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Auchan Holding Ашан Ритейл

Auchan Holding - Ашан Ритейл

АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, которая управляет 230 магазинами трех форматов (классические гипермаркеты, гипермаркеты формата Сити и супермаркеты), а также онлайн-магазином auchan.ru. Штат компании – около 30 000 сотрудников на 2023 год. В ассортименте представлены товары более десятка собственных торговых марок (СТМ АШАН) во всех ценовых сегментах, в том числе мясная продукция СТМ «Каждый день» и «АШАН Красная Птица» собственного мясоперерабатывающего завода в Тамбовской области

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Всего 12 дел, на cумму 24 191 823 651 ₽*

Судебные дела (12) на сумму 24 191 823 651 ₽*
в качестве истца (3) на сумму 22 510 176 987 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 1 259 721 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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09.06.2026 «Ашан» перевел 98% сотрудников на электронный кадровый документооборот

Компания «Ашан Ритейл Россия» завершила внедрение системы для комплексного управления персоналом Direct
29.04.2026 «К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX

Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровиза
27.04.2026 «Ашан» внедрил сервис по подтверждению прав на льготы через «Цифровой ID» в «Макс»

Компания «Ашан Ритейл Россия» запустила сервис по подтверждению льготного статуса через «Цифровой ID» в
22.01.2026 МТС Web Services внедрила решение для управления обращениями и инцидентами в «Ашан»

я командной работы MWS Tables (входит в реестр российского ПО) для единой горячей линии в компании «Ашан». Проект охватывает весь цикл обработки обращений: от приема сообщений до их финального

15.01.2026 «Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max

Покупателям торговой сети «Ашан Ритейл Россия» при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки «Циф
08.12.2025 Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран

Компания «Ашан Ритейл Россия» подвела итоги реализации стратегического проекта «Мост» по привлечению и

01.12.2025 «Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов

«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», завершила разработку и внед
11.11.2025 «Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp

«Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp. В системе ведется учет вторичных ресурсов (картона, пластика
16.10.2025 «Ашан» внедрил российскую систему A.TMS компании «Адвантум»

Ритейлер «Ашан» завершил внедрение системы A.TMS с модулем маршрутизации компании «Адвантум». Проект ст
08.09.2025 Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «Ашан»

«Ozon Банк» и «Ашан Ритейл Россия» объявили о начале сотрудничества: до конца 2025 года в гипермаркетах «
31.07.2025 «Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности

Не просто миграция В октябре 2024 года «Ашан Ритейл Россия» обратился к NDBC с задачей: перенести основные функции консолидации финан
02.07.2025 «Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма

«Ашан Ритейл Россия» протестировал «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Бл
25.06.2025 «Ашан» автоматизирует рекрутинг: как чат-боты освобождают HR от рутинной работы

Полный цикл подбора в компании «Ашан Ритейл Россия» ведет единая команда рекрутеров, которая осуществляет подбор кандидатов н
02.06.2025 «Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA

«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», продолжает автоматизацию пр
27.05.2025 Исследование «Авито Подработки» и «Ашан»: 30% работников ритейла подрабатывают на постоянной основе

ний год подрабатывали на постоянной основе. В свою очередь, по внутренней статистике торговой сети «Ашан Ритейл Россия», 21% сотрудников работают на условиях неполного рабочего дня — то есть ка
21.04.2025 «Ашан Ритейл Россия» сократил потери продуктов на 9,6 тыс. тонн с помощью собственного ПО «#БЕЗостатка»

Программное обеспечение «#БЕЗостатка» было разработано компанией «Ашан Тех» в рамках программы автономизации информационных систем ритейлера. Софт также отвеча
26.03.2025 «Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь

Федеральная сеть гипермаркетов Ашан завершила переход на Loymax – платформу для управления программами лояльности. Проект бы
04.02.2025 ГК Softline совместно с «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению системы межсетевого экранирования в торговой сети «Ашан Ритейл Россия»

пасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с ИТ-компанией «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению межсетевого экрана UserGate в инфраструктуру торгов
15.10.2024 «Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка

Компания «Ашан Тех» в рамках программы автономизации самостоятельно разработала и внедрила собственное

23.07.2024 «Ашан Ритейл Россия» нарастил долю онлайн продаж до 9,5%

По итогам I полугодия 2024 г. доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан Ритейл Россия» достигла 9,5% (+1,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). Ко
16.05.2024 «Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit

С целью укрепления позиции «Ашан» на рынке продуктового ритейла и улучшения финансовых показателей в направлении онлайн-т
05.02.2024 «Ашан Ритейл Россия» в e-сommerce: результаты за 2023 г.

Доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан» за прошедший год выросла на 2.4 пункта и составила 8.3%. Число онлайн-заказов увеличило
11.12.2023 «Ашан» - теперь и в метавселенной

В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформ
13.11.2023 «Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП»

Компания «Ашан тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан ритейл Россия», локализовала SAP HCM для ав
31.05.2023 «Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX

Торговая сеть «Ашан» завершила цифровизацию договорного документооборота. Теперь вся работа — от создания до
18.04.2023 «Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто»

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть «Ашан» подключили 49 гипермаркетов к услуге самовывоза покупок в багажник автомобиля «Ашан<
13.03.2023 Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne

Компания «Ашан ритейл Россия» перешла на российскую платформу автоматизации бизнес-процессов SimpleOne.
09.03.2023 «Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

ршила проект по внедрению корпоративной ModelOps-платформы на открытых технологиях в торговой сети «Ашан ритейл Россия». Решение позволило специалистам Data Science создать среду для проектиров
03.03.2023 Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76%

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сеть гипермаркетов «Ашан» рассказали об итогах сотрудничества в 2022 г. Онлайн-оборот «Ашан» через сервис

17.01.2023 «Ашан» управляет договорами с помощью Directum RX

мпания RockITSoft, завершила проект по цифровизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации

28.12.2022 RockITSoft автоматизировала договорной документооборот в торговой сети «Ашан»

мпания RockITSoft завершила проект по автоматизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации

19.08.2022 «Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки

Торговая сеть «Ашан» и онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» объявили о запуске нового сервиса – сам
28.07.2022 Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую

ндустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп») зарегистрирова
31.01.2022 Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»

Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 руб., а наполнение тарифа будет зависеть от региона. Об этом CNews сообщил
20.01.2022 «Ашан» подключил более 50% супермаркетов к доставке через «Сбермаркет»

В рамках стратегического партнерства в сфере электронной торговли «Ашан» и «Сбермаркет» запустили доставку из 73 супермаркетов «Ашан» и «Атак». «Ашан<
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана»

группой Auchain и голландской Credit Europe. Банк образовался для обслуживания клиентов магазинов «Ашан», «Леруая мерлен», «Декатлон» и др. В том числе банк выпускал карты «Visa Ашан».

24.03.2021 «Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками

«Ашан ритейл Россия» присоединилась к независимой электронной факторинговой платформе FactorPl
10.03.2021 «Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан»

У пользователей «Яндекс.еды» появилась возможность заказать продукты из магазинов «Ашан». Сервис стал первым партнером в Москве по доставке из супермаркетов ритейлера (магазинов с небольшой площадью, расположенных у дома), ассортимент которых насчитывает порядка 10 тыс. позиц
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions

«Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail
12.11.2020 Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта

жизни в тюрьме из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в одном из столичных гипермаркетов «Ашан». Как пишет сам Леушин на своей странице в Facebook, интеллектуальная система перепутала

Публикаций - 343, упоминаний - 551

Auchan Holding и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 25
9594 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
МегаФон 10742 19
Yandex - Яндекс 9216 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Ростелеком 10948 15
Microsoft Corporation 25775 15
VK - Mail.ru Group 3602 13
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
Oracle Corporation 7074 11
Крок - Croc 1964 11
Auchan Holding - Ашан Тех - Auchan Tech 16 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 9
Softline - Софтлайн 3743 9
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 9
1С-Рарус 982 8
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 8
Greensight - Гринсайт 13 7
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Fujitsu 2105 7
Directum - Директум 1268 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 6
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 6
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 6
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 6
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 21 6
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 12 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
1С-Битрикс - Bitrix 675 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 81
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 77
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 75
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 52
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 47
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 38
X5 Group - Перекрёсток 640 37
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 23
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 21
Связной ГК 1401 18
ВкусВилл - Избёнка 216 18
Лента - Утконос 180 17
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 17
IKEA - ИКЕА 171 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 14
Спортмастер - Sportmaster 201 13
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 13
Евросеть 1421 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 12
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 12
Седьмой Континент 65 12
Почта России ПАО 2370 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
Альфа-Банк 1979 11
ВТБ - ВТБ24 671 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
GFG - Lamoda - Купишуз 219 10
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 8
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Greensight - Ensi - Энси - e-commerce платформа 21 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 7
Samsung Pay 296 6
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Apple iPhone 6 4861 5
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Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
МТС Big Data 324 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 18 4
Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - Цифровой ID 53 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Office 4170 4
Apple - App Store 3109 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
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Alibaba Group - AliPay 86 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 3
Строгий Максим 16 12
Катасонов Сергей 19 7
Недельчо Екатерина 7 7
Киричек Алексей 66 7
Хасис Лев 105 6
Михалев Евгений 98 6
Беляев Владислав 104 6
Галкин Николай 140 6
Леонов Алексей 96 6
Уткин Владислав 47 6
Шаров Сергей 20 6
Каримов Руслан 66 6
Ульданов Сергей 8 6
Манихин Алексей 12 6
Огородников Василий 7 6
Шуткин Николай 12 6
Якушев Сергей 20 6
Осорин Максим 17 6
Степанов Павел 38 6
Чегодаев Станислав 20 6
Махалин Тимур 28 6
Тульчинский Станислав 93 6
Карпенко Ирина 12 6
Круглов Виктор 43 6
Бурченко Евгений 33 6
Щербинко Тимур 12 6
Челидзе Джимшер 44 6
Гоц Станислав 12 6
Киреев Кирилл 19 6
Голубушин Иван 9 6
Нецветаев Тимофей 12 6
Попов Сергей 166 5
Серова Елена 320 5
Быстров Константин 24 5
Туран Марина 5 5
Шарак Андрей 67 4
Лазаренко Дмитрий 108 4
Левиков Антон 69 4
Зайцев Николай 32 4
Вольфсон Борис 15 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 278
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 103
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 42
Франция - Французская Республика 8177 33
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 27
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 25
Европа 24964 24
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Украина 7928 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 8
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 7
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 4
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 217
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 86
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 48
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 32
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 31
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 30
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 156 27
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 27
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 26
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 70 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 17
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 14
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 11
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Известия ИД 770 3
АиФ - Аргументы и факты 52 3
Ведомости 1466 3
Bloomberg 1627 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
AP - Associated Press 2007 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
CNews TV 747 1
Интерфакс Украина 12 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 7
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
Gartner - Гартнер 3658 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
Forrester Research 834 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Gartner - AMR Research 48 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
INFOLine-Аналитика 78 1
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
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МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Открытое образование 12 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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