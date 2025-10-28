«Контур.Факторинг» начал самостоятельно финансировать поставщиков ​ интерфейсе делает процесс финансирования прозрачным и удобным. Иван Акименко, руководитель «Контур.Факторинга»: «Рынок факторинга динамично развивается, и все больше компаний выбирают е

«Ozon Факторинг» запустил новый сервис для финансирования поставщиков «Деньги за поставки» не создают кредитную нагрузку на компанию и не требуют залога. Для получения средств через «Деньги за поставки» не обязательно уведомлять покупателя. Поставщик может выбрать тип факторинга - как с уведомлением, так и без. Подать заявку может любой предприниматель, который активно развивает свой бизнес. Пакет документов для получения услуги минимален: базовый набор доку

«Северсталь» автоматизировала факторинг для клиентов «Северсталь» автоматизировала процесс факторинга в части формирования реестров и подтверждения поставок с помощью решения от экосис

«Открытие факторинг» расширил спектр цифровых услуг для клиентов Компания «Открытие факторинг» успешно завершила пилотные проекты по роботизации операционных процессов и созданию распределенной ИТ-инфраструктуры. Цифровые сервисы «Открытие Факторинг» (входит в группу «О

Финансовую отчетность контрагентов «ВТБ факторинг» обрабатывает искусственный интеллект «ВТБ факторинг» совместно с ИТ-компанией GreenData внедрил новый функционал, позволяющий упростить распознавание бухгалтерской отчетности, предоставленной в отсканированном виде, путем замены ручног

Райффайзенбанк предоставит факторинг на цифровой платформе «Лайтхаус» для себя и для своих поставщиков условия работы с кредиторской задолженностью. «Платформа цифрового факторинга, созданная нашей компанией, соединяет поставщиков, дебиторов и факторов, реализуя

«Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков а авто, первоначальный взнос на лизинг, ремонты машин, открытие новых офисов. Партнером по продукту факторинга стала компания «Смарт-Факт». Вместе с «Ситимобил»ом они разработали методику скори

МКБ реализовал международный факторинг в рамках FCI для «Снежной королевы» Московский кредитный банк (МКБ) реализовал сделку международного импортного факторинга в рамках Международной факторинговой ассоциации FCI (ранее известной как Factors Chain International) по выпуску покрытия в пользу белорусского банка с крупнейшим российским ритейлер

Global Factoring Network присоединилась к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance финансирования компаниям любого масштаба — от микропредприятий до крупного бизнеса. В рамках онлайн-факторинга финансируются контракты по 223-ФЗ, 615-ПП РФ, 44-ФЗ и коммерческие контракты — к G

Российский финтех: как быстро найти финансирование для бизнеса любого масштаба мпании из любой сферы закупок: коммерческих, 223-ФЗ, 615-ПП РФ и даже 44-ФЗ. Разница между бумажным факторингом и онлайн-вариантом. Источник: GetFinance, 2021 Онлайн-факторинг на GetFinance ста

«Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками умажных технологий и автоматизации. FactorPlat превосходит российские аналоги на рынке электронного факторинга, предоставляя и дебиторам, и кредиторам, и факторам, удобную облачную платформу дл

ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей СБ, расширяя возможности финансирования малого и среднего бизнеса, начал принимать заявки на онлайн-факторинг от поставщиков нефтегазовой и металлургической отраслей. Заявку можно подать дистан

«Сберфакторинг» реализовала полностью бесконтактный факторинг «Сберфакторинг», входящая в экосистему Сбера, реализовала на цифровой платформе ««Сберфакторинг» Онлайн» предпродажный (presale) кабинет для того, чтобы повысить удобство получения факторинга для клиента. Теперь поставщику достаточно перейти с официального сайта «Сберфакторинга» в личный кабинет цифровой платформы, минуя процесс обработки заявки на сайте, и оставить обращ

«ВТБ Факторинг» и «Мегафон» полностью автоматизировали процесс финансирования поставщиков и подрядчиков «Мегафон» стал первой российской компанией, совместно с которой «ВТБ Факторинг» реализовал полностью автоматизированное факторинговое решение финансирования поставщиков и подрядчиков. Новый процесс предполагает автоматическое формирование реестров во внутренних

«Контур» помог «Вымпелкому» перейти на электронный факторинг иадок" со многими поставщиками в качестве базовой системы электронного документооборота, но в части факторинга система ЭДО раньше не использовалась. "Контур.Факторинг", благодаря его интеграции

«ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга й верификацией поставки, для поставщика — задержкой в получении оплаты. Внедрение системы цифрового факторинга позволяет перевести все процессы — от первичного обращения к фактору до получения

Клиенты Райффайзенбанка могут подать заявку на факторинг в интернет-банке доступ к этому виду финансирования», — сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

«Сбербанк Факторинг» запустил цифровой сервис сбора платежей Во II квартале 2020 г. «Сбербанк Факторинг» запустил сервис сбора платежей для поставщиков. Это решение, которое позволяет сфокусироваться на бизнесе, не отвлекаясь на непрофильные задачи. С его помощью поставщик может решить

«Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга «Сбербанк факторинг» объявляет о запуске цифрового факторинга — полностью дистанционного сервиса для финансирования оборотных средств. Предприни

Райффайзенбанк и СКБ «Контур» интегрировали системы для сделок по факторингу ксимально автоматизировать, упростить и ускорить процессы для наших клиентов. Интеграция с Контуром.Факторингом - еще один шаг в этом направлении. Мы рады сотрудничеству и продолжим совершенств

