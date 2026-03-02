Разделы

Рубрукс РНД

02.03.2026 Участник «Сколково» представил первый отечественный модуль на натрий-ионных аккумуляторах 1
02.04.2024 Микроконтроллеры АО «НИИЭТ» находят применение в отечественных устройствах для электротранспорта 1
20.04.2023 Резидент «Сколково» разработал тяговый инвертор для электромобилей на базе отечественного микроконтроллера 3

Beorg - Биорг 125 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 185 1
ЦРТ Инновации 71 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
С-Инновации 45 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 254 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3289 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5788 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1414 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23421 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 626 2
Электротехника - инвертор 162 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10281 1
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 120 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 201 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2867 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14412 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2741 1
Электромобиль - Электропогрузчики - Electric loaders 3 1
Аккумулятор натрий-ионный электрический - NIBs, SIBs или Na-ионные аккумуляторы - Sodium-ion battery 14 1
Робототехника промышленная - Промышленная роботизация - Промышленные робототехнические системы - Унифицированные роботизированные системы для промышленности - Industrial robot - Автоматизация производственных процессов 205 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8419 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3291 1
Встраиваемые системы - Embedded system 100 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2113 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 163 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 124 1
Беляев Алексей 34 1
Ильин Кирилл 6 1
Малеев Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 159038 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18429 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1640 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4408 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20502 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5356 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5757 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7388 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6411 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5527 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 59 2
