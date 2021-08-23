Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Факторинг factoring комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков
Публикаций - 76, упоминаний - 94
Факторинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 2
|FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 2
|Руссофт - Russoft 366 1
|Култыгин Леонид 5 4
|Газетин Егор 4 3
|Марданова Динара 2 2
|Ананьев Дмитрий 66 2
|Ананьев Алексей 106 2
|Мусатов Антон 3 2
|Григорьева Ольга 3 1
|Костыгин Дмитрий 23 1
|Васинкевич Михаил 17 1
|Федоринов Сергей 24 1
|Протопопов Андрей 14 1
|Рязанов Павел 7 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Скигин Михаил 8 1
|Арсентьев Илья 14 1
|Мейер Август 13 1
|Кузьмин Василий 9 1
|Молоканова Елена 1 1
|Кузнецов Антон 5 1
|Морозов Олег 20 1
|Примаченко Алексей 1 1
|Воронов Александр 9 1
|Никонов Алексей 2 1
|Самойленко Максим 65 1
|Бахова Наталья 3 1
|Шевченко Антон 10 1
|Максименко Денис 1 1
|Панин Денис 5 1
|Канафин Байжан 4 1
|Захаров Андрей 33 1
|Цыганков Дмитрий 5 1
|Якимишин Андрей 2 1
|Маклин Андрей 4 1
|Омигов Антон 2 1
|Шепелева Валерия 1 1
|Шепшелева Валерия 2 1
|Сивуха Дмитрий 3 1
|Одинцова Оксана 2 1
|Соколова Екатерина 13 1
|Воловик Иннокентий 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru