с алгоритмом шифрования и подтверждением данных о поставках с последующим

13.01.2017 «Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский»

Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNews в «Инверсии», в рамках внедрения системы «Факторинг» в банке были установлены и используются следующие модули: «Факторинг» (
07.10.2016 «Сити Финанс» будет развивать направление электронного факторинга с помощью FactorPlat

ерез электронную факторинговую площадку FactorPlat, разработку Edisoft. Новый сервис позволит «Сити Финанс» обслуживать крупных российских дебиторов и их поставщиков с помощью технологии электронного факторинга, сообщили CNews в компании Edisoft. При «бумажном» факторинге поставщик обращается за финансированием с пакетом документов, которые зачастую невозможно проверить на подлинность. Это

14.06.2016 X5 Retail Group и Edisoft запустили платформу для электронного факторинга

му архиву документов о взаимоотношениях компаний в рамках факторинговых операций. В настоящее время факторингом пользуются более 700 поставщиков X5 Retail Group, большая часть из которых — это

10.05.2016 Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний»

астником АФК, предоставляющим не факторинговые услуги, а ИТ-решения и сервисы для российского рынка факторинга, сообщили CNews в АФК. Edisoft является разработчиком и оператором единой мультиба
14.01.2016 «ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx

я набор ключевых позиций, которые наиболее востребованы рынком. В процессе развития FactorEx станет универсальным решением и будет доступен для всех участников процесса без исключения: торговые сети, факторинговые компании, дистрибьюторы, производственные компании и провайдеры ЭДО. Это важная опция в рамках подобного функционала, так как в некоторых случаях взаимодействие участников сделки

08.12.2015 Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов

Начальник банковского управления Металлинвестбанка Михаил Окунев предложил ввести стандарты электронных документов для факторинга, сообщили CNews в компании-провайдере электронного документооборота E-Com. По его мнению, новые EDI-документы позволят решить проблему неопределенности в части суммы долга и перспект
21.07.2015 «Корус Консалтинг СНГ» выпустил новую версию решения электронного В2В-документооборота «Сфера Курьер»

ми на условиях отсрочки платежа, что является серьезной предпосылкой для использования электронного факторинга в торговом бизнесе. Для факторинговых компаний сервис обмена юридически значимыми

20.07.2015 72% компаний розничной торговли готовы внедрить EDI в факторинг

Согласно исследованию EDI-провайдера E-COM, посвященному оценке востребованности электронного факторинга среди предприятий розничной торговли, более 70% поставщиков и дистрибьюторов готов

Публикаций - 225, упоминаний - 303

Факторинг и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 17
9594 15
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
SAP SE 5601 11
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
Oracle Corporation 7074 10
Microsoft Corporation 25775 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Ростелеком 10948 7
Yandex - Яндекс 9216 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 7
VK - Mail.ru Group 3602 6
Diasoft - Диасофт 1144 6
Factorin - Факторин 7 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Инверсия - Инверсия НПФ 156 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Oracle Siebel Systems 519 4
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 26 4
МегаФон 10742 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 4
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
Neoflex - Неофлекс 257 4
R-Vision - Р-Вижн 267 4
Google LLC 12688 4
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Альфа-Банк 1979 22
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 14
ВТБ Факторинг 26 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 13
ПСБ - Промсвязьбанк 963 13
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
МКБ - Московский кредитный банк 657 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Почта России ПАО 2370 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 6
Газпром нефть 725 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
МСП Факторинг 11 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
Абсолют Банк 249 5
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 4
Русская факторинговая компания 4 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
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МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 8
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Федеральное казначейство России 1949 5
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
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Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 13 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация Санкт-Петербурга - КУГИ Санкт-Петербурга - Комитет по управлению госимуществом Санкт-Петербурга - Комитет по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга 20 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 12
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 5
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AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
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ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
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МИК - Московский акселератор 36 2
Шевченко Антон 21 9
Шадаев Максут 1210 8
Врацкий Андрей 175 5
Ралкин Михаил 6 5
Кирьянова Александра 169 5
Покровский Кирилл 9 5
Култыгин Леонид 5 5
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Аникин Дмитрий 68 4
Паршин Максим 323 4
Нестеров Алексей 175 4
Маклин Андрей 4 4
Шевченко Дмитрий 14 4
Газетин Егор 4 4
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Кишковский Эдуард 17 3
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Глушак Андрей 6 3
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Артюхов Сергей 66 3
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Натрусов Артем 313 3
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Казахстан - Республика 6048 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Нидерланды 3746 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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