СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы

«Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года Компании «Газинформсервис» и «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 г, отмеченного совместными проект

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise рректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификат

НТЦ ИТ «Роса» и Staffcop подтвердили совместимость решений для импортозамещения «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и НТЦ ИТ «Роса» подтвердили корректность совместного функционирования системы рассл

Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum Резиденты «Сколково» подтвердили совместимость системы расследования инцидентов Staffcop и решения для управления печатью Printum. Интеграция позволяет организациям эффективно управлять процессами печати, одновременно контролировать и фиксировать информацию, которая переда

ОС «Альт» совместима с агентом безопасности Staffcop Enterprise местимость операционную систему «Альт Рабочая станция» 10 и агента системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. По итогам проведенных работ подписан двусторонний сертификат. Государств

В новой версии Staffcop появился рейтинг уровня угроз и контроль командной строки КБ Контур») представила новую версию своего флагманского продукта, системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. В релизе 5.5 впервые реализован продвинутый анализ рисков внутренней инф

Система расследований инцидентов Staffcop и операционная система «Ред ОС» подтвердили свою совместимость Решение Staffcop Enterprise обеспечивает внутреннюю информационную безопасность организаций, которые

Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве Разработчики Staffcop и Ideco заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали гендиректор «Атом безопасность» (бренд Staffcop) Иван Хаустов и директор Ideco Дмитрий Хомутов. Стороны договор

Staffcop и RuSIEM подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции продуктов Российские разработчики продуктов в сфере информационной безопасности «Атом безопасность» (бренд Staffcop) и «РуСИЕМ» (RuSIEM) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут продолжать интеграцию собственных решений под задачи заказчиков. Иван Хаустов, гендиректор «Атом безопасности

«СКБ Контур» вывел на рынок Белоруссии систему расследования инцидентов Staffcop ​ Система расследований инцидентов внутренней информационной безопасности Staffcop получила сертификат соответствия ключевым ИБ-стандартам BY/112 02.02 от Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В Бе

Подтверждена совместимость системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise и СУБД Jatoba Компания «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили совместимость системы Staffcop Enterprise и

В системе расследований инцидентов Staffcop появилась интеграция с SGRC Securitm Система расследования инцидентов Staffcop Enterprise была интегрирована с отечественной SGRC-платформой для управления организ

«СКБ Контур» увеличила долю в Staffcop до 95% ​ «СКБ Контур» выкупила долю в 12,2% у основателя новосибирской компании «Атом безопасность» (бренд – Staffcop) Дмитрия Кандыбовича. Этот шаг был частью изначально задуманной стратегии компании.

Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) и «Газинформсервис» подтвердили корректность совместного функционирования программн

Softline объявила о внедрении системы расследования и предотвращения инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise в Softline Universe «Атом безопасность», вендор и разработчик системы расследования инцидентов внутренней безопасности Staffcop Enterprise, объявили об объединении системы Staffcop и экосистемы Softline Un

Treolan стал официальным дистрибьютором StaffCop Treolan (входит в группу «Ланит») подписал контракт на поставку программного обеспечения StaffCop с компанией «Атом безопасность», российским разработчиком программных решений в обла

Staffcop 5.1 – новый уровень внутренней безопасности рограммного комплекса для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы Staffcop Enterprise 5.1. 10 ноября в 11:00 (МСК) приглашаем присоединиться к вебинару, на кот

Как защитить свою компанию в условиях участившихся утечек Перехват новых мессенджеров В мае состоялся релиз Staffcop Enterprise 5.0. Разработчики уверяют, что система позволит поднять информационную бе

АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise программного комплекс для контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы StaffCop Enterprise с операционной системой AlterOS. Об этом CNews сообщили представители ком

Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками (МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10. В текущей ситуации удалённая работа – это удобная альтернатива для работодател

Новая версия StaffCop 4.10 c защитой от деактивации, уведомлениями в Telegram и новыми блокировками (МСК) состоится презентация новой версии программы для комплексного контроля действий пользователя Staffcop 4.10. В текущей ситуации, удаленная работа – это удобная альтернатива для работодате

«Атом безопасность» встроила систему распознавания текста в новую версию Staffcop Enterprise «Атом безопасность» (Staffcop), российский разработчик программного обеспечения для информационной безопасности, в

«Атом Безопасность» представил новую версию StaffCop Enterprise для Linux-систем «Атом Безопасность» объявил о выходе StaffCop для Linux-систем — новой версии информационно-аналитической системы для контроля дей

«Атом Безопасность» представила новую версию StaffCop Enterprise «Атом Безопасность» объявила о выходе StaffCop Enterprise 4.1. Новая версия информационно-аналитической системы StaffCop, пр

Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows «Атом Безопасность» объявил об обновлении флагманского продукта StaffCop Enterprise для анализа поведения пользователей и обнаружения угроз информационной бе

Вышла новая версия системы StaffCop Enterprise для контроля компьютеров сотрудников Компания «Атом Безопасность» представила свежую версию программного комплекса StaffCop Enterprise 3.0, предназначенного для мониторинга рабочих станций и терминальных серв

«Атом Безопасность» предлагает новое защитное решение для бизнеса — StaffCop Enterprise Компания «Атом Безопасность» объявила о выходе программного комплекса StaffCop Enterprise, созданного с целью обеспечения информационной безопасности для корпорати

«Атом Безопасность» обновила StaffCop Standard до версии 5.8 чения в области информационной безопасности и событийного контроля, выпустила новую версию продукта StaffCop Standard. В версии 5.8 значительное внимание специалистов вендора было уделено оптим

«Атом Безопасность» выпустил новую версию программы для контроля сотрудников StaffCop Standard ти информационной безопасности и событийного контроля, выпустила новую версию программного продукта StaffCop Standard. В версии 5.7 произведены качественные изменения в интерфейсе, реализованы

«Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard области информационной безопасности и событийного контроля, сообщила о выходе программного продукта StaffCop Standard 5.6, предназначенного для контроля персонала за рабочими компьютерами и защ

Вышел StaffCop 5.1 с полной поддержкой терминальных серверов Компания AtomPark Software объявила о выходе новой версии StaffCop 5.1 — программного решения, предназначенного для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров, ноутбуков и планшетов. В новую версию программы добавлена полная под

Система наблюдения за персоналом StaffCop улучшила контроль соцсетей oftware объявила о выходе новой версии программного обеспечения в сфере информационной безопасности, предназначенного для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров и ноутбуков StaffCop 4.1. В новой версии программы значительно расширен функционал мониторинга социальных сетей. Добавлено резервное копирование отправляемых в социальные сети файлов: фотографий, музыки, в

Вышла новая версия ПО StaffCop: социальные сети и поисковики теперь под контролем Компания AtomPark Software объявила о выпуске новой версии (4.0) StaffCop — программного решения для мониторинга сотрудников при использовании ими рабочих компьютеров и ноутбуков. Программа поддерживает функции наблюдения за компьютерами в режиме реального в