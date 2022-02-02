Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

OIDF OpenID Foundation OIDC OpenID Connect Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах

OIDF - OpenID Foundation - OIDC - OpenID Connect - Открытый стандарт и децентрализованный протокол для аутентификации на сайтах

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


02.02.2022 Avanpost FAM и Avanpost Web SSO теперь поддерживают требования стандарта ФАПИ.СЕК

чивать безопасный доступ к финансовым данным клиентов в финтех-сервисах с использованием механизмов OpenID Connect. Помимо прочего, стандарт способствует унификации требований к системе аутенти
24.11.2020 «Инфотекс» помогла разработать стандарт для обеспечения безопасности финансовых сервисов на основе протокола OpenID

использован в рамках текущих работ по стандартизации по планам ТК26, в том числе, по стандартизации OpenID Connect на базе отечественных криптографических алгоритмов».
04.04.2018 «Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0

ормационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect. В 2017 г. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации вне
29.10.2008 Microsoft стала провайдером OpenID

Корпораций Microsoft включила поддержку технологии OpenID в сервис Windows Live ID в качестве технологического превью. Предполагается, что обладатели Live ID от Microsoft смогут использовать сервисы, поддерживающие OpenID, без повторной

23.07.2008 MySpace поддержала OpenID

Социальная сеть MySpace, принадлежащая компании News Corp., вчера, 22 июля, объявила о своей поддержке системы OpenID. Пользователи при работе на внешних площадках получили возможность ссылаться на свой профиль в MySpace. OpenID — это открытая децентрализованная система единого входа, которая поз
11.06.2008 Toodoo поддержал OpenID

Социальная сеть Toodoo объявила о своей поддержке системы OpenID. OpenID — это открытая децентрализованная система единого входа, которая позволяет использовать один логин и пароль на большом количестве сайтов. Пользователи при работе на внешни
08.02.2008 IBM, Google и Microsoft присоединились к сообществу OpenID

IBM, Google, Microsoft, Verisign и Yahoo! присоединились к некоммерческому сообществу OpenID Foundation, давая толчок к продвижению в Сети технологии OpenID, которая упроща
04.02.2008 Yahoo! поддерживает систему аутентификации OpenID

Yahoo! окончила тесты системы единой аутентификации OpenID. Теперь пользователи сервисов Yahoo! могут применять одни и те же логин и пароль для доступа к разным онлайн-службам. На сегодняшний день протокол OpenID поддерживается почти 10 т
18.01.2008 Yahoo! станет «провайдером» системы единой аутентификации

Yahoo! планирует использовать систему единой аутентификации OpenID. Пользователи смогут использовать одну связку логин-пароль для получения доступа к разным онлайн-сервисам. OpenID – это открытая децентрализованная система единого входа. Ее прото

Публикаций - 105, упоминаний - 131

OIDF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25257 13
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 12
Google LLC 12283 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 10
Yandex - Яндекс 8487 9
VK - Mail.ru Group 3535 8
Meta Platforms - Facebook 4537 7
Oracle Corporation 6879 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2511 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14308 5
Apple Inc 12648 5
X Corp - Twitter 2908 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1513 5
9027 5
Yahoo! 3708 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 3
Flant - Флант 153 3
Ростелеком 10332 3
1С-Битрикс - Bitrix 623 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1257 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 3
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 3
Telegram Group 2589 3
2domains 4 2
Открытые технологии 716 2
Digt - Цифровые технологии 14 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 2
Orion soft - Орион софт - 207 2
Реак Софт 9 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 101 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 508 2
БАРС Груп 560 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 430 2
IBM - International Business Machines Corp 9556 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9205 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 2
Amazon Inc - Amazon.com 3142 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8215 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1491 2
Алмазэргиэнбанк АКБ 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 403 2
ГПБ - Газпромбанк 1181 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 2
Microsoft - LinkedIn 686 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
Royal Dutch Shell - Шелл 224 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 201 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 1
Сбер - СберАвто 36 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
РЕСО-Гарантия СК 49 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 1
Кредит Европа банк 66 1
Силовые машины 143 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 12 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 90 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Тройка сталь 3 1
Лукойл ПАО - Teboil - Шелл Нефть 12 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 1
Сбер - СберЛогистика 70 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 1
Альфа-Банк 1872 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
АльфаСтрахование СГ 356 1
Совкомбанк ПАО 286 1
Ак Барс Банк 274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12891 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4929 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5257 7
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 69 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
Федеральное казначейство России 1879 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2934 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 214 4
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 2
Apache Software Foundation - ASF 222 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 47 1
Linux Foundation 189 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73435 46
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31830 40
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 31
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 87 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 26
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 97 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57457 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23229 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31996 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 19
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 19
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 521 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 15
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 272 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 13
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 240 12
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7646 12
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 175 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 11
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 952 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7033 9
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1157 9
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 8
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 881 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 8
DevOps - Development и Operations 1075 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1705 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 8
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 242 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 8
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1535 24
Microsoft Windows 16355 13
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 11
Linux OS 10935 10
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 9
Google Android 14727 8
Red Hat WildFly - Keycloak 54 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1528 5
Apple iOS 8267 5
Oracle Java - язык программирования 3336 5
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 181 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5860 5
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 59 5
Docker - Платформа распределённых приложений 440 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 4
Linux - Debian GNU 535 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 149 3
HashiCorp Vault 21 3
FireFly Studios - Stronghold Crusader 31 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1115 3
JavaScript - JS - язык программирования 1334 3
Google Chrome - браузер 1650 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 618 3
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 69 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 636 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
2Test Профишкаф 1 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 335 2
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 2
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 97 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 33 2
Google Authenticator 23 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 2
Flickr - Фотохостинг 256 2
Microsoft TypeScript - язык программирования 79 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 105 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 128 2
Грудинин Дмитрий 26 8
Радченко Илья 11 2
Герасимов Михаил 16 2
Гаврилов Евгений 55 2
Алдошин Олег 30 2
Fitzpatrick Brad - Фицпатрик Брэд 16 2
Морарь Максим 25 2
Бровко Александр 10 2
Путин Владимир 3358 2
Шадаев Максут 1151 2
Востриков Юрий 81 2
Новиков Юрий 10 1
Добровинский Александр 47 1
Титов Александр 41 1
Бурилов Андрей 117 1
Климов Андрей 88 1
Козлов Максим 41 1
Ульянов Николай 162 1
Карпенко Владимир 26 1
Кандыбович Дмитрий 17 1
Младшев Анатолий 13 1
Пуцин Сергей 25 1
Хаустов Иван 18 1
Сивцев Илья 165 1
Евдокимов Игорь 61 1
Зарубинский Игорь 35 1
Александров Александр 85 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 614 1
Icahn Carl - Айкан Карл 67 1
Булгаков Кирилл 131 1
Richard Stephane - Ришар Стефан 8 1
Гордиенко Ростислав 28 1
Спирин Антон 87 1
Кузеванов Дмитрий 21 1
Стоянов Алексей 52 1
Чистов Александр 21 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Заянц Илья 56 1
Перов Павел 21 1
Груздев Антон 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 157297 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45826 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18258 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18642 3
Европа 24650 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4291 2
Франция - Французская Республика 7981 2
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - УФО - Тюменская область 1258 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 731 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8140 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Ближний Восток 3036 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1712 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1699 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1881 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 665 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1182 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Россия - СФО - Новосибирск 4669 1
Япония 13555 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2670 1
Сингапур - Республика 1906 1
Норвегия - Королевство 1831 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Индия - Bharat 5709 1
Иран - Исламская Республика Иран 1118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10341 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15177 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 6
Аудит - аудиторский услуги 3115 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3154 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1731 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 3
Английский язык 6880 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 3
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5872 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
РИА Новости 986 2
AP - Associated Press 2006 2
The Register - The Register Hardware 1703 2
News Corp - News Corporation 218 1
Adani Ports 1 1
TAdviser - Центр выбора технологий 427 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Allied Market Research 22 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Juniper Research 551 1
CNews Инновация года - награда 133 1
Gartner - Гартнер 3613 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 35 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Единый день голосования 139 1
1С:Проект года 28 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409647, в очереди разбора - 731116.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще