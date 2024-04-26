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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство

 

«Рыбы» — Михаил Ларионов (1913). «Рыбы» — Михаил Ларионов (1913).
«Натюрморт с омаром», вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 61.5 х 80.8 см Ярославский художественный музей «Натюрморт с омаром», вторая половина 1920-х – первая половина 1930-х Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 61.5 х 80.8 см Ярославский художественный музей
Советский плакат «Полнее используйте водоемы! С одного гектара можно получить до 20 центнеров рыбы. Выращивайте рыбу в прудах!» 1965 год издания. Художник, Борис Березовский. Он является одним из основоположников техники фотомонтажа в плакате. Советский плакат «Полнее используйте водоемы! С одного гектара можно получить до 20 центнеров рыбы. Выращивайте рыбу в прудах!» 1965 год издания. Художник, Борис Березовский. Он является одним из основоположников техники фотомонтажа в плакате.
"Стахановка Гертруда Высоцкая". 1950 г. Юлиус Студницкий "Стахановка Гертруда Высоцкая". 1950 г. Юлиус Студницкий
Плохой улов. 1960 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993) Плохой улов. 1960 г. Баскаков Николай Николаевич (1918-1993)
"Обед в лодке", 1898 Художник: Хоакин Соролья-и-Бастида (Joaquín Sorolla y Bastida) Холст, масло; 180×250 см Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо (RABASF), Мадрид На картине изображена небольшая артель рыбаков с детьми. Они отдыхают и обедают жарким днём в море в накрытой от солнца тентом лодке. Художник создал эту работу после восьмилетнего труда в Валенсии, где у него было много друзей и знакомых рыбаков. Он восхищался их занятиями, рисовал их портреты, семьи и сюжеты из жизни. Написана в Андалусии, где у художника было много эмоциональных впечатлений, ощущений, переживаний. Он работал на открытых пространствах, писал с натуры и по замыслу. Этот художественный шедевр пронизан красками импрессионизма. В нём сочетаются все оттенки света, воздуха, мечты. Быт рыбаков его завораживал. И все самые интересные и захватывающие моменты их жизни он выражал в своём художественном творчестве. "Обед в лодке", 1898 Художник: Хоакин Соролья-и-Бастида (Joaquín Sorolla y Bastida) Холст, масло; 180×250 см Королевская академия изящных искусств Сан-Фернандо (RABASF), Мадрид На картине изображена небольшая артель рыбаков с детьми. Они отдыхают и обедают жарким днём в море в накрытой от солнца тентом лодке. Художник создал эту работу после восьмилетнего труда в Валенсии, где у него было много друзей и знакомых рыбаков. Он восхищался их занятиями, рисовал их портреты, семьи и сюжеты из жизни. Написана в Андалусии, где у художника было много эмоциональных впечатлений, ощущений, переживаний. Он работал на открытых пространствах, писал с натуры и по замыслу. Этот художественный шедевр пронизан красками импрессионизма. В нём сочетаются все оттенки света, воздуха, мечты. Быт рыбаков его завораживал. И все самые интересные и захватывающие моменты их жизни он выражал в своём художественном творчестве.
