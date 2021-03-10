«Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан»

У пользователей «Яндекс.еды» появилась возможность заказать продукты из магазинов «Ашан». Сервис стал первым партнером в Москве по доставке из супермаркетов ритейлера (магазинов с небольшой площадью, расположенных у дома), ассортимент которых насчитывает порядка 10 тыс. позиций. На старте заказы доступны из пяти супермаркетов «Ашан» в столице, а до конца марта 2021 г. к «Яндекс.еде» будет подключено более 20 супермаркетов в Москве, Московской области, Казани и Нижнем Новгороде, а также гипермаркеты в городах-миллионерах.

Пользователи «Яндекс.еды» смогут заказать из каталога «Ашан» продукты категории фреш: сезонные и экзотические овощи и фрукты, свежие мясо, рыбу и морепродукты, молочные продукты, собственную кулинарию ритейлера, выпечку прямо из пекарни, а также непродовольственные товары, в том числе эксклюзивных собственных торговых марок. Сборкой заказов в торговых залах занимаются специально обученные «Яндексом» мастера покупок. Они знают, как правильно выбирать продукты и упаковывать их для доставки.

Заказы из супермаркетов в течение часа привезут курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.едой» или водители-партнеры «Яндекс Go». При заказе от 999 руб. доставка будет бесплатной, а при покупках ниже этой суммы стоимость доставки составит 149 руб.

«Яндекс.еда» также планирует запустить доставку из гипермаркетов «Ашан». В течение года количество подключенных к сервису супермаркетов и гипермаркетов сети по всей стране увеличится до 150 торговых точек.