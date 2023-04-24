Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЯКласс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.04.2023
|
«Якласс» бесплатно помогает региональным школам с низкими образовательными результатами
Технологическая компания «Якласс» проводит бесплатное сопровождение школ с низкими образовательными результатами. В рамках этой программы компания предоставляет дополнительные инструменты для повышения качества обучения
|20.03.2023
|
Три года бесплатного доступа к «Якласс» учителям из России и СНГ
Технологическая компания «Якласс», резидент «Сколково», в честь Года педагога и наставника дарит учителям из России и всего СНГ три года бесплатного доступа и дополнительные бонусы. С помощью сервиса преподаватель может
|15.01.2021
|
Годовая выручка образовательной компании «Якласс» в России достигла 264 млн рублей
Международная образовательная компания «Якласс», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», подвела итоги 2020 г. Объем выручки в России вырос в 4,3 раза по сравнению с 2019 г. и составил 264 млн руб. Количество по
|25.11.2020
|
«Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения
теграции своего решения «Барс.Образование — Электронная школа» с цифровым образовательным ресурсом «ЯКласс». О начале партнёрства компании заявили весной этого года. Помимо сквозной авторизации
|01.04.2020
|
«Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами
рированию решения «Барс.образование – Электронная школа» с цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) «Якласс». Интеграция систем «Барс.образование – Электронная школа» с ЦОР «Якласс» − рез
|01.12.2015
|
Российский образовательный сервис «ЯКласс» пришел в Армению
Проект резидента кластера информационных технологий фонда «Сколково», российской компании «ЯКласс» — разработчика платформы электронного образования, официально запущен в Армении. Об этом CNews сообщили в фонде «Сколково». В конце ноября в республике был открыт сайт Imdproc.am, основ
|18.09.2015
|
Softline будет продвигать образовательный сервис «ЯКласс» в школах России
Поставщик ИТ-решений Softline, индустриальный партнер фонда «Сколково», и сервис электронного образования «ЯКласс», резидент кластера информационных технологий фонда «Сколково», подписали соглашение о совместном продвижении сервиса в школах на территории России. Как сообщили CNews в сервисе «ЯКла
|16.06.2015
|
К образовательному сервису «ЯКласс» подключат школы Армении
Российская компания «ЯКласс», разработчик платформы электронного образования для школ, объявила о выходе на рынок Армении. Как сообщили CNews в «ЯКласс», подписанные соглашения с местными партнёрами позволят
|01.04.2015
|
Образовательный сервис «Якласс» привлек 12 млн руб. на развитие в регионах
Электронный образовательный проект «Якласс» получил средства от фонда Moscow Seed Fund и частного предпринимателя на общую сумму i12 млн в виде займов. «ЯКласс» представляет собой сервис для школьников и учителей, который
|17.02.2014
|
Стартап «ЯКласс» получил $450 тыс. инвестиций
Российский образовательный стартап-проект «ЯКласс.рф» привлек $450 тыс. инвестиций от фонда Almaz Capital (основан предпринимателем Александром Галицким, ранее инвестировал в Parallels, AlterGeo, Jelastic и др.), фонда Vesna Investment
|22.05.2013
|
Российский образовательный стартап «ЯКласс» привлек инвестиции
Российский образовательный стартап-проект «ЯКласс» получил инвестиции, исходя из оценки компании в $2 млн, от европейского холдинга Data Pro Group, фонда Vesna Investment и российского интернет-предпринимателя Никиты Халявина. Как расск
ЯКласс и организации, системы, технологии, персоны:
|Новиков Павел 109 7
|Никитин Валерий 16 6
|Илингин Андрей 4 4
|Столбова Екатерина 20 4
|Халявин Никита 10 3
|Андриянова Ольга 9 3
|Путин Владимир 3423 3
|Щеглова Юлия 25 2
|Царевская-Дякина Наталья 18 2
|Батыров Ренат 10 2
|Перцовский Олег 5 2
|Блохин Павел 2 2
|Галицкий Александр 111 2
|Ахмеров Тимур 89 2
|Ляпунов Игорь 132 2
|Паршин Константин 64 2
|Кузнецов Никита 12 2
|Беляков Алексей 30 2
|Младшев Анатолий 13 2
|Матвеев Евгений 13 2
|Сапрыкин Юрий 15 2
|Сергеев Александр 32 1
|Гусев Михаил 26 1
|Зеленин Владимир 7 1
|Халимов Ренат 9 1
|Минниханов Рифкат 14 1
|Герасимов Александр 45 1
|Лебедев Павел 35 1
|Леви Гавриил 24 1
|Рудаков Денис 31 1
|Михеев Андрей 9 1
|Исаев Дмитрий 56 1
|Ефанова Мария 2 1
|Железняков Вячеслав 15 1
|Хасякова Ольга 1 1
|Гришин Александр 28 1
|Гуртов Александр 1 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Новицкий Роман 12 1
|Булатов Николай 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1437848, в очереди разбора - 728852.
Создано именных указателей - 193687.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.