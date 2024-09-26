Разделы

Кибербезопасность LDAP Lightweight Directory Access Protocol Легковесный протокол доступа к каталогам

Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом

пользовать авторизацию в доменах Active Directory, ALD Pro, FreeIPA и OpenLDAP через LDAP-протокол (Lightweight Directory Access Protocol) — инструмент для централизованного управления как отде
24.09.2024 Протоколы аутентификации пользователей: обзор технических решений

LDAP/ActiveDirectory LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) и Active Directory (AD) — это две тесно связанны
20.09.2024 Orion soft дополнил систему терминального доступа Termit функциями для повышенной безопасности

t выпустил новую версию системы терминального доступа Termit 2.2. В ней реализована поддержка новых LDAP каталогов, подключение пользовательских сетевых дисков, поддержка LDAP SSL и L
23.04.2024 Вышла обновлённая версия MultiDirectory

Компания «Мультифактор» объявила о выпуске обновлённой версии бесплатного LDAP-каталога MultiDirectory. Это российская разработка, которая позиционируется как замена и
27.12.2023 «Р7-Офис» выпустил «елочный» релиз: обновление редакторов, создание горячих клавиш и интеграция с протоколом LDAP

ведение нужно, чтобы избежать потери данных или случайного удаления документа. Хорошие новости для тех, кто активно пользуется возможностями совместного редактирования документов и применяет протокол LDAP для контроля доступа пользователей: реализована защита документа и возможность отметить части, в которых разрешены изменения. Механизм контроля уровней доступа к частям документа интегриро
05.12.2023 Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory

контроля доступа для всех видов удаленных подключений, выпустила MultiDirectory — новый российский LDAP-каталог со встроенной поддержкой второго фактора. C 1 декабря 2023 г. всем будет доступн
28.01.2019 Qrator Labs нейтрализовала волну высокоскоростных DDoS-атак на российский платежный сервис Qiwi

, зафиксировала факт высокоскоростных DDoS-атак на веб-ресурсы группы Qiwi с использованием техники LDAP-амплификации и SYN-флуда. В четверг, 24 января 2019 г., платежный сервис Qiwi подвергся

10.04.2006 Oracle представила новые продукты в России

y and Access Management включает в себя Oracle Internet Directory (OID) — реализацию протокола LDAP v.3, опирающуюся на Oracle Database, используемую для хранения данных каталога и их обра
02.09.2005 В phpLDAPadmin обнаружена критическая уязвимость

В программе phpLDAPadmin 0.9.6 — 0.9.7/alpha5 обнаружена уязвимость. Степень опасности расценивается специалистами как критическая, сообщает SecurityLab. Обнаруженные уязвимости позволяют удаленному п
16.04.2003 Identity Management - стратегический аспект интеграции приложений

к решению этих задач: консолидация учётных записей в едином хранилище и их синхронизация между хранилищами. В качестве консолидированного хранилища учётных записей, как правило, используются каталоги LDAP. Такие каталоги, как Microsoft Active Directory или Novell eDirectory, представляют собой современные варианты доменных систем, управляющих ресурсами локальных сетей (выросшие, соответстве