Море в Нормандии Константин Савицкий , 1875 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань 60 х 92 см Пейзаж выглядит мрачно и беспокойно. Чайки взволнованно мечутся в сером небе. Ветхое рыбацкое суденышко разбилось о прибрежные камни, а рыбак с замерзшим ребенком сидит на берегу без улова. Эта картина без прикрас рассказывает нам о нелегкой жизни рыбака и его семьи. Море в Нормандии Константин Савицкий , 1875 Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань 60 х 92 см Пейзаж выглядит мрачно и беспокойно. Чайки взволнованно мечутся в сером небе. Ветхое рыбацкое суденышко разбилось о прибрежные камни, а рыбак с замерзшим ребенком сидит на берегу без улова. Эта картина без прикрас рассказывает нам о нелегкой жизни рыбака и его семьи.
"Рыбаки, ремонтирующие сети", 1944 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло "Рыбаки, ремонтирующие сети", 1944 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло
«У моря. Рыбачки», 1956 год Дейнека Александр Александрович «У моря. Рыбачки», 1956 год Дейнека Александр Александрович
«Рыбачки» 1960 г. Пантелеев Владимир Ильич (1925 - 2001) «Рыбачки» 1960 г. Пантелеев Владимир Ильич (1925 - 2001)
«Рыбаки Камчатки», 1948 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 148 x 148 см Дальневосточный художественный музей «Рыбаки Камчатки», 1948 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 148 x 148 см Дальневосточный художественный музей
«Уборка невода», 1941 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 78 x 98 см Дальневосточный художественный музей «Уборка невода», 1941 г. Дашкевич Александр Диомидович Холст, масло 78 x 98 см Дальневосточный художественный музей
"С уловом!" Евгений Фомин (р. 1950) "С уловом!" Евгений Фомин (р. 1950)
«Улов на Дальнем Востоке», 1938 Худ. Нисский Георгий Григорьевич «Улов на Дальнем Востоке», 1938 Худ. Нисский Георгий Григорьевич
При работе с тросом одевай рукавицы! Советский плакат на тему техники безопасности для работников речного флота и рыбаков промышленного лова. Автор неизвестен, 1956г. При работе с тросом одевай рукавицы! Советский плакат на тему техники безопасности для работников речного флота и рыбаков промышленного лова. Автор неизвестен, 1956г.
"В рыбном магазине" 1938 Автор:Клевер Юлий Юльевич (младший) "В рыбном магазине" 1938 Автор:Клевер Юлий Юльевич (младший)
Покупайте черную икру! Плакат от Министерства рыбной промышленности СССР посвящен одному из рыбных деликатесов, который в СССР был в избытке и являлся визитной карточкой государства. А. Андреади, 1950-е гг. Покупайте черную икру! Плакат от Министерства рыбной промышленности СССР посвящен одному из рыбных деликатесов, который в СССР был в избытке и являлся визитной карточкой государства. А. Андреади, 1950-е гг.
«Консервы натуральные» Рекламный плакат. Цейров Ю., 1952 год. «Консервы натуральные» Рекламный плакат. Цейров Ю., 1952 год.
1960-е годы, СССР. Скоро во всех уголках страны. Сельдь – незаменимая закуска. Художник Филимонов Э.С. РОСМЯСОРЫБТОРГ. Министерство торговли РСФСР. 1960-е годы, СССР. Скоро во всех уголках страны. Сельдь – незаменимая закуска. Художник Филимонов Э.С. РОСМЯСОРЫБТОРГ. Министерство торговли РСФСР.
«Сельдь тихоокеанская соленая!» Сахаров С., 1965 год. «Сельдь тихоокеанская соленая!» Сахаров С., 1965 год.
«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» Рекламный плакат Наркомпищепром СССР Главрыба. Художник Миллер А. 1938 год «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» Рекламный плакат Наркомпищепром СССР Главрыба. Художник Миллер А. 1938 год
«Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников «Вот пробуем разводить рыбу в условиях, близких к природным», 1969 Худ. Г. Огородников
Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г. Оживим пруды и водоемы! Художник: В. Нарышкин, 1956г.
«Рыбы» — Михаил Ларионов (1913).


