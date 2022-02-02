Получите все материалы CNews по ключевому слову
OIDF OpenID Foundation OIDC OpenID Connect Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах
|02.02.2022
|
Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК
чивать безопасный доступ к финансовым данным клиентов в финтех-сервисах с использованием механизмов OpenID Connect. Помимо прочего, стандарт способствует унификации требований к системе аутенти
|24.11.2020
|
«Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID
использован в рамках текущих работ по стандартизации по планам ТК26, в том числе, по стандартизации OpenID Connect на базе отечественных криптографических алгоритмов».
|04.04.2018
|
«Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0
ормационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect. В 2017 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вне
|29.10.2008
|
Microsoft стала провайдером OpenID
Корпораций Microsoft включила поддержку технологии OpenID в сервис Windows Live ID в качестве технологического превью. Предполагается, что обладатели Live ID от Microsoft смогут использовать сервисы, поддерживающие OpenID, без повторной
|23.07.2008
|
MySpace поддержала OpenID
Социальная сеть MySpace, принадлежащая компании News Corp., вчера, 22 июля, объявила о своей поддержке системы OpenID. Пользователи при работе на внешних площадках получили возможность ссылаться на свой профиль в MySpace. OpenID — это открытая децентрализованная система единого входа, которая поз
|11.06.2008
|
Toodoo поддержал OpenID
Социальная сеть Toodoo объявила о своей поддержке системы OpenID. OpenID — это открытая децентрализованная система единого входа, которая позволяет использовать один логин и пароль на большом количестве сайтов. Пользователи при работе на внешни
|08.02.2008
|
IBM, Google и Microsoft присоединились к сообществу OpenID
IBM, Google, Microsoft, Verisign и Yahoo! присоединились к некоммерческому сообществу OpenID Foundation, давая толчок к продвижению в Сети технологии OpenID, которая упроща
|04.02.2008
|
Yahoo! поддерживает систему аутентификации OpenID
Yahoo! окончила тесты системы единой аутентификации OpenID. Теперь пользователи сервисов Yahoo! могут применять одни и те же логин и пароль для доступа к разным онлайн-службам. На сегодняшний день протокол OpenID поддерживается почти 10 т
|18.01.2008
|
Yahoo! станет «провайдером» системы единой аутентификации
Yahoo! планирует использовать систему единой аутентификации OpenID. Пользователи смогут использовать одну связку логин-пароль для получения доступа к разным онлайн-сервисам. OpenID – это открытая децентрализованная система единого входа. Ее прото
