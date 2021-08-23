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Факторинг factoring комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков



23.08.2021 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков
01.07.2021 Global Factoring Network присоединилась к системе онлайн-финансирования на платформе GetFinance
31.05.2021 Российский финтех: как быстро найти финансирование для бизнеса любого масштаба
08.12.2020 ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей
01.10.2020 «Контур» помог «Вымпелкому» перейти на электронный факторинг
11.08.2020 «ТЭК-Торг» внедряет сервис цифрового факторинга
03.08.2020 «Сбербанк Факторинг» запустил цифровой сервис сбора платежей
07.04.2020 «Сбербанк факторинг» запускает сервис цифрового факторинга
27.03.2020 Райффайзенбанк и СКБ «Контур» интегрировали системы для сделок по факторингу
29.10.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил технологию проактивного факторинга
24.10.2019 «ВТБ факторинг» подписал первые соглашения на платформе Getfinance
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла
01.07.2019 «ВТБ факторинг» и «Венчур инжиниринг лаб» запустили финтех-платформу Getfinance
04.06.2019 «Дикси» перевела взаимодействие с поставщиками на блокчейн-платформу
15.01.2019 Райффайзенбанк в четыре раза увеличил количество клиентов факторинга
04.12.2017 «Сбербанк Факторинг» пришел на площадку «Е-Факторинг»
13.10.2017 «М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали коммерческий блокчейн-консорциум
13.01.2017 «Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский»
26.12.2014 «Лайф Факторинг» оптимизировала портал profactoring.ru и веб-сервис «Интернет-факторинг»
03.07.2014 Клиенты «Лайф Факторинг» смогут перейти на электронный документооборот
22.05.2012 «Неофлекс» построила хранилище данных для «ВТБ Факторинг»
02.04.2012 В «ВТБ Факторинг» назначен новый ИТ-директор