26.04.2024 Школьники под руководством ученых Пермского Политеха создают роботизированную систему для контроля браконьерства

По всему миру существует проблема браконьерства. В малых реках обитают рыбы семейства лососевых, причем в каждой может жить собственная популяция. Регулярно они приплывают на нерест, мечут икру и погибают. Мальки вылупляются из икринок и спустя время возвращаются

07.12.2023 МТС обеспечила связью рыбный мегарынок «Москва — на волне»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила мобильной связью первый в столице рыбный рынок, который открылся в конце ноября в районе Косино-Ухтомский Москвы. Благодаря современной сети связи посетители и работники рынка могут свободно пользоваться мобильным интернетом на
30.09.2023 Как работает эхолот и можно ли его использовать на рыбалке

рыбы. Как прибор может помочь на рыбалке: Эхолот позволяет определить глубину, на которой находится рыба. Вы можете увидеть ее перемещения и скопления, что поможет выбрать наилучшее место для з
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки

яют уточнить рельеф дна в месте ловли и определить местонахождение ям, где может скрываться крупная рыба. Кроме того, эхолот способен засечь рыбу и отобразить соответствующую метку на экране по
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP»

содержания в ней кислорода, сроки содержания рыбы. Готовая продукция – охлажденная и переработанная рыба – скоропортящийся товар, поэтому компании важно быстро обрабатывать заказы покупателей,

20.08.2017 Благодаря выращиванию рыбы у человечества есть шанс избежать голода

Более 11,4 млн кв. км площади в открытом океане пригодны для выращивания рыбы и еще 1,5 млн кв. км – для выращивания двустворчатые моллюсков, таких как устрицы и миди
11.05.2017 Ученые обнаружили паразита, который управляет поведением жертвы всю ее жизнь

pseudospathaceum, может размножаться только в пищеварительном тракте птиц, поэтому так важно, чтобы рыба-носитель была съедена. За время своей жизни паразит живет в организме трех хозяев. Снача
03.04.2016 Океан можно превратить в неисчерпаемый источник ресурсов

В прошлом столетии массовый промышленный вылов рыбы превратился в настоящее бедствие для океана. Гигантские траулеры вылавливали своими сетя
18.02.2016 Datum Group модернизировал ГИС в Департаменте АПК Курганской области

иля, содержащая сектор развития аквакультуры. Ключевая задача сектора – контроль промысловой добычи рыбы. Департамент ведет учет водоемов области, в которых происходит отлов на продажу: специал
22.12.2014 На рекордной глубине живет целебная рыба

фировал на глубине 8143 м неизвестную полупрозрачную рыбу. Новый вид липариса — самая глубоководная рыба из известных науке Рыба имеет необычное строение тела и, судя по всему, является

16.10.2013 На побережье Калифорнии выбросило морского змея

ров. Когда Сантана взглянула поближе, она не поверила своим глазам – на дне лежала огромная длинная рыба-змея. Понадобилась помощь 15 человек, чтобы протащить 5-метровую рыбу, найденную на расс
25.07.2013 Мы едим канцерогенную «пластиковую» рыбу

ой. Куски пластика, разлитую нефть и другую опасную «химию» глотают морские птицы, черепахи, мелкая рыба и даже донные иглокожие, такие как морские огурцы. Тем не менее, несмотря на распростран
04.07.2013 Что общего у человека и рыбы? Жесты

к. Ученый обнаружил корни такой связи в одном из отделов мозга рыб. Как известно, передние плавники рыба использует в основном для передвижения. Однако наблюдения показали, что эти же плавники

27.06.2013 Скоро: ныряя в воду, бойся робота-карпа

двигаться во всех трех плоскостях, используя плавники точно таким же образом, как это делают живые рыбы. Благодаря этому робот очень маневренный и обнаружить его было бы сложно. С другой сторо
18.01.2013 Робот-рыба может бесконечно скользить по воде

й и построенный профессором электротехники и вычислительной техники Хиабо Тани и его командой робот-рыба оснащен множеством датчиков, которые позволяют ему не только путешествовать самостоятель
12.11.2012 Симбиоз: рыбы защищают кораллы от атак водорослей

то процесс наверняка очень важен как для коралла, так и для рыбы. Коралл выделяет некое вещество, и рыба сразу же реагирует на него". Исследуемые кораллы, не обеспеченные "рыбьей" защитой, были
30.01.2012 ГМ-рыба и мясо "из пробирки" спасут планету

му грядущего продовольственного кризиса. Помочь ему в этом также может генетически модифицированная рыба с «пониженным аппетитом» и повышенными питательными свойствами. Производство мяса являет
29.09.2011 Компьютеры будущего: битами могут стать квантовые точки

полупроводниках, таких как кремний и арсенид галлия, электроны могут двигаться так же свободно, как рыба в воде. Внутри металла находится множество «рыб»-электронов – они заполняют почти весь о
29.06.2011 Рыбы умеют пользоваться инструментами

ниверситета Маккуори в Сиднее и Центрального университета Квинсленда, где рассказывается о том, как рыба менек разбивает раковины, чтобы добраться до устриц. Рыбы оказались умнее, чем о них был
18.04.2011 Орангутаны умеют рыбачить

обезьянам для запугивания рыбы. Оглушить ею сложно, но вот напугать - вполне получается. Паникующая рыба выпрыгивает из воды, попадая прямо в ловкие лапы орангутана. "Рыбачили" обезьяны в основ
28.02.2011 Океан превращается в рыбоферму

рофические уровни пищевой цепи более уязвимы к экологическим колебаниям. В настоящее время кормовая рыба перерабатывается в рыбную муку и рыбий жир, которые используются в качестве корма для пр
25.03.2010 «Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар»

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта по комплексному оснащению специализированным торговым оборудованием московского магазина «Рыбный базар» (специализируется на торговле морепродуктами и рыбной продукцией по доступным для населения ценам). В рамках проекта специалисты «Сервис Плюс» поставили на предприятие весовое обо
28.02.2008 Рыбы могут считать до четырех

ов, самки скрываются среди самой большой из ближайших стай гамбузий. При этом, как показали ученые, рыба способна отличить группу, состоящую из 3-х особей от группы из 4-х особей, предпочитая п
23.11.2007 Рыбный промысел повлиял на эволюцию рыбы

ейчас эти рыбы способны к размножению при длине 60-65 см. Для того, чтобы повернуть процесс вспять, рыбный промысел во всем мире должен резко сократиться, говорят ученые. Природные факторы влия
17.10.2007 Обнаружено, что рыбы тоже могут страдать бессонницей

лы при Стэнфордском университете, изучающие нарушения сна у людей, нашли мутантный ген у аквариумных рыб-зебр. Он подобен человеческому гену, отвечающему за нарушение сна, сообщает агентство Reuters. Рыба-зебра с мутантным геном спала на 30% меньше, чем нормальная рыба. Измерения показали, что мутантная рыба имела недостаток рецептора гипокретина (орексина) – нейропептида, кот
12.09.2007 В пруд-охладитель Курской АЭС запустят рыбу

нием, в пруд-охладитель Курской атомной станции 5 сентрября выпущено свыше 3 тыс. мальков белого амура, которые выращиваются в рыбном хозяйстве Курской АЭС, сообщает пресс-служба Росатома. Данный вид рыбы является растительноядным, и его присутствие положительно сказывается на экологическом состоянии водоема. В настоящий момент в гидроцехе Курской АЭС готовится биологическое обоснование для
18.06.2007 В Янцзы выпустили экземпляр вымирающей меч-рыбы

ку Янцзы выпущен псефур, представитель вымирающего вида рыб Psephurus gladius. Выпущенный экземпляр был пойман еще в январе, тогда рыбаки причинили рыбе телесные повреждения. Сейчас ученые сочли, что рыба полностью восстановилась и может жить в дикой природе. Китайская меч-рыба или псефур достигает 7 м длины, имеет рыло в форме меча. Эта хищная рыба является родственником осет
06.06.2007 Дестабилизация экосистемы Черного моря: новые данные

Environment, Fisheries and Aquaculture Science), показало, что за последние 50 лет чрезмерный вылов рыбы в Черном море привел к ряду изменений в морской экосистеме, сообщает агентство BBC. Сокр
05.06.2007 Разработаны инструкции для рыболовов: как правильно отпускать рыбу на волю

Ученые исследуют способы повышения выживаемости рыбы, пойманной рыболовами в спортивных целях и выпущенной на волю, сообщает агентство Scienc
29.05.2007 Жара вызвала рыбий мор в Липецкой области

нилище Липецкой области был зафиксирован массовый мор мальков, сообщает Gorod48.ru. По факту гибели рыбы областная природоохранная прокуратура провела проверку. Как сообщила старший помощник пр
25.05.2007 На юге Украины начался рыбий мор

В начале мая в районе Днепро-Бужского лимана начала гибнуть рыба. Причем лишь два вида: толстолобики и сазаны, весом от 3 до 8 килограммов. У дохлой рыбы
23.05.2007 Корейский сотовый оператор помогает ловить рыбу

SK Telecom, корейский оператор сотовой связи, анонсировал новую услугу для своих абонентов, воспользовавшись которой, заядлые рыбаки смогут определять местонахождение пойманной рыбы, глубину и температуру воды, сообщает AFP. Первое устройство из комплекта общей стоимостью $129 подсоединяется к порту телефона, второе — представляет собой передатчик в форме поплавк
21.05.2007 Экосистему Южной Африки разрушает завезенная рыба

Агентство Reuters информирует из Кейптауна, что импортированные хищные рыбы, включая форель, вытесняют местную фауну. Завезенные еще в 18-ом столетии для развлечения рыболовов, эти рыбы стали настоящим стихийным бедствием. Они не только поедают местных рыб,
10.05.2007 Вводятся ограничения на лов рыбы в Южной части Тихого океана

Как сообщает BBC, бесконтрольный лов рыбы сетями приводит к уничтожению коралловых рифов и необратимому нарушению экологического б
27.04.2007 Глобальное потепление ускоряет рост мелководных рыб

нное содружеством научных и промышленных обществ Австралии (CSIRO) позволило установить, что изменение климата Земли приводит к дисбалансу заселяемых живыми существами океанических слоев: мелководные рыбы растут быстрее, а глубоководные медленнее. На глубинах менее 250 м темпы роста рыб значительно превышают принятый ранее за норму уровень, тогда как на глубинах свыше 1 км рост рыб явно зам
20.10.2006 В Австралии найдено еще одно недостающее звено эволюции

Окаменевшие останки рыбы Gogonasus (возраст окаменелостей оценивается в 380 млн. лет), обитавшей в водоемах Девон
20.10.2006 В Австралии найдено еще одно недостающее звено эволюции

Окаменевшие останки рыбы Gogonasus (возраст окаменелостей оценивается в 380 млн. лет), обитавшей в водоемах Девон
05.06.2006 Африканские электрические рыбы: эволюция "онлайн"

арительные исследования показали, что различные группы электрических рыб из реки Ивиндо в Габоне (Африка) различаются не только на генетическом уровне (по ДНК), но также по способам коммуникации. Эти рыбы не могут скрещиваться между собой. Однако, как сообщает ScienceDaily, нейробиолог из Корнельского университета США, доктор Мэтт Арнгард (Matt Arnegard) обнаружил случай, когда два различны
05.06.2006 Африканские электрические рыбы: эволюция "онлайн"

арительные исследования показали, что различные группы электрических рыб из реки Ивиндо в Габоне (Африка) различаются не только на генетическом уровне (по ДНК), но также по способам коммуникации. Эти рыбы не могут скрещиваться между собой. Однако, как сообщает ScienceDaily, нейробиолог из Корнельского университета США, доктор Мэтт Арнгард (Matt Arnegard) обнаружил случай, когда два различны
07.10.2005 В Лондонском океанариуме выставлена плавающая рыба-робот

В Лондонском океанариуме выставлена рыба-робот, воспроизводящая двжиения настоящей рыбы. Модель создана профессором Хуашенгом Ху 

Публикаций - 501, упоминаний - 610

Пищевая промышленность и организации, системы, технологии, персоны:

