Auchan Holding - Ашан Ритейл

«Ашан» перевел 98% сотрудников на электронный кадровый документооборот Компания «Ашан Ритейл Россия» завершила внедрение системы для комплексного управления персоналом Direct

«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровиза

«Ашан» внедрил сервис по подтверждению прав на льготы через «Цифровой ID» в «Макс» Компания «Ашан Ритейл Россия» запустила сервис по подтверждению льготного статуса через «Цифровой ID» в

МТС Web Services внедрила решение для управления обращениями и инцидентами в «Ашан» я командной работы MWS Tables (входит в реестр российского ПО) для единой горячей линии в компании «Ашан». Проект охватывает весь цикл обработки обращений: от приема сообщений до их финального

«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max Покупателям торговой сети «Ашан Ритейл Россия» при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки «Циф

Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран Компания «Ашан Ритейл Россия» подвела итоги реализации стратегического проекта «Мост» по привлечению и

«Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов «Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», завершила разработку и внед

«Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp «Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp. В системе ведется учет вторичных ресурсов (картона, пластика

«Ашан» внедрил российскую систему A.TMS компании «Адвантум» Ритейлер «Ашан» завершил внедрение системы A.TMS с модулем маршрутизации компании «Адвантум». Проект ст

Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «Ашан» «Ozon Банк» и «Ашан Ритейл Россия» объявили о начале сотрудничества: до конца 2025 года в гипермаркетах «

«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности Не просто миграция В октябре 2024 года «Ашан Ритейл Россия» обратился к NDBC с задачей: перенести основные функции консолидации финан

«Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма «Ашан Ритейл Россия» протестировал «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Бл

«Ашан» автоматизирует рекрутинг: как чат-боты освобождают HR от рутинной работы Полный цикл подбора в компании «Ашан Ритейл Россия» ведет единая команда рекрутеров, которая осуществляет подбор кандидатов н

«Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA «Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», продолжает автоматизацию пр

Исследование «Авито Подработки» и «Ашан»: 30% работников ритейла подрабатывают на постоянной основе ний год подрабатывали на постоянной основе. В свою очередь, по внутренней статистике торговой сети «Ашан Ритейл Россия», 21% сотрудников работают на условиях неполного рабочего дня — то есть ка

«Ашан Ритейл Россия» сократил потери продуктов на 9,6 тыс. тонн с помощью собственного ПО «#БЕЗостатка» Программное обеспечение «#БЕЗостатка» было разработано компанией «Ашан Тех» в рамках программы автономизации информационных систем ритейлера. Софт также отвеча

«Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь Федеральная сеть гипермаркетов Ашан завершила переход на Loymax – платформу для управления программами лояльности. Проект бы

ГК Softline совместно с «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению системы межсетевого экранирования в торговой сети «Ашан Ритейл Россия» пасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с ИТ-компанией «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению межсетевого экрана UserGate в инфраструктуру торгов

«Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка Компания «Ашан Тех» в рамках программы автономизации самостоятельно разработала и внедрила собственное

«Ашан Ритейл Россия» нарастил долю онлайн продаж до 9,5% По итогам I полугодия 2024 г. доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан Ритейл Россия» достигла 9,5% (+1,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). Ко

«Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit С целью укрепления позиции «Ашан» на рынке продуктового ритейла и улучшения финансовых показателей в направлении онлайн-т

«Ашан Ритейл Россия» в e-сommerce: результаты за 2023 г. Доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан» за прошедший год выросла на 2.4 пункта и составила 8.3%. Число онлайн-заказов увеличило

«Ашан» - теперь и в метавселенной В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформ

«Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП» Компания «Ашан тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан ритейл Россия», локализовала SAP HCM для ав

«Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX Торговая сеть «Ашан» завершила цифровизацию договорного документооборота. Теперь вся работа — от создания до

«Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто» Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть «Ашан» подключили 49 гипермаркетов к услуге самовывоза покупок в багажник автомобиля «Ашан<

Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne Компания «Ашан ритейл Россия» перешла на российскую платформу автоматизации бизнес-процессов SimpleOne.

«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях ршила проект по внедрению корпоративной ModelOps-платформы на открытых технологиях в торговой сети «Ашан ритейл Россия». Решение позволило специалистам Data Science создать среду для проектиров

Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76% Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сеть гипермаркетов «Ашан» рассказали об итогах сотрудничества в 2022 г. Онлайн-оборот «Ашан» через сервис

«Ашан» управляет договорами с помощью Directum RX мпания RockITSoft, завершила проект по цифровизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации

RockITSoft автоматизировала договорной документооборот в торговой сети «Ашан» мпания RockITSoft завершила проект по автоматизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации

«Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки Торговая сеть «Ашан» и онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» объявили о запуске нового сервиса – сам

Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую ндустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп») зарегистрирова

Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане» Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 руб., а наполнение тарифа будет зависеть от региона. Об этом CNews сообщил

«Ашан» подключил более 50% супермаркетов к доставке через «Сбермаркет» В рамках стратегического партнерства в сфере электронной торговли «Ашан» и «Сбермаркет» запустили доставку из 73 супермаркетов «Ашан» и «Атак». «Ашан<

Ozon покупает бывший банк «Ашана» группой Auchain и голландской Credit Europe. Банк образовался для обслуживания клиентов магазинов «Ашан», «Леруая мерлен», «Декатлон» и др. В том числе банк выпускал карты «Visa Ашан».

«Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками «Ашан ритейл Россия» присоединилась к независимой электронной факторинговой платформе FactorPl

«Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан» У пользователей «Яндекс.еды» появилась возможность заказать продукты из магазинов «Ашан». Сервис стал первым партнером в Москве по доставке из супермаркетов ритейлера (магазинов с небольшой площадью, расположенных у дома), ассортимент которых насчитывает порядка 10 тыс. позиц

«Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions «Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail