Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

В системе расследования инцидентов Staffcop появились решения для распознавания аудио и быстрой проверки электронных писем ​

Компания «Атом Безопасность» (входит в ГК «СКБ Контур») выпустила новую версию системы расследованию инцидентов Staffcop Enterprise 5.7. Разработчики внедрили сервер для распознавания звука, новый почтовый граббер, функции перехвата сообщений в «Яндекс.Мессенджере», улучшили утилиту удаленной установки. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Сервер распознавания звука помогает выявлять мошеннические схемы и конфликты на основе идентифицированных записей. Также обнаруживает в речи пользователя триггерные слова, которые могут указывать на неправомерные действия или нарушения. Возможность развернуть собственный сервер распознавания позволяет исключить передачу внутренней информации за пределы организации и избежать дополнительных затрат на лицензию коммерческого сервера.

Новый почтовый граббер, программа для сбора информации из внешних ресурсов, обрабатывает более 10 тыс. писем в день, помогая выявлять риски и неправомерные действия в коммуникациях сотрудников. Работа нового асинхронного граббера позволит использовать систему в крупном корпоративном секторе и решать более широкий спектр задач, связанных с комплаенсом.

Также в новой версии Staffcop реализован перехват сообщений в «Яндекс.Мессенджере». Контроль этого канала расширяет возможности системы по выявлению и расследованию инцидентов внутренней безопасности — как информационной, так и экономической.

Реализован также перехват ввода и вывода команд в терминалах macOS. Это позволяет контролировать один из самых эффективных инструментов, который может использовать злоумышленник для нанесения ущерба компании.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Еще одно обновление — инсталляция агентов на большом парке компьютеров с помощью новой версии утилиты удаленной установки. Она снижает нагрузку на администратора и сеть, делает процесс установки и обновления более наглядным и прозрачным и позволяет работать со списками компьютеров в формате csv.

Кроме этого, в новой версии Staffcop реализован учет времени участия сотрудников во встречах ВКС. Это позволяет оценить нагрузку на сотрудника в течение рабочего дня. Раньше функция работала на Windows, а теперь ее можно использовать на компьютерах с ОС Linux.

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт по ИБ «Контур.Эгиды»: «Новый релиз Staffcop делает систему расследования инцидентов и выявления внутренних рисков еще эффективнее, усиливая контроль над каналами коммуникации — от корпоративной почты и мессенджеров до аудиозаписей. Новые функции ускоряют расследования, делают защиту данных надежнее, сохраняя удобство для администраторов и прозрачность для бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще