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Младшев Анатолий


19.03.2025 Подтверждена совместимость Jatoba и BarsUp.Access Manager 1
14.09.2022 «Своды» 5.1.1: еще один шаг в сторону расширения аналитических возможностей системы 1
22.04.2022 Повышение уровня безопасности и расширение аналитического инструментария – ключевые обновления «Сводов» 5.1 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
21.12.2020 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 1
25.11.2020 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения 1
17.09.2020 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» 1
25.06.2020 «Барс Груп» выпустила новую версию платформы «Своды» 1
27.02.2020 «Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1 1
09.09.2019 «Барс груп» открыла офис в Нижнем Новгороде 2
08.08.2018 «Барс груп» и «Т-Платформы» протестировали технологическую совместимость своих решений 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Младшев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 547 13
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 7
БАРС Груп - Analytic Workspace - ОСТ 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4951 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
ЯКласс 68 2
Ростех - Вертолеты России 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11815 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 4
Федеральное казначейство России 1792 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4224 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3161 2
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24409 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21434 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3968 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 856 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2209 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1864 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16241 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 991 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11525 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12695 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28150 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9492 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5481 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25645 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4792 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1792 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11216 1
OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах 82 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6696 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12872 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 725 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1118 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5410 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2558 1
Linux OS 10077 1
Google Play - Google Store - Android Market 3318 1
Apple - App Store 2909 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 168 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 65 1
Т-Платформы - Таволга терминал 27 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 73 1
Linux - Debian GNU 476 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
КриптоПро ЭЦП 13 1
БАРС.Бюджет Онлайн 6 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 46 1
Барс.Образование 33 1
Kaspersky Safe Browser 27 1
Microsoft Office Excel 1207 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUp.Access Manager 24 1
Носов Игорь 14 1
Рудзевич Мария 36 1
Илингин Андрей 4 1
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Моор Александр 10 1
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Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1389 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1906 1
Россия - УФО - Тюменская область 1173 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 684 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 758 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1309 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2946 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1699 1
Россия - ПФО - Самарская область 1339 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 895 1
Россия - УФО - Челябинская область 1241 1
Россия - ПФО - Саратовская область 737 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43581 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3011 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 567 1
Россия - СФО - Новосибирск 4349 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 7
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5937 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 3
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7693 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 316 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 98 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
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