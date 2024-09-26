Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам

Получите все материалы CNews по ключевому слову
LDAP Lightweight Directory Access Protocol Легковесный протокол доступа к каталогам
|26.09.2024
|
Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом
пользовать авторизацию в доменах Active Directory, ALD Pro, FreeIPA и OpenLDAP через LDAP-протокол (Lightweight Directory Access Protocol) — инструмент для централизованного управления как отде
|24.09.2024
|
Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений
LDAP/ActiveDirectory LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) и Active Directory (AD) — это две тесно связанны
|20.09.2024
|
Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности
t выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.2. В ней реализована поддержка новых LDAP каталогов, подключение пользовательских сетевых дисков, поддержка LDAP SSL и L
|23.04.2024
|
Вышла обновлённая версия MultiDirectory
Компания «Мультифактор» объявила о выпуске обновлённой версии бесплатного LDAP-каталога MultiDirectory. Это российская разработка, которая позиционируется как замена и
|27.12.2023
|
«Р7-Офис» выпустил «елочный» релиз: обновление редакторов, создание горячих клавиш и интеграция с протоколом LDAP
ведение нужно, чтобы избежать потери данных или случайного удаления документа. Хорошие новости для тех, кто активно пользуется возможностями совместного редактирования документов и применяет протокол LDAP для контроля доступа пользователей: реализована защита документа и возможность отметить части, в которых разрешены изменения. Механизм контроля уровней доступа к частям документа интегриро
|05.12.2023
|
Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory
контроля доступа для всех видов удаленных подключений, выпустила MultiDirectory — новый российский LDAP-каталог со встроенной поддержкой второго фактора. C 1 декабря 2023 г. всем будет доступн
|28.01.2019
|
Qrator Labs нейтрализовала волну высокоскоростных DDoS-атак на российский платежный сервис Qiwi
, зафиксировала факт высокоскоростных DDoS-атак на веб-ресурсы группы Qiwi с использованием техники LDAP-амплификации и SYN-флуда. В четверг, 24 января 2019 г., платежный сервис Qiwi подвергся
|10.04.2006
|
Oracle представила новые продукты в России
y and Access Management включает в себя Oracle Internet Directory (OID) — реализацию протокола LDAP v.3, опирающуюся на Oracle Database, используемую для хранения данных каталога и их обра
|02.09.2005
|
В phpLDAPadmin обнаружена критическая уязвимость
В программе phpLDAPadmin 0.9.6 — 0.9.7/alpha5 обнаружена уязвимость. Степень опасности расценивается специалистами как критическая, сообщает SecurityLab. Обнаруженные уязвимости позволяют удаленному п
|16.04.2003
|
Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений
к решению этих задач: консолидация учётных записей в едином хранилище и их синхронизация между хранилищами. В качестве консолидированного хранилища учётных записей, как правило, используются каталоги LDAP. Такие каталоги, как Microsoft Active Directory или Novell eDirectory, представляют собой современные варианты доменных систем, управляющих ресурсами локальных сетей (выросшие, соответстве
