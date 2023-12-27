«Р7-Офис» выпустил «елочный» релиз: обновление редакторов, создание горячих клавиш и интеграция с протоколом LDAP

В канун нового года разработчик «Р7-Офис» представил новую версию «Редакторов документов 2024». В обновленном релизе появились давно ожидаемые пользователями настраиваемые горячие клавиши, улучшения совместной работы с защищенными областями в документах и новые возможности при работе с CSV-файлами. Плюс специальная новогодняя иконка. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Редакторы в версии 2024 1.1 предлагают возможность настройки горячих клавиш. Это полезная возможность для тех, кто много работает с офисными документами и часто выполняет однотипные действия: горячие клавиши существенно экономят время, так как не приходится переключаться с клавиатуры на мышь. Опция настройки доступна в меню «Дополнительные параметры» во вкладке «Сочетания клавиш». Там можно настроить свои собственные сочетания на такие функции, как, например, вызов меню «Поиск и замена», открытие панели комментариев, чата и другие.

Добавлено уведомление при совместной работе с файлами через сетевые папки. В новой версии редакторов пользователь видит статус файла при его открытии. Нововведение нужно, чтобы избежать потери данных или случайного удаления документа.

Хорошие новости для тех, кто активно пользуется возможностями совместного редактирования документов и применяет протокол LDAP для контроля доступа пользователей: реализована защита документа и возможность отметить части, в которых разрешены изменения. Механизм контроля уровней доступа к частям документа интегрирован с LDAP, что позволит без лишних сложностей настраивать уровни доступа для пользователей или групп.

Например, теперь можно сделать документ доступным только для чтения, предоставляя авторизованным пользователям возможность вносить изменения в некоторые его части. Выделение цветом позволит легко находить доступные для редактирования участки. Новые возможности помогут создавать корпоративные шаблоны контрактов, типовых договоров, отчетов с управляемым доступом — только для сотрудников юридического отдела, только для бухгалтерии и т. д.

При сохранении документов в формате CSV теперь можно выбирать тип разделителя. В этой роли могут выступать уже не только запятая (это базовый вариант для формата, что следует из расшифровки расширения — comma-separated values), но и, например, точка с запятой, пробел, табуляция и другие варианты. Опция расширяет совместимость: полученный в итоге файл смогут правильно прочитать больше различных сторонних программ. Также реализована возможность включать или отключать функцию автоматического распознавания формата ячеек при открытии CSV-файла.

А еще теперь можно сохранять файлы даже при активной редактируемой ячейке. Это гарантирует безопасность данных — последние изменения всегда будут сохранены, даже если файл не был сохранен перед закрытием программы или переключением на другую задачу.

И для новогоднего настроения всем пользователям — специальная новогодняя иконка с еловой веткой, украшенной игрушками.

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«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.

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