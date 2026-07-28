Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 325, упоминаний - 333
CSV и организации, системы, технологии, персоны:
|Сорокин Дмитрий 64 4
|Калякин Павел 79 3
|Бориславский Даниил 33 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Бегтин Иван 61 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Новикова Елена 105 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Хомутов Дмитрий 62 2
|Щеглов Петр 85 2
|Воронин Павел 196 2
|Вильде Святослав 78 2
|Петухов Антон 62 2
|Демидов Михаил 134 2
|Чеснавский Александр 34 2
|Селезнев Илья 15 2
|Унтила Дмитрий 22 2
|Путин Владимир 3454 2
|Натрусов Артем 313 2
|Баров Алексей 31 2
|Мылицын Роман 111 2
|Попов Сергей 166 1
|Чернов Даниил 79 1
|Сотин Денис 216 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Нестеров Алексей 175 1
|Малышев Сергей 99 1
|Сирота Юрий 67 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Колесов Александр 63 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Макаров Алексей 69 1
|Вахмянин Иван 32 1
|Андрианов Павел 86 1
|Чулков Валерий 33 1
|Арефьев Андрей 72 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.