OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах

Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК чивать безопасный доступ к финансовым данным клиентов в финтех-сервисах с использованием механизмов OpenID Connect. Помимо прочего, стандарт способствует унификации требований к системе аутенти

«Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID использован в рамках текущих работ по стандартизации по планам ТК26, в том числе, по стандартизации OpenID Connect на базе отечественных криптографических алгоритмов».

«Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0 ормационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect. В 2017 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вне

Microsoft стала провайдером OpenID Корпораций Microsoft включила поддержку технологии OpenID в сервис Windows Live ID в качестве технологического превью. Предполагается, что обладатели Live ID от Microsoft смогут использовать сервисы, поддерживающие OpenID, без повторной

MySpace поддержала OpenID Социальная сеть MySpace, принадлежащая компании News Corp., вчера, 22 июля, объявила о своей поддержке системы OpenID. Пользователи при работе на внешних площадках получили возможность ссылаться на свой профиль в MySpace. OpenID — это открытая децентрализованная система единого входа, которая поз

Toodoo поддержал OpenID Социальная сеть Toodoo объявила о своей поддержке системы OpenID. OpenID — это открытая децентрализованная система единого входа, которая позволяет использовать один логин и пароль на большом количестве сайтов. Пользователи при работе на внешни

IBM, Google и Microsoft присоединились к сообществу OpenID IBM, Google, Microsoft, Verisign и Yahoo! присоединились к некоммерческому сообществу OpenID Foundation, давая толчок к продвижению в Сети технологии OpenID, которая упроща

Yahoo! поддерживает систему аутентификации OpenID Yahoo! окончила тесты системы единой аутентификации OpenID. Теперь пользователи сервисов Yahoo! могут применять одни и те же логин и пароль для доступа к разным онлайн-службам. На сегодняшний день протокол OpenID поддерживается почти 10 т