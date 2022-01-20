Индексная книга CNews*
Auchan Holding Ашан Ритейл
Публикаций - 184, упоминаний - 228
Auchan Holding упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Киричек Алексей 66 7
|Якушев Сергей 18 6
|Серова Елена 317 5
|Быстров Константин 24 5
|Попов Сергей 86 4
|Зайцев Николай 29 4
|Левиков Антон 68 4
|Хасис Лев 103 4
|Киреев Иван 29 3
|Смирнов Дмитрий 67 3
|Кунис Григорий 7 3
|Шарак Андрей 43 3
|Никитин Сергей 35 3
|Родионов Дмитрий 22 3
|Заржецкий Александр 31 3
|Караева Ольга 8 3
|Артюхов Александр 17 3
|Ларькин Максим 26 3
|Козлов Михаил 167 3
|Качанов Олег 61 3
|Воловик Александр 4 2
|Садовенко Илья 63 2
|Гонтарев Павел 72 2
|Путин Владимир 2542 2
|Сульгин Сергей 45 2
|Филатов Александр 10 2
|Маковский Максим 9 2
|Дегтярев Алексей 57 2
|Попова Мария 139 2
|Солодовников Дмитрий 55 2
|Мильштейн Дмитрий 13 2
|Романенко Андрей 85 2
|Новинский Виктор 6 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
|Сергеев Сергей 65 2
|Ананьин Алексей 74 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Семенихина Татьяна 2 2
|Натрусов Артем 142 2
|Макаров Алексей 55 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
|Forbes - Форбс 591 1
|FT - Financial Times 1118 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Bloomberg 1009 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|NYT - The New York Times 956 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|N+1 - Издание 121 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
|Радио Свобода - радиостанция 40 1
|CNews TV 524 1
|Bloomberg Businessweek 121 1
|Интерфакс Украина 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193372, в очереди разбора - 947203.
Создано именных указателей - 87237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193372, в очереди разбора - 947203.
Создано именных указателей - 87237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.