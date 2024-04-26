Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство

«Рыбы» — Михаил Ларионов (1913). «Рыбы» — Михаил Ларионов (1913). «Натюрморт с омаром», вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 61.5 х 80.8 см Ярославский художественный музей «Натюрморт с омаром», вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 61.5 х 80.8 см Ярославский художественный музей Советский плакат «Полнее используйте водоемы! С одного гектара можно получить до 20 центнеров рыбы. Выращивайте рыбу в прудах!» 1965 год издания. Художник, Борис Березовский. Он является одним из основоположников техники фотомонтажа в плакате. Советский плакат «Полнее используйте водоемы! С одного гектара можно получить до 20 центнеров рыбы. Выращивайте рыбу в прудах!» 1965 год издания. Художник, Борис Березовский. Он является одним из основоположников техники фотомонтажа в плакате. "Стахановка Гертруда Высоцкая". 1950 г. Юлиус Студницкий "Стахановка Гертруда Высоцкая". 1950 г. Юлиус Студницкий Плохой улов. 1960 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993) Плохой улов. 1960 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993) "Обед в лодке", 1898 Художник: Хоакин Соролья-и-Бастида (Joaquín Sorolla y Bastida) Холст, масло; 180×250 см Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо (RABASF), Мадрид На картине изображена небольшая артель рыбаков с детьми. Они отдыхают и обедают жарким днём в море в накрытой от солнца тентом лодке. Художник создал эту работу после восьмилетнего труда в Валенсии, где у него было много друзей и знакомых рыбаков. Он восхищался их занятиями, рисовал их портреты, семьи и сюжеты из жизни. Написана в Андалусии, где у художника было много эмоциональных впечатлений, ощущений, переживаний. Он работал на открытых пространствах, писал с натуры и по замыслу. Этот художественный шедевр пронизан красками импрессионизма. В нём сочетаются все оттенки света, воздуха, мечты. Быт рыбаков его завораживал. И все самые интересные и захватывающие моменты их жизни он выражал в своём художественном творчестве. "Обед в лодке", 1898 Художник: Хоакин Соролья-и-Бастида (Joaquín Sorolla y Bastida) Холст, масло; 180×250 см Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо (RABASF), Мадрид На картине изображена небольшая артель рыбаков с детьми. Они отдыхают и обедают жарким днём в море в накрытой от солнца тентом лодке. Художник создал эту работу после восьмилетнего труда в Валенсии, где у него было много друзей и знакомых рыбаков. Он восхищался их занятиями, рисовал их портреты, семьи и сюжеты из жизни. Написана в Андалусии, где у художника было много эмоциональных впечатлений, ощущений, переживаний. Он работал на открытых пространствах, писал с натуры и по замыслу. Этот художественный шедевр пронизан красками импрессионизма. В нём сочетаются все оттенки света, воздуха, мечты. Быт рыбаков его завораживал. И все самые интересные и захватывающие моменты их жизни он выражал в своём художественном творчестве. Море в Нормандии Константин Савицкий , 1875 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань 60 х 92 см Пейзаж выглядит мрачно и беспокойно. Чайки взволнованно мечутся в сером небе. Ветхое рыбацкое суденышко разбилось о прибрежные камни, а рыбак с замерзшим ребенком сидит на берегу без улова. Эта картина без прикрас рассказывает нам о нелегкой жизни рыбака и его семьи. Море в Нормандии Константин Савицкий , 1875 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань 60 х 92 см Пейзаж выглядит мрачно и беспокойно. Чайки взволнованно мечутся в сером небе. Ветхое рыбацкое суденышко разбилось о прибрежные камни, а рыбак с замерзшим ребенком сидит на берегу без улова. Эта картина без прикрас рассказывает нам о нелегкой жизни рыбака и его семьи. "Рыбаки, ремонтирующие сети", 1944 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло "Рыбаки, ремонтирующие сети", 1944 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло «У моря. Рыбачки», 1956 год Дейнека Александр Александрович «У моря. Рыбачки», 1956 год Дейнека Александр Александрович «Рыбачки» 1960 г. Пантелеев Владимир Ильич (1925 - 2001) «Рыбачки» 1960 г. Пантелеев Владимир Ильич (1925 - 2001) «Рыбаки Камчатки», 1948 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 148 x 148 см Дальневосточный художественный музей «Рыбаки Камчатки», 1948 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 148 x 148 см Дальневосточный художественный музей «Уборка невода», 1941 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 78 x 98 см Дальневосточный художественный музей «Уборка невода», 1941 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 78 x 98 см Дальневосточный художественный музей "С уловом!" Евгений Фомин (р. 1950) "С уловом!" Евгений Фомин (р. 1950) «Улов на Дальнем Востоке», 1938 Худ. Нисский Георгий Григорьевич «Улов на Дальнем Востоке», 1938 Худ. Нисский Георгий Григорьевич При работе с тросом одевай рукавицы! Советский плакат на тему техники безопасности для работников речного флота и рыбаков промышленного лова. Автор неизвестен, 1956г. При работе с тросом одевай рукавицы! Советский плакат на тему техники безопасности для работников речного флота и рыбаков промышленного лова. Автор неизвестен, 1956г. "В рыбном магазине" 1938 Автор:Клевер Юлий Юльевич (младший) "В рыбном магазине" 1938 Автор:Клевер Юлий Юльевич (младший) Покупайте черную икру! Плакат от Министерства рыбной промышленности СССР посвящен одному из рыбных деликатесов, который в СССР был в избытке и являлся визитной карточкой государства. А. Андреади, 1950-е гг. Покупайте черную икру! Плакат от Министерства рыбной промышленности СССР посвящен одному из рыбных деликатесов, который в СССР был в избытке и являлся визитной карточкой государства. А. Андреади, 1950-е гг. «Консервы натуральные» Рекламный плакат. Цейров Ю., 1952 год. «Консервы натуральные» Рекламный плакат. Цейров Ю., 1952 год. 1960-е годы, СССР. Скоро во всех уголках страны. Сельдь – незаменимая закуска. Художник Филимонов Э.С. РОСМЯСОРЫБТОРГ. Министерство торговли РСФСР. 1960-е годы, СССР. Скоро во всех уголках страны. Сельдь – незаменимая закуска. Художник Филимонов Э.С. РОСМЯСОРЫБТОРГ. Министерство торговли РСФСР. «Сельдь тихоокеанская соленая!» Сахаров С., 1965 год. «Сельдь тихоокеанская соленая!» Сахаров С., 1965 год. «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» Рекламный плакат Наркомпищепром СССР Главрыба. Художник Миллер А. 1938 год «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» Рекламный плакат Наркомпищепром СССР Главрыба. Художник Миллер А. 1938 год «Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников «Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. «Рыбы» — Михаил Ларионов (1913).