Публикаций - 76, упоминаний - 94

Факторинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 578 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1216 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 736 2
Flocktory 13 2
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 83 2
Factorin - Факторин 5 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1154 2
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 112 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 371 2
Atlassian 43 1
1С-ИжТиСи 22 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
1С-Битрикс - Bitrix 419 1
АФК Система ПАО 1619 1
Yandex - Яндекс 4874 1
VK - Mail.ru Group 2985 1
Тензор 52 1
Крипто-ПРО 296 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 139 1
Инверсия 112 1
Embarcadero 65 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1286 1
Венчур Инжиниринг Лаб 1 1
Золотая Корона 349 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1098 1
ММК Информсервис 23 1
Documentolog - Документолог - Newinttech 6 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
5648 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 198 1
Oracle Corporation 5931 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 194 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 467 1
Neoflex - Неофлекс 162 1
Кометрика 12 1
Commvault 165 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7623 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2306 1
Корус Консалтинг ГК 1003 1
Сбер - Сбербанк Факторинг 19 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2046 7
ВТБ Факторинг 24 5
Альфа-Банк 1435 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 817 3
МКБ - Московский кредитный банк 312 3
ПСБ - Промсвязьбанк 663 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 137 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 153 2
Интер РАО ПАО 282 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1617 2
ГПБ - Газпромбанк 828 2
Газпром нефть 417 2
Qiwi 859 2
Точка 865 2
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 178 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 236 1
Газпром ПАО 903 1
Ростпромстройбанк КБ 1 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 88 1
Русполимет ПАО 9 1
Газпромнефть АЗС 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1422 1
Магнит - Сеть магазинов 373 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 1
Da Vinci Capital 17 1
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 16 1
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
Ferrero SpA - Ферреро Руссия 9 1
РусВинил 4 1
Газпром межрегионгаз 36 1
X5 Group - Пятёрочка 297 1
Роснефть НК 424 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 51 1
Открытие ФК 2224 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 226 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 347 1
А101 Группа Компаний 34 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 108 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 554 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 613 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2108 1
Правительство РФ 7387 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 125 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 264 2
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 10 2
Руссофт - Russoft 366 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3194 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5323 4
Проверка контрагентов 387 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2664 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1825 2
Оцифровка - Digitization 614 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4561 2
Website - Вебсайт 4804 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2430 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 942 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3389 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3323 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 628 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 905 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 25 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 1279 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1363 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1316 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 308 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 2606 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 62 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 147 1
КЭДО - Кадровый электронный документооборот 29 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 346 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 1028 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3553 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 625 1
Kubernetes 390 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 846 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 817 1
Мобильное приложение - Mobile app 3558 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 860 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 1660 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 167 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 6 5
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 151 3
Google Android 11758 2
QPlatform - Киви платформа 5 2
Qiwi Биллинг онлайн 6 2
Abbyy FlexiCapture 137 2
ЭОС eDocLib 95 2
Apple iOS 6323 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2053 2
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 196 2
Docrobot FactorEx 12 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 1
Neoflex Reporting Big Data Edition 20 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 127 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1099 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
BSS Электронный офис 18 1
Microsoft Silverlight 157 1
Embarcadero RAD Studio 16 1
Delphi - язык программирования 124 1
Red Hat Ceph Storage 73 1
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 35 1
C++ - Язык программирования 439 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 491 1
Microsoft Office 365 820 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 704 1
NetApp Kubernetes-as-a-service 8 1
Dialog - Мессенджер 45 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 109 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 1
Factorin - блокчейн-платформа для торгового финансирования 5 1
SAP FBT 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 1
Documentolog Doculite 4 1
Култыгин Леонид 5 4
Газетин Егор 4 3
Марданова Динара 2 2
Ананьев Дмитрий 66 2
Ананьев Алексей 106 2
Мусатов Антон 3 2
Григорьева Ольга 3 1
Костыгин Дмитрий 23 1
Васинкевич Михаил 17 1
Федоринов Сергей 24 1
Протопопов Андрей 14 1
Рязанов Павел 7 1
Эмдин Сергей 68 1
Скигин Михаил 8 1
Арсентьев Илья 14 1
Мейер Август 13 1
Кузьмин Василий 9 1
Молоканова Елена 1 1
Кузнецов Антон 5 1
Морозов Олег 20 1
Примаченко Алексей 1 1
Воронов Александр 9 1
Никонов Алексей 2 1
Самойленко Максим 65 1
Бахова Наталья 3 1
Шевченко Антон 10 1
Максименко Денис 1 1
Панин Денис 5 1
Канафин Байжан 4 1
Захаров Андрей 33 1
Цыганков Дмитрий 5 1
Якимишин Андрей 2 1
Маклин Андрей 4 1
Омигов Антон 2 1
Шепелева Валерия 1 1
Шепшелева Валерия 2 1
Сивуха Дмитрий 3 1
Одинцова Оксана 2 1
Соколова Екатерина 13 1
Воловик Иннокентий 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 103632 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32447 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12350 4
Казахстан - Республика 4399 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12759 3
Беларусь - Белоруссия 3406 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11139 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1883 2
Кипр - Республика 365 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12837 2
Филиппины - Республика 455 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1251 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 983 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1498 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 683 1
Чехия - Чешская Республика 1010 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5155 1
Канада 3137 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 275 1
Германия - Федеративная Республика 8419 1
Франция - Французская Республика 5461 1
Европа 10561 1
Киргизия - Бишкек 104 1
Австрия - Австрийская Республика 998 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 898 1
Швеция - Королевство 1953 1
Украина 5965 1
Испания - Королевство 2797 1
Южная Корея - Республика 3994 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 1
Сингапур - Республика 1560 1
Узбекистан - Республика 1268 1
Италия - Итальянская Республика 3144 1
Нидерланды 2136 1
Индия - Республика 4192 1
Молдавия - Республика Молдова 664 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 8446 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8719 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7258 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1356 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2478 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3070 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 757 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 487 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1117 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 70 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 191 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1868 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 700 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1440 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 129 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 975 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1591 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 938 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 558 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 324 1
91Mobiles 231 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 652 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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