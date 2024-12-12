Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с системой расследования инцидентов Staffcop Enterprise

Вендоры «Инферит» (ГК Softline) и «Атом Безопасность» (ГК «СКБ Контур») подтвердили совместимость и корректную работу российской операционной системы «МСВСфера АРМ 9» и системы расследования инцидентов Staffcop Enterprise. Успешные результаты тестирования подтверждены соответствующим сертификатом.

Staffcop — система расследования инцидентов, учета рабочего времени и администрирования рабочих мест. В программном комплексе реализована функция контентного анализа содержимого файлов и папок, буфера обмена, почты и мессенджеров, а также контроль USB-портов и контроль над передачей данных в сети. Система имеет гибкие настройки политик безопасности и оповещений. Решение также позволяет мониторить активность сотрудников, вести учет присутствия на рабочем месте, выявлять аномалии и фиксировать нарушения политик безопасности.

ОС «МСВСфера» — проверенное российское решение корпоративного класса, которое применяется в государственных и коммерческих организациях страны с 2013 г. Операционная система входит в реестр отечественного ПО, а отдельные версии ОС сертифицированы ФСТЭК по 4 уровню доверия. Среди пользователей — предприятия авиационной промышленности, транспортного сектора, научные институты, образовательные и медицинские учреждения по всей стране.

Операционная система «МСВСфера 9» представлена в двух версиях: для серверов («МСВСфера Сервер 9») и для рабочих станций («МСВСфера АРМ 9»).

ОС «МСВСфера Сервер 9» является альтернативой зарубежным продуктам уровня Enterprise Linux. Она обеспечивает высокую степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса. Это позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. Встроенный инструмент «Мигратор» позволяет автоматизировать переход с RHEL-совместимых систем, существенно сокращая время и риски миграции.

ОС «МСВСфера АРМ 9» предлагает пользователям современную функциональную среду с интуитивно понятным интерфейсом и поддержкой офисных и специализированных приложений.

Обе версии имеют длительный срок поддержки — до 2032 г. Все репозитории системы расположены на территории России. На сегодняшний день подтверждена совместимость более чем с 50 российскими программными продуктами, включая системы виртуализации, резервного копирования, базы данных и средства информационной безопасности. «Инферит» также предлагает готовые программно-аппаратные комплексы на базе ОС «МСВСфера», что позволяет заказчикам получить полностью совместимое и протестированное решение с единой точкой поддержки.

В рамках подтверждения совместимости продуктов имитируется набор стандартных действий сотрудника в среде с ОС и агентом Staffcop. Никаких затруднений в работе сотрудника или ошибок систем не обнаружено. Также уже есть «боевой» клиент, успешно использующий оба продукта.

«Сейчас российские компании не по документам, а фактически строят свою работу на отечественных ОС. Прекрасно, что у компаний есть богатый выбор ОС под свои задачи и возможности; например, можно использовать «МСВСфера». Вдвойне прекрасно, что система расследования инцидентов Staffcop подтверждает работу своего агента на этих разных версиях ОС, в том числе на «МСВСфера», — отметил Даниил Бориславский, директор по продукту «Атом Безопасности».

«Мы осознаем важность продуктов в области информационной безопасности для инфраструктуры компаний и стремимся расширить ассортимент совместимых решений. Staffcop Enterprise является значимым продуктом, и мы приветствуем продолжающееся сотрудничество вендора с отечественными производителями. Такое сотрудничество позволяет нам совместно развивать инновационные решения, которые отвечают актуальным требованиям рынка и повышают уровень безопасности информационных систем», — отметила Александра Залманова, руководитель направления развития ОС «МСВСфера».