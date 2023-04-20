Резидент «Сколково» разработал тяговый инвертор для электромобилей на базе отечественного микроконтроллера амый наукоемкий узел в конструкции, который приводит электромобиль в движение, — регулирует крутящий момент и скорость транспортного средства. Об этом CNews сообщили представители «Сколково». Тяговый инвертор RUBRUKS NTPI-600-50 стал первым в линейке, построенным на базе российского микроконтроллера АО «НИИЭТ». Производство полностью локализовано в России: от компонентной базы и ПО до изгот