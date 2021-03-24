«Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками

«Ашан ритейл Россия» присоединилась к независимой электронной факторинговой платформе FactorPlat.

«Ашан ритейл Россия» сотрудничает с 4,5 тыс. поставщиков, а также с 50 банками и факторинговыми компаниями. Компания заинтересована в стабильном развитии партнерских отношений и улучшении качества взаимодействия с контрагентами.

Весной 2021 г. торговая сеть провела успешное тестирование работы через факторинговую платформу FactorPlat и готова к началу промышленной эксплуатации.

В короткие сроки на платформе был внедрен основной трехсторонний документ — ТСС (трехстороннее соглашение о факторинге). Были сделаны доработки по процессу внутреннего согласования данного документа со стороны дебитора.

Таким образом, платформа FactorPlat замкнула полный процесс трехстороннего факторингового документооборота между участниками, в который входят: заключение соглашений о факторинге, а также ежедневная работа по подтверждению поставок и подписанию уведомлений об уступке до расторжения. Все документы структурированы, они формируются платформой и не требуют проверки со стороны участников. Платформа гарантирует неизменность согласованных шаблонов.

Каждый из участников видит актуальный статус и всю необходимую информацию.

Взаимодействие через платформу позволит всем участникам процесса: фактору, дебитору и кредитору иметь: прозрачную схему взаимодействия; уход от мошеннических действий; верификацию только подтвержденных поставок; сокращение временных промежутков по обработке документов; снижение затрат на бумажный документооборот.

Возможность работать через FactorPlat значительно сократит операционные и временные затраты на оформление сделок факторингового финансирования для всех ее участников. Все пользователи FactorPlat дистанционно смогут проводить операции по переводу поставщиков на факторинговое обслуживание без использования бумажных носителей, заменяя их электронными документами, заверенными электронными подписями, что особенно актуально в текущей эпидемиологической ситуации.

Александр Мишунин, руководитель платформы FactorPlat, сказал: «Мы очень рады присоединению «Ашана». В текущих экономических условиях сохранение целостности цепочек поставок во многом возможно за счет использования безбумажных технологий и автоматизации. FactorPlat превосходит российские аналоги на рынке электронного факторинга, предоставляя и дебиторам, и кредиторам, и факторам, удобную облачную платформу для совершения трехсторонних сделок».

Светлана Просвирнина, руководитель факторингового направления «Ашан ритейл Россия», сказала: «Мы положительно оцениваем перспективы внедрения электронного факторинга с использованием FactorPlat. Сотрудничество с FactorPlat даст возможность нашим поставщикам уйти от бумажного документооборота, необходимости работать по факторингу на нескольких площадках, поскольку к данной платформе подключены крупнейшие российские банки и факторинговые компании. Удобное трехстороннее взаимодействие в онлайн-режиме важно для нас и будет востребовано нашими поставщиками, для которых актуальна скорость получения оплаты. Автоматизация процессов внутри «Ашан ритейл Россия» сократит время на подтверждение поставок. Все участники платформы FactorPlat получат прозрачные процессы и скорость, что особенно важно в сфере ритейла».