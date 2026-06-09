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Auchan Holding Ашан Ритейл
АШАН Ритейл Россия – крупная торговая сеть, которая управляет 230 магазинами трех форматов (классические гипермаркеты, гипермаркеты формата Сити и супермаркеты), а также онлайн-магазином auchan.ru. Штат компании – около 30 000 сотрудников на 2023 год. В ассортименте представлены товары более десятка собственных торговых марок (СТМ АШАН) во всех ценовых сегментах, в том числе мясная продукция СТМ «Каждый день» и «АШАН Красная Птица» собственного мясоперерабатывающего завода в Тамбовской области.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 12 дел, на cумму 24 191 823 651 ₽*
СОБЫТИЯ
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|09.06.2026
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«Ашан» перевел 98% сотрудников на электронный кадровый документооборот
Компания «Ашан Ритейл Россия» завершила внедрение системы для комплексного управления персоналом Direct
|29.04.2026
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«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX
Торговая сеть «Ашан Ритейл Россия» в партнерстве с компанией «К2Тех» реализовала масштабный проект цифровиза
|27.04.2026
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«Ашан» внедрил сервис по подтверждению прав на льготы через «Цифровой ID» в «Макс»
Компания «Ашан Ритейл Россия» запустила сервис по подтверждению льготного статуса через «Цифровой ID» в
|22.01.2026
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МТС Web Services внедрила решение для управления обращениями и инцидентами в «Ашан»
я командной работы MWS Tables (входит в реестр российского ПО) для единой горячей линии в компании «Ашан». Проект охватывает весь цикл обработки обращений: от приема сообщений до их финального
|15.01.2026
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«Ашан» начал тестировать подтверждение возраста с помощью мессенджера Max
Покупателям торговой сети «Ашан Ритейл Россия» при покупке продукции 18+ достаточно отсканировать QR-код из вкладки «Циф
|08.12.2025
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Проект «Мост»: «Ашан» расширил границы найма, трудоустроив 800 иностранцев из 70 стран
Компания «Ашан Ритейл Россия» подвела итоги реализации стратегического проекта «Мост» по привлечению и
|01.12.2025
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«Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов
«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», завершила разработку и внед
|11.11.2025
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«Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp
«Ашан» внедрил ИТ-систему KeepUp. В системе ведется учет вторичных ресурсов (картона, пластика
|16.10.2025
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«Ашан» внедрил российскую систему A.TMS компании «Адвантум»
Ритейлер «Ашан» завершил внедрение системы A.TMS с модулем маршрутизации компании «Адвантум». Проект ст
|08.09.2025
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Банкоматы «Ozon Банка» появятся в гипермаркетах «Ашан»
«Ozon Банк» и «Ашан Ритейл Россия» объявили о начале сотрудничества: до конца 2025 года в гипермаркетах «
|31.07.2025
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«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности
Не просто миграция В октябре 2024 года «Ашан Ритейл Россия» обратился к NDBC с задачей: перенести основные функции консолидации финан
|02.07.2025
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«Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма
«Ашан Ритейл Россия» протестировал «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Бл
|25.06.2025
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«Ашан» автоматизирует рекрутинг: как чат-боты освобождают HR от рутинной работы
Полный цикл подбора в компании «Ашан Ритейл Россия» ведет единая команда рекрутеров, которая осуществляет подбор кандидатов н
|02.06.2025
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«Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA
«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», продолжает автоматизацию пр
|27.05.2025
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Исследование «Авито Подработки» и «Ашан»: 30% работников ритейла подрабатывают на постоянной основе
ний год подрабатывали на постоянной основе. В свою очередь, по внутренней статистике торговой сети «Ашан Ритейл Россия», 21% сотрудников работают на условиях неполного рабочего дня — то есть ка
|21.04.2025
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«Ашан Ритейл Россия» сократил потери продуктов на 9,6 тыс. тонн с помощью собственного ПО «#БЕЗостатка»
Программное обеспечение «#БЕЗостатка» было разработано компанией «Ашан Тех» в рамках программы автономизации информационных систем ритейлера. Софт также отвеча
|26.03.2025
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«Ашан Ритейл Россия» перевел все магазины на российскую платформу лояльности Loymax за одну ночь
Федеральная сеть гипермаркетов Ашан завершила переход на Loymax – платформу для управления программами лояльности. Проект бы
|04.02.2025
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ГК Softline совместно с «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению системы межсетевого экранирования в торговой сети «Ашан Ритейл Россия»
пасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, совместно с ИТ-компанией «Ашан Тех» реализовала проект по внедрению межсетевого экрана UserGate в инфраструктуру торгов
|15.10.2024
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«Ашан Тех» разработал и внедрил собственное ПО #БЕЗостатка
Компания «Ашан Тех» в рамках программы автономизации самостоятельно разработала и внедрила собственное
|23.07.2024
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«Ашан Ритейл Россия» нарастил долю онлайн продаж до 9,5%
По итогам I полугодия 2024 г. доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан Ритейл Россия» достигла 9,5% (+1,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). Ко
|16.05.2024
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«Ашан» повышает бизнес-показатели e-commerce с помощью GMonit
С целью укрепления позиции «Ашан» на рынке продуктового ритейла и улучшения финансовых показателей в направлении онлайн-т
|05.02.2024
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«Ашан Ритейл Россия» в e-сommerce: результаты за 2023 г.
Доля онлайн-продаж в общем товарообороте «Ашан» за прошедший год выросла на 2.4 пункта и составила 8.3%. Число онлайн-заказов увеличило
|11.12.2023
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«Ашан» - теперь и в метавселенной
В преддверии Нового года торговая сеть «Ашан» открыла виртуальный гипермаркет Auchan City в метавселенной Roblox. Это онлайн-платформ
|13.11.2023
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«Ашан тех» локализовала SAP-систему для автоматизации работы с персоналом с «Лаб СП»
Компания «Ашан тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан ритейл Россия», локализовала SAP HCM для ав
|31.05.2023
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«Ашан» перевел договорные процессы в Directum RX
Торговая сеть «Ашан» завершила цифровизацию договорного документооборота. Теперь вся работа — от создания до
|18.04.2023
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«Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто»
Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть «Ашан» подключили 49 гипермаркетов к услуге самовывоза покупок в багажник автомобиля «Ашан<
|13.03.2023
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Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne
Компания «Ашан ритейл Россия» перешла на российскую платформу автоматизации бизнес-процессов SimpleOne.
|09.03.2023
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«Ашан» внедрил корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
ршила проект по внедрению корпоративной ModelOps-платформы на открытых технологиях в торговой сети «Ашан ритейл Россия». Решение позволило специалистам Data Science создать среду для проектиров
|03.03.2023
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Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76%
Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и сеть гипермаркетов «Ашан» рассказали об итогах сотрудничества в 2022 г. Онлайн-оборот «Ашан» через сервис
|17.01.2023
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«Ашан» управляет договорами с помощью Directum RX
мпания RockITSoft, завершила проект по цифровизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации
|28.12.2022
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RockITSoft автоматизировала договорной документооборот в торговой сети «Ашан»
мпания RockITSoft завершила проект по автоматизации договорного документооборота для торговой сети «Ашан». Команда специалистов внедрила в инфраструктуру компании систему электронной валидации
|19.08.2022
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«Ашан» и «Сбермаркет» тестируют в Москве самовывоз заказа с парковки
Торговая сеть «Ашан» и онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» объявили о запуске нового сервиса – сам
|28.07.2022
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Девелопер «Ашана» и «Леруа мерлен» заменил американскую CRM на российскую
ндустриальной недвижимости класса А в России. На начало 2021 г. им было введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м производственных и складских площадей. Среди клиентов компании — «Леруа мерлен», «Ашан» Decathlon, General Motors, CDEK, Volvo Trucks, «Аптечная сеть 36,6» и др. Согласно «Контур.фокусу», ООО «Склады 104» (предыдущее юрлицо компании, сейчас ООО «Радиус групп») зарегистрирова
|31.01.2022
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Yota запустила продажи SIM-карт в «Ашане»
Yota открыла продажи SIM-карт для смартфона в сети гипермаркетов «Ашан». Совершить покупку можно в 61 магазине сети в 23 регионах России. Стоимость SIM-карты для смартфона составит 300 руб., а наполнение тарифа будет зависеть от региона. Об этом CNews сообщил
|20.01.2022
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«Ашан» подключил более 50% супермаркетов к доставке через «Сбермаркет»
В рамках стратегического партнерства в сфере электронной торговли «Ашан» и «Сбермаркет» запустили доставку из 73 супермаркетов «Ашан» и «Атак». «Ашан<
|13.04.2021
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Ozon покупает бывший банк «Ашана»
группой Auchain и голландской Credit Europe. Банк образовался для обслуживания клиентов магазинов «Ашан», «Леруая мерлен», «Декатлон» и др. В том числе банк выпускал карты «Visa Ашан».
|24.03.2021
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«Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками
«Ашан ритейл Россия» присоединилась к независимой электронной факторинговой платформе FactorPl
|10.03.2021
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«Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан»
У пользователей «Яндекс.еды» появилась возможность заказать продукты из магазинов «Ашан». Сервис стал первым партнером в Москве по доставке из супермаркетов ритейлера (магазинов с небольшой площадью, расположенных у дома), ассортимент которых насчитывает порядка 10 тыс. позиц
|17.11.2020
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«Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions
«Ашан» развернул аналитическую платформу для больших данных (Big Data) в публичном облаке Mail
|12.11.2020
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Россиянина едва не посадили на 8 лет из-за ошибки искусственного интеллекта
жизни в тюрьме из-за ошибки в работе системы распознавания лиц в одном из столичных гипермаркетов «Ашан». Как пишет сам Леушин на своей странице в Facebook, интеллектуальная система перепутала
Auchan Holding и организации, системы, технологии, персоны:
|Строгий Максим 16 12
|Катасонов Сергей 19 7
|Недельчо Екатерина 7 7
|Киричек Алексей 66 7
|Хасис Лев 105 6
|Михалев Евгений 98 6
|Беляев Владислав 104 6
|Галкин Николай 140 6
|Леонов Алексей 96 6
|Уткин Владислав 47 6
|Шаров Сергей 20 6
|Каримов Руслан 66 6
|Ульданов Сергей 8 6
|Манихин Алексей 12 6
|Огородников Василий 7 6
|Шуткин Николай 12 6
|Якушев Сергей 20 6
|Осорин Максим 17 6
|Степанов Павел 38 6
|Чегодаев Станислав 20 6
|Махалин Тимур 28 6
|Тульчинский Станислав 93 6
|Карпенко Ирина 12 6
|Круглов Виктор 43 6
|Бурченко Евгений 33 6
|Щербинко Тимур 12 6
|Челидзе Джимшер 44 6
|Гоц Станислав 12 6
|Киреев Кирилл 19 6
|Голубушин Иван 9 6
|Нецветаев Тимофей 12 6
|Попов Сергей 166 5
|Серова Елена 320 5
|Быстров Константин 24 5
|Туран Марина 5 5
|Шарак Андрей 67 4
|Лазаренко Дмитрий 108 4
|Левиков Антон 69 4
|Зайцев Николай 32 4
|Вольфсон Борис 15 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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