Райффайзенбанк обновил онлайн-платформу «Райффайзенбанк Факторинг Онлайн» оставщиками более простым и удобным», — сказал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка. Речь идет о тех сделках факторинга без регресса, при котор

«Сбербанк факторинг» внедрил технологию проактивного факторинга се контрагенты DIY-сети, обслуживающиеся в «Сбербанк факторинг», смогут воспользоваться проактивным факторингом. В дальнейшем компания будет подключать к технологии остальных дебиторов. Леонид

«ВТБ факторинг» подписал первые соглашения на платформе Getfinance «ВТБ факторинг» заключил первые семь соглашений о привлечении клиентов из числа крупнейших российских компаний на финтех-платформу Getfinance. Три из них уже профинансировали первых поставщиков на н

Загнанный в угол «Техносерв» обязали расстаться с 800 миллионами об общих условиях финансирования «под уступку денежного требования (факторинга) внутри России». Под факторингом в общем случае подразумевается именно финансовая услуга, оказываемая за вознаграж

«Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла «Сбербанк факторинг» запустил процесс автоматической верификации реестров поставок на основании универсального передаточного документа (УПД). Чтобы воспользоваться сервисом, клиент должен предоставить пи

«ВТБ факторинг» и «Венчур инжиниринг лаб» запустили финтех-платформу Getfinance егмента рынка коммерческого онлайн-финансирования в России и развитие инновационного сервиса онлайн-факторинга для сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП). Getfinance – это первая

«Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу и поставщиками. Результатом внедрения станет существенное сокращение сроков верификации в процессе факторинга, минимизация ручного труда и рисков, считают в компании. Сегодня на блокчейн-платф

Райффайзенбанк в четыре раза увеличил количество клиентов факторинга (АФК). Райффайзенбанк сохраняет седьмое место в рейтинге факторов АФК второй год подряд. В 2018 г. факторингом Райффайзенбанка воспользовались 107 компаний – в четыре раза больше, чем годом ра

«Сбербанк Факторинг» пришел на площадку «Е-Факторинг» ансовых онлайн коммуникаций», — сказала Анастасия Ворожейкина, руководитель направления развития «Е-Факторинга» управления ритейла и дистрибуции «Корус Консалтинг СНГ».

«М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали коммерческий блокчейн-консорциум окчейн отличает доступность и простота интеграции, что выгодно для наших поставщиков – блокчейн для факторинга использует каждый пятый партнер М.Видео. Мы планируем поэтапное присоединение боль

Электронный факторинг зависит от ФНС ретензии по качеству товара), двойное финансирование. По данным E-Com, в 2016 г. оборот российского факторинга вырос на 13% по сравнению с показателем 2015 г. и составил 2 трлн 79 млрд руб. Объ

«М.Видео» и «Сбербанк Факторинг» провели верификацию поставок через blockchain Компания «М.Видео», российский розничный продавец электроники и бытовой техники, совместно с компанией «Сбербанк Факторинг» впервые внедрили сверку факторинговых документов с использованием технологии blockсhain. Прототип платформы с алгоритмом шифрования и подтверждением данных о поставках с последующим

«Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский» Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNews в «Инверсии», в рамках внедрения системы «Факторинг» в банке были установлены и используются следующие модули: «Факторинг» (

«Сити Финанс» будет развивать направление электронного факторинга с помощью FactorPlat ерез электронную факторинговую площадку FactorPlat, разработку Edisoft. Новый сервис позволит «Сити Финанс» обслуживать крупных российских дебиторов и их поставщиков с помощью технологии электронного факторинга, сообщили CNews в компании Edisoft. При «бумажном» факторинге поставщик обращается за финансированием с пакетом документов, которые зачастую невозможно проверить на подлинность. Это

X5 Retail Group и Edisoft запустили платформу для электронного факторинга му архиву документов о взаимоотношениях компаний в рамках факторинговых операций. В настоящее время факторингом пользуются более 700 поставщиков X5 Retail Group, большая часть из которых — это

Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний» астником АФК, предоставляющим не факторинговые услуги, а ИТ-решения и сервисы для российского рынка факторинга, сообщили CNews в АФК. Edisoft является разработчиком и оператором единой мультиба

«ФК Открытие» подключилась к системе электронного факторинга FactorEx я набор ключевых позиций, которые наиболее востребованы рынком. В процессе развития FactorEx станет универсальным решением и будет доступен для всех участников процесса без исключения: торговые сети, факторинговые компании, дистрибьюторы, производственные компании и провайдеры ЭДО. Это важная опция в рамках подобного функционала, так как в некоторых случаях взаимодействие участников сделки

Для факторинга предложили ввести стандарты электронных документов Начальник банковского управления Металлинвестбанка Михаил Окунев предложил ввести стандарты электронных документов для факторинга, сообщили CNews в компании-провайдере электронного документооборота E-Com. По его мнению, новые EDI-документы позволят решить проблему неопределенности в части суммы долга и перспект

«Корус Консалтинг СНГ» выпустил новую версию решения электронного В2В-документооборота «Сфера Курьер» ми на условиях отсрочки платежа, что является серьезной предпосылкой для использования электронного факторинга в торговом бизнесе. Для факторинговых компаний сервис обмена юридически значимыми