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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1924 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3009 3
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 118 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 132 3
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 68 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 967 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 633 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1181 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1031 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1068 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 328 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4433 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 294 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1768 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2966 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 290 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1375 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3294 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 49 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2847 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4636 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2659 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 438 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2167 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1847 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 813 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1361 1
Greenpeace - Гринпис 128 3
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6255 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1422 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 714 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
Linux Foundation 183 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1016 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 37 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 1
CBOL - Consortium for the Barcode of Life - Консорциум штриховых кодов жизни 1 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
ГосИнформСистемы 107 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49167 93
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12402 76
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64403 66
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1030 65
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 538 64
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5999 54
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гриль - Grill - Аэрогриль - Aerogrill - Электрогриль - Электрический гриль - Газовый гриль - Кварцевый гриль 131 53
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13690 50
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2511 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23812 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30114 48
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 207 46
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 303 45
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 315 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12782 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11835 39
Вентилятор - Fan 967 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9503 35
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 33
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 340 31
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 68 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27644 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Пароварка - Steamer 68 30
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5171 29
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2127 27
Аксессуары 3842 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18479 24
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7445 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12102 24
Электротехника - инвертор 146 24
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 293 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20749 22
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11728 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12434 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9738 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7379 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16932 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24227 20
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1487 20
Нагреватель - нагревательный элемент 105 20
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 19
Google Android 13882 17
Apple iPhone 6 4861 16
Microsoft Windows 2000 8660 14
Groupe SEB - Moulinex ME 53 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4944 11
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 10
Apple iOS 7656 9
Samsung RL - серия холодильников 14 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5063 7
LG Multi Air Flow 15 7
Oracle Java - язык программирования 3041 6
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 214 6
Groupe SEB - Tefal Optigrill - Tefal CB - Tefal GC - гриль 7 6
Liebherr SBS - холодильник 11 6
Panasonic NR - серия холодильников 7 6
Microsoft Windows 15536 6
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 76 5
Microsoft Windows BitLocker 935 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7042 5
Bosch HMT - Bosch HME - микроволновая печь 5 5
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 918 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 5
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 376 5
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 405 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 662 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4007 4
Apache Airflow 41 4
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 4
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 4
Liebherr CTN - холодильник 8 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1541 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 771 4
Microsoft Office 3698 4
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 4
Liebherr CBN - холодильник 6 4
Google YouTube - Видеохостинг 2709 4
Samsung Space Max 7 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2704 4
Вараксина Ольга 9 5
Головин Даниил 34 4
Тимкина Александра 10 3
Каминский Андрей 6 3
Путин Владимир 3124 3
Левкевич Михаил 60 3
Mendini Alessandro - Мендини Алессандро 5 3
Лаптева Марина 114 3
Агуреева Ольга 9 3
Рашид Карим 7 2
Orr Jimmy - Орр Джимми 4 2
Delcomyn Fred - Делкомин Фред 2 2
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Ксенин Алекс 311 2
Joachim Mitchell - Хоаким Митчелл 2 2
Иваницкая Юлия 23 2
Рахманов Александр 23 2
Воронцова Кира 4 2
Лаврентьев Иван 5 2
Мякишева Марина 84 2
Lawrence Kira - Лоуренс Кира 2 2
Молоховец Елена 3 2
Марфин Алексей 13 2
Schaefer Kurt - Шафер Курт 2 2
Оловянников Дмитрий 33 2
Shubin Neil - Шубин Нейл 2 2
Spencer Percy LeBaron - Спенсер Перси Лебарон 2 2
Куртяник Надежда 230 2
Шувалова Анастасия 9 2
Денежкин Дмитрий 2 2
Miller Dwight - Миллер Дуайт 2 2
Оганесян Игорь 8 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Гинятуллин Роман 61 1
Андронов Алексей 28 1
Кочетов Евгений 5 1
Зенин Алексей 3 1
Егоров Даниил 23 1
Назаров Александр 65 1
Трофимов Дмитрий 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 141902 186
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51852 103
Европа 21690 59
Земля - планета Солнечной системы 10335 57
Германия - Федеративная Республика 12630 52
Япония 13237 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42704 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16807 37
Южная Корея - Республика 6606 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14136 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13282 30
Франция - Французская Республика 7805 27
Италия - Итальянская Республика 4338 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17154 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2854 22
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3509 18
Канада 4860 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5135 18
Мировой океан - World Ocean 507 18
Солнечная система - Solar system 2516 17
Азия - Азиатский регион 5491 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7317 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14054 13
Африка - Африканский регион 3452 13
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 732 10
США - Калифорния 4617 10
Швеция - Королевство 3610 10
Дания - Королевство 1294 9
Беларусь - Белоруссия 5573 9
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 717 9
Украина 7573 8
Турция - Турецкая республика 2325 8
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 712 8
Нидерланды 3491 8
Америка Северная - Североамериканский регион 3322 7
США - Колумбия - Вашингтон 1385 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1616 7
Америка - Американский регион 2126 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2616 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 353 7
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 500 108
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 511 96
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5426 77
Зоология - наука о животных 2578 71
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23712 68
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4881 65
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 721 62
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28520 59
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1385 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3954 55
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47404 49
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 978 49
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 396 48
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 409 47
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50240 46
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3916 44
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10854 43
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 210 39
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5965 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8456 35
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 577 34
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9812 30
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1237 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18112 25
Английский язык 6586 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4903 22
Металлы - Серебро - Silver 749 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2718 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5659 21
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3697 21
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1046 20
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1865 20
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6814 19
Ботаника - Растения - Plantae 1029 19
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2583 18
Дача - дачники 797 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8585 18
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4706 17
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1184 17
CNews - ZOOM.CNews 1845 61
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2696 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5894 9
New Scientist 1448 7
LiveScience 153 6
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
ScienceDaily 400 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11209 5
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 158 4
Медуза - Meduza 44 4
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 3
Nature 809 3
Phys.org 972 3
The Observer 40 3
DigiTimes - Издание 1309 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Die Welt 80 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Space Daily 528 1
NEWSru.com 229 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
The Independent 31 1
Cosmopolitan 25 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 106 1
WinFuture 13 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Известия ИД 613 1
IDG - International Data Group 114 1
Чудо техники 60 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 106 1
Chicago Tribune 13 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1784 1
BleepingComputer - Издание 324 1
NYT - The New York Times 1026 1
РИА Новости 901 1
The Register - The Register Hardware 1520 1
FT - Financial Times 1212 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 927 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8041 10
Gartner - Гартнер 3546 3
Forrester Research 821 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3146 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 112 2
Standish Group International - Standish Group 10 1
IDC - International Data Corporation 4901 1
Gartner - Meta Group 8 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 1
PC Data 50 1
In-Stat/MDR 70 1
In-Stat 115 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Frost & Sullivan 203 1
Рустелеком ТК 303 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 125 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 1
Markets&Markets Research 112 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 217 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 973 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 5
University of Chicago - Чикагский университет 98 5
РАН - Российская академия наук 1851 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 39 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 2
University of Bristol - Бристольский университет 82 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 18 2
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 91 2
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 36 2
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 16 2
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности имени В.М.Горбатова - Всесоюзный научно-исследовательский институт мясной промышленности 2 2
ZSL - Zoological Society of London - Зоологическое общество Лондона - Лондонское зоологическое общество 3 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 227 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 76 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 162 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 85 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 150 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
FAU - Florida Atlantic University - Флоридский атлантический университет - Атлантический университет Флориды 5 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 213 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 812 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 245 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 988 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1482 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 16
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 5
Red Dot Design Award 55 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2381 3
День молодёжи - 27 июня 868 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 2
Samsung Forum 14 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 630 2
Международный женский день - 8 марта 323 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 371 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 2
itSMF - IT Service Management Forum 32 1
Electrolux Design Lab 5 1
Масленица - Масленая неделя 12 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 1
SEMICON 13 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 1
iF Design Awards 25 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
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РИФ - Российский Интернет Форум 69 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1084 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1982 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
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