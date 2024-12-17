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СКБ Контур Atom Security Staffcop программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы

СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы


17.12.2024 «Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года

Компании «Газинформсервис» и «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 г, отмеченного совместными проект
12.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise

рректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификат
29.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы рассл
05.11.2024 Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum

Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum. Интеграция позволяет организациям эффективно управлять процессами печати, одновременно контролировать и фиксировать информацию, которая переда
31.10.2024 ОС «Альт» совместима с агентом безопасности Staffcop Enterprise

местимость операционную систему «Альт Рабочая станция» 10 и агента системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Государств
22.10.2024 В новой версии Staffcop появился рейтинг уровня угроз и контроль командной строки

КБ Контур») представила новую версию своего флагманского продукта, системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. В релизе 5.5 впервые реализован продвинутый анализ рисков внутренней инф
01.10.2024 Система расследований инцидентов Staffcop и операционная система «Ред ОС» подтвердили свою совместимость

Решение Staffcop Enterprise обеспечивает внутреннюю информационную безопасность организаций, которые

26.09.2024 Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве

Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор «Атом безопасность» (бренд Staffcop) Иван Хаустов и директор Ideco Дмитрий Хомутов. Стороны договор
26.09.2024 Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов

Российские разработчики продуктов в сфере информационной безопасности «Атом безопасность» (бренд Staffcop) и «РуСИЕМ» (RuSIEM) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут продолжать интеграцию собственных решений под задачи заказчиков. Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности
05.09.2024 «СКБ Контур» вывел на рынок Белоруссии систему расследования инцидентов Staffcop ​

Система расследований инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop получила сертификат соответствия ключевым ИБ-стандартам BY/112 02.02 от Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В Бе
29.08.2024 Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba

Компания «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и

29.08.2024 В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm

Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise была интегрирована с отечественной SGRC-платформой для управления организ
15.08.2024 «СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95% ​

«СКБ Контур» выкупила долю в 12,2% у основателя новосибирской компании «Атом безопасность» (бренд – Staffcop) Дмитрия Кандыбовича. Этот шаг был частью изначально задуманной стратегии компании.

09.07.2024 Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов

«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили корректность совместного функционирования программн
13.12.2023 Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe

«Атом безопасность», вендор и разработчик системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise, объявили об объединении системы Staffcop и экосистемы Softline Un
25.11.2022 Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop

Treolan (входит в группу «Ланит») подписал контракт на поставку программного обеспечения StaffCop с компанией «Атом безопасность», российским разработчиком программных решений в обла
08.11.2022 Staffcop 5.1 – новый уровень внутренней безопасности

рограммного комплекса для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы Staffcop Enterprise 5.1. 10 ноября в 11:00 (МСК) приглашаем присоединиться к вебинару, на кот
20.06.2022 Как защитить свою компанию в условиях участившихся утечек

Перехват новых мессенджеров В мае состоялся релиз Staffcop Enterprise 5.0. Разработчики уверяют, что система позволит поднять информационную бе
25.02.2022 АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise

программного комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы StaffCop Enterprise с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители ком
08.11.2021 Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками

(МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10. В текущей ситуации удалённая работа – это удобная альтернатива для работодател
08.11.2021 Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками

(МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10. В текущей ситуации, удаленная работа – это удобная альтернатива для работодате
28.11.2018 «Атом безопасность» встроила систему распознавания текста в новую версию Staffcop Enterprise

«Атом безопасность» (Staffcop), российский разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, в
17.07.2018 «Атом Безопасность» представил новую версию StaffCop Enterprise для Linux-систем

«Атом Безопасность» объявил о выходе StaffCop для Linux-систем — новой версии информационно-аналитической системы для контроля дей
11.10.2017 «Атом Безопасность» представила новую версию StaffCop Enterprise

«Атом Безопасность» объявила о выходе StaffCop Enterprise 4.1. Новая версия информационно-аналитической системы StaffCop, пр
26.04.2017 Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows

«Атом Безопасность» объявил об обновлении флагманского продукта StaffCop Enterprise для анализа поведения пользователей и обнаружения угроз информационной бе
01.06.2016 Вышла новая версия системы StaffCop Enterprise для контроля компьютеров сотрудников

Компания «Атом Безопасность» представила свежую версию программного комплекса StaffCop Enterprise 3.0, предназначенного для мониторинга рабочих станций и терминальных серв
17.02.2015 «Атом Безопасность» предлагает новое защитное решение для бизнеса — StaffCop Enterprise

Компания «Атом Безопасность» объявила о выходе программного комплекса StaffCop Enterprise, созданного с целью обеспечения информационной безопасности для корпорати
10.12.2014 «Атом Безопасность» обновила StaffCop Standard до версии 5.8

чения в области информационной безопасности и событийного контроля, выпустила новую версию продукта StaffCop Standard. В версии 5.8 значительное внимание специалистов вендора было уделено оптим
30.07.2014 «Атом Безопасность» выпустил новую версию программы для контроля сотрудников StaffCop Standard

ти информационной безопасности и событийного контроля, выпустила новую версию программного продукта StaffCop Standard. В версии 5.7 произведены качественные изменения в интерфейсе, реализованы

28.01.2014 «Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard

области информационной безопасности и событийного контроля, сообщила о выходе программного продукта StaffCop Standard 5.6, предназначенного для контроля персонала за рабочими компьютерами и защ
13.06.2012 Вышел StaffCop 5.1 с полной поддержкой терминальных серверов

Компания AtomPark Software объявила о выходе новой версии StaffCop 5.1 — программного решения, предназначенного для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров, ноутбуков и планшетов. В новую версию программы добавлена полная под
28.03.2011 Система наблюдения за персоналом StaffCop улучшила контроль соцсетей

oftware объявила о выходе новой версии программного обеспечения в сфере информационной безопасности, предназначенного для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров и ноутбуков StaffCop 4.1. В новой версии программы значительно расширен функционал мониторинга социальных сетей. Добавлено резервное копирование отправляемых в социальные сети файлов: фотографий, музыки, в
24.11.2010 Вышла новая версия ПО StaffCop: социальные сети и поисковики теперь под контролем

Компания AtomPark Software объявила о выпуске новой версии (4.0) StaffCop — программного решения для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров и ноутбуков. Программа поддерживает функции наблюдения за компьютерами в режиме реального в
24.11.2006 StaffCop 2.1 мониторит ICQ и контролирует рабочее время

Компания Atompark Software объявила о выпуске и начале продаж новой версии программы StaffCop - 2.1, предназначенной для слежения за компьютерами и контроля рабочего времени сотрудников организаций. С помощью StaffCop можно узнать, на что тратится рабочее время пользоват

Публикаций - 57, упоминаний - 92

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 41
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 9
Ред Софт - Red Soft 701 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 4
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 3
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
Broadcom - VMware 2359 2
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Yandex - Яндекс 7340 2
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Google LLC 11775 1
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МегаФон 8805 1
R-Vision - Р-Вижн 153 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
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Абсолют Банк 230 3
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ГПБ - Газпромбанк 1084 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Первый Инвестиционный Банк 4 3
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Volkswagen Group - VW 280 2
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 2
Bayer AG - Байер 83 2
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Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 2
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Газпром нефть 618 1
LinkedIn 635 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
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Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
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Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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