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LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
Легковесный протокол доступа к каталогам


26.07.2021 Анна Балашова, Synology: Рынок сетевых СХД растет из-за интереса среднего бизнеса и роста объемов данных 1
30.06.2021 IVA Technologies представила IVA MCU v.10 2
24.06.2021 В облаке DataLine доступна Kanban-доска для совместной работы 1
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
26.03.2021 Выпущена новая версия DeviceLock DLP 9.0 1
11.02.2021 Представлено крупное обновление «Р7-Офис» 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 2
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 3
07.09.2020 Загадочные DDoS-атаки «положили» ряд европейских провайдеров 1
12.08.2020 Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies 1
09.06.2020 Вышла обновленная версия отечественного шлюза веб-безопасности Solar webProxy для банков 1
22.04.2020 За время всемирного карантина удвоилась интенсивность DDoS-атак 1
05.03.2020 Schneider Electric выпустил новые устройства для администрирования ИБП 1
28.02.2020 «Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор» 1
13.02.2020 «Почта Донбасса» внедрила СПО от умельцев из ДНР 1
17.12.2019 «Базальт СПО» представила ПО «Альт сервер виртуализации» 1
27.11.2019 Состав идеального SOC 2
30.10.2019 Таинственные злоумышленники рэкетируют финансовые компании по всему миру, притворяясь «русскими хакерами» 1
21.10.2019 Почему киберпреступники легко взламывают NASA, или Что не так с железобетонными периметрами 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
20.08.2019 «Аванпост» выпустил новую версию Avanpost PKI 1
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС 2
19.06.2019 Российский корпоративный мессенджер PostLink адаптировали под отечественную мобильную ОС 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 3
20.03.2019 Unify выпустил Open Scape Contact Center Enterprise V9 R3 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 2
05.03.2019 Исследование: более половины финансовых компаний за год сталкивались с DDoS-атаками 1
05.02.2019 Red Hat выпустила Kubernetes-ориентированную IDE CodeReady Workspaces 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
28.01.2019 Qrator Labs нейтрализовала волну высокоскоростных DDoS-атак на российский платежный сервис Qiwi 6
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 1
31.08.2018 «Ростелеком» начал продажи PaaS-услуги «ВидеоСервер» на базе VideoMost 1
06.06.2018 «Инфотекс» выпустил новый технический релиз ViPNet SafeBoot 1.3 1
07.05.2018 Модуль для выявления совпадающих печатных форм документов включен в Реестр отечественного ПО 1
26.04.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала самую длительную DDoS-атаку c 2015 года 1
21.02.2018 Какой будет корпоративная связь в цифровом обществе? 1
12.02.2018 Шлюз безопасности Ideco ICS защищает от криптомайнеров 1
09.01.2018 Московское метро выделило 400 миллионов на большие данные 1

Публикаций - 138, упоминаний - 160

LDAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 5
SAP SE 3212 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Базальт СПО 206 4
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 201 3
Teradata 166 3
Cisco Systems 2040 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 3
Rainbow Security 56 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
SEC Consult Services 929 3
Cloudflare 50 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Link11 2 2
Qrator Labs 89 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Oracle Corporation 3344 2
Jive Software 19 2
НТБ - Новые технологии безопасности 7 2
Гарда Технологии 38 2
WatchGuard Technologies 36 2
CYREN - Commtouch 15 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
Ponemon Institute 65 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
ТелеСвязь 11 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 261 1
Oracle Siebel 130 1
BT Group - British Telecommunications 83 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Астерос - Asteros 531 1
Астелит 71 1
АйТи 751 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Wildberries 128 1
Qiwi 783 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ Лизинг 34 1
Полипластик 11 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 11 1
MoneyGram 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 382 6
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 5
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
Kubernetes 307 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
Kerberos - Сетевой протокол аутентификации 44 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 3
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 2
OpenStack 347 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 128 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 15
Microsoft Windows 10 6635 15
Linux OS 4257 13
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 9
Apple macOS X 901 6
Java - Язык программирования 1176 6
Microsoft Windows 853 5
SQL - Язык программирования 433 4
OpenText Documentum 189 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 3
Microsoft Exchange 681 3
Microsoft SQL Server 793 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
IBM Netezza 16 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Apple macOS 925 2
Microsoft PowerView 12 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
IBM DB2 148 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 2
OpenText eDOCS 2 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 32 2
НТБ SafeInspect 5 2
OpenText Content Server 4 2
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Unify OpenScape - Коммуникационное решение 12 2
Oracle Siebel CRM 165 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
Alfresco 114 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
Водясов Алексей 97 2
Смирнов Алексей 142 2
Гавриченков Артем 8 2
Викентий Францев 7 1
Фролов Антон 7 1
Хомутов Дмитрий 4 1
Исаева Ольга 3 1
Васильевых Евгений 1 1
Пушкарев Сергей 2 1
Смоленский Павел 1 1
Шустов Игорь 1 1
Гейх Марина 1 1
Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
Королев Алексей 20 1
Смекалкин Алексей 1 1
Ермаков Кирилл 6 1
Сватков Леонид 5 1
Micklea Brad - Микли Брэд 1 1
Долгов Владимир 39 1
Медов Андрей 5 1
Dayaratna Arnal - Дайрана Арнел 2 1
Балашова Анна 3 1
Karidis George - Каридис Джордж 10 1
Макаров Станислав 111 1
Ковалев Сергей 18 1
Данилин Алексей 10 1
Мылицын Роман 79 1
Мельникова Анастасия 166 1
Рубанов Владимир 61 1
Макаров Валентин 111 1
Калинин Алексей 23 1
Соколов Дмитрий 45 1
Новодворский Алексей 95 1
Киселёв Алексей 28 1
Самойлов Антон 7 1
Малышев Александр 31 1
Ревяшко Андрей 18 1
Бурметьев Данила 14 1
Бутенко Владимир 11 1
Свириденко Андрей 77 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 5
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Украина 3365 3
Европа 3752 3
Казахстан - Республика 2629 3
Восточная Европа 1678 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Европа Западная 613 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Южная Африка 159 1
Япония 2780 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Сингапур - Республика 808 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 10
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 3
Слепые зоны 12 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ZDnet 381 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Gartner 2190 2
SANS Institute 18 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
CNews Analytics 1988 1
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 18 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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