Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LDAP
Lightweight Directory Access Protocol
Легковесный протокол доступа к каталогам
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 138, упоминаний - 160
LDAP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 1 1
|Водясов Алексей 97 2
|Смирнов Алексей 142 2
|Гавриченков Артем 8 2
|Викентий Францев 7 1
|Фролов Антон 7 1
|Хомутов Дмитрий 4 1
|Исаева Ольга 3 1
|Васильевых Евгений 1 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Смоленский Павел 1 1
|Шустов Игорь 1 1
|Гейх Марина 1 1
|Pohle Thomas - Поле Томас 1 1
|Королев Алексей 20 1
|Смекалкин Алексей 1 1
|Ермаков Кирилл 6 1
|Сватков Леонид 5 1
|Micklea Brad - Микли Брэд 1 1
|Долгов Владимир 39 1
|Медов Андрей 5 1
|Dayaratna Arnal - Дайрана Арнел 2 1
|Балашова Анна 3 1
|Karidis George - Каридис Джордж 10 1
|Макаров Станислав 111 1
|Ковалев Сергей 18 1
|Данилин Алексей 10 1
|Мылицын Роман 79 1
|Мельникова Анастасия 166 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Макаров Валентин 111 1
|Калинин Алексей 23 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Киселёв Алексей 28 1
|Самойлов Антон 7 1
|Малышев Александр 31 1
|Ревяшко Андрей 18 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Свириденко Андрей 77 1
|ZDnet 381 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Gartner 2190 2
|SANS Institute 18 2
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|CNews Analytics 1988 1
|Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
|Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru