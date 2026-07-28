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Индексная книга (каталог) CNews*
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CSV Comma-separated values Текстовый формат представления табличных данных

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2026 YADRO выпустила СУПРИМ 5.5 с поддержкой дополнительного оборудования и расширенными функциями инвентаризации 1
24.07.2026 «Хомнет» представила решение «Хомнет:XBRL-CSV» 1
21.07.2026 «Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM 1
20.07.2026 В «Доске VK WorkSpace» расширены возможности командной работы с коллегами и контрагентами 1
13.07.2026 «Диасофт» открывает бесплатный доступ к «XBRL Эксперт» для сдачи отчетности в формате XBRL-CSV 1
08.07.2026 Videotronic IPT 2.6 получила 17 модулей видеоаналитики, поддержку PostgreSQL и обновленный Web-клиент 1
08.07.2026 Eltex выпустил версию 2.8 системы управления сетевым оборудованием ECCM 1
30.06.2026 НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2» 1
30.06.2026 Высокоточные интеллектуальные датчики подсчета посетителей STX-IPT135P марки Smartec 1
16.06.2026 «Аэродиск» выпустил обновление ПО «Восток» 6.1 для СХД «Аэродиск Engine AQ 460» 1
15.06.2026 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты контроля, редактирования и автоматизированной обработки векторных карт 1
10.06.2026 «Диасофт» поддержал формат XBRL-CSV и финальную таксономию Банка России 6.1.0.10 в продукте XBRL Engine 1
20.05.2026 Пароли, токены, секретные данные Агентства по кибербезопасности США пролежали полгода в свободном доступе 1
19.05.2026 Эксперты «Перспективного мониторинга» зафиксировали случай кибершпионажа в сфере авиатранспорта 1
29.04.2026 «ЮС Авто» выпустила ГСМ 2.0 — модуль автоматического списания топлива для корпоративных автопарков 1
27.04.2026 «Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database 1
24.04.2026 ГИС «Панорама» автоматизирует контроль правильности действий оператора при создании цифровых карт местности 1
23.04.2026 SL Soft FabricaONE.AI обновила платформу Citeck: ускорение разработки и переход к ИИ-управлению процессами 1
21.04.2026 Судебная система на сотни миллионов закупает тысячи лицензий антивируса Касперского 1
06.04.2026 «Р7» выпустила обновленный «Р7 офис» 1
06.04.2026 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства подготовки кадастровых документов, оформления и печати карт 1
02.04.2026 VK WorkSpace запускает инструмент для массовых корпоративных рассылок 1
01.04.2026 Обновленный NLU Suite от BSS-AI позволяет бизнесу сократить время вывода голосовых помощников 1
31.03.2026 Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения 1
23.03.2026 В «МТС Линк Досках» расширили возможности администрирования 1
20.03.2026 Обновленная BI.Zone Secure SD-WAN позволяет повысить устойчивость и предсказуемость работы сети 1
18.03.2026 PT Fusion теперь позволяет интегрировать потоки данных об угрозах напрямую в средства защиты 1
13.03.2026 ГИС «Панорама» поддерживает новые виды геопорталов и инструменты оформления карт и схем 1
13.03.2026 Плагин «КомментарииПро»: в «Р7 офис» появился инструмент для работы с комментариями 1
03.03.2026 Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда 1
27.02.2026 «АРМ агронома» упрощает подготовку цифровых карт полей и агрохимических данных 1
26.02.2026 Стандартная редакция «Ред Адм» обновлена до версии 2.0 1
26.02.2026 Вышло обновление 5.2 платформы «Триафлай» 1
02.02.2026 Релиз «Яга Задачи 1.21.0» — обновление ключевых рабочих сценариев 1
26.01.2026 Ideco усиливает интеграцию NGFW с SOC и SIEM-системами 1
22.12.2025 Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям 1
17.12.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки аэронавигационных и морских карт 5
04.12.2025 Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах 1

Публикаций - 325, упоминаний - 333

CSV и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 32
9594 27
Google LLC 12688 22
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 21
Yandex - Яндекс 9216 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Telegram Group 2940 16
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 14
Oracle Corporation 7074 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Broadcom - VMware 2610 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
SAP SE 5601 6
Новые облачные технологии (НОТ) 485 6
1С-Рарус 982 6
Esri 176 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
R-Vision - Р-Вижн 267 5
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 4
Luxms 120 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Apple Inc 13154 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Intel Corporation 12811 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Naumen - Наумен 752 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 4
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 4
Zabbix SIA - Заббикс 175 3
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 60 3
Esri CIS - Эсри СНГ 93 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 3
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 3
Информзащита - Spacebit - Спейсбит 22 3
Samsung Electronics 11064 3
Ростелеком 10948 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ВкусВилл - Избёнка 216 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Интеркоммерц КБ 34 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Транснациональный банк 4 2
Вега-Банк КБ 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 2
Visa International 1993 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Федеральное казначейство России 1949 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
Мосгортранс ГУП 139 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 89
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 60
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 56
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HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 45
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 41
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 315 38
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 38
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 35
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 29
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 24
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 23
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 95
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 61
Microsoft Windows 16882 59
Microsoft Office 4170 54
Linux OS 11533 37
Google Android 15243 24
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 22
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 19
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 18
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 18
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Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 17
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Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 12
Apple macOS 2419 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 12
НКТ - Р7-Офис 543 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Microsoft Windows PowerShell 250 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 8
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
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Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 6
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 6
Mozilla Firefox - браузер 1951 6
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 6
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Калякин Павел 79 3
Бориславский Даниил 33 3
Шадаев Максут 1210 3
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Бегтин Иван 61 2
Ермолаев Артем 379 2
Новикова Елена 105 2
Кирьянова Александра 169 2
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Щеглов Петр 85 2
Воронин Павел 196 2
Вильде Святослав 78 2
Петухов Антон 62 2
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Чеснавский Александр 34 2
Селезнев Илья 15 2
Унтила Дмитрий 22 2
Путин Владимир 3454 2
Натрусов Артем 313 2
Баров Алексей 31 2
Мылицын Роман 111 2
Попов Сергей 166 1
Чернов Даниил 79 1
Сотин Денис 216 1
Кулешов Сергей 36 1
Рубанов Владимир 76 1
Нестеров Алексей 175 1
Малышев Сергей 99 1
Сирота Юрий 67 1
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