Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 87237
ИКТ 7722
Организации 5823
Ведомства 1304
Ассоциации 641
Технологии 2807
Системы 16682
Персоны 30746
География 1473
Статьи 1138
Пресса 853
ИАА 578
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1422
Мероприятия 808

Auchan Holding Ашан Ритейл

Auchan Holding - Ашан Ритейл


20.01.2022 «Ашан» подключил более 50% супермаркетов к доставке через «Сбермаркет»
13.04.2021 Ozon покупает бывший банк «Ашана»
24.03.2021 «Ашан» внедряет электронный факторинг в работе с поставщиками
10.03.2021 «Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан»
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан»
10.02.2020 «Ашан Ритейл Россия» перевел финансы в облако Oracle ERP Cloud
22.07.2019 ВТБ и «Ашан» масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
07.08.2018 Решения «Лаборатории Касперского» интегрированы в ИТ-инфраструктуру сети магазинов «Ашан»
26.06.2018 «Ашан» в России сэкономил 266 миллионов с помощью SAP
18.06.2018 «Ашан Ритейл Россия» расширила перечень магазинов на обслуживании в Maykor-BTE
02.06.2017 «Ашан Россия» планирует развивать проект SAP в области цифровой трансформации HR-процессов
20.04.2017 «Ашан Россия» выбрал Orange Business Services для защиты сетевой инфраструктуры
09.11.2016 Maykor выиграл тендер на сервис инженерных систем двух гипермаркетов «Ашан»
24.10.2016 «Ашан Ритейл Россия» построит единую систему управления персоналом на базе SAP HCM
28.09.2016 Через «EDI.Контур» работают более тысячи поставщиков «Ашан Ритейл Россия»
27.09.2016 «Ашан Ритейл Россия» оптимизирует затраты на энергоресурсы с помощью Schneider Electric
29.06.2016 Edisoft подключает поставщиков «Ашана» к обмену электронными счетами-фактурами и накладными
14.01.2016 «Ашан» в России внедрил с помощью «Борласа» систему управления казначейством
04.12.2014 По картам MasterCard теперь можно сделать покупки в онлайн-магазинах «Ашан»
09.09.2014 «Ашан» и Nestle перешли на электронный документооборот
20.02.2014 Fujitsu разработала гибридную расчетно-кассовую систему для розничной сети «Ашан»
24.12.2013 SIM-карты Teletie начали продаваться в гипермаркетах «Ашан»
14.10.2013 «Ашан» совместно с Visa и ВТБ24 начал прием платежей по картам Visa payWave
24.11.2009 «Пилот» автоматизировал первый гипермаркет «Ашан» в Омске
10.11.2009 Новый филиал «Пилота» в Пензе займется развертыванием инфраструктуры гипермаркета «Ашан»
27.04.2009 «Сервис Плюс» поставила оборудование DIGI в новый гипермаркет «Ашан»
06.11.2008 «Пилот» автоматизировал новый гипермаркет «Ашан» в Москве
01.09.2008 «Лаборатория Касперского» защитила компьютеры сети гипермаркетов «Ашан»
01.06.2006 "Ай-Теко" завершила телефонизацию нового магазина сети "АШАН"
27.09.2004 "Ашан" автоматизирует документооборот с поставщиками
23.08.2004 "Ашан" запустил систему управления продуктовыми коллекциями

Публикаций - 184, упоминаний - 228

Auchan Holding упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 17
Microsoft Corporation 22497 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Yandex - Яндекс 5015 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
6072 10
Крок - Croc 1616 10
Oracle Corporation 6035 10
VK - Mail.ru Group 3057 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
Fujitsu 1898 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
1С-Рарус 742 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 6
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 96 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 6
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 6
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 5
Сервис Плюс 177 5
Корус Консалтинг ГК 1014 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 200 5
Intel Corporation 11262 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 311 4
Эвотор - Evotor 132 4
Samsung Electronics 9333 4
Verysell - Верисел 306 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 4
SAP CIS - САП СНГ 821 3
Orange S.A. 982 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 3
Merlion Citilink - Ситилинк 259 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 37
X5 Group 709 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 34
Лента - Сеть розничной торговли 912 33
Магнит - Сеть магазинов 447 25
X5 Group - Перекрёсток 340 18
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 13
Связной ГК 1190 13
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 12
IKEA - ИКЕА 124 12
РЖД - Российские железные дороги 1458 12
Дикси - Сеть магазинов 108 11
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 11
ВТБ - ВТБ24 658 10
Седьмой Континент 61 10
Евросеть 1393 10
Спортмастер 134 10
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 9
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 37 9
Роснефть НК 434 9
Лента - Утконос 124 8
Walmart - Wal-Mart Stores 361 8
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 7
Альфа-Банк 1476 7
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 7
Wildberries - Вайлдберриз 185 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 7
Техносила - СервисТрейд 239 7
Visa International 1809 6
eBay Inc 1576 6
Почта России ПАО 1853 6
О2О Delivery club 171 6
Decathlon - Декатлон 29 5
Carrefour 23 5
ВкусВилл - Избёнка 68 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 8
Федеральное казначейство России 1345 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Правительство Москвы 1640 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 1
Мариинский театр - Государственный академический 39 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 27 1
ФРИИ Акселератор 26 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 6 1
Москва МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 32 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 110 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 1
NRF - National Retail Federation - Национальной федерации розничной торговли 12 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 20
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 16
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 14
Мобильное приложение - Mobile app 4966 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 11
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 10
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 9
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 7
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 213 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 6
Website - Вебсайт 9736 6
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 5
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 5
Big Data - Большие данные 3520 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 5
Apple Pay 427 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 8
Google Android 11959 7
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 7
Samsung Pay 270 6
Apple iOS 6422 6
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 5
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 83 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 3
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 3
Microsoft Office 3247 3
Alibaba Group - AliPay 67 3
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 82 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 3
IBM Power Systems - Серия серверов 216 3
Fujitsu TeamPOS - Fujitsu TP - POS-система 13 3
Apple - App Store 2437 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 52 3
Microsoft Dynamics 893 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Яндекс.Маркет 524 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 3
Oracle Generation 2 Exadata Cloud at Customer - Cloud@Customer 15 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Yandex ClickHouse - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 43 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 41 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 2
1С:ERP Управление предприятием 268 2
Scala - Язык программирования 117 2
ГС-инвест - Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 36 2
Microsoft Hololens 66 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 110 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
Oracle Siebel CRM 209 2
Киричек Алексей 66 7
Якушев Сергей 18 6
Серова Елена 317 5
Быстров Константин 24 5
Попов Сергей 86 4
Зайцев Николай 29 4
Левиков Антон 68 4
Хасис Лев 103 4
Киреев Иван 29 3
Смирнов Дмитрий 67 3
Кунис Григорий 7 3
Шарак Андрей 43 3
Никитин Сергей 35 3
Родионов Дмитрий 22 3
Заржецкий Александр 31 3
Караева Ольга 8 3
Артюхов Александр 17 3
Ларькин Максим 26 3
Козлов Михаил 167 3
Качанов Олег 61 3
Воловик Александр 4 2
Садовенко Илья 63 2
Гонтарев Павел 72 2
Путин Владимир 2542 2
Сульгин Сергей 45 2
Филатов Александр 10 2
Маковский Максим 9 2
Дегтярев Алексей 57 2
Попова Мария 139 2
Солодовников Дмитрий 55 2
Мильштейн Дмитрий 13 2
Романенко Андрей 85 2
Новинский Виктор 6 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 2
Сергеев Сергей 65 2
Ананьин Алексей 74 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Семенихина Татьяна 2 2
Натрусов Артем 142 2
Макаров Алексей 55 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 129
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 15
Франция - Французская Республика 5665 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 12
Россия - ПФО - Казань 2085 12
Украина 6212 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 7
Германия - Федеративная Республика 8903 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 7
Европа 12319 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 4
Россия - Сибирь 1579 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 4
Сербия - Республика 225 3
Швеция - Королевство 2072 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 3
Люксембург Великое Герцогство 364 3
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 256 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 490 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 3
Польша - Республика 1559 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 40
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 40
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 10
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 4
Юриспруденция 1629 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 3
Человеческий фактор - Human factor 1099 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 95 2
Образование в России 460 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 0 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 0 2
Эргономика 840 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
ЕСН - Единый социальный налог 98 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 76 2
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 47 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 89 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 7
Forbes - Форбс 591 1
FT - Financial Times 1118 1
TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
NYT - The New York Times 956 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
N+1 - Издание 121 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
CNews TV 524 1
Bloomberg Businessweek 121 1
Интерфакс Украина 12 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
IDC - International Data Corporation 4671 4
Gartner - Гартнер 3301 3
Forrester Research 810 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Mobile Research Group 65 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Gartner - AMR Research 48 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 2 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 15 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 7
CNews AWARDS - награда 347 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
Oracle OpenWorld 65 2
Oracle Modern Cloud Day 8 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Retail’s Big Show 1 1
AI Russia Awards 4 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193372, в очереди разбора - 947203.
Создано именных указателей - 87237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Лучшие 4G-модемы для дачи: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход
Показать еще