СКБ Контур Atom Security Staffcop программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы
|17.12.2024
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«Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года
Компании «Газинформсервис» и «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 г, отмеченного совместными проект
|12.12.2024
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise
рректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификат
|29.11.2024
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НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения
«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы рассл
|05.11.2024
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Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum
Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum. Интеграция позволяет организациям эффективно управлять процессами печати, одновременно контролировать и фиксировать информацию, которая переда
|31.10.2024
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ОС «Альт» совместима с агентом безопасности Staffcop Enterprise
местимость операционную систему «Альт Рабочая станция» 10 и агента системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Государств
|22.10.2024
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В новой версии Staffcop появился рейтинг уровня угроз и контроль командной строки
КБ Контур») представила новую версию своего флагманского продукта, системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. В релизе 5.5 впервые реализован продвинутый анализ рисков внутренней инф
|01.10.2024
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Система расследований инцидентов Staffcop и операционная система «Ред ОС» подтвердили свою совместимость
Решение Staffcop Enterprise обеспечивает внутреннюю информационную безопасность организаций, которые
|26.09.2024
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Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве
Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор «Атом безопасность» (бренд Staffcop) Иван Хаустов и директор Ideco Дмитрий Хомутов. Стороны договор
|26.09.2024
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Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов
Российские разработчики продуктов в сфере информационной безопасности «Атом безопасность» (бренд Staffcop) и «РуСИЕМ» (RuSIEM) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут продолжать интеграцию собственных решений под задачи заказчиков. Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности
|05.09.2024
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«СКБ Контур» вывел на рынок Белоруссии систему расследования инцидентов Staffcop
Система расследований инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop получила сертификат соответствия ключевым ИБ-стандартам BY/112 02.02 от Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В Бе
|29.08.2024
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Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba
Компания «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и
|29.08.2024
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В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm
Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise была интегрирована с отечественной SGRC-платформой для управления организ
|15.08.2024
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«СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95%
«СКБ Контур» выкупила долю в 12,2% у основателя новосибирской компании «Атом безопасность» (бренд – Staffcop) Дмитрия Кандыбовича. Этот шаг был частью изначально задуманной стратегии компании.
|09.07.2024
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Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов
«Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили корректность совместного функционирования программн
|13.12.2023
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Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe
«Атом безопасность», вендор и разработчик системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise, объявили об объединении системы Staffcop и экосистемы Softline Un
|25.11.2022
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Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop
Treolan (входит в группу «Ланит») подписал контракт на поставку программного обеспечения StaffCop с компанией «Атом безопасность», российским разработчиком программных решений в обла
|08.11.2022
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Staffcop 5.1 – новый уровень внутренней безопасности
рограммного комплекса для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы Staffcop Enterprise 5.1. 10 ноября в 11:00 (МСК) приглашаем присоединиться к вебинару, на кот
|20.06.2022
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Как защитить свою компанию в условиях участившихся утечек
Перехват новых мессенджеров В мае состоялся релиз Staffcop Enterprise 5.0. Разработчики уверяют, что система позволит поднять информационную бе
|25.02.2022
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АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise
программного комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы StaffCop Enterprise с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители ком
|08.11.2021
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Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками
(МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10. В текущей ситуации удалённая работа – это удобная альтернатива для работодател
|08.11.2021
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Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками
(МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10. В текущей ситуации, удаленная работа – это удобная альтернатива для работодате
|28.11.2018
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«Атом безопасность» встроила систему распознавания текста в новую версию Staffcop Enterprise
«Атом безопасность» (Staffcop), российский разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, в
|17.07.2018
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«Атом Безопасность» представил новую версию StaffCop Enterprise для Linux-систем
«Атом Безопасность» объявил о выходе StaffCop для Linux-систем — новой версии информационно-аналитической системы для контроля дей
|11.10.2017
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«Атом Безопасность» представила новую версию StaffCop Enterprise
«Атом Безопасность» объявила о выходе StaffCop Enterprise 4.1. Новая версия информационно-аналитической системы StaffCop, пр
|26.04.2017
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Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows
«Атом Безопасность» объявил об обновлении флагманского продукта StaffCop Enterprise для анализа поведения пользователей и обнаружения угроз информационной бе
|01.06.2016
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Вышла новая версия системы StaffCop Enterprise для контроля компьютеров сотрудников
Компания «Атом Безопасность» представила свежую версию программного комплекса StaffCop Enterprise 3.0, предназначенного для мониторинга рабочих станций и терминальных серв
|17.02.2015
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«Атом Безопасность» предлагает новое защитное решение для бизнеса — StaffCop Enterprise
Компания «Атом Безопасность» объявила о выходе программного комплекса StaffCop Enterprise, созданного с целью обеспечения информационной безопасности для корпорати
|10.12.2014
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«Атом Безопасность» обновила StaffCop Standard до версии 5.8
чения в области информационной безопасности и событийного контроля, выпустила новую версию продукта StaffCop Standard. В версии 5.8 значительное внимание специалистов вендора было уделено оптим
|30.07.2014
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«Атом Безопасность» выпустил новую версию программы для контроля сотрудников StaffCop Standard
ти информационной безопасности и событийного контроля, выпустила новую версию программного продукта StaffCop Standard. В версии 5.7 произведены качественные изменения в интерфейсе, реализованы
|28.01.2014
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«Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard
области информационной безопасности и событийного контроля, сообщила о выходе программного продукта StaffCop Standard 5.6, предназначенного для контроля персонала за рабочими компьютерами и защ
|13.06.2012
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Вышел StaffCop 5.1 с полной поддержкой терминальных серверов
Компания AtomPark Software объявила о выходе новой версии StaffCop 5.1 — программного решения, предназначенного для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров, ноутбуков и планшетов. В новую версию программы добавлена полная под
|28.03.2011
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Система наблюдения за персоналом StaffCop улучшила контроль соцсетей
oftware объявила о выходе новой версии программного обеспечения в сфере информационной безопасности, предназначенного для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров и ноутбуков StaffCop 4.1. В новой версии программы значительно расширен функционал мониторинга социальных сетей. Добавлено резервное копирование отправляемых в социальные сети файлов: фотографий, музыки, в
|24.11.2010
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Вышла новая версия ПО StaffCop: социальные сети и поисковики теперь под контролем
Компания AtomPark Software объявила о выпуске новой версии (4.0) StaffCop — программного решения для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров и ноутбуков. Программа поддерживает функции наблюдения за компьютерами в режиме реального в
|24.11.2006
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StaffCop 2.1 мониторит ICQ и контролирует рабочее время
Компания Atompark Software объявила о выпуске и начале продаж новой версии программы StaffCop - 2.1, предназначенной для слежения за компьютерами и контроля рабочего времени сотрудников организаций. С помощью StaffCop можно узнать, на что тратится рабочее время пользоват
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Кандыбович Дмитрий 17 16
|Бориславский Даниил 12 11
|Демидов Сергей 127 5
|Хаустов Иван 9 5
|Горбатько Александр 105 4
|Палей Лев 50 4
|Рустамов Рустам 412 3
|Ложкин Руслан 34 3
|Севостьянов Александр 15 3
|Гадарь Дмитрий 26 3
|Нуйкин Андрей 47 3
|Путин Сергей 63 3
|Плешков Алексей 67 3
|Беляев Дмитрий 27 3
|Никонов Андрей 5 3
|Сухарев Александр 7 3
|Янов Алексей 8 3
|Путин Владимир 3171 2
|Парфентьев Алексей 128 2
|Аитов Тимур 197 2
|Борисов Илья 27 2
|Киселёв Алексей 60 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Хомутов Дмитрий 31 2
|Борисов Сергей 20 2
|Подшивалов Павел 3 2
|Гощицкий Александр 3 2
|Ермак Антон 2 2
|Луганцев Александр 51 2
|Степанов Андрей 30 2
|Дилбарян Павел 26 2
|Мусич Роман 28 2
|Курбатов Владимир 35 2
|Касимов Вячеслав 29 2
|Василенко Александр 89 2
|Мельников Максим 31 2
|Бенгин Владимир 34 2
|Гусев Сергей 42 2
|Воробьев Артем 26 2
|Шойтов Александр 78 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
|СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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